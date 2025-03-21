А что удивительного в ухоженной девушке, выбирающей себе хорошие инструменты? Себя ценит, заботится о себе. Я б так точно не смогла - дешёвую бошевскую дрель отдала н.а запчасти даже не к.огда она сверло насмерть зажала, что не поменять, а к.огда то сверло сломалось.
Так я и не в пальто с картинки хожу.
А та девчуля молодец.
12 историй о том, что отношения между клиентами и персоналом — это вам не просто «Здрасьте» — «До свидания»
В сфере обслуживания одна из самых главных задач — общение с клиентом. И, несмотря на предрассудки, среди персонала есть много чутких и добрых людей, которые готовы вам помочь, иногда даже безвозмездно. А общение с клиентом и вовсе может превратиться в анекдот.
- Зашел в кофейню, заказал кофе, карта не проходит. Наличка тоже отсутствует. А бариста уже налила. Стою, и так стыдно. Думаю, надо сказать, что деньги в машине забыл, типа сейчас вернусь. А бариста смотрит прямо на меня, улыбается и как выдаст: «Да ладно, все понимаю, пей, за счет заведения». Я завис. Думаю, может, прикалывается? Нет, просто спокойно отдала кофе и дальше пошла работать. На следующий день пришел отдать деньги. © Не все поймут / VK
- Работаю в строительном магазине, сегодня заходит девушка – ну прям картинка из журнала. Вся такая нарядная, в пальто, на каблуках, волосы уложены, духами пахнет – в общем, вообще не тот типаж, который обычно сюда заходит. Думаю, наверное, случайно зашла или кому-то в подарок что-то выбирает. Но нет, она уверенно идет к инструментам и начинает собирать себе набор, причем не просто молоточек и отвертку, а целый чемодан. Дрель, шестигранники, разводной ключ, рулетка, нож, плоскогубцы – все подряд. Я не выдержал, спрашиваю: “Это кому такой крутой подарок собираете?” Она посмотрела на меня, улыбнулась и говорит: “Себе, конечно! Надоело уже папины инструменты брать, решила наконец-то свой набор купить.” Вот так вот, а я уже придумал себе кучу вариантов, кому она это все берет. © Палата № 6 / VK
- Я познакомился с родителями моей жены еще до того, как встретил ее. Я работал в ресторане, и они были за одним из моих столов. Они расхваливали меня на все лады, а также рассказали менеджерам. Спустя несколько месяцев моя нынешняя жена нашла меня на сайте знакомств. Когда я рассказал ей, где работаю, она поведала мне о том, что ее родители были там и им понравилось. Ужинать с ними в первый раз, а не обслуживать их, было очень комфортно. © xmadjesterx / Reddit
- Расходились мы как-то с бывшей, да так, что устроили настоящий спектакль в кофейне в нашем ЖК. Точнее, это она устроила. Я молча сидел, пил кофе и слушал ее ор. Я частый гость в той кофейне, бариста знают, что я пью. И вот недавно узнал, что бывшая со своим хахалем в этот же ЖК заселилась. Не хочу ее видеть! Это знают работники кофейни. На днях сижу, пью кофе себе, ко мне подходит бариста и говорит: "Я только что молоко ходил покупать, там ваша бывшая сюда метит! Скоро будет!" Допил взахлеб, собрался и ушел. Дай боже здоровья таким людям! © Палата № 6 / VK
А что удивительного в ухоженной девушке, выбирающей себе хорошие инструменты? Себя ценит, заботится о себе. Я б так точно не смогла - дешёвую бошевскую дрель отдала н.а запчасти даже не к.огда она сверло насмерть зажала, что не поменять, а к.огда то сверло сломалось.
- Несколько лет подряд ходила в одну и ту же кофейню за какао. Кодовая фраза: "И бахните туда корицы, пожалуйста". Почти всегда попадала на одного и того же бариста. Прошло несколько лет, я давно сменила место работы. И захотелось мне любимого какао. Зайдя в первую попавшуюся на пути кофейню, я попросила: "Какао, и бахните туда корицы". Тут из подсобки с криком: "Я сам!" - вылетает директор. Он же мой бывший бариста! Услышал кодовое слово. Не смог удержаться. © Палата № 6 / VK
- В 2008 году я работала в салоне сотовой связи, и был у меня постоянный клиент — дедок, на вид лет 70, не очень ухоженный и с бородой. Он приходил раз в месяц оплачивать коммунальные услуги и всегда расплачивался мелочью из копилки. Всю эту мелочь он аккуратно фасовал по пакетам — по 100 в пакетике. Со словами: "Анечка, я деньги прокипятил, чтобы ты своими ручками грязные монеты не брала!" — отдавал мне. Дед был одинокий и любил поговорить. © Подслушано / Ideer
- У нас был постоянный клиент - пожилая женщина. И если мы не готовили ей еду и кофе в соответствии с ее особыми вкусами, она отправляла их обратно и объясняла нам, как правильно их готовить. Мы относились к ней как к королевской особе, поэтому она не поднимала шума. Однажды я сказал ей, что уезжаю в отпуск, и она дала мне 100 долларов чаевых, чтобы я купил себе что-нибудь приятное. И поблагодарила меня за хорошее отношение к ней и заботу. В итоге я купил ей шарф в знак благодарности, и она прослезилась, когда я ей его подарил. Я полюбил эту женщину. © HandsomeSloth / Reddit
- Как-то стояла на площади, продавала гелиевые шарики. Яркие, красивые, но никто их не покупал. Три часа пробыла на ногах, устала, настроение на нуле, думала уже собираться домой. И тут ко мне подходит женщина, видно живет скромно, лет сорока. Говорит, хочет купить шарик для дочери. Показывает на девочку в инвалидном кресле, ей лет 13 лет на вид, говорит, что после аварии та лишилась ноги. А сегодня у нее день рождения. Я подошла и просто отдала им все шарики. Девочка вдруг улыбнулась. Мама сказала, что это ее первая улыбка после аварии. Тогда я поняла: точно не зря простояла эти три часа. © Не все поймут / VK
- Я всегда мечтала, чтоб как в фильмах зайти в какое-нибудь кафе и сказать: "Мне как всегда". Забрать заказ и уйти. И вот, как говорится, сбылась мечта, да вот только не кафе это было, а рыбный магазин, где я всегда беру рыбу для кошки. Я зашла и, не успев открыть рот, чтоб сделать заказ, как продавец сама его полностью проговорила, а я лишь махнула головой в знак одобрения, расплатилась и ушла. Постоянный клиент, чего уж там. © Подслушано / Ideer
- Зашла в магазин, стою в небольшой, хмурой очереди. Пикает сканер, периодическое: "Пакет нужен?" Нормальное утро. Здороваюсь с кассиром, она все пробивает, благодарю, желаю хорошего дня. Дама на кассе чуть оживилась: "Девушка, а можно вам подарить цветы?" Списали тюльпаны, которые продавали к празднику, предложили забрать несколько букетов. Отказываться не стала, подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде мелочи, но добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / Ideer
- Работаю в кафе, небольшом, но очень уютном. У нас есть постоянные посетители, и один из них – дедушка лет восьмидесяти. Он приходит почти каждый день, заказывает черный кофе и медленно пьет его, глядя в окно. Мы с коллегами его знаем, здороваемся, иногда перекидываемся парой слов, но он всегда был человеком немногословным. Как-то раз он не пришел. Неделя прошла – его все нет. Мы уже начали волноваться, но что делать? Адреса не знаем, только имя и все.
И вот спустя две недели он снова появляется. Такой же аккуратный, в своем неизменном пиджаке, только что-то в нем изменилось – взгляд потухший какой-то. Я несмело спрашиваю: “Как вы? Давно вас не было”. Он грустно улыбается и тихо говорит: “Жены не стало. 57 лет вместе прожили. Я даже не знал, как это – быть одному”. И тут меня как током бьет. Мы молча сделали ему кофе, бесплатно, поставили на стол и сказали, что он всегда может приходить сюда, когда ему становится одиноко. Всегда держим для него столик у окна, всегда наливаем кофе, даже если он еще не заказал. Просто чтобы он знал – его здесь ждут и ему здесь всегда рады. © Палата № 6 / VK
- Решила сходить в стоматологию. Пришла по записи, а там никого. Был включен телек, а там "Гарри Поттер" идет. Минут через десять подсела женщина, обсуждаем фильм. И тут я спрашиваю: «А стоматолог когда будет?» Она поворачивается ко мне и говорит: «Так это я! Пойдем лечиться». Вот это я понимаю, человек на своем месте! © Не все поймут / VK
А вот подборка историй о том, что работа с клиентами – это отдельный вид приключений.
Комментарии
Я как-то давно с прикольным, аккуратным дедом разговорилась, мы довольно долго разговаривали о стихах, он полис заказал. У нас была такая практика тогда - клиент оставлял номер, мы звонили. Пришёл полис этого деда, а я так до него и не дозвонилась ☹️☹️☹️ да и вскоре ушла оттуда.