15 историй о том, что случается, когда в отношения пары вмешивается кто-то третий
Нередко на отношения двоих влияет кто-то еще: завистливая подруга, холостой друг, въедливая свекровь, симпатичная коллега, ребенок от первого брака. Список просто бесконечный. Мы собрали истории о тех, в чьи личные дела вмешались другие люди. Не всегда из этого выходило что-то хорошее, но в некоторых случаях так и хочется сказать: «Оно и к лучшему получилось».
- Одна моя родственница сделала все, чтобы развести своего старшего сына с первой женой, хотя и дочка у них уже росла, и жили хорошо, и любили друг друга. Но мама покоя не давала, руководила и «держала руку на пульсе». В итоге развод. Когда через несколько лет парень снова решил жениться, с мамой все общение свели к минимуму: «Спасибо, ничего не надо, мы все сами». Ее раз в год на пару дней на дачу приглашают, чтобы родственные связи вовсе не потерялись. Но она совершенно не в курсе их дел, событий, планов, покупок, ссор и так далее. Чуть ли не за руку здороваются при встрече, полный официоз и почтение, но не более того. Теперь она рулит жизнью младшенького, выедает мозги ему, его жене и трем детям... © Irina Verkhovsky
- Стал встречаться с девушкой. Вместе не жили, но она частенько у меня ночевала. Приходит в прошлую пятницу с работы и говорит: «А мне коллега в любви признался!» Я молчу, слушаю дальше. Спрашивает: «Ничего не хочешь предпринять? Вдруг я его выберу?» Я ей отвечаю недоуменно, мол, не боюсь, что ты его выберешь. Зачем ты нужна такая, если тебе кто-то сказал пару слов на ушко, и ты побежала? Не знаю, чего она ожидала, но дверью хлопнула так, что стекла затряслись. © Аноним / Pikabu
- Муж, придя с работы, загадочно улыбается и посматривает на меня. Спрашиваю, что такое.
— Я все знаю.
— Что случилось-то?
— Мне соседи все рассказали.
А сам старается выглядеть серьезно, разыгрывает сцену. Потом рассказал. Подловила его бабка, которая живет в доме почти напротив нашего: «А ты знаешь, что пока тебя дома нет, твоя с мужиками встречается? Приезжают к ней, подарки привозят, а потом уезжают. Вчера один на белой машине был, пакет большой привез, полчаса побыл. Ох, что творится». Муж пообещал разобраться. Бабка ведь не знает, что я обожаю онлайн-шопинг, а все эти мужики — курьеры... © Prohorlinna55 / Pikabu
- Начала встречаться с парнем. Знала, что у него есть сын от первого брака, который приходит на выходных и один раз посреди недели. Через пару месяцев после того, как мы съехались, сын стал приходить на 5-6 дней. В итоге никакой личной жизни, когда он тут. Обо мне сразу забывают: ни внимания, ни близости, даже поговорить нормально не можем, так как ребенок прибегает и перебивает. Все крутится вокруг него. На днях я узнала, что он опять придет, расплакалась. Поняла, что несчастлива и хочу уйти. © Подслушано / Ideer
- У меня классическая свекровь, для которой сыночка-корзиночка ценнее всего на свете. И она нас почти развела. А было дело так. Жили мы в пяти минутах друг от друга. Она требовала, чтобы после работы муж сначала шел к ней покушать, ведь: «Я тут свеженького наготовила специально. Куда я все это дену? А ты ведь любишь печень». А я в это время тоже готовилась, ждала, вкусняшки пекла. В итоге не выдержала. Говорю, мол, либо оставайся у мамы, либо домой после работы иди. Свекровь заявила, что я ее сыном командую, мне бы помалкивать. Конфликт не решился, пока мы не переехали.
"Поняла, что несчастлива и хочу уйти" - А как же "чужыхдитейнибываит"?
- Замужем больше 10 лет, есть дети. И все эти годы нам мешает жить его дочь от первого брака. Ей 17. Он исправно платит алименты, а эта малолетняя девчонка постоянно все портит. То напишет гадости, то на встречу припрется к отцу, а потом пишет оскорбления в мой адрес. Ее мать бросила ее папу, но теперь она не может ему простить то, что он счастлив и любим. © Подслушано / Ideer
- Жена оставила ноутбук открытым. Вела она себя порой странно, что-то дернуло меня проверить папку "Cкрытые фото". А там она с каким-то парнем обнимается, он в щечку ее целует. Сначала она пошла в полный отказ и даже фотки удалила. Потом выяснилось, что это мужик с работы, они случайно встретились на фестивале, где она была с подружкой. Она клянется, что ничего не было, это просто флирт и не более того. А я все равно ничего не могу с собой поделать. © bblaakkee / Reddit
- Занимаюсь ремонтом бытовой техники. Приехали на вызов: сломалась помпа на стиральной машинке. Починили. Мужику с девушкой объяснили, что нужно проверять карманы перед стиркой и чистить фильтр каждую десятую стирку. Выписали гарантию на полгода. Месяца через 4 вызывают на этот же адрес. Смотрю – фильтр забит всякой фигней. Я мужику и говорю: "Что ж ты, дядя, не прислушиваешься к советам?" Мужик удивляется, мол, какие еще советы. Я в ответ: "Я же вам 4 месяца назад говорил фильтр чистить, вы с девушкой одобрительно кивали". Мужик офигел: "Я в это время в командировке был". В квартире стояла гробовая тишина. Жена в это время забилась в угол, а мы собирали инструменты и уже уходили. Потом она пару раз звонила оператору и орала в трубку, что мы разрушили ее семью. © Calibra663 / Pikabu
А был ли вообще любовник? Мужик ездит по множеству адресов, видит ежедневно десятки людей. Как минимум один раз он точно ошибся: думал, что общался с мужем, хотя на самом деле с ним не общался. Так может совсем ни с кем не общался, глюк памяти? Получается, действительно мог разрушить семью почем зря.
- Мы с женой вместе прожили 19 лет, из них 17 в браке. Детей нет. Было время, когда жили очень богато, сейчас чуток попроще, но капитал нажить успели: 2 квартиры, 2 места в подземном паркинге, 2 машины, дача. И вот жена нашла себе подружку, «интернет-психолога». Женщина без образования, но муж у нее очень богатый и в нее пару миллионов вложили (раскрутка социальных сетей, курсы). Через год общения с такой подругой жену стало не узнать. Она вбила себе в голову, что нормальный человек должен хотя бы 3 месяца в году отдыхать на море, желательно в другой стране. Сколько всего я должен ей – даже не перечесть. В один прекрасный момент она тупо свалила из дома и поехала жить к своей сестре. Я аккуратно намекнул, что сестра не будет терпеть ее вечно. Жена в ответ рассмеялась и высокомерно объяснила, что я ничего не понимаю, для нормальных людей это не проблема. Жить она там будет сколько угодно. Ну я подождал неделю и подал на развод. Сестра ее очень скоро выперла, так жена проситься обратно домой пришла. Мол, ошибалась. © Vortel73 / Pikabu
- Перед свадьбой жених решил познакомить меня со своей мамой. После знакомства свекровь в течение полугода только наблюдала за мной и не разговаривала. Я уже подумала, что не приняла меня. Настал момент, когда мы с моим мужем (уже мужем) сильно поругались, дело чуть ли не до развода дошло. Не развелись только потому, что свекровь мужу сказала: "Она - самое ценное, что у тебя есть. Береги ее! " © Подслушано / Ideer
Две квартиры, два места в подземном паркинге, два магнитофона, куртка замшевая - тоже две)
- Супруга решила посетить курс по личностному росту. Там ей и еще пару сотне женщин объяснили, что мужчина — это тот, кто зарабатывает выше определенного уровня. А с теми, которые зарабатывают меньше, не то, что детей заводить нельзя, но и семьи создавать категорически запрещено. Супруга прошла курс на отлично, решила покинуть меня и найти для себя и нашей общей дочери действительно достойного мужчину. Бывает, люди расходятся. Я не без недостатков и прекрасно о них знаю. Не пью, не курю, на других не заглядываю, детей люблю. Вот только зарплата как у инженера обычного, а не миллион. © MyLostUser / Pikabu
- Жила одна моя родственница с мужем и ребенком в квартире мужа. Свою она сначала сдавала, а потом муж поселил туда своего брата с женой и двумя детьми. 10 лет те жили бесплатно, 3 последних года не платили за коммуналку вообще. Квартира в собственности жены. Так родня мужа оправдывалась тем, что это же не их, почему, мол, они должны деньги платить. В итоге выставила она их, сама погасила долги по коммуналке за 3 года, пустила новых квартирантов. А муж обиделся и полгода не разговаривал с ней, живя под одной крышей. © Элия Иванова / Dzen
- Недавно моя сестра вернулась в наш родной город. Пока ее не было, я успела выйти замуж, жили мы с супругом душа в душу. Я попросила мужа устроить сестру в свою компанию, поддержала ее. А недавно стала замечать странное. Они постоянно что-то обсуждают, а когда я подхожу, то сразу замолкают. Один раз видела, как он нежно гладил ее руку. Когда задаю вопросы, отмахивается. Кажется, у них роман. © RevolutionaryNoise3 / Reddit
Та, которая квартиру сдавала родственникам мужа - СВЯТАЯ ЖЕНЩИНА. Ей курсы по терпению открывать надо.
- Пришла я как-то вечером с работы. Захожу домой, меня встречает муж: довольный такой, будто в лотерею выиграл. Объяснил, что его мама решила нам денег на первоначальный взнос дать. Мы приступили к поискам квартиры. Так как муж работает неофициально, решили оформлять ипотеку на меня. Я заемщик, он созаемщик, банк все одобрил. Решили обрадовать свекровь, а она в ответ возмущаться начала, мол, район не такой уж хороший, школы плохие, да и от нее далеко. А еще стала настаивать на брачном договоре и попросила выделить сыну большую долю. Я возмущалась, но согласилась. В итоге выяснилось, что банки такое не любят, многие отказывают. Никакой вариант свекровь не устроил. Уперлась она, что у сына должно быть больше и все тут. Хочу предложить развод. Думаю, свекровь согласится. © Kety7545200 / Pikabu
- У моего мужчины бывшая жена и трое детей, старшей 14 лет. Жена каждый день ему звонит и просит то помочь, то посидеть, то поговорить. Теперь названивает, чтобы оставался ночевать, потому что у сына ангина и мало ли. Спрашиваю: "А где ты там спишь?" Отвечает: "С женой на кровати, не на полу же. А что такого?" Я сказала: "А если я пойду к бывшему с ночевкой и лягу с ним? Он заболел, мало ли что." Начал орать в ответ. © Подслушано / Ideer
Если нравится читать про отношения в семье, у нас есть статья о родителях, по сравнению с которыми кукушка покажется матерью-героиней.
Комментарии
"Не пью, не курю, на других не заглядываю, детей люблю"©️ - почему обычные рядовые вещи преподносятся как достоинства?...
А про последний пост...Ну так мужик и говорит "сплю с женой". Не с бывшей, а с женой. Тут как бы всё и так понятно
Мда, дама из истории с сестрой похоже потеряет и мужа и сестру. Не знаю, по моему, есть вещи, которые совершать нельзя никогда, например, клеить мужа сестры/подруги/матери, как бы этого ни хотелось
Что хорошего ждать, если встречаешься с мужиком, у которого трое детей и дружеские (или даже больше, чем дружеские) отношения с бывшей женой?