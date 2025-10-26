17 человек, которые так лихо отметили день рождения, что вовек не забудешь

Люди делятся на два типа: одни обожают свой день рождения и готовы отмечать его с размахом — приглашают друзей, ждут поздравлений и тщательно продумывают праздник. Другие же не понимают, из-за чего весь шум, и предпочли бы провести этот день как самый обычный. Но и те, и другие порой попадают в такие забавные ситуации во время празднования или поздравлений, что потом и вспомнить без смеха невозможно.