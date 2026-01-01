Мне Хокли и в 41 не кажется нормальным мужиком. Никакой бизнес не даёт право одному человеку относиться к другому как к своей собственности. Он мог просто бросить её и дело с концом. Но сам предпочёл выставить себя на посмешище, оставаясь с ней ради её социального статуса, знакомств и положения в обществе, которые он хотел занять вместе с ней после свадьбы, как её муж. Так что это его выбор, не фиг жаловаться. Он видел, что у неё душа к нему не лежит.
Я пересмотрела фильмы, которые обожала в юности, и поняла, что тогда всю соль проморгала
Помните, как в юности «Титаник» был гимном вечной любви, а «Один дома» — настоящей новогодней сказкой? Мы плакали, переживали и безумно радовались, когда все хорошо заканчивалось. Или задавали вопрос, почему же все так несправедливо? Но что, если спустя 20 лет пересмотреть эти культовые фильмы? Я решилась! И вот уже Роуз кажется не такой наивной и смелой, а к семье Маккалистеров есть парочка вопросов по воспитанию детей.
«Титаник»: Роуз — не такая уж и наивная дамочка, а Хокли — нормальный мужик?
Кто из нас не рыдал перед экраном, когда Джек и Роуз проводили вместе последние минуты? Сидишь такая в 16 лет вся в соплях, мол, ах какая любовь: бедная Роуз, несчастный Джек! Сама мечтаешь пережить такие чувства, чтобы все вокруг плакали и охали. А тут на бедную Роуз и семья давит, и жених — тот еще абьюзер. А в 35 включаешь этот фильм, дабы пробудить все те эмоции, и понимаешь, что Роуз — та еще штучка. И в то же время жених-то ее, Хокли, кажется вполне нормальным мужиком — бизнесмен с отличной репутацией, публичная личность и все такое. И вот он узнал, что невеста с какой-то «гопотой», по меркам нашего времени, чуть ли не за гаражами отплясывает, а потом невинно хлопает глазками: «Ты за мной следил? Как ты мог?»
И если поразмыслить над всей той ностальгией, которую Роуз рисует нам спустя десятки лет... Она прожила длинную жизнь, у нее были муж и дети. У нее была масса всего, кроме мимолетного романа с Джеком... А она просто драматично кидает дорогущее ожерелье в воду... А могла бы от имени Джека пожертвовать на благие цели, например. Но нет, ей гораздо ближе красочный туман бессмысленной романтики, будто она на всю жизнь осталась капризным подростком.
«Дьявол носит Prada»: так кто здесь все-таки злодей?
Помнится, на первом курсе вместо того, чтобы дописать курсовую, решила я посмотреть этот прекрасный фильм. Злостная Миранда, которая мучает всех своих коллег, высокомерная помощница Эмили, помешанная на моде, и Андреа — девочка-умница, которая далека от этого пафоса и хочет просто работать и прожить идеальную жизнь с романтиком Нейтом, который для нее готовит. Как же я переживала, что героиня Мерил Стрип портит жизнь Андреа. Если честно, когда в конце фильма Миранду Пристли показали заплаканной из-за развода, я даже ехидно хихикнула. И как тепло стало на душе, когда Андреа и Нейт встретились после размолвки.
Никогда мне Миранда не казалась злодейкой. Жесткая, сильная, строгая, амбициозная - да. Но зла она никому не делала.
Кстати, вот Нейт там тепла не вызывает. Особенно, если не только фильм посмотреть, но и прочесть обе книги.
А в 30+ на этой оптимистичной по сценарию ноте хочется просто кричать в экран: «Андреа, беги от этого самовлюбленного хама!» Просто удивительно, как в юности ты не замечаешь этих манипуляций обиженного мальчика, который ради своего эго готов испортить карьеру якобы любимой женщине. И Эмили уже не кажется такой злыдней: она по сути даже не шла ни по чьим головам, она просто делала свою работу, а хихиканья Андреа по этому поводу были совсем неуместны. Миранду же больше не жалеешь даже в заплаканном виде, потому что к этому моменту ты точно понимаешь — она сильная женщина, которая реально смотрит на вещи, а ее брак мог развалиться, даже если бы она каждый вечер проводила с мужем.
«10 причин моей ненависти»: молодежная комедия или драма о влиянии гиперопеки на ребенка?
Молодежная комедия конца 90-х, да еще и с отсылкой к пьесе Шекспира — что может быть романтичнее и прекраснее? Фильм снят очень легко, и тебе прям хочется оказаться на месте главной героини, несмотря на... В центре внимания Катарина — старшая из двух дочерей. Девушка занимается образованием, не ходит на вечеринки и считается изгоем. А вот ее младшая сестра Бьянка пользуется популярностью в школе, но отец запрещает ей вести светскую жизнь и встречаться с мальчиками, потому что старшая сестра так не делает. И младшенькая со своим приятелем придумывают план: нужно подкупить местного хулигана Патрика, чтобы тот начал встречаться с Катариной. На протяжении всего фильма к капризной Бьянке и к отцу девочек с его гиперопекой негативное отношение. И так легчало на душе, когда в конце все было хорошо: тот самый хулиган оказался не таким уж неприятным! Патрик полюбил Катарину и даже подарил гитару. Папа отпустил старшую дочь в колледж. Ну и у Бьянки все тоже сложилось неплохо.
Но с высоты возраста на все происходящее смотришь иначе. И Бьянку, и Катарину становится очень жаль. Ощущение, что их отец в первую очередь думал не о благополучии девочек, а о своем спокойствии. И ощущение, что Катарина влюбилась в матерого хулигана лишь потому, что он не похож на ее «правильного» папу. А в воспитании Бьянки отец перекладывал всю ответственность на старшую сестру, прикрывался ею, как щитом, чтобы избежать всех этих девчачьих проблем. И вот романтическая комедия превращается в драму.
«Один дома»: Кевин просто пытался выжить, а его родители так ничего и не поняли?
Меня в этом фильме всегда задевало скотское отношение к ребенку в начале фильма - игнорирование жалоб, высмеивания родни с отсутствием реакции ролителей.
Сейчас читатель недовольно вздохнет: «Ну что ж ты автор, покусилась на святое! На классику!» Я этот фильм пересматриваю на каждый Новый год, и каждый раз улыбаюсь. Но есть нюансы... 25 лет назад это была комедия, местами — сказочная. Мы все сочувствовали Кевину, хотя он немного и капризничал, переживали за родителей, которые оказались вдалеке от ребенка, и немного недолюбливали старшего брата Базза. Но с годами отношения в этой семье кажутся не особо благополучными.
Согласитесь, семья Маккалистеров выглядит вполне обеспеченной и счастливой. Но складывается ощущение, что они живут лишь напоказ: идеальный дом, фотографии в рамочках и отдых со всей семьей, чтобы пыль в глаза пустить. И во всей этой суматохе они забывают ребенка. И, казалось бы, эти чудовищные праздники должны были научить их ценить те скромные вечера, которые можно провести вместе, слышать своих детей и ставить их на первое место. Но нет, во второй части мы лишь видим, что имидж — это все. Провести скромное Рождество со своими детьми с учетом травмы, которую получил твой младший ребенок год назад? Нет, не слышали. Более того, в обеих частях главному герою здорово попадало за то, что он просто пытался выжить. И если честно, Кевин во всем этом фильме выглядит не находчивым ребенком с тягой к приключениям, а единственным взрослым в этой семье.
«Мачеха»: иногда нужно признавать свою слабость и решать проблемы вместе?
А мне кажется там прям очень понятно показано, сколько усилий прилагает мачеха, не зря фильм так и назван. Очень он рыдательный , острый и очень женский, о том, как одна женщина вынуждена доверить другой женщине самое дорогое, а вторая изо всех сил старается это сберечь. Ведь как ни крути, понятно из фильма, что именно на мачеху ляжет забота о детях в большей степени.
Бывший муж Джеки начал жить со своей новой пассией — фотографом Изабель, которая пытается наладить отношения с детьми своего возлюбленного. Ситуация осложняется, когда становится известно о серьезном заболевании самой Джеки. И при первом просмотре ее было так жаль: она не увидит, как вырастут ее дети, да еще и муж встречается с молоденькой... Джеки героически никому не говорит о своем недуге, борется за своих детей. А эта Изабель даже умудрилась потерять ее ребенка в парке, да и вообще всех достала со своей лицемерной заботой, лишь бы угодить своему мужчине.
И только спустя несколько пятилеток все сочувствие переходит именно к Изабель. У нее не было опыта с детьми, и она делала все, что могла, даже лишилась работы. А Джеки выбрасывала ее ссобойки для детей, присваивала себе идеи досуга и журила за каждое слово. И в момент, когда узнала о своей болезни, она врала всем и скрывала этот факт, даже не понимая, как и ей, и ее родным важно прожить это вместе. Папа работал, и все, что он делал для улаживания обстановки, — это просил бывшую жену не быть такой строгой. Так что Изабель действительно потрясающая и совершила героический поступок.
«Двое: я и моя тень»: до хеппи-энда в этом фильме далеко?
В юности от этой комедии оставались такие теплые чувства: крутые девочки, в конце все счастливы, а зло — наказано. А при просмотре фильма в зрелом возрасте становится очень грустно. Я в курсе, что Алисса и Аманда были на одно лицо, но тот факт, что родной отец даже не заподозрил подмену, огорчает. Серьезно, Диана подметила странность своей подопечной сироты, а вот родной папа и глазом не моргнул. Более того, он предстает перед нами как очень занятой человек, но как-то умудрился выстроить отношения со светской львицей и даже сделал ей предложение, а найти время на общение с ребенком ему было трудно. И вот вроде как он пообещал своей дочке (а точнее, ее двойнику), что они всю неделю будут вместе, ведь так редко общаются. И — та-дам! — он сбегает на следующий же день к первой встречной, пусть и очень положительной Диане. Подумаешь, дочка, подумаешь, свадьба... Ему очень надо было.
«Интуиция»: стремление к мечте или легкомысленное поведение?
Эта рождественская история, скорее, похожа на сказку. Герои внезапно встретились, провели классный вечер, покатались на коньках, и они точно созданы друг для друга. Но на всякий случай решают довериться судьбе: Джонатан пишет свой номер на купюре, а Сара — в книге, которую отдает букинистам. И вот разворачивается чудесная драма, полная романтики, и главные герои наконец-то встречаются на том самом катке спустя несколько лет.
Пересматривая эту картину через двадцать лет, я хотела ощутить те незабываемые эмоции и погрузиться в романтику по самые уши. И тут — бац! А что вообще происходит? Встречаются два взрослых человека и совершают подростковый поступок. Проходит много лет, у каждого своя жизнь, отношения. Вроде норм. Но они все равно думают друг о друге. При этом не на шутку достают своей «проблемой» своих лучших друзей, и более того — откровенно водят за нос своих партнеров. Джонатан бросает невесту прямо у алтаря, Сара молча сваливает от жениха. И вот, о чудо, они встречаются и... И скорее всего, расстанутся уже через полгода, потому что исчезнет азарт и загадка. Они просто не хотят брать ответственность и быть взрослыми, так что вряд ли у Джонатана и Сары есть будущее.
«Маска»: под беззаботностью скрывалась глубокая печаль?
Как раз наоборот, под действием маски Стэнли совершал то, чего хотел, но боялся. Ставил на место хамоватых людей, ухаживал за красоткамии т.д.
Да, даже на такую, казалось бы, нелепую фантазийную комедию можно посмотреть иначе. За всем этим шиком-блеском скрывается очень печальная история главного героя. Стэнли привык быть правильным, всем улыбаться и играть счастливого парня напоказ. Но в душе у него точно скрывалась печаль и одиночество, а единственным другом был песик Майло. И то, что он начал пользоваться магической маской, будто напоминает, как человек попадает в плохую компанию, чтобы казаться круче. Маска не делала его счастливым или всемогущим, под ее действием он снова совершал то, чего не особо хотел. И если в детстве казалось, что он зря ее выбросил, сейчас это прямо поступок зрелого человека.
«Дневник Бриджит Джонс»: а точно ли мистер Дарси такой положительный?
Как ни странно, этот фильм не теряет своей актуальности, ведь во все времена девушки любят покопаться в себе. И, кстати, к героине не возникало вопросов ни двадцать лет назад, ни сейчас. За Бриджит переживаешь, желаешь ей счастья и местами узнаешь себя. А как же при первом просмотре хотелось, чтобы она скорее была с Марком Дарси! И вот тут, представьте себе, спустя годы к этому товарищу появился ряд вопросов.
Мистер Дарси уже не кажется таким чутким, элегантным мужчиной, которому Бриджит «нравится такой, какая она есть». Скорее, он напоминает самовлюбленного подростка. Отпускать в адрес Бриджит шуточки с невозмутимым лицом, признаться ей в чувствах, а потом буквально по щелчку пальцев сбежать к другой. Марк круто спас Бриджит с интервью и помогал готовить ужин, но теперь не отпускает чувство: парень, ты видишь ее раз пятый в жизни, а требуешь, будто вы встречаетесь год. Вы можете сказать, что он просто сдержанный и опечален после развода. Но иногда он ведь давал волю эмоциям, так почему нужно было играть в недотрогу с Бриджит?
«Терминатор»: а ведь этот фильм крут до сих пор!
В юности «Терминатора» не смотрел только ленивый. Даже если вы не фанат боевиков. Но в 15 лет он ощущался, как пустой фильм, где сплошные погони и драки. Убить время можно, но без особых впечатлений. Если честно, это был не первый просмотренный мной фильм с Шварценеггером, и я не считала эту роль выдающейся. А недавно, пересмотрев, поняла, как же классно все сделано. И не только для своего времени. Во-первых, после современных боевиков во всем их изобилии действительно понимаешь, что сценарий очень-то неплох. Во-вторых, он такой динамичный, что скучно не становится ни на минуту. И игра актеров такая крутая и настоящая! Если честно, последняя часть «Терминатора», снятая в современных реалиях и со спецэффектами, не смотрится так же грандиозно.
Хорошо написано! Было приятно читать и захотелось фильмы пересмотреть)
про титаник согласна полностью! я его впервые посмотрела на большом экране в 15 лет. и сразу после фильма у меня был вопрос, почему джек, зачем ей этот нищий? зачем ночевать под мостом? ведь есть же хокли! умный, богатый, воспитанный, с отличным образованием и положением в обществе. так и не поняла этой придури роуз. прошлым летом уже в 40 лет снова пересмотрела этот фильм, со своими девками. 14 и 15 лет и племяшкой 17 лет, и ни одна из них не поняла как я когда то, почему роуз не осталась с хокли и зачем ей оборванец джек.
фильм абсолютно супер! стоит всех тех наград что он взял, и без этой истории типа любви роуз к джеку он не был бы титаником кэмерона, это да.