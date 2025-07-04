9 хитростей, благодаря которым макияж не «уплывет» в самый знойный день
В летний зной многие продолжают делать макияж, как обычно. Но иногда настигают такие неприятности, как потекший тон, размазавшиеся тени или тушь и тающая помада. В общем, проблемы со стойкостью возникают довольно часто. Сегодня мы задались вопросом, как сделать макияж, который продержится до конца, и предлагаем вашему вниманию несколько хитростей.
Забудьте о помадах, запаситесь тинтами
Вместо помады в жаркую погоду лучше всего использовать тинт, он держится гораздо лучше, потому что его текстура не такая жирная. Еще один несомненный плюс — он прекрасно выносит испытание едой, напитками и даже бассейном. Важно не забывать пользоваться бальзамом для губ, потому что некоторые тинты сушат губы.
«Вбейте» тон в кожу, а не размазывайте его пальцами
Придайте туши «железобетонную» стойкость
Чтобы слой туши был «железобетонным», первым слоем на ресницы нужно нанести специальный праймер, который можно купить практически в любом магазине косметики. Так же есть праймеры, которые не только укрепят слой туши, но еще и сделают ее водостойкой.
Придайте обычному тону стойкости
Покупать на каждый случай разный тон хочется не всем, ведь чем больше тюбиков, тем больше вероятность, что они испортятся раньше, чем закончатся. Так вот, если тональный крем не очень стойкий, то его можно сделать более крепким с помощью специального праймера (основы) для тона. Он продлит стойкость и не даст проявиться жирному блеску. Нужно всего лишь добавить пару капель к обычному тону и наслаждаться результатом весь день.
Неочевидный трюк с пудрой
Хитрость с пудрой идеально подойдет обладательницам жирной кожи. Нанося ее перед тоном, мы убираем лишний блеск и придаем коже матовый вид, а заодно продляем жизнь макияжу. Благодаря пудре он не уплывет раньше времени.
Радикальное решение от потеющего лица
А чтобы решить проблемы потеющего лица радикально, есть специальный антиперспирант для лица. Он разработан специально для нежной кожи лица, наносится как обычный крем перед макияжем и не дает макияжу поплыть в самый неподходящий момент. Этой хитростью, кстати, нередко пользуются актеры.
Создайте невидимый барьер от пота за небольшую цену
Когда на улице слишком жарко, увы, не избежать пота, который порой течет по лбу, попадая на брови, глаза и ресницы, что приносит большие неудобства. Особенно трудно приходится тем, кто работает под открытым солнцем, а так же спортсменам. Чтобы защитить глаза от раздражения, а брови с ресницами от «уплывания», некоторые советуют нанести над бровями тонкий слой вазелина: он отведет пот от глаз вниз по лицу.
Не дайте теням скататься в полоску с помощью одного средства
Как и вся кожа в летнюю жару, веки обильнее выделяют кожный жир, из-за которого макияж с век смывается со скоростью света. Но бывают дни, когда макияж глаз необходим, и в этом случае поможет праймер для век. Он не только закрепит тени и подводку, он еще и сделает их ярче, благодаря чему косметики понадобится меньше. Наносить это средство стоит, даже когда вы не собираетесь пользоваться тенями, так как он не дает поплыть консилеру.
Финальный штрих для 100% стойкости
Использовать закрепитель в конце макияжа не совсем эффективно. Лучше брызгать его послойно. Нанести после пудры, после тона, а потом еще раз, когда макияж уже будет полностью готов. Такой метод «сэндвича» помогает каждому слою косметики лучше связываться с кожей.
Сделать макияж стойким, как оказалось, не слишком сложно. Главное — подобрать правильные средства. А у вас есть какие-то свои хитрости?