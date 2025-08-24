15 человек, которые хотели заселиться в теплое гнездышко, а оказались в цирке на колесах

Вы когда-нибудь мечтали о тихом и уютном уголке, где можно свить свое гнездышко, забыв о суете? Иногда, не все идет по плану. В погоне за теплым гнездышком можно случайно очутиться в настоящем цирке. Мы собрали истории людей, которые испытали все прелести поиска жилья и переезда на себе. Главное в этом деле — не падать духом и не забывать о чувстве юмора.

  • На первом курсе снимала однушку, и приколы начались сразу: «В шкафы не лазь, вещи не трогай, клопов выгоняй сама». На мои возмущения хозяйка пригрозила, что сообщит в деканат о гулянках с мужиками, и меня тут же отчислят. Я удивилась: «С чего это?» А она мне показывает обувь 40 размера. Говорит, что давно заметила большую обувь, значит, у меня кто-то живет. Только моя нога — 40 размер... и другой обуви там не было. © Melchester / Pikabu
  • Пару лет назад снимали квартиру на месяц, пока у себя делали ремонт. Заехали: я, муж, дочь-подросток. На второй день стук в дверь, открываю — стоит соседка, дама примерно за 60, и со страдальческим видом, заламывая руки, сообщает, как она устала от бегающего по ее голове нашего малыша. В то, что у нас малыша нет, поверила не сразу, пришлось даже предъявить подростка, который никуда не бегает. Весь месяц потом недобро косилась, пытаясь понять, чем же еще мы ей можем мешать жить. Все оказалось прозаичнее. Ей настолько не нравилось, что квартира над ней куплена специально для сдачи в аренду, что она приставала буквально ко всем, кто туда въезжал. © sasharumyantseva
  • Переехали на новую квартиру, в старую заселились родственники. Спустя сутки после переезда кот пропал. Через несколько дней появился на старой квартире. Забрали домой, он опять вернулся. Пришлось оставлять его там. © Unknown author / Pikabu
  • Хозяину квартиры, которую мы снимали, приспичило ее продавать. После длительных поисков нашли подходящий вариант, переехали. Устроились на новом месте, успокоились, что теперь никто не будет тревожить. Но не тут то было. Через месяц звонит хозяин уже новой квартиры и заявляет: «Я решил продавать квартиру, срочно деньги нужны. Можете сегодня клиенту показать в 6 вечера?» Видимо, мы какой-то счастливый талисман для арендодателей. Сразу после нас они удачно избавляются от своей недвижимости. Мы с мужем уже даже не расстраивались, посмеялись и решили все-таки покупать свою. Завели кота, теперь платим кредит за свою квартирку. В конечном итоге все было к лучшему.
  • Об этом мне рассказала директор клининговой компании. Семейная пара заехала в квартиру. Свою они продали и ждали достройки частного дома, куда впоследствии и переехали. Вечером хозяину квартиры позвонил удивленно-возмущенный жилец, и поинтересовался, а кто собственно заходил в квартиру, причем не просто заходил, а все вымыл и убрался. Если это, конечно, входит и в без того немаленькую стоимость, то он, собственно и не против, но о таких вещах вообще нужно предупреждать заранее. Хозяин удивился не меньше жильца и начал размышлять. Замки он менял незадолго до въезда предыдущего жильца, и ни у кого больше ключей быть не может. И тут его осенило. Позвонил бывшему жильцу, тот признался, что делал уборщице дубликат ключей. Но в офисе клининга должны были знать о ситуации. В итоге все закончилось хорошо, ни у кого из участвовавших сторон нет друг к другу претензий. © andrey8800 / Pikabu
  • Гуляла с ребенком, позвонили хозяева квартиры: «Вы дома? Мы зайти хотели, отдать кое-что». Говорю, что не дома. Они сказали, что тогда потом заедут. Но тут налетели тучи, пошел дождь, мы естественно домой побежали. Только захожу — слышу, что кто-то скребет в замке. Открываю, а там растерянные хозяева: «Мы думали, что вы не дома». Немая пауза. Пытались объяснить свои приходы тем, что проверяют, а вдруг грязно или в холодильнике что-то не то хранится. Что мы там не то хранить должны были — я так и не поняла. Арендодатели были крайне удивлены, что в следующем месяце мы съехали. © Svetlozara / Pikabu
  • Мы с парнем ищем жилье. В доме, в котором мы живем сейчас, куча проблем, поэтому хотим найти что-то получше. Вчера мы встретились с новой хозяйкой, начали готовить документы. Она сказала, что оповестит нас о своем решении в течение 2-3 дней. А сегодня она заявилась к нам домой без предупреждения. Когда сосед вышел гулять с собакой, он заметил ее на участке и спросил, что она там делает. К сведению, у нас есть ворота, а она просто зашла и прогуливалась там, сказала, что хочет посмотреть, как мы живем. © pinkfrostie / Reddit
  • Снимали с мужем двушку, но в одной комнате хозяйка хранила свои вещи и мебель. Мы жили в проходной. Утро, просыпаемся от чьего-то взгляда. Над нашей кроватью стоит хозяйка. В пальто, сапогах. С пустой банкой в руках. И выдает: «Вы спите, я сахару наберу и уйду». Зашла в закрытую комнату, пошуршала там, вышла с полной банкой сахара и растворилась в туманном утре. Мы съехали в конце месяца. © mariia_kubrak
  • Мы искали с женой квартиру. Пошли смотреть одну, там сразу нам правила выдали. Никого нельзя приводить в гости, только маму раз в месяц. У них ремонт, поэтому будут приходить и проверять, не сломали ли мы чего там. Стиральная машинка не работает, но свою (у нас своя тогда уже была) поставить нельзя, так как ремонт, типа что-то обязательно поцарапаем, пока меняем. Интернета нет, и проводить нельзя, так как ремонт, а надо дырку сверлить. И вообще ничего нельзя, так как ремонт. Естественно мы свалили подальше. Они еще потом звонили несколько раз, говорили, что в качестве исключения готовы разрешить машину поменять. © Nightert / Pikabu
  • Ключи получила в июле. Квартира-студия, под отделку, «белая коробка». Несколько месяцев собиралась с мыслями и деньгами, потихоньку привозили плитку и мешки со смесями, ремонт не начинался. Какой-то раз приезжаю, а по низу прихожей штукатурка в мокрых пузырях — подтеках. Не сверху залило, а снизу как будто. Вызвали специалиста, стали разбираться. Началось это как запустили отопление. Соседи снизу стали гневно мне названивать. Вода на 2 квартиры разливалась, но у них последствия хуже были. Они пытались повесить вину на меня, но дело ведь в застройщике. Протечку в итоге устранили. Больше соседей этих я не слышала. © kaktak22 / Pikabu
  • Разошелся с женой, познакомился с девушкой. Решили попробовать пожить вместе. Вижу объявление о сдаче квартиры. Хозяйкой оказалась моя бывшая любовница. Лет 15 не виделись. Смотрим квартиру, спрашиваю, какие условия, кроме денег. А она выдает: «Не шумите, а то сосед проблемный. Помнишь, мужик с перфоратором все время долбил стены? Вот он может и ночью ломиться в квартиру, если шумно будет». Моя девушка пригласила подруг на новоселье. Негромкая музыка, сидим болтаем. На следующий день я пригласил друга в гости. Пока мы сидели, кто-то стал ломиться в дверь. Предупредил, что это просто странный сосед. А там уже ногами по двери стучат. В общем, дверь соседу открыл друг, а он ростом метр девяносто. Сосед как испарился, с тех пор вообще не появлялся. Бывшая подружка, хозяйка квартиры, писала, спрашивала, мол, что мы сделали с этим соседом. Оказывается, он ей звонил и извинялся. А мы с девушкой там потом еще 2 месяца прожили. Потом уже ко мне переехали. © scanc / Pikabu
  • Когда жарко, мы с соседкой часто носим шорты. Короткие шорты, но ничего сверхъестественного. Наша хозяйка сказала, что от соседей поступила жалоба, мол, не могли бы мы не носить шорты дома и на территории. В договоре про дресс-код ничего не было сказано. Я, честно говоря, в шоке. Имеет ли она право нас об этом просить? Ничего не понимаю. Почему я должна отказываться от части своего гардероба, если соседи не могут объяснить своим детям, что взрослые носят меньше одежды, когда на улице жарко. © Appropriate-Energy25 / Reddit
  • Снимаю комнату, заехала месяц назад. Хозяин живет тут же. Он молодой, приятный мужчина, не лезет, чистоплотный. Но каждый раз, когда я пользуюсь кухней, он затевает разговор. После двенадцатичасовой смены вообще не хочется ни с кем разговаривать, тем более, я и обычно не очень общительная. Хочется просто приготовить еду и спокойно отдохнуть. Я пробовала пользоваться кухней в разное время, но он всегда появляется как из ниоткуда. Он так же общается и с другими жильцами, они частенько засиживаются на кухне, весело болтая. Не хочу портить с хозяином отношения, но и вынужденное общение меня выматывает, думаю о том, чтобы съехать. Мне бы больше подошли равнодушные соседи, где все к тебе безразличны. © Upstairs_Science8097 / Reddit
  • В студенческую пору помотало меня с товарищами по съемным квартирам, были и плохие и не очень хозяева, но один мужик просто удивил своим отношением в хорошем плане. Квартиру нам сдал в идеальном состоянии, предупредив о том, что будет приходить раз в месяц забирать деньги и делать осмотр квартиры, также просил обо всех неисправностях сразу сообщать ему по телефону, самим ни в коем случае ничего не делать. Мы этому сначала внимания не придали, но оказалось, что нам нельзя было даже лампочку самим поменять без его ведома (везде стояли энергосберегающие, которые со временем он заменил на светодиодные). Причем он никогда не ругался и не брал с нас деньги за ремонт или замену чего-либо, видимо, думал, что мы сделаем криво или не так, как ему надо. © Willikan / Pikabu
  • Покупали первую квартиру с мужем, сделка прошла, получили ключи — муж уехал на работу, а я поехала в новую квартиру, оценить масштаб уборки перед переездом. Помыла везде полы, легла на уже чистый пол, стала мечтать о том, как купим мебель, повесим телек, заведем кота. Вдруг стук в дверь — соседка снизу. Наконец-то вы дома, говорит, может хватит уже шуметь, а то я слышу прямо с потолка, как вы дышите на меня. Так я поняла, почему продавец сделал нам скидку перед покупкой и оставил новый шкаф. © Moskma / Pikabu

