15+ раз, когда собеседник выдал такое словцо, что хоть стой, хоть падай
Очень часто, слыша, как собеседник неправильно произносит какое-то слово или ставит ударение не в том месте, так и тянет его поправить, блеснув собственной грамотностью. А порой такие оговорки могут быть настолько потешными, что хочется пополнить ими собственный словарный запас и вставлять в речь, когда подвернется случай.
- Идем со свекровью, а навстречу соседка с сильно округлившимся животиком. Поздоровались, и тут свекровь шепотком такая: «Вот это Ирка взбледнула, ты заметила?» Я аж опешила. Чего, говорю, Ирка сделала? А свекровь уже громче: «Ну ты не видела, что ли, какая она бледненькая? Аж зеленая. Видать, токсикоз девочку совсем замучил». И тут до меня дошло, что «взбледнула» означает «побледнела». Прикольное словечко, надо запомнить.
- Я ненавижу гибрид из координат и кардинала: «Это нужно использовать координально иначе...» Кар-ди-наль-но! От слова «кардинал»! © Селебная пятка / ADME
- Меня бесит, что большая часть людей говорит, что у них болят не десны, а десна. А еще у меня подруга говорила «не лезь на рожок», это показалось мне забавным, и мы теперь специально так говорим на полном серьезе. © Ио / ADME
- Неграмотное произношение или написание слов — для меня это настоящий кошмар. Иногда невозможно понять, что человек написал. А когда некоторые говорят, то хочется заткнуть уши и уйти куда подальше. Помню, лет в 18 мне в магазине одна покупательница заявила: «Ложь быстрее на весы, что ты не ложишь?» Я вначале впала в ступор, а потом хотелось спросить по-английски: «What?» Но я просто развернулась и ушла, долго была под впечатлением и рассказывала всем знакомым, удивляясь, как можно так говорить. © Ольга Курпякова / ADME
- А Идентификационный Номер Налогоплательщика в сокращенном варианте? Ни от кого не слышала правильное сокращение, даже от бухгалтеров. Все говорят: И-Нэ-Нэ-Н!
Так и охота затянуть " ай, на-нэ, на-нэ, на-нэ!" © Maxipotak / ADME
- А меня бесит уже устоявшаяся «куркума» с ударением на букву «а». Правильно ставить ударение на вторую «у». © Stasitschik :3 / ADME
- Одна знакомая говорит «спинджак» — ну а что, он же на спине. А бывшая коллега произносила «раболатория» вместо «лаборатория». В чем-то она была права. © Jiàngzāi / ADME
- Муж старшей сестры говорил «проствакаша» вместо простокваша. © KLIZMA BUMS / ADME
- Однажды проверяла заявки на гранты от районных библиотек (!), всякого насмотрелась... В статье «расходы» были: «реставрация мазайки» (в смысле, мозаики на фасаде, а не маленького Мазая), «покупка двух куркуляторов» (тут все логично, это такие калькуляторы для куркуля) и прочие перлы. © shanghai48 / ADME
- Меня как-то перемкнуло, я забыла слово «перегрелась» и по аналогии с «обморожением» сказала, что у меня «ожарение». Видать, сильно перегрелась. С тех пор «ожарение» используется в нашей семье. © Ekaterina Filippova / ADME
В СССР иногда на организацию выделяли какую-то технику и она распределялась между самыми-самыми. Как-то, разбирая хлам при переезде в другое здание у мамы на работе, нашли журнал учета, в котором было записано "Пришло пять пулясосов, распределены (указаны фамилии)". Эти пУлЯсосы папа до сих пор вспоминает (мама журнал домой принесла, мне на черновики).
- Моя начальница в банке всегда советовала клиентам, чтобы позаботились о себе «зараньше» и оформили страховой полис. А несколько моих коллег предлагали оформить «аукционный» вклад вместо акционного. © Мария Ерофеева / ADME
- Начальник моего папы говорил «пеши», типа: «Пеши пойдете или на автобусе?» Еще слышала, как в очереди две дамы сзади обсуждали надпись на банке «рольмопс». Сошлись на том, что это собачий корм для мопсов. © Rosamunda / ADME
- В очереди у меня за спиной сплетничали две девицы, которые перемывали кости общей знакомой. И тут одна сказала: «Только это секрет полишанели!» Вторая: «Что-что?» И первая на полном серьезе объяснила собеседнице, что выражение «секрет полишанели» означает очень большой секрет, как состав духов «Шанель». © Rec17 / Pikabu
- Однажды у меня в магазине уши свернулись, когда мне сказали: «Мне нужна лампа в бру. У меня две бры, поэтому дайте две лампы». © Luboff79 / Pikabu
- У меня есть клиент, бывший менеджер типографии, которая работала несколько лет в этой области. Так вот, она говорит «инградиент» вместо «градиент». © smartchamomile / Pikabu
- Почему-то большинство моих знакомых понятия не имеет, что означает слово «утопия». Для них это практически синоним выражения «конец света».
— Прикинь, если в дом залезут воры и стырят все нажитое непосильным трудом. Это же будет вообще утопия!
— Ну да, ну да. © Julia.Otomi / Pikabu
- Я недавно захожу в подъезд, оттуда вылетают две юные девицы, лет по 13. Слышу от одной: «Ну и говорили об этом». Вторая: «О чтом?» © Gazon.Zaseyan / Pikabu
- Слышал от знакомой «театралки» рассказ о том, как она на спектакле сидела в «портьере», в самом центре. Занавес! © takojmolodoj / Pikabu
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Комментарии
Сплошь и рядом слышу уродство - "жизня"! хотя все знают, что жизнь!
Ещё слышала:"палка о двух концов", "курасан",а один товарищ вообще купил домой "тажиэрку". Или, повсеместно,"комбинзон"... Нет слов..