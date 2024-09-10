15 гостей, которые после себя могут оставить не только грязную посуду, но и вагон историй

Сомнительно считать, что поехать жить к людям, у которых только-только родился ребенок, а у них там явно не трехэтажный особняк, это помощь. Нет, это лишний раздражитель в доме. Мне хотелось остаться наедине со своей семьей, нашим маленьким новым мирком.

Помощь моей мамы была, и она неоценима, мама приезжала почти каждый день с приготовленной едой для нас с мужем, помогала с малышом и делами по дому, но это всё было максимально деликатно и без вторжения в личное пространство.