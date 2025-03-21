12 историй о том, что отношения между клиентами и персоналом — это вам не просто «Здрасьте» — «До свидания»

А что удивительного в ухоженной девушке, выбирающей себе хорошие инструменты? Себя ценит, заботится о себе. Я б так точно не смогла - дешёвую бошевскую дрель отдала н.а запчасти даже не к.огда она сверло насмерть зажала, что не поменять, а к.огда то сверло сломалось.

Так я и не в пальто с картинки хожу.

А та девчуля молодец.