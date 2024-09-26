Да, пирамидка с помойки меня тоже сильно задела. До этого уже оставляла комментарий по этому поводу, не хочу повторять.
17 свекровей, с которыми что ни день — новая история
Истории
2 часа назад
Хотя порой и кажется, что свекровь — это какой-то собирательный образ, но на самом деле мамы наших мужей такие же женщины, как и все, и бывают разными. Одни становятся невесткам надежными подругами, другие поражают равнодушием, третьи — виртуозно играют на нервах. В этой статье собраны самые разнообразные истории о свекровях — и о тех, что откалывают еще те фокусы, и о тех, кто проявляют удивительную теплоту и сердечность.
- Я и мой будущий муж встречались уже около года, когда он решил познакомить меня с родителями. Я готовилась ко встрече, волновалась, ведь мама была для него авторитетом. Она встретила нас на пороге и, увидев меня, сказала: «Ты мне не нравишься». Я вздохнула и ответила: «Ну, что ж, будем знакомиться ближе. Может, потом измените свое мнение». Она посмотрела на меня и засмеялась: «Ну ты смелая девочка. Ладно, посмотрим». И знаете что? Именно то, что я не стушевалась, а спокойно, уверенно отреагировала, позволило нам с ней нормально общаться. Более того, сейчас мы с ней лучшие подруги! Муж иногда шутит, что я сумела завоевать ее сердце своей искренностью и стойкостью. © Мамдаринка / VK
- Когда мы только начинали встречаться с моим будущим мужем, я очень сильно хотела произвести хорошее впечатление на будущую свекровь. Поэтому обманывала, что умею вязать, и дарила ей все вязаное. Сама же покупала это в магазине. Спалилась, когда забыла ценник снять. Свекровь вместо того, чтобы устраивать скандал, подошла ко мне, улыбнулась, показала ценник и сказала: «Я когда-то так перед своей свекровью спалилась, что голубцы покупаю уже готовые». © Мамдаринка / VK
- Перед днем рождения свекровь спросила, что подарить. Я ответила, что хочу духи. И вот на празднике она мне дарит... вафельницу. Я в шоке, но делать нечего. Поблагодарила и отложила в сторону. Через пару дней решила вcе-таки испечь вафли. Открыла подарок, a внутри деньги и записка: «Прости, меня муж заставил купить эту вафельницу. А деньги тебе на духи и помаду. Люблю, целую». Вот, какая y меня милая и классная свекровь. © ist0rii / Pikabu
- Пару недель назад была выписка из роддома. Приехали с малышом домой, чуть отошла, и первым послеродовым желанием стал фастфуд. Прямо мечтала о нем в родзале. Ну мы упаковали ребенка в коляску и прогулялись до кафе. Я бургер с картошкой будто впервые ела — настолько вкусно. Но насладиться мне не дала свекровь. Позвонила узнать, как дела, и стала орать мужу в трубку, что я неадекватная и мне надо есть кашки на воде. Кто-то еще в 21 веке думает, что молодым мамам нужны диеты? © Мамдаринка / VK
- Я решила ничего не готовить на день рождения своего мужа. К нам должны были прийти его друзья, а они все обожают поиграть в приставку. Поэтому мы с любимым сделали шведский стол, где был огромнейший выбор различных закусок и несколько видов напитков. Мы шикарно проводили время, пока не пришла свекровь. Она с ужасом заявила: «Машенька, ты даже плов любимый не приготовила для моего Сашеньки? Как можно быть такой ленивой? День рождения твоего мужа!» © Мамдаринка / VK
- Должна была приехать свекровь в гости. То еще испытание. Решила подготовиться. Вычистила весь дом, еду заказала у профессиональных поваров, чтобы все казалось домашним. Приоделась так, как сама свекровь когда-то одевалась — скромно, но со вкусом. Ну вот все продумала, нет ничего, к чему можно докопаться. Но тут бац! — ей не понравились блюдца, на которых я чай принесла. Не подходят они к чашкам. Больше никому не буду пытаться угодить. © Палата № 6 / VK
- Мне кажется, свекровь пытается свести меня с ума. Как-то раз я готовила праздничный ужин, а когда выставила блюда на стол, они все оказались дико пересоленными. Тогда мне свекровь сказала, что я солила блюда раз по пять, мол, «забывала». А недавно я попросила ее забрать ребенка из садика в связи с тем, что задерживалась на работе, а муж был в командировке. Приезжаю домой в 10 вечера — сына нет, а свекровь смотрит телик. Я устроила скандал: «Где ребенок?!» А она говорит, что звонила мне и сказала, что у нее не получается забрать. Но я то помню, что она не звонила! Что делать — не знаю, муж на нее никак не может повлиять. © Карамель / VK
- Уезжали с мужем за город на неделю, отдали кошку свекрови. По приезде домой ничего необычного не заметили. Спустя некоторое время кошка стала странно себя вести, а через пару дней начала рожать! Мы к свекрови за объяснениями. Оказывается, эта сердобольная женщина принесла соседского кота. А результатом сей деятельности стали «замечательные котята, которых вы обязательно раздадите, ну найдутся же добрые люди». Нам не сказала, потому что «ну, как-то к слову не пришлось». На мой ехидный вопрос: «А не хотели бы вы взять себе котенка?», — добрая женщина только руками всплеснула: «Ой, ну куда мне?» © Карамель / VK
- Моя мама ушла из жизни, когда я была еще подростком. Свекровь мне ее заменила. Всегда заботилась обо мне, переживала, как за родную, называла ласково «доченькой». Ежедневно созванивались, я доверяла ей секретов больше, чем подружкам. Но однажды оступилась. Забыла о том, что мама всегда будет защищать своего ребенка. Муж в порыве ссоры меня сильно обидел, я в слезах набрала свекровь. Ляпнула что-то не то, и она на меня обозлилась. Сказала, раз он так поступил, значит заслужила. И вообще, мне стоит пересмотреть свое поведение. Я как прозрела. Никто мне маму не заменит. © Карамель / VK
- Несколько лет назад мне делали сложную операцию на спине. Пять часов длилась сама операция, несколько часов я отходила от наркоза, потом восстанавливалась в больнице долго. Ну и дома нужно было много времени просто отдыхать и делать разного рода зарядку. Меня тогда сильно удивила моя свекровь, которая сразу после моей выписки из больницы пришла в гости с «подарком». Пятилитровой лейкой. Вручила со словами: «Ну, не большой же огород будешь поливать, вот тебе маленькую!» © Мамдаринка / VK
- Я забеременела третьим ребенком. Завела со свекровью разговор о помощи, чтобы она сидела с детьми, я бы ходила на подработку. Свекровь уже давно на пенсии, мама моя работает, ей точно некогда. Так вот, свекровь говорит: «Буду сидеть, но плати». Я в шоке. Прошу посидеть, чтобы заработать, а она говорит: денег давай. А бабушки не должны помогать? Для чего тогда вообще бабушки? Мужу рассказала, говорю, я ей вообще внуков не покажу за такие разговоры. © Мамдаринка / VK
- Меня с самого первого дня бесила свекровь. Со знакомства еще у нас с ней не задались отношения, ей вечно что-то не нравилось, она тихонько жаловалась на меня моему же мужу. Я думала, что никогда уже не смогу ужиться с ней. Но после того, как у нас родился сын, свекровь изменилась до неузнаваемости. Стала такой ласковой. Всегда помогает, любезно соглашается посидеть с внуком, никогда плохого слова не скажет. Вот почему она такая злая была: потому что у нее внука не было! © Мамдаринка / VK
- Однажды проснулась — дома ни мужа, ни нашего 7-месячного сына. Записка от мужа, мол, взял сына на прогулку. Я уже обед приготовила, но их все не было. На звонки муж не отвечал. А потом заметила: в квартире нет детских вещей. Позвонила свекрови. Так она выдала, что я недостойная жена и мама, поэтому теперь мой муж и сын будут жить у нее. Я была шокирована и сразу позвонила в полицию. Сына я забрала, а с мужем развелась и запретила ему подходить ко мне и к сыну. © Мамдаринка / VK
- Недавно к нам в гости заявилась свекровь. У нас с ней отношения очень хорошие, она никогда не лезла со своими советами в нашу с мужем семью. Перед ее приездом я заболела. Сил убрать в квартире и приготовить обед не было. Но меня это не парило, если честно. Вот наконец приехала свекровь. И первое, что она сделала, — начала ругать своего сына за то, что тот не убирался, пока его жена болеет. Она должна была быть у нас два дня, я столько всего запланировала, поэтому очень расстроилась, что заболела. Так эти два дня свекровь ухаживала за мной и проводила время с внуками. А как только я встала на ноги, то мы сразу поехали смотреть город по плану, который я подготовила. Свекровь осталась еще на пару дней, поэтому я успела показать ей все лучшие места. © Мамдаринка / VK
- Когда я была беременна, пришла к нам как-то свекровь и достала пирамидку, старую, большую. Я обрадовалась: красивая, давно таких не видела. Спросила: «Дома нашли?» Ее ответ меня убил: «Да ночью выгуливала собаку, гляжу, на помойке кто-то выставил. Посмотрела — чистая, правда, не хватает одного кольца». Я на нее орать хотела! В голове до сих пор не укладывается. © Мамдаринка / VK
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- Отмечали мой день рождения. Муж подарил подвеску и сережки с камушками. Его мамочка как увидела, сразу открыла рот на тему, что он меня слишком балует. Хорошо, что свекор ее одернул. А через пару дней открываю я соцсети и просто дар речи теряю — свекровь взяла и разместила свое фото в моем комплекте. Да еще и с надписью о том, что она благодарит сыночка за такой чудесный подарок на ее будущий день рождения. Дома мы с мужем посмотрели камеры и на них видно как его мамочка заходит к нам, а потом выходит с футляром для драгоценностей в руках. Вся семья уговаривала свекровь отдать мои цацки, но та уперлась — мол, ее сын тратит деньги на всякую ерунду, а я вообще не должна была принимать такой дорогой подарок, поэтому она имеет полное право забрать драгоценности себе. © Any_Snow5384 / Reddit
- Забеременела и свекровь начала докапываться ко мне по сотне поводов. Одним из ее прибабахов стало то, что мне нельзя называть малыша «мой ребенок». Надо, мол, каждый раз говорить «наш с мужем», а не то ребенок не будет знать, кто его папочка. Так меня допекла, что однажды я спросила: «А вот когда ты представляешь моего мужа подругам, ты же говоришь, мол, вот мой сын. Это значит, что он не от свекра, да? Или как?» Свекровь залепетала что-то на тему «это другое», но я, в конце концов, ее дожала и заставила признать, что она ведет себя глупо. © AmbieeBloo / Reddit
И все же стоит признать, что историй о том, как мама мужа превращает жизнь невестки если и не ад, то в сущий аттракцион, гораздо больше. Доказательств тому уйма:
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За кражу драгоценностей- заява в полицию и сама принесет в зубах,с поджатыми лапками..
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