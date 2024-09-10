Вечеринка в честь дня рождения 3 летнего ребенка
100 человек гостей( все дети, разумеется)
Мама в мыле
ПрЭлестно
15 гостей, которые после себя могут оставить не только грязную посуду, но и вагон историй
Гости могут принести не только подарки и вкусняшки, но и кучу впечатлений. Кто-то приезжает вроде на чуть-чуть, а потом остается на несколько месяцев, доставляя много неудобств. Другие проявляют все чудеса нахальства и непосредственности. И выпроводив наконец-то гостей, остается только поделиться своей историей в сети и просто посмеяться над ситуацией.
- Однажды мы поехали в гости. Все зашли в подъезд, а мама задержалась в машине. Потом, поднимаясь по лестнице, она перепутала этаж и открыла дверь в чужую квартиру. Она зашла, разулась. И ввалилась на кухню со словами: «О, картошечкой жареной пахнет!» Немая пауза. Сказать, что обедающие люди обалдели, это ничего не сказать. © BopoHoK / Pikabu
- Приехала подруга с парнем к нам в гости. Проблема, блин, одна — продукты. За эти три дня они ни разу не купили продукты и ничего не приготовили. Я позвала подругу поговорить и объяснила, что обслуживать они должны уже себя сами. Мы с мужем готовим сразу на несколько дней, потому что после работы очень уставшие, а готовить для них каждый день мы не нанимались. Подруга такая: «Да, да. Да, конечно. Извините, я забыла». И так никто ничего не купил и не приготовил. Вчера мы пошли в кафешку после работы, вернулись домой почти одновременно с ними. Подруга с парнем заглядывают в холодильник и спрашивают: «А что, поесть ничего нет?» © Мамдаринка / VK
- Мы переехали в Европу, и с тех пор у нас появилось слишком много халявщиков-знакомых, приезжающих к нам за бесплатным жильем. Сейчас у нас большой дом с 5 спальнями в горах. Мы живем здесь уже около 20 лет, и с июня по конец августа одна группа гостей уезжала, а другая приезжала. И все они постоянно злоупотребляли нашим гостеприимством. И вот до нас начали доходить слухи, мол, мы впихнули всю семью гостей в одну комнату, дали им дрянную еду и сводили в скучные места. Само собой, с тех пор мы перестали быть бесплатным местом отдыха. © Unknown author / Reddit
- Есть у меня одна знакомая. Не могу сказать, что плохой человек, но ответственности примерно ноль. Я люблю книги, все они у меня в твердой обложке и в идеальном состоянии. Зашла она как-то в гости и утащила парочку почитать. Я предупредила: «Испортишь — купишь новые». И вот через пару недель она мне присылает фото двух книг, в хлам погрызенных ее собакой. В ответ я кидаю ей ссылки в книжном магазине на эти книги, общей стоимостью 2 600. На что человек искренне обижается. Еще и начинает возмущаться, что когда я эти книги покупала, они стоили дешевле. Да и вообще их же собака съела, а не она. Надо было послушать себя и быть жадной жабой. © Подслушано / Ideer
- Однажды я решил, что больше не хочу питаться одним фаст-фудом и полуфабрикатами, поэтому позвонил маме и попросил сбросить рецепт ее фирменной картошки с мясом. В рецепте не было ничего сложного, мама даже расписала мне граммовку специй, поэтому я был уверен, что все получится. Я пригласил друзей, чтобы похвастаться тем, что больше я не в их «лиге». Но все пошло не по плану, потому что я не дочитал сколько градусов должно быть в духовке. В конце концов картофель сгорел, но был сырым. Друзья смеялись, но сказали, что были к этому готовы, поэтому взяли с собой пиццу. © Палата № 6 / VK
- Подруга сняла квартиру в моем доме, и началось. Она теперь ходит ко мне, как к себе домой. То фен забегает взять. То вещи какие-то одалживает и бесцеремонно перебирает мой шкаф. Я уже сотню раз пыталась объяснить, что это не окей. А она мне в ответ «Ой, да что ты выпендриваешься, я на 5 минут всего». Доходит до того, что я не беру трубку и не открываю дверь, делая вид, что меня нет дома. Это кошмар: я прячусь в собственной квартире от собственной подруги. Она вообще не понимает ни намеков, ни прямого отказа. © Карамель / VK
- Недавно мы с мужем устроили вечеринку на день рождения нашей 3-летней дочери. В нашем доме собралось почти 100 человек. Свекор решил не вмешиваться в подготовку. А его жена постоянно жаловалась, что ее просят не шуметь, так как ребенок спит. Пока я бегала вокруг, таская большие столы, передвигая мебель, украшая и присматривая за детьми, семья моего мужа обзывала меня за моей спиной и при этом ничем не помогала. © 781046craycray781046 / Reddit
- Вышла замуж за иностранца и живу в Европе. Моя мама всегда была за принцип: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но, приезжая ко мне в гости, требует, чтобы было как у нее дома. Например, жить она должна только у нас, а не в хорошем отеле. Или я должна стол накрыть, стоя пару часов за плитой, а потом намывать посуду, а не просто чаем с тортиком ее встретить. Бесит. © Подслушано / Ideer
Вечеринка в честь дня рождения 3 летнего ребенка
- В гостях у родственников наблюдала интересную картину. Младшей дочери 3 года, старшему сыну 12. Он весь заплаканный, краснеющий, хрипящим голосом едва шептал: «Ну мама, почему я должен?» Я подумала, что малыш не хочет учить уроки или натворил что-то. Но проблема была в том, что он хотел пойти погонять с друзьями в футбол, а мама не позволяла, потому что кто же тогда с сестрой сидеть будет, пока гости в доме. Она хотела со взрослыми отдохнуть, поговорить, а дочь будет мешать. Поэтому, по ее логике, сын должен сидеть и присматривать за ней. Как оказалось, это не первая такая ситуация, а на постоянной основе. Блин, мне так жаль ребенка. Он не должен смотреть за сестрой, она не его ответственность. © Мамдаринка / VK
- Мой муж вырос в мире «белых воротничков». Семья моего мужа иногда навещает нас, поскольку у нас есть дом с комнатой для гостей. Они милые, но у них все должно быть безупречно. Я совсем не грязнуля, но иногда оставляю легкий беспорядок. Они осуждают меня за то, что я не такая, как они. Приходят в гости без предупреждения. Недавно свекровь спросила, может ли она пожить у нас месяц. Мне она нравится и я не против, чтобы она иногда оставалась у нас. Но я не смогу постоянно поддерживать идеальный порядок. Так что, я сказала мужу «нет», и он расстроился. © ******** / Reddit
- Моя сестра — юная художница. В свои десять лет ребенок рисует очень красивые картины, а самое главное, что она обожает это делать. Недавно у нас в гостях были родители отца. И сестра подарила им один из своих рисунков. А те при ней же, через двадцать минут, выкинули его в мусор. При этом нагло насмехаясь, мол, ничего, еще нарисуешь. Моего отца не было дома, а мама настолько была в шоке, что даже сказать ничего не смогла. Сестра заплакала, а я пошел собирать бабушке и дедушке их вещи. Снял им отель недалеко от нас, и сказал, что все следующие вопросы будем решать после извинений и после разговора с отцом. Они обиделись и не звонят. А я скинул денег им на обратные билеты и совершенно не жалею о своем поступке. © Палата № 6 / VK
Но ведь термин «белые воротнички» означает несколько иное, чем в истории выше?
- Устраивала дочке день рождения в развлекательном центре. А для взрослых забронировала столик в кафе в этом же центре. Одна подружка дочери и ее родители пришли на день рождения больные. Девочка кашляет, они тоже, видно, с температурой и насморком. Мне это очень не понравилось, но не попросишь же их уйти. Спрашиваю у них: «Что случилось? Как самочувствие?» А они отшутились: «Ой, да не переживай, мы уже почти все здоровы. Ну, а что было делать? Подарок-то уже купили, значит, надо и на праздник идти». И смеются над этим. Результат: дочка заболела, я заболела и еще половина детей на празднике также заразились. Лучше бы уже оставили подарок себе или вернули в магазин, честное слово. © Мамдаринка / VK
- В один прекрасный день звонит маме какой-то друг отца и говорит, что приедет со своей женой и дочкой 8 лет в отпуск на 10 дней. И хочет у нас остаться, ну мама согласилась. Три незнакомых человека, да еще на 10 дней — ждали их с «нетерпением». Они из южного города, привезли с собой кучу вкусняшек. Целыми днями они гуляли по городу, дома их практически не было видно. Покупали много продуктов, готовили на всех вкусные блюда, всегда убирали за собой, а иногда и за нами тоже. Вечерами мы все вместе сидели на кухне, весело общались. По истечению их отпуска, когда они собирали чемоданы, даже грустно было, что они уезжают. Первый раз такое. © JUK777 / Pikabu
- Я жду второго ребенка. Поскольку у нас нет родственников поблизости, мы договорились, что наш старший ребенок будет жить у подруги, пока я буду рожать. А моя мама взяла две недели отпуска на работе на это время. Я не знала о ее планах, пока она не объявила, что будет жить у нас дома. Она знает, что мы ценим наше уединение и предпочитаем не принимать гостей из-за ограниченного пространства и рабочего дня мужа. И я не хочу чтобы она приезжала. © yllomee / Reddit
- Моя подруга переехала ко мне после разрыва с парнем. Я охотно приняла ее — хотела поддержать, чтобы она отошла от стресса. Но оказалось, что хоть и дружим мы давно, я совсем ее не знаю. Я просто офигела, когда она начала устанавливать свои порядки! Подруга переставила мебель, перестала учитывать мои пожелания по совместному проживанию! Это был настоящий шок и я поняла, что такая дружба под одной крышей не продержится долго, если она не сбавит свой пыл. Но подруга не уступала. Пусть я плохой человек, но я была так зла, что сказала ей искать другое жилье. Как подруга она мне нравится, но жить с ней просто невыносимо! © Карамель / VK
А вот вам еще немного историй, которые доказывают то, что ходить в гости и принимать их может быть очень не просто:
Комментарии
Сомнительно считать, что поехать жить к людям, у которых только-только родился ребенок, а у них там явно не трехэтажный особняк, это помощь. Нет, это лишний раздражитель в доме. Мне хотелось остаться наедине со своей семьей, нашим маленьким новым мирком.
Помощь моей мамы была, и она неоценима, мама приезжала почти каждый день с приготовленной едой для нас с мужем, помогала с малышом и делами по дому, но это всё было максимально деликатно и без вторжения в личное пространство.