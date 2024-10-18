Тю, нежный цветочек. Поблагодарила за ценный совет и пошла дальше готовить по своему рецепту)
14 свекровей, с которыми что ни день, то открытие
Истории
1 час назад
Как говорится, родственников не выбирают, а уж свекровей — так тем более. Кто-то приобретает в лице мамы мужа новую подругу. А кому-то хочется как можно меньше с ней общаться. Но почти у каждой невестки есть хотя бы одна история о том, что же такого учудила их свекровь.
- Заходим в вагон метро с дочкой маленькой и свекровью, мест нет. И тут девушка нам уступает. Но парень ее резко одергивает, мол ничего, могут и постоять. Я уже привыкла к такому, но только не моя свекровь! Парень выскочил на следующей станции красный как рак после того, как она разъярилась. И обратилась к девушке: «Девочка, беги ты от него. Раз он так ведет себя с ребенком и пожилым человеком, я уже не говорю о том, что мама девочки беременна, значит он и в жизни с тобой будет таким же невоспитанным». В общем на парня уставились с осуждением все, кто это слышал, а голос у нее громкий. Мне и дочери тут же уступили место мужчины. © Екатерина Грубина / Dzen
- Повезло мне с будущей свекровью. С парнем живем у моих родителей, его семья живет в другом городе, и мы иногда приезжаем к ним в гости, но созваниваемся каждый день с его мамой. И тут выяснилось, что она только у нас в гостях полностью убедилась, что ребенок, которого она слышала по телефону, на самом деле моя племянница. До этого она была уверена, что мы ее обманываем, и это мой ребенок. © Подслушано / Ideer
- Однажды мы устроили групповой день рождения для нескольких человек. Были сладости: лимонный пирог, морковный торт, фрукты. Но для меня праздник без шоколадного торта — не праздник. Я не сказала ни слова и прекрасно провела время. Но потом оказалось, что мой парень это просек и рассказал про мою фишку своей маме. И с тех пор, на протяжении уже 20-ти лет, ни одно семейное мероприятие не обходится без шоколадного десерта. © northerngurl333 / Reddit
- Сегодня вечером я наконец-то решилась приготовить свое фирменное блюдо, чтобы удивить всех. А что сделала свекровь? Позвонила и, не успев узнать, что я готовлю, начала давать советы, как правильно жарить мясо. Муж, конечно, тут же поддержал: «Мама лучше знает, она всегда так делала». Отлично, подумала я, может, вообще отдам ей кухню и пусть сама готовит, раз она у нас теперь главный шеф? В итоге стояла, злилась и слушала, как муж по телефону благодарит ее за мудрость. Чувствую себя просто поваренком на задворках семейного ресторана. © Мамдаринка / VK
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- А у нас вообще цирк в семье. Его родня без ума от меня, а моя родня твердит, как мне повезло встретить идеального мужчину. Его родители при покупке квартиры 80% денег вложили и оформили квартиру на меня! А моя тетя, я ее единственная любимая племянница, написала дарственную на свою квартиру на моего мужа. А в этом году 35 лет у нас, юбилей свадьбы! © Инга / Dzen
- Уже месяц живем у родителей мужа. И каждый день как пытка. Мама его постоянно сует нос в нашу жизнь: «А почему так поздно встаете? А что это вы на ужин готовите?» Каждый день что-то новое! Пытаюсь объяснить мужу, что так жить нельзя, а он в ответ: «Это временно, потерпи!» Да сколько можно терпеть? Она считает, что все, что мы делаем — неправильно. Чуть что не так, сразу: «Я же говорила!» © Карамель / VK
- Живем с мужем за границей. Сегодня свекровь по видеосвязи сказала якобы в шутку: «Забирайте свою квартиру, а то коммунальные дорогие». «Свою» квартиру — которую свекровь решила подарить нам а-ля на свадьбу. Хотя уже тогда знала, что мы собираемся уехать за границу сразу после. «Свою» квартиру — на которую мой муж отдал большую часть своих денег, а они бы очень пригодились бы нам первое время в чужой стране. «Свою» квартиру — которую не продают, а ремонтируют чуть ли не в долг, в том числе и за счет мужа, чтобы теперь там жили свекровь со свекром. Коммунальные им, блин, дорогие. © Подслушано / Ideer
- Я не волновалась о цветах на моей свадьбе, ведь моя свекровь — бывший флорист. Я предоставила решать этот вопрос ей. А она в свою очередь получила огромное удовольствие, пока им занималась. Она даже заказала и оплатила пионы. Мне все тогда понравилось. © Mokelachild / Reddit
Интересно, что тогда обозначает "забирайте квартиру" если сами в ней живут?
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- Свекровь приезжала рано утром в субботу. Я раза 2-3 вставала, готовила завтрак и развлекала ее. Но в очередной раз я просто разбудила ее сына и заставила его развлекать с утречка свою маму. Он сразу же запретил ей приходить по выходным. Встречи стала оговаривать заранее. В остальном нормальная была свекровь. © Людмила Денисова / Dzen
- Муж купил участок земли, сдуру мы разрешили там свекрам сажать грядки, и сами сажали. В итоге три года подряд под разными предлогами они портили мои грядки. Я отказалась от этого огорода, пусть занимаются. Они искренне не понимают, почему я так поступила, хотя я неоднократно объясняла. © МУМИ мама / Dzen
- У меня был нормальный муж. Не доставал, не ворчал. Потом не знаю, что случилось, стал ворчливый. Годы, дети, проблемы, болячки, все дела. Показалось ему, что он делает много, а я мало. Ну а свекровь меня и надоумила: «Делай все дела заранее, а к его приходу дел на полчаса оставляй, чтобы он видел». Теперь муж приходит: я довешиваю белье, выношу мусор, разгружаю посудомойку, дорезаю огурчик в салат, вытаскиваю блюдо из духовки. Чтобы наглядно показать ему, чем я весь день занята была! Работает! © Подслушано / Ideer
- В общем, последние пару недель свекровь говорила, что собирается подстричь моего сына. Я говорила, что сыну три и нам с мужем и ему нравится его нынешняя прическа. Но вот, сын вернулся в воскресенье вечером от бабушки с ежиком на голове. Моему негодованию нет предела. © Sweet_Radio_4361 / Reddit
- Свекровь сначала такая: «Ну ладно уж, везите своего сфинкса лысого, куда деваться, приютим». Свекровь через неделю: "Мы, кстати, положили ей электрогрелку и носим домик из комнаты в комнату, чтобы она не скучала. © Igorina / Twitter
- Мы со свекровью не очень ладим. До рождения моей дочери у нас все было хорошо. Но после родов она стала очень сильно придираться к нашему с мужем стилю воспитания. Мы смирились с этим и стараемся просто меньше с ней общаться. Каждый раз, когда мы встречаемся со свекрами, она в какой-то момент просит взять нашу дочь на прогулку и исчезает с ней наедине. Я сказала мужу, что мне это кажется немного странным. А после того, как свекровь сделала то, о чем мы не просили, мы перестали оставлять дочку с ней наедине. © Exciting-Head-5343 / Reddit
А вот еще подборка историй от невесток, чьи свекрови никогда не дадут им скучать.
Комментарии
Уведомления
Разрешите похвалить жену моего сына? Таких, как она называют Воплощенный ангел. Умная, с двойным высшим образованием, готова помочь всем и в любое время. Красивая, как цветок. Сильная духом, как сто мужчин. Служит в ООН, всегда в горячих точках. Ангелы, они есть среди нас.
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