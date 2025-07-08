17 нелепых ситуаций, которые могли произойти только в сфере обслуживания
Истории
1 час назад
Не проходит и дня, чтобы нам не понадобились какие-либо услуги: все мы ходим в магазины или кафе, сдаем вещи в химчистку или вызываем мастеров по ремонту на дом. Мы нашли колоритные истории и от клиентов, и от работников сферы услуг, которые показали, как непросто порой бывает сохранить спокойствие при общении с людьми.
- Работаю на стойке регистрации в отеле. Прибегает разъяренный клиент: «Вы списали с моей карты деньги за номер! А ну быстро все верните! Жена теперь со мной разведется!» Я в недоумении: «Что случилось?» А он как заорет: «У нас общий банковский счет! Жена узнает, что я был здесь с другой женщиной! Возвращайте, пока она ничего не узнала!» Я спрашиваю: «Разве я виноват, что вы изменили жене? С номером все в порядке?» Он: «Да!» Я: «Тогда почему мы должны возвращать вам деньги?» Он: «Потому что жена все узнает!» Я разозлился, поняв, что мы так и будем ходить по кругу и попросил его отойти, чтобы я мог обслужить других гостей. Он убежал в ужасе, а затем тихо покинул отель, так и не добившись своего. © FinancialElephant5 / Reddit
- Повел жену в ресторан. Оплата не прошла. Официантка швырнула карточку: «Платеж отклонен! Вы собрались без оплаты сбежать?!» На замечание о хамском тоне она отрезала: «Вы клиент, только если платите!» Решил ее проучить и потребовал позвать менеджера, отдав ей мою вторую карту. Жена сказала, что, возможно, официантка уже сталкивалась с мошенниками и переживала из-за этого. Я сказал, что грубость и осторожность — это разные вещи. Официантка вернулась с моей картой и сказала: «Платеж прошел. Извините». Я сказал «спасибо», и мы встали, чтобы уйти. Она говорит: «А чаевые?» Я ответил: «Вы нагрубили. Какие чаевые?» Жена считает, что я поступил неправильно, но я думаю, что был прав. © KeyComplete4809 / Reddit
- Сижу в кафе. Два мужика заплатили наличкой. Официант принес сдачу в папочке. Они забрали сдачу, вынули что-то из кармана, положили в папку и, посмеиваясь, ушли. Видели бы вы глаза официанта, когда он обнаружил там два пакетика чая. Чаевые... © shytkina.n
- Произошло только что. Стою на ресепшен в отеле. Подходит регистрироваться пожилая пара, и женщина говорит: «Почему деревья возле отеля такие ужасные, без листьев?» Я любезно отвечаю: «Жаль, что вы не были здесь осенью, было очень красиво. К зиме листья опали». Женщина: «Выглядит кошмарно. А вы не можете их как-то удалить?» Я в недоумении молча смотрю на нее. Она что, хочет, чтобы мы вырубали деревья, а потом сажали новые? Женщина: «А ну-ка, позовите менеджера, эти уродливые деревья нужно убрать! Сосны будут смотреться гораздо лучше!» Я ответил ей, что менеджер будет завтра, они ушли, а я стою и представляю их завтрашний разговор с владельцем отеля. © Catona / Reddit
- Работал в шикарном речном отеле, который в высокий сезон обычно забронирован на год вперед. Как-то раз приходит толпа — жених с невестой и их гости и просят их зарегистрировать. Смотрю, а номер-то они не бронировали. Выяснилось, что они просто забыли об этом! А у нас, конечно же, все занято. Но в конце концов мы просто притащили кровати в библиотеку отеля и устроили импровизированный номер для молодоженов. Они были невероятно счастливы! © VaticanGuy / Reddit
- Меня однажды машина обрызгала грязью, когда я в розовом пальто шла. Что делать, надо сдавать в химчистку. Пришла, так, мол, и так — обрызгали дорожной грязью из лужи. Так приемщица мне ляпнула: «А нечего вдоль дороги в светлом ходить!» © SanSoda / Pikabu
Странная приемщица. Если не ходить в белом вдоль дороги, она ж без работы останется!
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- Работал официантом. Мужчина-посетитель положил телефон в карман своей куртки, а сам пошел в туалет. Его спутница тут же вытащила телефон, начала в нем копаться и, видимо, нашла то, что искала, потому что когда он вернулся, она начала кричать и перевернула стол. Мужчина побледнел как мел. Она выбежала с его телефоном, а он побежал за ней. Если они и разыграли эту сцену нарочно, чтобы не платить, зрелище того стоило. © drulaps / Reddit
- Я работала в маленьком магазинчике, где продавались высококачественные пуховые одеяла, постельное белье и текстиль. Однажды заходит пара. Муж подошел прямо к нашей кровати-образцу для демонстрации продукции, прямо в обуви забирался в нее, натянул одеяло до подбородка и просто лежал там, пока жена делала покупки. © Unknown author / Reddit
- Я продавала косметику. Пришла пожилая дама и попросила вернуть ей деньги за тональную основу, так как цвет ей не подходил. Моя коллега посмотрела на эту основу и сказала этой даме, что ее сняли с производства, когда она начала работать в компании. А это 20 лет назад! © Comfortable-Elk-850 / Reddit
- Друг работал официантом в ресторане. Однажды к ним пришла парочка, и он увидел, как парень встал на одно колено и открыл коробочку. Его девушка сказала: «Это не то кольцо, которое я хотела» и просто ушла. © Soyl3ntR3d / Reddit
Мужик в обуви вообще убил.По образцу в грязной обуви.Похрюкать не пробовал еще?
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- Работал телемастером. Звонок: «Здравствуйте, у меня телевизор не включается, вы не могли бы посмотреть его?» Прихожу на заявку. Клиентка ставит стул перед телевизором и уходит на кухню. Через полчаса кричу хозяйке: «Готово!» Женщина заходит в комнату, смотрит на работающий телевизор и ничего не говорит. Я:
— С вас столько-то.
Она:
— За что?
Я впадаю в ступор:
— Как за что? За ремонт...
— Я не просила телевизор ремонтировать.
— А что вы просили?
— Я просила просто посмотреть телевизор.
Я не знал, что и сказать. © Unknown author / Pikabu
- Недавно сдавал светлый пуховик в химчистку после зимы. Тетка на приемке говорит:
— Да он у вас грязный!
— Ну да, поэтому я его в химчистку и принес.
— Нет, ну вы посмотрите, он грязный! На рукавах все темное, и на воротнике!
— А что, вы не справитесь с такими загрязнениями?
— Ну справимся, конечно! Это стандартные загрязнения, мы же химчистка!
Что это было, я так и не понял. © logogoooo / Pikabu
- Вчера в нам в магазин пришла женщина и потребовала вернуть деньги за сумку, которую она у нас купила. Я спрашиваю: «А где сумка?» А она выдает: «Я уже подарила ее дочери на день рождения». Я отвечаю: «К сожалению, в таком случае мы не можем вернуть вам деньги за товар». А она как заорет: «Да это просто смешно! Зовите менеджера!» Я с удовольствием сообщила ей, что я и есть менеджер. © P4rrish210 / Reddit
У персонажей с реддита (говорю толерантно) какой-то особый вид безумия. Пересмотрев море записей с нательных камер полицейских, я все равно не перестаю удивляться.
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- Я только начала работать официанткой. Пришли 8 человек, одетые в деловые костюмы — видимо, прямиком с работы. Заказали напитки. Подхожу к ним с подносом, и вдруг, откуда ни возьмись, подбегает ребенок и обхватывает мои колени. Я спотыкаюсь и проливаю все прямо на одного из моих гостей! Он был облит буквально с головы до ног! Я замерла, а потом начала извиняться и плакать одновременно. Сразу же прибежал менеджер с полотенцами и талонами на химчистку. Облитый мужчина был очень любезен со мной, несмотря на случившееся. Гости даже оставили мне хорошие чаевые, но прошло 25 лет, и я все еще иногда об этом думаю. © omg_pwnies / Reddit
- Работаю в сфере запчастей. Люди делают заказ на сайте, оплачивают, потом не берут трубку. Мы звоним, а нам не отвечают или даже блокируют. Потом через несколько дней сами звонят, ругаются, что мы не перезвонили и не отправили товар. И таких людей много! Если сделали заказ, возьмите трубку! © Подслушано / Ideer
- Знакомый купил новый автомобиль в салоне. Примерно через месяц ломается у него подлокотник. Приезжает в салон, просит обслужить по гарантии. В салоне посмотрели и спрашивают: «А вы что, на него облокачивались, что ли?» © jonhsmit / Pikabu
- Я работал в книжном магазине-кофейне. Однажды все бариста заболели, и меня перевели с книг поставили в кофейню, хотя у меня не было в этом опыта. Мой напарник ушел на перерыв. Подходит клиент, просит крендель. Даю ему тот, что выставлен на витрине. Через пару минут он возвращается с откушенным кренделем и говорит: «Он твердый, как камень». В этот момент возвращается мой напарник, странно смотрит на меня и говорит: «Это образец с витрины. Он покрыт лаком». © gnosticpopsicle / Reddit
А вот и еще несколько статей про сферу обслуживания:
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