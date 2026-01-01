Я пересмотрела фильмы, которые обожала в юности, и поняла, что тогда всю соль проморгала

Молодежная комедия конца 90-х, да еще и с отсылкой к пьесе Шекспира — что может быть романтичнее и прекраснее? Фильм снят очень легко, и тебе прям хочется оказаться на месте главной героини, несмотря на... В центре внимания Катарина — старшая из двух дочерей. Девушка занимается образованием, не ходит на вечеринки и считается изгоем. А вот ее младшая сестра Бьянка пользуется популярностью в школе, но отец запрещает ей вести светскую жизнь и встречаться с мальчиками, потому что старшая сестра так не делает. И младшенькая со своим приятелем придумывают план: нужно подкупить местного хулигана Патрика, чтобы тот начал встречаться с Катариной. На протяжении всего фильма к капризной Бьянке и к отцу девочек с его гиперопекой негативное отношение. И так легчало на душе, когда в конце все было хорошо: тот самый хулиган оказался не таким уж неприятным! Патрик полюбил Катарину и даже подарил гитару. Папа отпустил старшую дочь в колледж. Ну и у Бьянки все тоже сложилось неплохо.

Но с высоты возраста на все происходящее смотришь иначе. И Бьянку, и Катарину становится очень жаль. Ощущение, что их отец в первую очередь думал не о благополучии девочек, а о своем спокойствии. И ощущение, что Катарина влюбилась в матерого хулигана лишь потому, что он не похож на ее «правильного» папу. А в воспитании Бьянки отец перекладывал всю ответственность на старшую сестру, прикрывался ею, как щитом, чтобы избежать всех этих девчачьих проблем. И вот романтическая комедия превращается в драму.