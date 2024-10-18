14 свекровей, с которыми что ни день, то открытие

Как говорится, родственников не выбирают, а уж свекровей — так тем более. Кто-то приобретает в лице мамы мужа новую подругу. А кому-то хочется как можно меньше с ней общаться. Но почти у каждой невестки есть хотя бы одна история о том, что же такого учудила их свекровь.