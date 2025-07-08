17 нелепых ситуаций, которые могли произойти только в сфере обслуживания

Не проходит и дня, чтобы нам не понадобились какие-либо услуги: все мы ходим в магазины или кафе, сдаем вещи в химчистку или вызываем мастеров по ремонту на дом. Мы нашли колоритные истории и от клиентов, и от работников сферы услуг, которые показали, как непросто порой бывает сохранить спокойствие при общении с людьми.