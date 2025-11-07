Ладно просто фоткать то, что ты ешь. У меня есть знакомая, которая в кафе заказывает "самое красивое блюдо", прям так и спрашивает у официантов)) Ей важнее его внешний вид и фотогеничность, чем вкус. Вот это у меня вообще в голове не укладывается. И да, она фоткает абсолютно всё)))
16 человек, которым жизнь подкинула финт
Сюжетные повороты, от которых сносит крышу, бывают не только в кино. Жизнь тоже подкидывает твисты, достойные Голливуда. Истории в этой статье — тому доказательство.
- Я молодой учитель и даю уроки фортепиано. Вечер, последний ученик, я ругаюсь, что в очередной раз ничего не выучено. Заканчивается урок, собираюсь идти домой, по дороге решаю зайти в магазин. В магазине оказывается этот ученик, смотрит на меня испуганными глазами, и совершенно случайно получается, что по всем отделам магазина я хожу за ним практически по пятам, а мальчик смотрит и не может ничего понять. Я вижу, что ему как-то некомфортно, подхожу и говорю: «Я за тобой слежу». Он смотрит еще более испуганно и уходит из магазина, руки по швам. Разрядила обстановку. © Подслушано / Ideer
- Еду сегодня в автобусе. Передо мной мальчик лет 10 подсаживается к молодой девушке, и между ними происходит такой диалог: «Вы удивитесь, если я скажу как вас зовут?» Девушка, немного оторопев: «Да, — секундная пауза. — Ну, скажи». Тот в ответ: «Я просто спросил, удивитесь или нет». Она ничего на это не сказала, а вот я сзади еле сдерживалась, чтобы не засмеяться во весь голос. © Подслушано / Ideer
- Сижу в кофейне. Мама с сыном сели рядом, положили еду на стол, и мама сразу ушла по своим делам. Проходит 10 минут. Мама возвращается, сын не притронулся ни к чему, мама удивленно спрашивает: «А ты чего не ешь?» Не менее удивленно сын спросил: «А ты фоткать не будешь?» Муж растет. © kuzmiankou
- Однажды летним вечером я направлялась домой. Жарко, я в легком сарафане, загорелая, с хорошим настроением. Дорогу мне перегораживает автомобиль, опускается стекло, вижу — сидит типичный папик. Думаю, ну все, сейчас начнется: красотка, давай прокатимся и так далее. Тишина, и тут папик выдает: «Девушка, вы такая красивая. У меня тут перфоратор лишний есть, вам не нужен? Дешево». Прифигев, отказалась, а когда вернулась домой, не знала, ржать мне или плакать от подобного внимания. © Подслушано / Ideer
- Три года назад записала новый номер телефона своей бабушки. Ошиблась на одну цифру. И, когда позвонила поздравить с Новым годом, в течение разговора поняла, что это не моя бабушка. Но она была так рада, что у меня не хватило смелости признаться в ошибке. С тех пор звонила и поздравляла со всеми праздниками. А в этот Новый год номер был отключен. Скучаю по этой бабуле. © Подслушано / Ideer
- Собирались с сестрой в поездку. Поезд у нас с утра. Встали очень рано, чемоданы с вечера уже стояли у дверей. Собрались в кои-то веки быстро, так как особо макияжи и прически не делали — в дороге незачем. Думаю, ну молодцы, приедем заранее, спокойно сядем на поезд. Не спеша добрели до метро. В итоге минут 20 ждали, когда приедет первый поезд (метро только открылось, когда мы пришли). А потом он еще еле тащился, постоянно останавливаясь. Когда приехали к вокзалу, уже конкретно опаздывали. Высунув языки, мы с сестрой бегом на платформу. Влетели в поезд минуты за три до отправления.
- В прошлом году продали наследную квартиру родителей, в которой выросли с братом. А вчера позвонил сосед. Сказал, при смене лифта в шахте нашли старое письмо, на котором наш адрес. Письмо написано в 1989 году, не распечатано. Бабушка писала отцу, как день рождения деда отметили, как в гости ждет за мясом, все новости. Вот такой привет из прошлого. © Подслушано / Ideer
- Пришел поздно ночью домой, жену заранее предупреждал, что с друзьями задержусь. Тихонько разделся, сходил в душ, залезаю в кровать к любимой, а она мне грубо так говорит: «А ну вылезай отсюда! Фу, быстро к себе спать иди!» Стало грустно как-то, молча пошел на кухню, лег на диванчике, решил, что утром разберемся уже, но не понимал, почему она обиделась на меня. Утром уже жена будит меня, спрашивает, мол, почему это я сплю на кухне. Поговорили и выяснили, что она подумала сквозь сон, что это наш пес с грязными лапами ночью к ней в кровать залез, вот она и прогнала его. © Палата № 6 / VK
- Недавно был мой день рождения. Мне исполнялось 17. У родителей попросила новый телефон. Подарили, я счастливая, и вдруг вечером получаю еще один подарок. Сделанный мамиными руками. Оказалось, она не была уверена, потянут ли они телефон, и у нее был запасной бюджетный вариант. Мама подарила мне плед. Плед, сшитый из всех моих старых любимых футболок. Тех, которые я занашивала до дыр. Клянусь, обычный предмет еще никогда не был таким уютным и дорогим сердцу. Люблю свою маму, она у меня самая лучшая. И подарок самый лучший! Телефон по сравнению с ним меркнет, ведь там нет такого важного элемента, как частичка души. © Палата № 6 / VK
- Гуляла как-то по центру города, проходила мимо театра. Вдруг из здания вышел мужчина, присмотрелась — актер известный. Преодолела робость и подошла к нему сделать фото. Попросила какую-то проходившую мимо женщину нас сфоткать. Дала ей телефон с уже включенной камерой, показала, куда нажимать. Ей оставалось только на кнопку тыкнуть. Стою рядом с этим актером, улыбаюсь. Потом не успеваю сказать ему «спасибо», как он убегает — очень спешил куда-то. Ну я забираю у женщины свой телефон и обнаруживаю, что она случайно перевела камеру в селфи-режим и нафоткала себя вместо меня.
- Мылся перед работой в душе. Еще не особо проснулся, закрыл кабинку, взял какой-то шампунь с полки и намылил голову. Оставил на пару минут, сделал себе контрастный душ, чтобы взбодриться, и смыл. Оделся и пошел готовить завтрак. Позвал девушку выпить кофе. Она лениво вышла из комнаты и громко засмеялась. А потом спросила: «Ты сегодня какой-то особенный. Решил сменить имидж?» Не понял шутки с утра пораньше. Она принесла зеркало, и я ужаснулся. На голове вместо моих светло-русых волос была какая-то фиолетовая шевелюра. Потрогал руками, попытался смыть, а оно никуда не уходит. Девушка спросила, чем я пользовался. Видно, по ошибке взял ее шампунь, а он оказался непростой — для удаления желтизны волос. Думал, придется теперь всегда по оплошности ходить с таким оттенком. Девушка дала мне разные средства, смывали все это минут 40. И то до конца не вымылось, сказала, через пару дней сойдет, это я просто передержал ее средство. На работе сказал, что заболел. Не пойду никуда с таким имиджем, на меня будто синьку пролили. © Палата № 6 / VK
- Последние полгода работаю дома, особо за внешним видом не слежу. Оброс бородой, волосы уже по плечи, голову редко мою. Раньше еду заказывал на дом, а тут нужно было купить хоть каких-то круп, макарошек, чай и тому подобное. Вышел в домашнем халате в магазин у дома — приключений на год вперед нашел себе. Доказывал охраннику, что я не бездомный и что мне нужно в магазин, а внутри уже кассирша сильно удивилась, когда увидела мои дорогие часы. © Палата № 6 / VK
- У моего парня есть попугай. Однажды мой парень был в ванной, а я осталась с пернатым один на один. Вдруг слышу: «Маша! Ма-ша!» Меня зовут Катя. Что за Маша? Сразу прокрутила у себя в голове всех наших общих знакомых: Маш нет. Выходит, он мне изменяет? Как поступить? Пока я думала, он явился. Спросила: «Кто такая Маша?!» Хлопнула дверью и ушла. На улице догоняет парень: «Ты о том, что попугай говорил? Да это моя племянница! Она, когда приходит, постоянно заставляет ее имя говорить!» А я забыла про племяшку. © Палата № 6 / VK
- Ко мне должны были прийти гости. Решила приготовить для них свое фирменное печенье. Тесто сделала, по формочкам разложила, в духовку пихнула. Осталось только минут 15 подождать — и все. А мне надо было срочно по делам на улицу отбежать. Попросила сестру приглядеть за печеньем. Для уточнения: сестра старшая. Прихожу домой минут через 40 — на всю квартиру уже пахнет печеньем. Сестра забыла про него! В итоге вместо печенек вынула из духовки сухарики, не горелые, правда. Ну ничего, гостям понравилось.
- Друг скинул мне профиль девушки, которая ему нравится, и попросил оценить, потянет ли он ее финансово. А девушка стильная, занимается спортом. Я уже решила, что друг с его хорошей зарплатой потянет. Но вдруг я заметила у нее целую полку книг в дорогом издании! Я сказала, что надо подготовить себя морально ко второй работе, но срочно звать ее на свидание! © myth_4e
- Как-то мне безумно понравился парень. Мы долго общались, а потом пошли в кино. И тут я ощутила, как сильно и неприятно от него пахло. Весь сеанс старалась не дышать. А потом все же решила спросить его осторожно. Оказалось, этот чудак додумался на свидание приехать с работы, а у них в душе было только дегтярное мыло. Ну он голову им и помыл. © dashaslowday
