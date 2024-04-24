15 историй о том, что случается, когда в отношения пары вмешивается кто-то третий

А был ли вообще любовник? Мужик ездит по множеству адресов, видит ежедневно десятки людей. Как минимум один раз он точно ошибся: думал, что общался с мужем, хотя на самом деле с ним не общался. Так может совсем ни с кем не общался, глюк памяти? Получается, действительно мог разрушить семью почем зря.