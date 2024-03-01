14 историй о женщинах, которых природа наградила чудинкой размером с Титаник
Народное творчество
4 часа назад
Жизнь женщины мудреная и сложная. Столько всего надо успевать: работа, дом, семья, да и о красоте забывать не хочется. А так как в нас пока не встроили механизм робота, каждая вырабатывает свои способы взаимодействия с людьми и событиями. И со стороны они порой кажутся очень своеобразными. Рассказываем о женщинах с неординарным подходом к жизни.
- Недавно я посмотрела документальный фильм о вреде сахара и решила раз и навсегда отказаться от газированных напитков, соков и дешевых шоколадных конфет. Две недели я держалась, и если мне хотелось сладкого, то ела черный шоколад или пила чай с медом. Однажды ночью проснулась с сильным желанием съесть мороженого. Я искала в холодильнике хоть что-то, но ничего не нашла, потому что все сладкое выбросила. Заснуть я не смогла, поэтому оделась и ночью пошла в круглосуточный магазин, где с голоду купила все сладкое, что попадалось мне на глаза. © Палата № 6 / VK
- Начались отношения с девушкой, познакомил ее со своим котом. Выяснилось, что кота зовут так же, как ее бывшего. В шутку сказал, что переименовывать не буду, а девушка хихикнула в ответ, и тему закрыли. Потом она «случайно» стала называть кота другим именем. А однажды ночью я застукал ее на кухне дрессирующей моего кота: колбаса за принятие новой клички. Упорству не было предела, и кот смирился через неделю. А потом девушка ушла к бывшему, но вот кота звать его именем я больше не мог. © Подслушано / VK
- Короче, ситуация. Я стою на смене в кофейне. Тут в двери резко врывается женщина с вопросом: «Вам пальма не нужна?» Я говорю: «Бесплатно?» Она отвечает: «Да». Ну, я человек простой: вижу бесплатные растения — забираю. Женщина выгружает гигантскую пальму с меня ростом прямо в кофейне и резко уезжает. © __leternite__ / Twitter
- За неделю до Рождества мы с мужем поехали на ферму, где можно срубить дерево для праздника. Я на 40-й неделе беременности. Я очень устала от того, что все думают, что я хрупкая только потому, что беременна. Работники бросили на меня многозначительные взгляды, но все равно протянули мне пилу. Обычно я бы пошла в поле пешком, но тут отвозили на телеге. Добрались, стали спускаться. Я наступила на неровный замерзший ком земли и упала на четвереньки. Я лишь посмеялась над своей неуклюжестью, но услышала рядом с собой прерывистое дыхание и вскрик. Несмотря на то, что я сказала всем, что со мной все в порядке, четверо мужчин и две женщины помогли мне срубить дерево и перетащить на телегу, а затем и в мою машину. Меня немного смутила вся эта суета, но было весело наблюдать, как они бросаются на помощь. © Pamela Wissenbach / Quora
- Родители моего парня помогли нам переехать на новое место. Так его мама положила все вещи моего бойфренда в одну спальню, а все мои — в другую. Затем, искренне смутившись, спросила, почему мы привезли только одну кровать и заказали ли мы еще одну. Ни у кого не хватило духу ответить ей. © Unknown author / Reddit
- Мне нравилось пугать бабушку. Когда она выходила из ванной или кабинета, я вскакивал и кричал «бу». Она подпрыгивала, и мы оба смеялись. Но бабушка всегда отвечала мне. Однажды она спряталась за занавеской в душе и выскочила, когда я вошел. Мне понадобилась новая пара брюк. Никогда в жизни не слышал, чтобы бабушка так громко смеялась. © Unknown author / Reddit
- Сходил на несколько свиданий с девушкой. Все было фантастически. Как-то переписывался с ней, лежа в постели, и заснул, поэтому пропустил очередное ее сообщение. Так девушка подъехала к моему дому в три часа ночи, стала звонить в дверь и несколько раз позвонила по телефону. Я ничего этого не слышал, потому что мой телефон был на беззвучном режиме, а спать я могу хоть во время бури. А вот мои соседи проснулись и недоумевали, кто эта сумасшедшая. © LowmanL / Reddit
- Наверное, только мы с подругой можем объесться тортиком, мороженым, разными салатиками, навернуть жареной картошечки с мясом, закусить всю эту красоту здоровенной пиццей и заказать в качестве ночного перекуса по порции разных суши с роллами. После чего выпить чашку чая для похудения, внушая друг дружке, что благодаря нему все-все калории будут не такими калорийными. © СИТУАЦИЯ / VK
- Как же я бранилась и орала на родах. Эпидуралка не помогала, врач подходил изредка. И вот начались потуги. Я стала резко извиняться перед всеми за свое поведение. Вспомнила, что ор только мешает, да и врачам ничего приятного. Все засмеялись. Оказывается, я бранилась и орала в своей голове, а в реальности тихонько лежала и скулила. © Мамдаринка / VK
- Это было в конце лета — начале осени. Мы с сестрой были еще довольно маленькие (10-12 лет). Однажды утром мама вбежала в нашу комнату, взволнованно крича: «Дети, дети, Санта пришел раньше!» Мы побежали в гостиную, ожидая увидеть кучу подарков и рождественских украшений. Зайдя в комнату, мы не обнаружили ничего. А позади нас мама смеялась до упаду. © elevenhundred / Reddit
- Я вообще девушка веселая. И в детстве шутница еще та была, из-за чего часто маму в школу вызывали, и в институте чудила. Муж тоже часто в шоке от меня, но не жалуется, сам выбрал такую. Вот недавно ехали с ним из магазина, по дороге остановил нас полицейский. Я за рулем, открыла окно и громко так на него:
— Гав-гав!
Он аж подпрыгнул с перепугу. А я ему, щелкая ремнем безопасности:
— Не бойся, я привязанная.
Долго хохотал и отпустил, не спросив документы. © Карамель / VK
- Есть у меня тетя. Шикарная женщина. Харизматичная, добрая, веселая, часто приезжала к нам в гости, когда я был маленьким. Она раза в три больше своего мужа, что уж там говорить о семилетнем мне. Тетя одной рукой брала меня и сажала на шкаф, откуда я не мог сам слезть, и мне приходилось рассказывать ей стих. Недавно я ей напомнил о тех моментах, мы посмеялись вместе. Затем она собралась уходить домой, пошла обнимать меня, резко схватила, подняла двумя руками и посадила прямо на шкаф! Я, мальчик 27-и лет, сидел на шкафу и рассказывал тете стих. © Палата № 6 / VK
- Это была самая забавная попытка женщины флиртовать со мной. Пришел на работу в ночную смену с обедом в сумке-холодильнике. Коллега, которая нервничала из-за меня с тех пор, как мы впервые встретились, нашла в себе смелость поговорить со мной и сказала: «Мне нравится ваша сумка-холодильник» . Я сказал «спасибо», и, когда мы отходили друг от друга, она в смущении закрыла лицо рукой. © Azenar01 / Reddit
- Совсем недавно бабушке подарили компьютер. Она в этом не разбирается. В общем, на помощь пришла я. Битых два часа учила бабулю только, как включать компьютер. Вся на нервах ушла домой. А через полчаса мне прилетела эсэмэска: «Внуча, мы с дедом зачекинились, все норм. Подпишись на меня». © СИТУАЦИЯ / VK
Вот уж кто способен позабавить на славу, так это дети. Их перлы порой достойны того, чтобы их занесли в сборник афоризмов.
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