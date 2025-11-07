16 человек, которым жизнь подкинула финт

«... вместо моих светло-русых волос была какая-то фиолетовая шевелюра (...) я взял ее шампунь, а он оказался для удаления желтизны волос. (...) Девушка дала мне разные средства, смывали все это минут 40.»

Художественный свист, придуманный барышней, которая никогда не пользовалась такого типа шампунями, чтобы мужик её банки не хватал.

(1) на натуральных светло-русых волосах ничего не произойдёт,

(2) у этого шампуня истошно-фиолетовая пена,

(3) за две минуты ничего не произойдёт: чтобы волосы стали прям фиолетовыми надо держать не меньше 10 минут,

(4) смывается это всё на раз чем угодно щелочным, например хозяйственным мылом.

Вообще, у детей в 2.5-3 года уже появляется концепция "моё/чужое", и если некто дожил до своих лет и продолжает хватать чужие вещи - поделом, ящитаю.