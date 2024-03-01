14 историй о женщинах, которых природа наградила чудинкой размером с Титаник

Жизнь женщины мудреная и сложная. Столько всего надо успевать: работа, дом, семья, да и о красоте забывать не хочется. А так как в нас пока не встроили механизм робота, каждая вырабатывает свои способы взаимодействия с людьми и событиями. И со стороны они порой кажутся очень своеобразными. Рассказываем о женщинах с неординарным подходом к жизни.