15+ видов маникюра, которые пора оставить в прошлом, и стильные альтернативы им на замену
Мир маникюра меняется быстрее, чем тренды в одежде. То, что еще вчера считалось стильным, сегодня уже уступает место более свежим и интересным идеям. В этом материале мы сравним популярные виды маникюра прошлого сезона и покажем, какие модные альтернативы пришли им на смену. Самое время обновить свой нейл-образ и попробовать что-то новое.
1. Матовое покрытие
«Клубничный желейный цвет»
Матовое покрытие теряет свою актуальность, а вот ногти с эффектом «желе» сияют во всей красе. По словам экспертов Glossify, за счет наложения слоев и мягких переходов такой маникюр выглядит более глубоким, сияющим и современным.
2. Однотонный маникюр
Как пасхальные яички). Но "скукоту" я тоже люблю. Это то, что я могу сделать сама, и будет выглядеть сдержанно и уместно всегда.
«Весенний пастельный цвет»
Однотонный маникюр уже не вызывает вау-эффекта. Современные модницы предпочитают нежные пастельные цвета. Их смешивают, чередуют, выделяют ногти разными цветами, чтобы маникюр выглядел модным и свежим.
3. Неоновые оттенки
«Без ума от розовых ногтей как у Барби»
Неон сдает позиции и уходит в список антитрендов. На его место приходят нежные, причудливые оттенки, а главный фаворит — розовый «стиль Барби». Он выглядит эффектно, освежает образ и делает руки по-настоящему изящными.
4. Хром в насыщенных оттенках
Зеркальные ногти глубоких оттенков были в тренде последние несколько лет, но теперь они медленно переходят в раздел антитрендов. В новом сезоне на первый план выходит «мягкий хром» — гармоничный, перламутровый и невероятно элегантный. Легкое полупрозрачное сияние смотрится дороже и покоряет с первого взгляда.
5. Масляно-желтый оттенок
Желтые оттенки вроде масляного и лимонного вышли из моды. Теперь они уступают место природной палитре — спокойной, универсальной и по-настоящему «статусной». Эксперты What to Wear выделяют среди таких новинок цвет зеленого мха, оттенки глины, терракотовый и цвет древесной коры.
6. Шоколадная классика
Классический шоколадный, который еще недавно многим казался очень привлекательным, теперь выглядит скучным. Особенно если «шоколадные» ногти носит каждая вторая. А вот оттенок темного кофе набирает обороты и теперь находится на трендовых позициях. Такой маникюр можно дополнить различными 3D-деталями или стильным нейл-артом.
7. «Стандартный» красный
«Мой новый стиль — красочный ягодный»
Обычный ярко-красный цвет можно смело оставить в прошлом и добавить к списку оттенков, которые уже никто не носит. В качестве альтернативы можно использовать ягодный или бирюзовый оттенки. Такая новинка освежает образ и делает маникюр манящим и притягательным.
8. Чистый фиолетовый
«Новый маникюр, сделала вчера. Очень довольна цветом»
Фиолетовое покрытие теряет былую славу, а на подиум восходит новый фаворит — дымчатый аметист. Это необычное сочетание фиолетовых и серых полутонов, которое мгновенно завораживает и очаровывает своим волшебным шармом.
9. Крупные и заметные блестки
«Как добиться такого блестящего эффекта омбре (гель) ?»
Россыпь крупных блесток на ногтях уже не выглядит привлекательно. На пике популярности минимализм: деликатное мерцание на кончиках пальцев в стиле «Северного сияния». Очаровывает и ослепляет одновременно.
10. Простенькие цветочные узоры
Блин, я не могу😅
Мы такое в школе фломастерами рисовали классе во 2м.
Про любимые цветочные узоры можно смело забыть. Настало время модного апгрейда — микс стиля «в горошек» с завораживающим дизайном «кошачий глаз». Такая потрясная комбинация отлично заиграет красками на глубоком синем или кремовом фоне.
11. Белый меловый
Белый цвет мелового оттенка долгое время был классикой, но уже не так хорош, как раньше. Теперь его заменяют молочно-белые и кремовые оттенки. По мнению специалистов ProNails, самый популярный среди них «Cloud Dancer». Он придает ногтям нежное свечение, от которого просто невозможно отвести взгляд!
12. Крупные клетки на ногтях
Ребят, кто-нить такую клетку носил? Я чем-то вообще такое вижу впервые... Черепаховый -да, леоперд -да, тигррррр - может быть, но клетка? О_о
Массивные клетки и громоздкие ромбы смотрятся нелепо. Главная фишка сезона — изящные тонкие линии в лавандовых и сине-белых тонах. Такой маникюр будет словно с обложки глянцевого журнала!
13. Леопардовый принт
Оба ужасные.
Слева - колхоз, но хоть качественно.
Справа - как будто дочка лет 10-12 играла и делала маме "маникюр"
«Акриловый маникюр с оленьим принтом»
Леопардовый принт теперь смотрится как привет из прошлого. В новом году на модный трон уверенно взошел уютный дизайн «оленьи лапки». В паре с кремовыми и шоколадными оттенками он придаст вашему образу блеск и элегантность.
14. Классический френч
«Френч с черным кончиком и хромированным покрытием», «Френч с серебряными кончиками»
Базовый френч — классика на все времена, но теперь он официально уходит на каникулы. Вместо него хитует французский маникюр с темными полосками. По мнению экспертов VOGUE, также белые линии можно заменить на тонкие металлические линии в области кутикулы. Они создают эффект «украшения на ногтях».
15. Неброский минимализм
«Очень причудливый дизайн»
Эпоха минимализма уступает место дерзкому и вычурному максимализму: чем больше деталей, тем лучше. Ногти можно украсить объемными цветками, ярким горошком и многослойными узорами. Маникюр похож на сказочный арт-объект класса «роскошный люкс»!
16. Нюдовая основа
«Массивные украшения на ногтях»
Чистый нюдовый маникюр уже давно изжил себя, а вот дизайн с ярким и насыщенным декором возглавляет вишлисты. Украшения в виде сияющих пайеток и жемчужных бусин преображают ногти до неузнаваемости, делая из них произведение ювелирного искусства.
17. Длинная форма ногтя
«Какой дизайн подойдет моим коротким ногтям?»
Длинные стилеты уходят в закат, передавая эстафету лаконичной и естественной форме. Короткая длина ногтей делает их более изысканными и утонченными. Вместе с ней также популярна форма овала и миндаля, которая превратит руки в объект визуального восторга.
А какой стиль вам пришелся по душе? Делитесь у нас в комментариях, а также дополняйте снимками своих любимых дизайнов — с радостью посмотрим.
Очень информативно. Чтоб ненароком не стошнило ни на "роскошный люкс", ни на "настоящий шик", и на "милоту" какую... 😕
большинство проходит по категории "вы или крест снимите, или трусы наденьте"