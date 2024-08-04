14 человек рассказали о своих избранниках, с которыми ни на минуту не расслабишься

Есть романтики, которые в отношениях превыше всего ценят гармонию и спокойствие. Им нравится, что все идет размеренно, спокойно и без лишних нервов. Но для некоторых пар такой расклад слишком скучен. Им подавай страсти, как в лучших мексиканских сериалах. Вот чтобы эмоции бурлили, как зелье в ведьмином котле. С такими влюбленными мы вас и познакомим.