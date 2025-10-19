Да в продажах и услугах и не таких поговорила встретишь))) когда есть настроение могу и поболтать, когда нет - ага-угу
15 случайных прохожих, после встречи с которыми герои историй еще долго ошарашенно моргали
Мы привыкли проходить мимо десятков незнакомых лиц каждый день, считая их просто фоном. Но иногда Вселенная решает подкинуть такой сюжет, что хоть стой, хоть падай. Случайный прохожий вдруг оказывается вашим будущим мужем, а странный дедушка в парке — настоящим волшебником с шоколадкой в кармане. Собрали 15 историй, которые доказывают: самые невероятные события случаются тогда, когда их совсем не ждешь.
- Видел мужчину в футболке с надписью «Легенда» на груди, который сел на скамейку в парке, достал головку сыра камамбер и съел ее целиком за несколько укусов. Затем он встал и пошел своей дорогой. Настоящая легенда. © Blakelively1 / Reddit
- Сижу в парикмахерской, жду клиентов. Заходит мужчина. Садится возле меня и сидит. Говорю ему:
— Вас подстричь?
— Нет, я хочу поговорить.
Я продолжаю молча сидеть. Он начинает непонятно бубнить, я переспрашиваю. А он томно закатывает глаза и шепотом говорит:
— Вы Диану, дочку покойной Елизаветы, знали?
— Ну, знал, что такая была, но лично не был знаком.
— Прекрасная была женщина, именно благодаря ей мы сейчас и живем...
После этих слов он встал и ушел, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. © Simstim / Pikabu
- Я заправляла машину и пошла платить на кассу заправки. Какая-то женщина сидела снаружи и попросила денег. Дала ей пару монет. А уходя, она сказала: «Какая ты милая, я скажу об этом птицам». Надеюсь, меня не сделают мишенью для пернатых. © PepsiMax*** / Reddit
- После того как я рассталась с парнем, с которым прожила 4 года, начала искать новое жилье. Приехала на просмотр квартиры немного раньше, а нынешняя арендаторша еще была там. Мы немного поболтали, но я не рассказала, что у меня случилось. Когда она уходила, она обняла меня и сказала: «Я вижу в тебе сейчас так много храбрости». © monpeche / Reddit
- Звонок на мобильный, номер незнакомый. Я поднимаю трубку. На том конце девушка — назвала меня Игорем, поздоровалась и начала рассказывать о своей проблеме. Я ее выслушал, понял суть, дал пару советов. Мы попрощались. Я хотел сказать, что она ошиблась номером, но не смог. Через два дня она снова позвонила — поняла, что тогда ошиблась. Мы посмеялись над этой ситуацией. © IIItepSeLb / Pikabu
- Когда я впервые забеременела, пошла в магазин, чтобы купить комбинезончик и сделать сюрприз мужу. Там был стенд, где за пожертвования упаковывали подарки, и женщина, которая упаковала для меня комбинезончик, стала первым человеком, которому я рассказала о своей беременности. Она прослезилась от радости за меня! Хотела бы я знать, кто она, чтобы рассказать ей, как отреагировал мой муж. © hopefulhoax / Reddit
- Я ждал своей очереди на прием к окулисту, когда в кабинет вошел пожилой мужчина с пакетами. Он подошел ко мне и начал загадывать загадки. Когда я наконец ответил на одну из них, он достал из сумки шоколадный батончик, подарил его мне и ушел. До сих пор интересно, что могло побудить этого человека заниматься этим. © Unknown author / Reddit
- Зашла в пекарню в своем городе. Когда кондитер только увидела меня, то уставилась на меня с открытым ртом. Когда ее шок прошел, она сказала, что родилась в Германии и что я очень похожа на ее дочь — даже очки одинаковые. Она подумала, что ее дочь приехала из Германии, чтобы навестить ее. Мне было жаль ее разочаровывать, и еще больше — что у нее не было фотографии, чтобы сравнить. © iamnobodytoo / Reddit
- Какой-то старик мне: «Как называется этот цвет волос?» Я: «Красный, наверное». Старик, наклонившись и погладив меня по волосам: «Я люблю клубнику. Давай назовем его клубничным». © cestlabri / Reddit
- Гуляем с другом. Глядим — ходит мужчина с пакетом, пристает ко всем, его игнорируют. Он к нам: «Достанете что-нибудь?» Тяну руку, а там большая конфета. Мужик: «Мы перестали доверять незнакомцам». Дает пакет другу, тот сует туда руку и тут вдруг вытаскивает огромного таракана. Мужчина: «Иногда все же не стоит никому доверять», — смеется и убегает. © Палата № 6 / VK
- С другом ехали в метро в час пик, народу было куча, и я ужасно хотела в туалет. Выйдя, я стала быстро пробираться через толпу, схватив друга за руку. Еще злилась, что он тормозит. Через пару минут слышу вопрос незнакомым голосом: «Я, конечно, извиняюсь, но куда мы идем?» Это был другой парень. Позже, делая мне предложение, он сказал: «Я хотел бы, чтобы по жизни мы вместе шли, и ты так же крепко держала меня за руку!» © Подслушано / Ideer
- Сегодня морозным днем, прогуливаясь по парку с семьей, зашли погреться в кафе, которое расположено рядом с катком. К столику, за которым мы сидели, подошел улыбчивый парень и спросил: «Вы собирались на каток?» Ответили, что не собирались. А он дал нам абонемент на 10 бесплатных посещений и сразу ушел. Мы успели сказать лишь робкое «спасибо», не успев расспросить о его мотивах. Ведь он мог продать абонемент или подарить его близким, но предпочел отдать его совершенно незнакомым людям, которых видит в первый раз. И стало сразу теплее, несмотря на холодную погоду. © paranews / Pikabu
Мы с мужем были в свадебной поездке на Иссык-Куле, в доме отдыха. И когда заканчивался срок нашей путёвки, и нам нужно было уезжать на следующий день, к нам подошла пара - молодожёны и спросили не хотим ли мы остаться ещё на неделю. Им надо было возвращаться срочно из-за работы и они выбрали нас, хотя там было ещё несколько молодых пар. Мы конечно же согласились с радостью. Обменялись путёвками, поставив в известность дирекцию дома отдыха, которые были не против. Муж спросил, почему молодожёны выбрали именно нас и парень сказал, что мы caмая красивая пара, и мы им понравились. Было вдвойне приятно.
- Много лет назад шла по улице, и незнакомый парень вдруг сунул мне в руки букет из хризантем, что-то буркнул и убежал. Ну мало ли, думаю, девушка не пришла, я под руку попалась. Иду домой. И надо же было такому случиться, что именно в тот день мой муж вдруг решил до меня докопаться. Спросил, где я букет взяла, я как есть рассказала, и тут он решил, что я вру и была на свидании. Стал орать, мол, давно подозревал. Позже успокоился и сказал, что я, наверное, сама цветы купила, чтобы его взвинтить. Это был первый звонок — потом мы развелись. Так что не знаю... Ну, спасибо, что ли, тому парню. © Янина / Дзен
- Однажды мне позвонила незнакомка и назначила встречу. Встретились — эта женщина была с одним парнем. Не представившись, отвела нас в кафе, где и начала разговор. Оказалось, что она — первая жена моего покойного отца (моя мать — вторая). Представила мне того парня, оказалось, он мой брат. Узнав это, он обалдел (я слышал о нем, потому не испытал того же чувства). Мы разговорились, он оказался копией меня: характер, досуг, проблемы и т. д. Общаемся. Спасибо его маме, что не побоялась. Обрел брата. © Подслушано / Ideer
- Выиграла в тире огромную игрушку-пылесборник — синего Соника. Везла на автобусе домой. Пока ехала, мне казалось, что незнакомый мужик на меня подозрительно поглядывает. Оказалось, он смотрел на Соника. Вышел на одной остановке со мной и попросил отдать ему игрушку. Рассказал, что едет к дочке на шестой день рождения, а зарплату задерживают третий месяц. Показал дешевый торт, было видно, что ему очень стыдно просить. Отдала без дальнейших расспросов — он был рад. Очень приятное воспоминание. © Подслушано / Ideer
Историй о ярких встречах еще хватает. И если вам не хватило, то держите еще одну подборку. А вам встречались незнакомцы, которых вы до сих пор не можете забыть? Поделитесь своими историями!
Комментарии
Чудеса и приятные неожиданности случаются в жизни. Верьте, и вам воздастся.