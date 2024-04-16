Муж требует второго ребенка. А я вспоминаю, как прошел первый декрет, и больше не хочу

Подруга жалуется: муж, мол, наседает с просьбами о втором ребенке. То говорит, что дочке одной скучно, и ей нужен братишка; то подшучивает, что доченька уже есть, теперь хорошо бы и сына, наследника. — Ну а ты что? — спрашиваю, — Не хочешь? — Да я-то, может, и не против, — вздыхает подруга. — Только как вспомню, как муж мне в декрете нервы мотал, так вообще рожать больше не хочется. Хватит с меня и одного раза. И я, в общем-то, прекрасно понимаю, почему она так считает.

До Надькиной беременности зарабатывали они с мужем примерно поровну и весьма неплохо, квартиру большую взяли в ипотеку, ну и решили, что пора. Подруга забеременела, но еще какое-то время работала, и в этот период муж с нее пылинки сдувал: мог притащить апельсинов посреди ночи и сделать свежевыжатый сок, клубнику найти в феврале, звезду с неба достать... А потом Надя вышла в декрет, а основным добытчиком в семье остался муж. И из образцового будущего отца он превратился в жадину. Конечно, не стоит думать, что он жалел средств на витамины, лекарства и еду для беременной жены. Не настолько все ужасно, необходимые вещи по-прежнему появлялись дома бесперебойно. Но вот все Надины траты, не относящиеся к еде и здоровью, супруг начал контролировать.

А Надя, как и многие из нас, обожает заказывать милую ерунду на маркетплейсах: тканевые масочки для лица, крем для разглаживания пятой морщинки у левого глаза... И раньше муж только вздыхал, глядя, как довольная супруга тащит из пункта выдачи очередную коробочку — в конце концов, она же свою зарплату на это тратит, — но только не теперь, когда зарплата была его. — Надь, нафига тебе тушь вот эта? Ты дома сидишь, беременная, на тусовки не ходишь! — А в магазин? А гулять? Мне что, чучелом ходить? — Вот родишь и будешь краситься сколько влезет, нам сейчас экономить надо. Надя сперва обиделась, но потом согласилась с мужем. Может, сейчас и в самом деле стоит быть поприжимистей? Впереди и так много трат: одежда, подгузники, смеси... В общем, погоревала подруга и забыла про всякие «лишние» покупки. Но вскоре выяснилось, что транжира в семье совсем не она.

Как-то муж пришел домой с улыбкой от уха до уха. — Смотри, чего купил! Протягивает Наде коробочку: новехонький телефон одной из последних моделей популярной фирмы. — Последний забрал, с витрины, со скидкой отдали. А то у моего давно стекло треснуло. Надя, конечно, не знала в точности, сколько стоит замена стекла, но это однозначно обошлось бы дешевле, чем покупка совершенно нового смартфона. И она начала закипать. — То есть как мне тушь купить, так мы экономим, а как тебе дорогущий телефон — это пожалуйста, я правильно понимаю? — Надь, ну ты сравнила, конечно! Мне-то телефон для работы нужен. С камерой хорошей, чтобы на созвонах меня видно нормально было, клиенты мне звонят постоянно. — Моя тушь пару тысяч стоит, а за телефон ты сколько отдал? Да мне, чтобы к твоим тратам приблизиться, этой туши 20 штук надо заказать! — Я эти деньги заработал, я сам решаю, куда их потратить. Тебя я ничем не обделяю, холодильник вон едой забит. Все, разговор окончен, хватит мне мозг выносить.

И, конечно, многие бы посоветовали Наде бежать сломя голову от такого скряги. Но никуда Надя не убежала. Ей, беременной на позднем сроке, не захотелось срочно разводиться и строить с нуля новую жизнь. Конечно, было обидно, ужасно обидно, что экономить решили только на ней, а себе любимому супруг спокойно покупал дорогие гаджеты. С мужем она разговаривала через губу чуть ли не до самых родов, ну а потом родилась крохотная Сашенька, и обиды забылись. Муж души в дочке не чаял, и Надя оттаяла. А потом вышла на работу, когда малышка подросла, и все в их семье, казалось бы, вернулось в прежнее русло. У Нади снова появились собственные деньги, и муж перестал совать нос в ее девичьи покупки.

— Вот только я не забыла, как он копейки пересчитывал, — закончила историю Надя, — Тоже мне, царь Кощей над златом. И вот как мне снова уходить в декрет? Это ж все повторится, только у нас еще и ребенок теперь есть. Боюсь, не выдержу и уйду. А с двумя детьми и одной моей зарплатой, сама понимаешь, несладко будет. Так что хватит нам и одной наследницы. — А если он сам уйдет, не дождавшись «наследника»? — Ну... Обидно будет. Но у меня секрет от мужа теперь есть. — Что, богатый любовник? Надька смеется. — Да нет, конечно. Мама на меня однушку переписала, маленькую, на окраине. Она ее раньше сдавала студентам всяким, а как Сашка родилась, так и переписала. Будет, говорит, внучке какое-никакое наследство. Так что мы с ней не пропадем, если что.