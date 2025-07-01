15+ раз, когда собеседник выдал такое словцо, что хоть стой, хоть падай

В СССР иногда на организацию выделяли какую-то технику и она распределялась между самыми-самыми. Как-то, разбирая хлам при переезде в другое здание у мамы на работе, нашли журнал учета, в котором было записано "Пришло пять пулясосов, распределены (указаны фамилии)". Эти пУлЯсосы папа до сих пор вспоминает (мама журнал домой принесла, мне на черновики).