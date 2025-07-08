27 человек рассказали про довольно странные привычки своих домочадцев

Говорят, что привычка — вторая натура. Когда дело касается посторонних, это одно, а вот со странностями близких людей мы стакиваемся гораздо чаще. Наверняка у каждого есть хоть один родственник, который перед выходом из дома проверяет утюг, да не один, а целых пять раз. Или кто-то из домашних складывает носки после стирки в одному ему известном порядке, а может, постоянно роняет телефон себе на лицо перед сном. В этой статье мы собрали самые разные истории о том, какими необычными, странными и порой непонятными бывают привычки домочадцев.