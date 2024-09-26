17 свекровей, с которыми что ни день — новая история

Хотя порой и кажется, что свекровь — это какой-то собирательный образ, но на самом деле мамы наших мужей такие же женщины, как и все, и бывают разными. Одни становятся невесткам надежными подругами, другие поражают равнодушием, третьи — виртуозно играют на нервах. В этой статье собраны самые разнообразные истории о свекровях — и о тех, что откалывают еще те фокусы, и о тех, кто проявляют удивительную теплоту и сердечность.