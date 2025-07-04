14 человек, которым судьба отсыпала столько везения, что даже завидно
Иногда удача заходит в жизнь без стука — в виде найденной банкноты, случайной встречи, приводящей к долгожданным отношениям или найму на классную работу, невероятного совпадения или даже ошибки, сыгравшей на руку. Герои этой подборки оказались в нужном месте и в нужное время. Выпавшее им везение напоминает: чудеса могут случиться с каждым из нас.
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- Бросила парня из-за ссор — пять лет без сдвигов, а я хотела замуж и детей. Ушла в себя, тусила нон-стоп. Перед работой завалилась в кафе, ко мне подсел иностранец. Говорит, его имя значит — «счастье», и все девушки, которые с ним пообщаются, замуж выходят быстро. Я по-доброму его отшила, но обменялись телефонами «на всякий случай». Звонит через полтора месяца, а я ему: «Спасибо тебе, я сегодня вышла замуж!» Он был в шоке, а мне бывший реально предложение сделал и поженились. Шесть лет как муж и жена. © Подслушано / Ideer
- Всегда хотела петь, но родители денег на занятия не давали. Раздавала листовки уже класса с пятого. Платили копейки, но на занятия у меня заработать получалось. Несла деньги школьному учителю пения, которая «на отвали» проводила со мной частные уроки. Я сама подала заявку на городской конкурс, сама выбрала песню, мы с учителем пару раз прошли ее и все. Так обидно было, что на том конкурсе выступали по-настоящему подготовленные дети, и перед выступлением каждый со своим педагогом что-то повторяли, а потом за кулисами их обнимали, хвалили. А я было совсем одна. Ну зачем моей училке было позориться со мной, все равно ничего не займу.
Больше и не ходила на занятия после того позора, что я пережила. Вообще думала, что петь я больше не буду. Но в университете всех первокурсников загнали в хор. Там я познакомилась с молодым преподавателем, который бесплатно начал заниматься со мной. И через год я уже хорошо зарабатывала в ресторане живым вокалом. © Подслушано / Ideer
- У подруги цель — выйти замуж за богатого. А меня она в ресторан просто за компанию прихватила, чтобы не идти одной. Познакомились мы с мужчинами, речь зашла про работу, а я обожаю свою, могу часами говорить. Закончилось все тем, что я начала показывать ему свои проекты. На следующий день мне написала HR из его компании, пригласила на собеседование. Через 2 недели получила приглашение на должность выше прежней и с зарплатой в 2 раза больше. Боялась идти, но все закончилось хорошо. С ним отношения только деловые, да и почти не пересекаемся. Работаю 2-й год. © Подслушано / Ideer
- Решила прогуляться, но начался жуткий ливень. Зашла в кофейню, чтобы взять согревающий кофе и немного просохнуть. На кассе меня спрашивают: «У вас сегодня день рождения?» Я опешила. Кассир продолжил: «Если да, то мы сделаем вам напиток бесплатно». Я не растерялась и сказала: «Да». Оказалось, что я ошиблась, когда заполняла анкету для карты лояльности. Было не так обидно, потому что я стояла вся мокрая, но зато с бесплатным кофе. © Подслушано / Ideer
- Друг забрал у соседки коробку со старым сервизом. Просто они одновременно из квартир выходили, а соседка собиралась эту коробку выбрасывать на помойку. Дома глянул он этот сервиз. Там даже супница и селедочница имелись, но не хватало одной чашки и еще где-то был скол. Короче, не кондиция получается. Мониторинг сети показал, что такой сервиз стоит не хило так денег. Он его в тот же день продал. © Valery4 / Pikabu
- С девушкой (теперь уже женой) более 3-х лет пытались завести ребенка. Ее работа на химическом предприятии не лучшим образом сказалась на здоровье, некоторые врачи уже крест поставили, мол, детей не будет. Удалось ее уговорить сменить место работы. А на новом месте, оказалось, есть интересный стул, сев на который (по заверениям старожилов), любая женщина скоро забеременеет. Моей жене сказали об этом, уже когда она на него села. У нас теперь есть сын. © Подслушано / Ideer
- Никогда раньше не владел ценными бумагами. Но, повинуясь какому-то инстинкту, я купил 186 акций Apple в 1998 году. [Автор потратил около $ 511, а заработал $ 750,000 — прим. ADME]. © Unknown author / Reddit
- Сидела как-то в очереди в больнице. Сидела долго, и с кем только не успела разговориться. В итоге девушка подарила мне духи, запах которых я услышала у нее и похвалила. Духи за 15 тысяч! Вот, думаю: привалило так привалило! И тут вспоминаю, сколько всего раздаривала сама, несколько магазинов открыть можно/ Поняла — вернулось! © Подслушано / Ideer
- Мне было 37. В разводе, воспитывал двоих детей. Сразу после развода я зарегистрировался на всех сайтах знакомств, пытаясь найти хоть кого-нибудь. Безуспешно. Прошло 2 года. Я работал, воспитывал детей и пошел получать дополнительное образование. Крутился как белка в колесе. Совершенно неожиданно мне пишет женщина с сайта знакомств. Сообщение было приятным, сама она показалась привлекательной. Мой ответ? «Вы кажетесь очень милой, но я так занят, что у меня просто нет времени на отношения». В итоге мы переписывались 2 недели. Потом встретились. Женаты уже 14 лет. © Brent Lehner / Quora
- Я сантехник. Однажды менял стояк канализации, он был в коробе. Ломаю короб и оттуда на меня начинают сыпаться деньги. Я их собрал, пересчитал — оказалось, как мой недельный заработок. Отношу хозяевам квартиры, так, мол, и так, вот нашел у вас в коробе. Хозяева сказали, что это не их деньги, квартиру эту купили на днях, поэтому предложили либо выкинуть их, либо оставить себе. За проделанную работу заплатили оговоренную сумму. Если честно, это был единственный случай, когда на меня так деньги сыпались.
А однажды нашел за батареей тайник с золотыми монетами. Так же отдал хозяевам. © Михаил / ADME
- Свекор (ему 90 лет) принес свои джинсы моему мужу, мол, будешь носить, они твоего размера. Увидев их, я подумала: «Мама дорогая!» Через 24 часа я продала их почти за $ 20 000. Это были Levis 501 1933 года в идеальном состоянии. © greeperfi / Reddit
Какая преелесть! Уж не знаю, к какой истории, может по аналогии со "спартаком", собачник собачника всегда поддержит?
НО прям аж пожмякать это пузико захотелось...
- В течение нескольких лет безуспешно пыталась похудеть. Куча перепробованных диет, но никак не получалось. А тут проснулась от собственного смеха, рассмешила меня во сне фраза «Гора пупышкина». Никогда раньше такого не слышала и наутро решила поискать в сети. Горы такой, конечно, нет, но я наткнулась на созвучный метод похудения. Ну ладно, попробуем и его. И я же похудела! Семи кг как не бывало! © Подслушано / Ideer
- У нас с другом одинаковые дипломы, навыки и умения. Но я работаю на заводе по 12 часов в день и получаю небольшую зарплату. А мой друг работает из дома, получает в десять раз больше меня. Я спросил: «Почему так?» А он: «Я на собеседовании просто сказал, что болею за „Спартак“, а мой начальник тоже болеет за „Спартак“. Вот так и получилось, что за три года я шесть раз получал повышение в должности». © Рабочие истории / VK
- Моя машина сломалась на безлюдном шоссе в горах, до ближайшего города — 20 км. Сотовый там не ловил. Первой машиной, показавшейся на дороге, оказалось авто моего дедушки, который жил в трех часах езды от этого места. Он внезапно решил отправиться на выходные в горы. От поломки до того, как меня подобрали, прошло меньше пяти минут. © joshebgaming / Reddit
Главный вывод, который можно сделать из этой подборки — везение может прийти к каждому, главное — быть открытым к новому опыту и в нужный момент ухватиться за свой счастливый случай. Чтобы вдохновиться, почитайте еще 15 историй о том, как фортуна улыбается людям.