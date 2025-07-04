14 человек, которым судьба отсыпала столько везения, что даже завидно

Иногда удача заходит в жизнь без стука — в виде найденной банкноты, случайной встречи, приводящей к долгожданным отношениям или найму на классную работу, невероятного совпадения или даже ошибки, сыгравшей на руку. Герои этой подборки оказались в нужном месте и в нужное время. Выпавшее им везение напоминает: чудеса могут случиться с каждым из нас.