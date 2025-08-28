«Не давать машину» - это как? Не совсем понимаю, как можно в семье не давать имущество второму супругу.
Впрочем, не понимаю и зачем переводить вполне российские рубли в доллары.
15 человек, которых жаба не просто душит — она к ним уже приклеилась
Быть экономным — это, конечно, крутой навык и может быть полезным в некоторых ситуациях. Но есть люди, чья бережливость порой переходит все границы. Герои нашей статьи не любят тратиться и иногда производят этой своей чертой очень яркое впечатление на окружающих.
- Подкатывал ко мне на работе красавчик — с чувством юмора, при хорошей должности. Все уговаривал пойти с ним кофе попить. Он мне нравился, но я не хотела заводить отношения на работе. Коллеги по нему сохли. В один из дней он очень настойчиво приглашал меня на ужин. Думаю: ладно, дам ему шанс. Весь вечер одаривал комплиментами. Магия идеального вечера исчезла, когда он сказал, что я должна скинуть ему половину суммы за пиццу. Я скинула, но больше с ним никуда и никогда не ходила.
- Отмечали юбилей дяди. Он закатил настоящее торжество: заслуженный светило науки, приехали все шишки города. Родню тоже всю позвали из разных городов. Праздник отметили на ура, банкет был шикарный. Но утром все омрачил звонок из ресторана. Это был управляющий, который попросил вернуть в ресторан крепления от многоярусного торта. Оказывается, родственники думали, что их можно забрать, и прихватили себе, мол, вдруг в хозяйстве пригодятся. Дядя был в шоке и сильно ругался.
- У моей сестры с мужем дело дошло до развода, потому что она за один день поймала два штрафа за превышение скорости. А это, на минуточку, около $12 — и то со скидкой. Ее муж на полном серьезе пошел подавать документы на развод, но когда узнал, что госпошлина на развод выходит в копеечку, сильно возмутился и передумал разводиться. Штраф оплатить и больше не давать ей машину оказалось дешевле, чем развод! © Чипита Негодяева / Dzen
«Не давать машину» - это как? Не совсем понимаю, как можно в семье не давать имущество второму супругу.
- Родители отправили меня на море с родственниками в другую страну. Мы были на пляже, мне 11 лет. Захотелось попить воды, а жена дяди говорит мне: «Иди и купи себе, в чем проблема?» Я отвечаю, что дядя не успел поменять деньги, которые дали мне родители, и уехал по делам. А она мне: «Надо было раньше думать», — и спокойно при мне пила воду из бутылки. Я была в шоке. В итоге воду мне купила ее мама.
- У меня дома прорвало трубу, я попросила ухажера одолжить мне. Он отказал: мол, сама решай проблемы. Попросила знакомого — он не только перевел деньги, но и приехал помогать. Ближе к вечеру стук в дверь — это мой «ненаглядный» заехал поесть. А я ему говорю: «Чего приехал? Ужин у меня сегодня не с тобой». Закрыла перед ним дверь, а потом мы со знакомым поехали в ресторан и гулять. Уже пять лет живем счастливо вместе.
- Сидели с парнем в кафе. У него сел телефон, а оплата была только через него. Карту он оставил в машине. Было видно, что это не специально, а случайность. Попросил меня оплатить, мол, потом переведет. Забрал чек, а потом смотрю — он взял и и прислал мне ровно копейка в копейку, каждую посчитал. Думаю, комментарии излишни. © ledzi_hair
- Как-то возвращался домой после работы. Забежал в магазин, к чаю чего-нибудь перехватить. Купил конфеты на развес, большие, каждая как батончик. Немного, на раз-два попить. У подъезда гуляли соседка с сыном, симпатичный пацанчик. Мы мало знакомы: так, киваем друг другу при встрече. Ну я угостил ребенка. Он серьезно посмотрел на меня, на батончик и говорит: «А я много люблю». Молодец, вырастет — своего не упустит. © alexandr64-73 / Dzen
- Однажды я с одним режиссером пошла в кино. По его же рассказам, он был очень успешным и богатым. Мы забежали в ресторан попить кофе перед сеансом. Он рассчитывался наличными. Мы уже опаздывали, но он 15 минут ждал сдачу, хотя речь шла о $1. И каково же было мое удивление, когда он положил эти деньги себе в карман, а не оставил на чай официанту. Прошло лет шесть, но я до сих пор в шоке. Естественно, второго свидания не было. © infernalova
- Мой знакомый экономит. Его тайные методы:
1. В ванной нет раковины — над ванной можно умываться.
2. В ванной нет лампочки и света — открой дверь, вот и свет. © mytwinstalks
- Это было зимой. Я болела. Парень, с которым у меня было всего два свидания, предложил помочь — съездить со мной в продуктовый магазин. Мне нужно было только три авокадо. На кассе я вспомнила, что забыла воду, оставила авокадо на ленте рядом с его продуктами и побежала за бутылкой. Возвращаюсь, а мои авокадо аккуратно отодвинуты в сторону, отдельно. Я заплатила за них и за воду сама. Хорошо, что все выяснилось прямо на кассе. © darya_juckova
- У меня была приятельница, которая всегда отдыхала в очень дорогих отелях и привозила мне «подарки» в виде отельных наборов: шампуня, бальзама и геля для душа. Вообще я никаких презентов никогда не просила. Да и сама довольно часто отдыхала в разных странах. Сначала я тоже подумала: может, ей презентовать одноразовые тапочки после моего отдыха — вдруг дойдет до человека, что такие сувениры могут обидеть? Но потом решила не опускаться до ее уровня. Просто попросила не привозить мне такие подарки. ©
Светлана К. / Dzen
Так-то три авокадо рублей на 500-700 тянут! Понимаю парня: два свидания, если брали кофе с собой и потом гуляли ногами, в сумме дешевле, чем эти три авокадо.
- Мой дядя (родной брат отца) никогда не дарил подарков. Мне они и не были нужны. Но смешно то, что он каждый год повторяет один и тот же трюк. Примерно через месяц после дня рождения он каждый раз говорит: «Я ехал мимо твоего дома, но ты не отвечала на звонки, а я ведь хотел свозить тебя в ресторан. Ну ничего, подарочек за мной». Мне уже 29 лет — и я не видела ни одного подарочка. И домофон, и мобильная сеть отключаются именно в тот момент, когда у меня день рождения. Ну просто магия вне Хогвартса!
- Сходила на два свидания. Жара, пекло, лето на дворе. Ходим по парку четвертый час без воды. Зашли в супермаркет: он себе купил бутылку воды, а мне протянул мою, мол, сама оплачивай. Я оплатила, но больше он меня не увидит. © hanna_ky
Повторяюсь, но...Свидание, у него в кармане три копейки. Проходят мимо цветов. Он - Хочешь цветы?, ну не хочешь- не надо. Дальше мороженое. Он- Хочешь мороженое, ну не хочешь не надо. Идут дальше. Автомат газводы. Он - Хочешь воды? Она в крик - Хочу, хочу, хочу !!! - Ну не волнуйся ты так, сейчас попьем !!!🤣🤣🤣
- У подруги круглая дата — 30 лет. Муж подарил золотой браслетик, очень простенький, и три кустовые хризантемки второй свежести. А вечером, при гостях, на голубом глазу с явным любованием собой поведал, как удачно он попал в ювелирный отдел: там меняли старую коллекцию, и скидка на браслетик, больше напоминающий ниточку, была большой. С цветами повезло так же — розы дорогие, а хризантемки были дешевле всего. И всю эту ахинею он преподнес как заботу о семье, мол, сэкономил же знатно. 31 год мы подружайке отмечали весело, с крутыми подарками и без бывшего. Логично и справедливо. © Елена Барбашина / Dzen
- У меня знакомый ходил по дому в кромешной темноте, говоря, что и так знает, где что находится. Другой подарил жене на день рождения второе блюдо (в столовой), обычно у них каждый сам за себя платил. © kroet.**
В истории некоторых героев даже немного сложно поверить. Но у каждого свои взгляды на финансовые траты. Кто-то живет на широкую ногу, а кому-то сложно потратиться даже на мелочи. Некоторые так увлечены экономией, что не замечают, как задевают чувства близких людей. А как вы думаете, где проходит граница между разумной бережливостью и скупостью?
Еще несколько интересных статей про экономных людей:
Комментарии
Я немного не понимаю претензий к разовым ухажерам. Но жмот и жмот, разошлись и забыли. Он тебе вообще-то ничего не должен еще пока.
К сожалению, щедрость на первых свиданиях не показатель. Один лавбомбинг нарциссов чего стоит.