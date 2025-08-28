15 человек, которых жаба не просто душит — она к ним уже приклеилась

Повторяюсь, но...Свидание, у него в кармане три копейки. Проходят мимо цветов. Он - Хочешь цветы?, ну не хочешь- не надо. Дальше мороженое. Он- Хочешь мороженое, ну не хочешь не надо. Идут дальше. Автомат газводы. Он - Хочешь воды? Она в крик - Хочу, хочу, хочу !!! - Ну не волнуйся ты так, сейчас попьем !!!🤣🤣🤣