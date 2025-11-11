15 мужских поступков, от которых женщины теряются в догадках: «Что это вообще было?»
Мужчины способны на нежные и трогательные поступки, но иногда их логика настолько инопланетна, что хочется то ли глаза закатить, то ли хорошенечко просмеяться. Убедитесь сами!
- Еду сегодня с работы и меня останавливают сотрудники ГАИ. Достают цветы из машины и вручают мне со словами: «Вы выиграли в конкурсе „Дама за рулем“, вас выбрал компьютер! Поздравляю!» Я на радостях прихожу домой, рассказываю мужу и сыну. А после ухода мужа на работу вдруг выясняется, что он это устроил. Телефон он дома забыл, ему позвонили, а я трубку сняла и слышу: «Серега, цветы я твоей жене передал, можешь не беспокоиться»... © Мамдаринка / VK
- С лета встречалась с мужчиной, вместе пока не жили. У меня квартира в собственности уже 10 лет, у него ипотека. Однажды он сказал, что нужно уже жить вместе, и предложил самый разумный, на его взгляд, вариант — живем у него, мою трешку сдаем и платим его ипотеку. Я согласилась и задала логичный, на мой взгляд, вопрос: «Какая доля твоей квартиры в таком случае будет принадлежать мне? И как мы это оформим?» Он замолчал, потом выдал, что верно его друг говорил: «С женщинами-юристами лучше дела не иметь. У них нет сердца и души, только цифры в глазах». Потом собрался и уехал. © Sky190 / Pikabu
- На неделю уезжала по работе в другой город. Консьержка сказала, что пока меня не было, то ко мне приезжал мой бывший парень с какой-то девушкой. Я зашла в квартиру и сразу поняла, что тут кто-то был. Подсуетилась и выяснила, что это бывший водил сюда свою новую девушку! Придется менять замки в дверях... © Карамель / VK
- Собрались с парнем жениться, заявление подали. И он ни с того ни с сего собирает вещи и уходит. А я понимаю, что беременна. Рожаю для себя, позже встречаю мужчину и выхожу за него. И вот через годы появляется горе-папаша и заявляет, что ему нужен ДНК-тест для подтверждения отцовства. © Карамель / VK
- Пришла я на свидание. Парень стоит у метро с рюкзаком за плечами. Я подхожу, он скидывает рюкзак на асфальт, открывает его и достает оттуда палку колбасы. И говорит: «Понимаешь, цветы — это банально, кольцо — рано, а колбаса — это самый лучший подарок!» © klepka.zaklepka / Pikabu
- Мы с парнем встречались 3 года. Полная идиллия. Совместные планы. Жили вместе. Огонь и воду прошли. И вот обычная суббота. Я предлагаю съездить в музей, а он договаривается с друзьями в футбол поиграть. Удивляюсь, ведь вроде вчера обсуждали совместный день. Он отрывается от разговора по телефону и говорит: «Нам надо расстаться». Буднично так. И пошел завтрак доедать. © Подслушано / VK
- Подруга жила с парнем в квартире, где постоянно то кран капал, то смеситель тек, то труба. Она тазики подставляла, тряпочки подкладывала. А когда пыталась вызвать мастера, парень героически всех выпроваживал со словами: «Дома есть мужик!» А ей говорил коронное: «Завтра сделаю точно». Прожили так пару месяцев, а потом она собралась и съехала. Его хватило на неделю: тазики и тряпочки-то менять некому, а у самого лапки. Короче, затопил он соседей снизу. Еще и звонил моей подруге, мол, это она во всем виновата. В итоге сам мастера и вызвал. © Hellavisa / Pikabu
- Нам с мамой мой «бывший папа» на 8 марта подарил шнурки для кед. Маме — кислотного цвета, а мне — розовые. Кед в гардеробе у нас с мамой не было. © Moskma / Pikabu
- Был у меня ухажер. Я его динамила, но звонила, когда нужна была помощь. Как-то надо было мне донести тяжелую сумку. По дороге он опять предложил встречаться. Я ему, как обычно, отказала. В этот раз он не стал меня уговаривать, а взял да и заявил: «Тогда неси сумку сама. Пока». Еле-еле дотащила я эту сумку до вокзала. © Карамель / VK
- Бывшего мужа домой больше не пускаю. Однажды напекла я несколько противней пирогов, чтобы и заморозить, и на работу взять пообедать, и родителям моим и его завезти. И тут в гости к детям пришел их отец — мой бывший муж. Я налила ему чая, ушла за мороженым. Вернулась — ни бывшего, ни пирогов. А потом он мне пишет: «Какие пироги вкусные! И как мне их надолго хватит!» Всем переслала его сообщение. После этого никто больше не осуждал, что я его в дом не пускаю. © Unknown author / Pikabu
." Я его динамила, но звонила, когда нужна была помощь"- а что девушку удивило?
- Последние 2,5 месяца мне бывший парень постоянно звонит и просит дать ему еще один шанс. Блин, он изменил мне 5 лет назад, когда я упахивалась, умудряясь учиться и работать одновременно, чтобы у нас все было. Тогда я умоляла его остаться со мной. Я даже извинялась, мол, это я виновата, что он пошел налево, ведь меня так часто не было дома. Только я в себя пришла после разрыва — и вот начались эти звонки. © JillianSky / Reddit
- 29 декабря сломался телик. Муж пришел поздно, мельком посмотрел, сказал: «Разберусь». 12 часов следующего дня. Муж спит. Я его бужу: «Ну что, вызываю мастера? Даешь добро?» А он как начнет: «Нет, я посмотрю сам! Я сам все могу, мастера даже на порог не пущу!» Встал, пошел разбираться, а я с детьми ушла в детскую. Выхожу через час — муж разобрал весь экран! Еще через час скрутил обратно, но телик не заработал, а вот матрице пришел каюк. В итоге приехал мастер и развел руками. Матрица восстановлению не подлежит, а изначально ремонт обошелся бы в копейки. © UtkaShutka / Pikabu
Мой б/у муж как-то взялся чинить утюг. Разобрал, потом собрал и говорит: "Винтик лишний остался". Я говорю: "Как так может быть?" Он отвечает: "Ну, вот так! Что ты понимаешь, женщина! Всё, гладь, я починил". Я включила в розетку, и вдруг "ба-бах!" пробки выбило, свет погас. В тот день я так и не смогла погладить вещи. Потом мой папа починил, как надо.
- У моей тети как-то гостил брат ее мужа, задержался на 2 недели. В один из дней она готовила торт на день рождения дочери: испекла коржи, промазала, собрала — осталось только украсить сверху. Вышла в магазин, пришла — куска размером с треть торта нет. Он просто взял и отломил себе кусок. И съел. Взрослый мужик. Что самое смешное, когда тетя начала ругаться, родственничек сначала сказал: «Это не я! Я спал! Это дети, наверное». Ага, дети... А потом возмутился: «Я не думал, что вам торта для меня жалко!» © Kedast / Pikabu
- Утром муж уехал на работу. Я пылесошу. Смотрю, на комоде лежит его обручальное кольцо. Впервые за год брака оставил его дома. Странно, но торопился, с кем не бывает? Через 15 минут врывается в квартиру муж, кидает шоколадку на стол и выдает: «Я кольцо дома забыл, представляешь? К магазинам подъезжаю и понимаю, что что-то не так! Вот и вернулся. Все, я на работу». © dariadaria_dr
- Муж без меня взял отпуск за свой счет и с друзьями улетел на море! Мы с ним давно собирались отдохнуть и присматривали путевки, но меня не отпустили с работы. А он не особо-то и расстроился — сразу начал обзванивать друзей, с ними договариваться. Я вот даже в мыслях себе не могу представить, как можно так просто взять и улететь отдыхать без мужа. © Как мы расстались... / VK
После историй о мужской логике самое время почитать что-нибудь о женской (приготовьте салфетки — слезы от смеха вытирать).
Комментарии
Муж беспокоится о своем обручальном кольце? Уважение ему и респект! Цените его девушка, таких мало!
Подумаешь с друзьями без вас улетел....Ну эгоист он, что поделать...Делов-то....В следующий раз берите с собой подружек и летите с ними!
А причем тут история про парня, которого динамили и наконец то ему это надоело? Бросил сумки и ушел? Молодец