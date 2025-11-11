15 мужских поступков, от которых женщины теряются в догадках: «Что это вообще было?»

Мой б/у муж как-то взялся чинить утюг. Разобрал, потом собрал и говорит: "Винтик лишний остался". Я говорю: "Как так может быть?" Он отвечает: "Ну, вот так! Что ты понимаешь, женщина! Всё, гладь, я починил". Я включила в розетку, и вдруг "ба-бах!" пробки выбило, свет погас. В тот день я так и не смогла погладить вещи. Потом мой папа починил, как надо.