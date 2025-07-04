9 хитростей, благодаря которым макияж не «уплывет» в самый знойный день

Покупать на каждый случай разный тон хочется не всем, ведь чем больше тюбиков, тем больше вероятность, что они испортятся раньше, чем закончатся. Так вот, если тональный крем не очень стойкий, то его можно сделать более крепким с помощью специального праймера (основы) для тона. Он продлит стойкость и не даст проявиться жирному блеску. Нужно всего лишь добавить пару капель к обычному тону и наслаждаться результатом весь день.