Хорошо, если он caм ударится об эти открытые дверцы. Особенно в темноте если зайдёт нна кухню. Но я бы не закрывала. Специально, чтобы он в какой-то момент хорошенько долбанулся.
27 человек рассказали про довольно странные привычки своих домочадцев
Говорят, что привычка — вторая натура. Когда дело касается посторонних, это одно, а вот со странностями близких людей мы стакиваемся гораздо чаще. Наверняка у каждого есть хоть один родственник, который перед выходом из дома проверяет утюг, да не один, а целых пять раз. Или кто-то из домашних складывает носки после стирки в одному ему известном порядке, а может, постоянно роняет телефон себе на лицо перед сном. В этой статье мы собрали самые разные истории о том, какими необычными, странными и порой непонятными бывают привычки домочадцев.
Статья содержит изображения, созданные при помощи ИИ.
«У моего жениха странная привычка не закрывать ящики и шкафы, которые он открывает»
«Ну, сегодня она, кажется, приобрела плохую привычку»
- Только не это! © stemgang / Reddit
- Мой парень не пользуется щипчиками для ногтей. Он просто отрывает себе ногти или использует карманный нож. Спасибо, что хотя бы не грызет. © River_7890 / Reddit
- Когда я переехала к своему тогдашнему парню, я поняла, что когда он принимает душ, он вообще не вытирается. Просто надевает халат, позволяет ему впитать все, что нужно, и томится в нем следующие несколько часов, пока не приходит время идти спать. © ladyteruki / Reddit
Эмммм, я тож так делаю, у меня есть махровый тяжелый халат, я его сразу надеваю после душа, думала так все делают 😆
- Мой муж словно дерется с кем-то во сне. Каждую ночь он буквально заворачивается в 3 одеяла и 87 подушек. Это. Сводит. Меня. С ума. Я реально грозилась развестись с ним из-за этого. Я смотрю на него прямо сейчас, он тихонько похрапывает в своем гнезде из одеял и подушек. Содрогаюсь и не понимаю. © RideWide1328 / Reddit
- Мой муж заводит будильники на каждые 15 минут и не просыпается больше полутора часов. Я, ясное дело, все это время не сплю. Если бы я это знала раньше, замуж бы не пошла. © pretendthisisironic / Reddit
«У жены есть привычка держать меня за руку, когда она спит. Я перевернулся на другой конец кровати, чтобы полистать ленту в телефоне и не разбудить ее, и вот что произошло прошлой ночью»
- Мой муж очень аккуратно складывает грязную одежду, прежде чем положить ее в корзину. Это, конечно, мило, но немного раздражает, особенно когда мы торопимся куда-то, или ужин остывает, а он не торопясь скрупулезно складывает футболку, которую только что снял. © csengeal / Reddit
- Мой бывший вытирал зубы полотенцами в ванной. Полотенцами для рук, банными полотенцами, теми же полотенцами, которыми гости вытирали руки. И зубной налет оставлял на них твердые желтые пятна, взять в руки полотенце было просто невозможно. © Kossyra / Reddit
«Эта привычка влияет на большее количество браков, чем измена»
Вытирать зубы. Зубы. Грязным полотенцем. Которое пачкается от зубов жёлтым. Зачем вообще кому-либо вытирать зубы? Как много вопросов и мало ответов...
- Такого я еще не видел, и теперь я не могу это развидеть! © zishmusic / Reddit
- Это основание для развода! © giraffelover007 / Reddit
- Живу с девушкой на ее территории вместе с ее мамой и бабушкой. Так у них привычка на выходные наварить супа на неделю! Прихожу домой, и на мой вопрос, что на ужин, мне отвечают: «То же, что и вчера», — и так всю неделю! Но если я по пути домой зайду и поем в какое-либо заведение, то у них обиды, что они невкусно готовят! Да как объяснить им, что я просто не могу есть одно и то же, и хочу свежее, а не недельной выдержки рыбный суп? © Подслушано / Ideer
- Мой муж имеет привычку странно снимать носки. Он прижимает ногу к полу и быстро отводит ее назад, оставляя носок на ковре. Я никогда не видела, чтобы кто-то так делал, но нахожу это забавным. © TuesDazeGone / Reddit
«Люблю жену. Но после того, как мы сделали ремонт и создали кухню мечты, ее манера хранить продукты сводит меня с ума»
Сколько ж того супа, если семья 4 взрослых ест его неделю каждый день? Это ж по ведру варить, не меньше...😦
- Мой парень раньше не менял простыни и постельное белье. Вообще. Он думал, что единственная причина, по которой я меняю свои регулярно — это месячные, так что да, он думал, что мужчинам просто не нужно менять простыни никогда. Теперь-то он меняет их регулярно, но сначала это было просто дико. © Nice-Background-3339 / Reddit
- С женой редко что-то печем. Чаще всего духовка у нас включается только в дни невероятного вдохновения. Как вы понимаете, для большинства рецептов необходима сода. И поскольку после сеанса выпекания о ее существовании забывается, то во время нового прилива вдохновения, сода вновь оказывается в списке покупок. Так продолжалось долго — то она купит, то я. Иногда даже покупали по 2-3 пакетика про запас или по акции. Недавно я открыл шкаф со специями в поисках орегано и ужаснулся: я насчитал 27 пакетиков соды. © KokoshnikFM / Pikabu
Не понимаю. Пользуюсь разрыхлителем.
Но пакетики, кмк, выглядят иначе, чем, блин, банки.
- Муж очень громкий, и шумит он по привычке. Я не замечала этого, пока мы не съехались. Разговаривает он обычно, а вот движения все шумные: закрывание шкафов, ходьба по дому, грохот посуды — весь мой дом трясется. Я никогда не осознавала, что я «тихий» человек, у меня как раз привычка все делать тихо. Люблю его и уже привыкла, но до сих пор вздрагиваю от хлопка входной двери. © conformtyjr / Reddit
- Я поднимаюсь по лестнице через две ступеньки, и кто-то однажды спросил меня, что я делаю со всем своим освободившимся временем. Я все еще думаю об этом двадцать лет спустя. © thatguy9545 / Reddit
«У моей свекрови есть привычка спасать орхидеи из супермаркетов и других мест, где она видит, что о них не заботятся. Они у нее буквально по всему дому»
- Я состою в обществе любителей орхидей уже 25 лет, но, когда я только начинал, была такая старая поговорка: «Вы не станете экспертом по орхидеям, пока не избавитесь от орхидей». © blikesorchids / Reddit
- Живу с бабушкой, и у нее есть странная привычка избавляться от всяких упаковок продуктов. Например, вкусняшки будут лежать в коробке без наружной упаковки и сохнуть, хотя по сути место занялось бы одно и то же. Когда едим печенье в цилиндрической упаковке, отрезает каждый ее лишний сантиметр, когда она освобождается. И так со всеми упаковками в доме. Что они ей сделали...© Подслушано / Ideer
- У моей девушки странная привычка: она постоянно грызет лед. Я серьезно, у нас половину морозильной камеры занимает лед! Если вдруг нет льда, она прям изводится и ждет, когда заморозится новая партия. Часто не дожидается и ест верхушку льда, которая успела едва подморозиться. У всех ее знакомых наготове лед на случай ее визита. Честно, я думал, что она одна такая на свете. И все бы ничего, но недавно услышал разговор моей девушки с моей мамой. Оказалось, моя мама такой же фанат льда. Это судьба! © Подслушано / Ideer
А с мамой вы раньше не были знакомы или она всю жизнь тщательно от вас скрывалась?
- Мои родители очень любят есть со мной, потому что у меня есть дурацкая привычка — мыть посуду сразу после того, как поем. © Подслушано / Ideer
- Привычка моей девушки в стирке — она ничего не сортирует по цвету или категории (полотенца, простыни, нижнее белье, кухонные полотенца, тряпки для уборки и т. д.). Она стирает все вместе в холодной воде и на быстром цикле. Благодаря ей вся моя белая одежда теперь серая. © tuff_ole_broad / Reddit
Стирай свои вещи сaм. При наличии стиралки это не тaк уж и трудно, поверь. ))
- Стала замечать за своей маленькой дочерью, что она все закрывает ногами — дверцы, двери, ящики в комоде. Никак не могла понять, откуда у нее эта отвратительная привычка. И уже открыла рот, чтобы сделать замечание, но в этот момент поймала себя на том, что сама закрываю комод ногой. © Подслушано / Ideer
- У папы есть привычка переводить деньги во что-то либо какой-то товар в другой товар. Например: «Ну, зачем тебе этот Киндер? На него можно купить полкурицы или два с половиной литра бензина!» И так всегда. Всю жизнь считает деньги курицами, бензином, колбасой. Наверное, это закалка такая, или его лайфхак по экономии денег. © Подслушано / Ideer
Тоже так делаю, обычно считаю стоимость всякой ненужной фuгни в мясе. 😄
- Дико бесит привычка мужа брать все новое! Стоит два пакета майонеза в холодильнике (начатый и закрытый), и муж обязательно возьмет закрытый. Из двух булок хлеба выберет целую. Даже таблетки он берет исключительно из нового блистера! © Подслушано / Ideer
- У моего мужа есть привычка, я называю ее «+1». Заключается она в том, что ко всему он прибавляет еще один. Например, я говорю почистить пять картофелин, он чистит шесть, или вместо двух ложек соли он кладет три! Эта привычка распространяется почему-то только на меня! Ну как это называется...© Подслушано / Ideer
Главный вывод из всех этих историй — идеальных людей не существует, и это прекрасно. Привычки, которые порой вызывают у нас вопросы, на самом деле являются одной из множества граней характера близких нам людей. Они становятся предметом добрых шуток и создают неповторимую атмосферу в доме. Так что в следующий раз, когда увидите, как ваш близкий делает какую-то свою «странность», просто улыбнитесь и запомните это мгновение.
Семья — это, как правило, неиссякаемый источник смешных, курьезных и порой странных историй. Почитать их можно здесь:
Комментарии
У моего мужа есть ужасная привычка. Всё делить пополам. Нужно оно мне это или не нужно - значения не имеет. Коммунист я его называю.
Попроси одно новое колечко, или одно авто, или хоть одно платьице ;)))
"У моего мужа есть привычка, я называю ее «+1». Заключается она вв том, что ко всему он прибавляет еще один. Эта привычка распространяется почему-то только на меня!"
То есть у ея мужа есть жена и +1..?
красота))))))