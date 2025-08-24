15 человек, которые хотели заселиться в теплое гнездышко, а оказались в цирке на колесах

Вы когда-нибудь мечтали о тихом и уютном уголке, где можно свить свое гнездышко, забыв о суете? Иногда, не все идет по плану. В погоне за теплым гнездышком можно случайно очутиться в настоящем цирке. Мы собрали истории людей, которые испытали все прелести поиска жилья и переезда на себе. Главное в этом деле — не падать духом и не забывать о чувстве юмора.