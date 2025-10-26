17 человек, которые так лихо отметили день рождения, что вовек не забудешь
Люди делятся на два типа: одни обожают свой день рождения и готовы отмечать его с размахом — приглашают друзей, ждут поздравлений и тщательно продумывают праздник. Другие же не понимают, из-за чего весь шум, и предпочли бы провести этот день как самый обычный. Но и те, и другие порой попадают в такие забавные ситуации во время празднования или поздравлений, что потом и вспомнить без смеха невозможно.
- Давеча видел в ресторане девушку с котом. Она сидела за столом, а он — у нее на коленях. Кот смирный и ласковый, а у девушки флегматичное выражение лица с грустной улыбкой, будто ей этот мир абсолютно понятен. Она не сидела в телефоне — просто ужинала, периодически о чем-то разговаривая с котом. Потом ей принесли кусочек торта со свечкой. Видимо, у кого-то из них был день рождения. Это было одновременно и самое милое, и самое грустное из того, что я увидел за день. © kc_drums
- Жили мы в творческом доме. На мое 19-летие готовили ужин, запах просочился наверх — к соседу. Звонок в дверь: «Ой, девчонки, так вкусно пахнет, угостите, друг приехал». Ну ладно. Открываю второй раз дверь и обалдеваю: стоит сосед, а с ним — Михаил Боярский. Мы с сестрой слегка растерялись, но все же пригласили их и накормили. В подарок я получила книжку стихов нашего соседа с автографом автора и присоединившегося Боярского. А песню, над которой они тогда работали, помню до сих пор: Боярский пел ее вместе с Ольгой Зарубиной — называлась «Рассвет — закат». © Ольга Савина / Dzen
- У меня на работе одна женщина помешана на Алисе Фрейндлих. Внешне — очень даже похожа. К юбилею пошила себе платье из фильма «Служебный роман», в клетку. Заходит она в нем в кафе, и тут мужчины в один голос повторили знаменитую фразу Новосельцева. И захохотали. © Иван Сусанин / Dzen
- Мама в день моего рождения устроила мне квест. Я ходила по всей квартире, немного прибиралась (это было заданием), искала подсказки. Последняя привела меня к горе немытой посуды. Начала мыть. Последней была кастрюля (она оказалась чистой), под которой лежал телефон моей мечты! И подарок получила, и квартиру убрала. © Карамель / VK
- Очень мне хотелось на день рождения торт определенного бренда, потому что выпечка у них потрясающая. Мачеха такая: «Я сама приготовлю, еще и вкуснее будет!» Приготовила... Не знаю как, но она умудрилась перепутать сахар с солью. © Col_Walter_*** / Reddit
- Мне исполнялось пять, и я родителям заявил, что хочу вечеринку с собачками и водными пистолетами. Родители построили детский домик наподобие будки, разложили во дворе много плюшевых игрушек в виде собак, придумали кучу тематических игр и попросили гостей нарядиться собаками. Детям также были выданы водяные пистолетики и мы устроили настоящую битву. Лучший день рождения в жизни. © Overdosive / Reddit
«Пожилой сосед закатил вечеринку в честь дня рождения своей собаки»
«Вечеринка по случаю дня рождения состоится в субботу 5 июня.
Саманте исполняется 11 лет.
Пожалуйста, приходите. Мы вас ждем с 10 утра до 2 дня. В меню будут собачьи лакомства и кексики.»
- Подарив себе на день рождения Мальдивы, я не ожидала, что Мальдивы сделают мне ответный подарок. Маленький котенок потерялся и два дня жил на пляже. Ему всего три недели, а он уже поплавал на моторной лодке, поездил на машине и полетал на самолете. Назвала его Хэппи. Мы прилетели домой, котик уже освоился, подрос и даже подружился с моей собакой. © allayatsuk
- Мой 23-й день рождения. Муж повез куда-то за город. Приехали, а там дом с десятками щенков моей любимой породы. Супруг вручил мне круглую сумму и сказал выбирать. Выбрала щеночка, он посидел у меня на руках, облизнул меня — я была счастлива! Поскольку мы вообще к собаке не готовились, то решили, что купим все необходимое, подготовим и вернемся за ним через пару дней. На следующий день место лизания пошло волдырями, глаза чесались и слезились. Так я узнала об аллергии. © Подслушано / Ideer
- Мне исполнялось 20 лет, и мама попросила пропустить день в универе. Посадила меня в машину, и мы поехали. Ну, я подумал, что у нас маленькое семейное путешествие. Но тут она останавливается, говорит: «Погоди-ка, мне надо карту проверить». Припарковалась она у стоматологической клиники, а подарком стал полный рот виниров. 12 лет прошло, а они по-прежнему выглядят как новенькие. © Unknown author / Reddit
«Мне сегодня исполняется 25 лет, и муж (он кондитер) приготовил вот такой тортик»
Прелестный тортик! Если заменить коричневый верхний слой на голубой, то смотрелся бы ещё лучше - было бы как море или океан с ракушками🌊 🐚
«Я все думал, что же может быть круче 24, и понял... 25!»
- Недавно в наш город вернулся друг детства моего младшего брата — Саша. Невероятный красавец! Но разница между нами лет 10, так что я им только со стороны любовалась. У брата был день рождения, и он пригласил Сашу, конечно. Когда вечер закончился, он взялся меня провожать, а на прощание поцеловал. Утром меня ждал сюрприз. Саша стоял на улице с букетом цветов, признался мне в чувствах и предложил встречаться. Оказывается, я была его первой любовью. Он влюбился в меня, когда ему было всего 12 лет. © Карамель / VK
- Отмечали сразу несколько дней рождения на работе. Шеф снял столовую и договорился о каком-то мероприятии с отделом кадров. Вечер удался, много ели и танцевали. Милые девушки в костюмах фей в какой-то момент решили нас поздравить. Вывели на середину зала, собрали в кружок и велели закрыть глаза. Стою я с закрытыми глазами и чувствую, что мне в руки что-то дают, а что именно — непонятно. Тут фея, размахивая волшебной палочкой, говорит:
— Загадайте свое самое заветное желание и открывайте глаза!
Открываю глаза и вижу, что в руках у меня огромный «Чупа-чупс». © Ghaeskaerr / Pikabu
- Начали с девушкой встречаться на первом курсе колледжа. Оба на лето уезжали к родителям в разные города. У меня как раз день рождения был, и тут мне пишет мама моей любимой, мол, она телефон в бассейне утопила, без связи будет. Я расстроился. Сижу дома, и тут моя мама говорит: «Тебе там посылку от твоей девушки принесли». Я бегу на крыльцо, а там — она, моя девушка! © jgilly00 / Reddit
«Испекла папе на день рождения вот такой торт. Все съедобно! Кроме уточек»
Торт необычный и интересный, но немного тёмный, хотя, может быть, папе такие цвета нравятся.
- В ресторане, где мы отмечали днюху моей сестры, за соседним столом сидели парни после футбола. Сестра мне сказала: «Выбирай любого». Я выбрала! Семь лет вместе. © nata_trommel
- Вспомнился первый день рождения бывшего мужа, который вместе отмечали. Приехала к нему утром с тортиком и жареной рыбкой, поздравила — он загадал желание (рыбка была «золотой»), и мы разъехались по делам. Он в тот день работал на выставке. Ничего не подозревает, работает, и тут к нему начинают подходить незнакомые люди, поздравлять с днем рождения и вручать большие белые конверты. С черными листами внутри, и на каждом вклеено его фото и надпись к нему. Я заранее составила текст: черты его характера, общие воспоминания и всякое такое. Нашла подходящие фото, распечатала, наклеила. Спрятавшись недалеко, просила посетителей выставки вручить ему конверт с поздравлением. Было 12 листов, и его поздравили 12 незнакомцев. © gulzhan_blog
- За два дня до моего дня рождения вся семья и друзья резко вдруг перестали мне звонить и писать. В саму днюху меня тоже никто не поздравил. Я решил порадовать себя сам, раз уж никому до меня дела нет, и поехал после работы в музыкальный магазин. Я там на гитару шикарную глаз положил еще давно. Приезжаю, а ее купили! Расстроился совсем, сел на мотоцикл, покатил домой и по дороге угодил в аварию. Оказалось, мои близкие готовили мне вечеринку-сюрприз, на которую я не попал из-за аварии, а гитару купил мой брат, чтобы подарить мне на упомянутой вечеринке. © SpeedOfShadow / Reddit
«Муж — любитель печенек, потому на день рождение получил такой вот торт»
- Давно было, по молодости. Принес мой парень мне подарок — то ли туалетную воду, то ли дезодорант, а на бутылке надпись: for men. Я говорю: «Это же мужской парфюм». Посмотрел: «Да, точно». Забрал себе, другого не подарил ничего — видимо, решил, что тратиться еще раз — это чересчур. Жмот, правда, был каких поискать. © Екатерина радужная / Dzen
- Сестре муж на 30 лет подарил шикарные золотые сережки. Отмечаем в ресторане, поэтому она их из коробочки сразу достала и сидит, красуется, смеется. Бабка за соседним столиком сначала долго на нас смотрела, а потом как выпалит: «Ну брюлики и побольше могли бы быть». Сестра не потерялась, предложила ей шашлык. Женщина согласилась, потом с нами немого посидела, а в итоге извинилась перед сестрой и мужем. Мол, завидно стало.
А вот еще несколько классных подборок историй от нашей редакции:
Комментарии
А я у мужа как-то "мужской" парфюм утащила. Выбирали вместе, для него. Мужу сначала, вроде, понравилось, а потом разонравилось. А мне, наоборот, понравилось ещё больше. Так и пользовалась, пока не закончился.