15 случайных прохожих, после встречи с которыми герои историй еще долго ошарашенно моргали

Мы с мужем были в свадебной поездке на Иссык-Куле, в доме отдыха. И когда заканчивался срок нашей путёвки, и нам нужно было уезжать на следующий день, к нам подошла пара - молодожёны и спросили не хотим ли мы остаться ещё на неделю. Им надо было возвращаться срочно из-за работы и они выбрали нас, хотя там было ещё несколько молодых пар. Мы конечно же согласились с радостью. Обменялись путёвками, поставив в известность дирекцию дома отдыха, которые были не против. Муж спросил, почему молодожёны выбрали именно нас и парень сказал, что мы caмая красивая пара, и мы им понравились. Было вдвойне приятно.