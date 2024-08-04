14 человек рассказали о своих избранниках, с которыми ни на минуту не расслабишься

Истории
6 часов назад

Есть романтики, которые в отношениях превыше всего ценят гармонию и спокойствие. Им нравится, что все идет размеренно, спокойно и без лишних нервов. Но для некоторых пар такой расклад слишком скучен. Им подавай страсти, как в лучших мексиканских сериалах. Вот чтобы эмоции бурлили, как зелье в ведьмином котле. С такими влюбленными мы вас и познакомим.

  • Я в школе постоянно старался со всеми дружить, заводил много друзей, никогда не ссорился с одногодками. Но была у меня одна девочка, моя одноклассница, с которой у нас не срослось. Она меня заденет, а я ее за косичку дерну, она мне тетрадь выбросит, а я выкину ее портфель из окна, она мне подножку поставит, а я ее на руках за дверь класса выставлю. Так продолжалось до 11 класса, пока мы не разбежались до лета и не поступили в один университет. На третьем курсе я уже выносил ее на руках из ЗАГСа. Правильно говорят в народе, что с бедой надо ночь переспать, а я умудрился еще и жениться! © Палата №6 / VK
  • Раньше не мог понять, какими нужно было быть идиотами, чтобы ссориться, расставаться, мириться по пять раз в месяц. А потом я встретил Ее. И я будто сошел с ума. С ней я то безгранично счастлив, то лечу в какую-то пропасть. Все наши отношения - это эмоциональные качели. Я никогда не знаю, через пять минут меня поцелуют, или начнут обзывать самыми мерзкими словами. У меня и раньше были отношения, но в них все было спокойно и ровно. И ссорились мы один-два раза в год, и расставались мирно и по весомым причинам (переезд в другую часть земного шара, разные взгляды на жизнь). А с этой: то люблю, то ненавижу. И я очень устал от этого, но каждый раз возвращаюсь к ней после ее смс или звонка с извинениями. © Палата №6 / VK
  • С женой давно вместе и огонек в отношениях уже угас. Ну я и решил пригласить ее на свидание, вот чтобы как в юности. Назначил встречу на 3 часа дня, прискакал в парк, купил цветов и сел ее ждать. Час нет, два нет, уже вечер на носу, начинаю ей звонить, а она как заорет в трубку: "Что ты звонишь каждые полчаса, я же сказала тебе, что буду через пять минут!". Эта фраза — все, что нужно знать о моей жене. © Палата №6 / VK
  • Немного повздорили с женой утром, до конца дня не разговаривали друг с другом. Вышел я на вечернюю прогулку с собакой и решил купить ей примирительный букет. Возвращаюсь домой, захожу на кухню и дарю ей цветы со словами: «Прости меня, Валя. Просто каждый разговор с тобой, как игра в "Сапера" — фиг знает, в какой момент не повезет и по какой причине». А она смотрит на меня как на дурака и спрашивает: "То есть ты намекаешь на то, что я такая старая?" © Палата №6 / VK
  • Главное в отношениях с моей женой — не вестись на ее провокации. Она у меня прирожденный абьюзер. На ровном месте может накидать собеседнику претензий и заставить оправдываться при его очевидной правоте. Чуть не по ее выходит — ор до визга, искры из глаз, а на меня так еще и кидаться раньше пыталась. Чего я с ней живу? Да люблю я ее, эту злюку, жить без нее не могу. Подкаблучник я. Большой, лысый, бородатый. 20 лет в браке, двое детей. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Моя девушка долго дулась на меня и я не мог понять в чем дело. Чуть с ума не сошел, пока вспоминал, где же я так накосячил. Спустя 2 недели она призналась, что психанула из-за того, что я съел последний кусок торта, а она сама его очень хотела. Только вот я его не ел! Оказалось, что это ее подружка приходила к нам в гости и втихаря схомячила торт. Но зато меня простили. Девушки — самые добрые в мире существа, они могут простить любого парня, даже если он ни в чем не виноват. © Палата № 6 / VK
  • Мужу недавно исполнилось 45. В браке мы уже почти 15 лет. Никогда не давал повода для ревности, и вдруг бац — сказал, что едет в командировку на выходные, а сам, оказывается, снял квартиру на это время у моей знакомой. Он ее не помнил, потому что видел 1 раз, а она его запомнила. Конечно, она мне его сдала. И вот мы решили его поймать с поличным. Оказалось, он два дня сидел в квартире, никуда не выходил, играл в ноутбук и спал. Когда я выложила ему все, что знаю, он рассказал, что все эти два дня играл в «Доту», на которую его подсадил наш пятнадцатилетний сын. И показал список сыгранных игр. А я ему дома не даю спокойно поиграть, потому что там игры в среднем идут около часа. © Подслушано / Ideer
  • Работала официанткой, и к нам в коллектив пришла женщина. Она из деревни, но в нее влюбился с первого взгляда мужчина и увез в город, чтобы жениться. А женщина со своеобразными замашками: ругается безостановочно, грубит, плюется. Так вот, в конце первого рабочего дня приехал ее сожитель, и мы всей командой попадали. Красивый, молодой, видно, что при деньгах, подбегает к ней, целует в щеку и заявляет, что если ей не понравилось работать, то она может просто спокойно сидеть дома. А она скромно ответила: «Да поняла я, ешкин кот». Это точно любовь. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Ушел за грибами в пасмурную погоду, заблудился. Позвонил жене, сказал, что буду сидеть на месте и ждать спасателей. Спросила, как долго ждать, я ей ответил, минимум до 2-3 ночи. Не поверила, разозлилась, приревновала и через 4 часа сама нашла меня, трескающего на полянке чернику. © vanadis88 / Pikabu
  • Пошел недавно на свидание с девушкой, с которой познакомился в одном приложении в интернете. Вроде бы все было неплохо, но меня постоянно не покидало чувство, что за нами кто-то следит. Как будто по пяткам ходит, честное слово! В один момент мне все же удалось убедиться в том, что это не паранойя. Я четко заметил девушку, которую видел раньше не один раз, поэтому сказал своей спутнице: «Мне кажется, что за нами следит какая-то сумасшедшая...». Оказалось, что это ее подруга, которую она позвала «для прикрытия», чтобы убедиться в том, что я не маньяк. © Палата № 6 / VK
  • Никак не мог понять, почему у моей девушки среди друзей погоняло «Белка». Пока ее брат не показал мне видео, где моя любимая Катенька, 29 лет, на спор колет зубами орехи. Спорила она при этом на чупа-чупс с какими-то дворовыми детишками. Люблю свою белочку, хоть она и немного странненькая. © Палата № 6 / VK
Королева-Ведьма
2 дня назад

Нахрен нужны отношения, в которых ты говоришь, что заблудился в лесу, а тебе в ответ сцену ревности?!

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  • Сидели как-то с женой — детей спать уложили, болтаем, вспоминаем наши первые года совместной жизни. Она студентка, я охранник, работал двое через сутки. И тут жена спрашивает:
    — Слушай, а у вас тогда была Светлана на работе?
    — Да нет, одни мужики работали на объекте. А что?
    — Да вспомнила, как приезжаю с учебы, ты спишь. Ну, я начала тебя целовать и гладить, соскучилась, а ты сквозь сон: «Светка, отстань!»
    Я усиленно вспоминаю Светку, и тут до меня доходит. Начинаю ржать. Собака на предприятии была, Светкой звали. Я ей после обеда выносил хлеб или котлетки кусок, так она радовалась, прыгала на меня и в лицо пыталась лизнуть. Говорю жене, мол, ты чего тогда не спросила? А она мне: «Думала, вдруг у тебя правда какая-то Светка есть». 15 лет прошло... Вот это память! © Unknown author / Pikabu
  • У мужа проблемы с сердцем, поэтому мы с детьми не все ему рассказываем. Например, тайной осталась история, как в путешествии наш сын еле уплыл от акулы. Или как дочь чуть не вышла замуж за мошенника. Или как таксист два года назад пытался увезти меня в лес, но я в прямом смысле выпрыгнула из машины во время движения. Даже не представляю, как офигел бы муж от всех этих историй. Но ради его здоровья пусть он думает, что мы обычная семья с размеренной и даже немного скучной жизнью. © Палата № 6 / VK
  • Я всю жизнь живу в тени сестры. Она потрясающая, легко могла бы стать моделью, а я, ну, обычная. Мой мужчина меня вроде любит, но такое недавно отмочил... Сидим мы вместе с его друзьями (многих я вижу впервые), меня спросили, есть ли у меня братья или сестры. И тут мой выдает: «Если вы ее (показывает на меня) считаете красивой, то это вы ее сестру еще не видели!», достает телефон и начинает всем показывать сестрины фотки из соцсетей. Все, конечно, остались от нее в восторге. Потом он мне сказал, что ничего такого в виду не имел, но осадок остался. © PrudentBusiness215 / Reddit

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