Зачем устраивать аукцион? Просто берешь и разумно повышаешь цену: большая часть отсеется, серьезные кандидаты (кому, например, принципиально место) останутся.
16 историй о том, что сдавать или снимать жилье — это тот еще аттракцион
Когда сдаешь или снимаешь жилье, никогда сразу не угадаешь, какой квартирант или арендодатель попадется. Некоторые умело притворяются милыми, а потом такое выкинут, что обалдеешь. От других, наоборот, неоднозначное впечатление, а проблем никаких. Люди постоянно делятся историями, как сдача или съем жилья обернулись для них приключением, в которое они вообще не мечтали попасть.
- Не понимаю привычки публично страдать и врать. Вот знакомая в истерике, просит моральной поддержки у подписчиков, а у нее их 250 человек. Из квартиры их с парнем выгоняют плохие хозяева! Опять нужно снимать что-то и переезжать, а цены теперь совсем другие! Только вот несколько лет назад я была на новоселье, где всем гостям было сказано, что договорились с хозяином жить до совершеннолетия его сына, так как жилье купили ему. Сын этот уже тогда был подростком, арендаторы на это согласились сами. А теперь хозяева стали уродами... И я постоянно такое вижу. Люди рассказывают тебе что-то, а потом в соцсети делают вид, что все иначе, устраивают цирк и выставляют себя жертвами. Это что за болезнь? Как называется? © Подслушано / Ideer
- Я помогал отцу подлатать одну квартиру, которую он сдавал. Мы обнаружили, что унитаз был засорен кучей игрушечных фигурок. Папа решил спросить ребенка арендатора, не он ли их туда закинул, а тот вдруг признался и извинился. Квартирант тут же отвел своего ребенка в другую комнату, и оттуда до нас донеслись его слова: «Никогда больше не предавай себя или своих близких. Если кто-то спросит, делал ли ты что-то подобное, ты должен все отрицать. Ты меня понял?» © _YourPariah_ / Reddit
- Снимаю квартиру. В доме странная владелица: она сказала, что если кто спросит, то я ее племянница, а не арендатор. Я согласилась. А тут недавно у меня на целый день исчез свет, хотя обычно не выключают. Я заметила, что из всего дома света нет только в моей квартире. Позвонила хозяйке, она вызвала электриков, те сказали, что кто-то перерезал провод. А я в этот день видела, как сосед трепал провода в подъезде. Наверное, он и выключил умышленно мне свет. Даже немного пугающе здесь жить стало. © Не все поймут / VK
- С женой сдавали квартиру недорого, поэтому звонков и желающих посмотреть было очень много. Поначалу мы пытались разделить всех желающих на разное время, но после того как три человека подряд не пришли, передумали работать на чужой комфорт. И остальным говорили: «Посмотреть? Да, приезжайте до 9 вечера». Мы не хотели устраивать аукцион, но свое время как-то дороже. © Zorg1969 / Pikabu
- Нам с братом досталась квартира в центре, решили ее сдавать. Цену заломили выше, чем в среднем по тому району, чтобы точно были платежеспособные люди. Жильца нашли. Он потом решил съехать раньше, требовал вернуть деньги за остаток месяца, но по договору они остаются у нас. Ободрал обои, разбил плитку, погнул краны и оставил на стене огромную плохую надпись о нас. Но самое смешное, что потом он решил снова снимать у нас квартиру. © Подслушано / Ideer
- Сдавали квартиру семье. Мужчина был прислан к нам в город поднимать мусорный завод. В общем, крутые и богатые квартиранты. Но и квартиру мы сдавали ого-го какую. Когда они съезжали, обнаружилось, что из спальни пропали дорогие шторы. Мужик ответил, что жене, которая уже уехала, они не нравились, они их сложили в шкаф. В этот момент его теща додумалась при моем муже разыграть гипертонический криз с вызовом скорой помощи, и мужу было как-то неудобно заниматься поиском занавесок, которые так и не нашлись. Позвонили им потом, культурно спросили, может, теща нечаянно сложила их со своими вещами. Обещали посмотреть и переслать, но больше на связь не вышли. Пришлось купить новые, но таких уже не нашли. До сих пор не поняли их поступок. © Светлана / ADME
- Снимал я квартиру, в которой ремонт делали лет 20 назад. Обои в три слоя, деревянные рамы с щелями и навечно закрытыми шпингалетами, трубы ржавые, но по цене было дешевле процентов на 30 от рынка. С хозяйкой было оговорено, что я делаю ремонт в счет оплаты. В первые два месяца сделал спальню, без фанатизма, но качественно и аккуратно. И вот в день, когда она пришла за деньгами, я ей показал свои труды и все чеки. А она мне такая: «В смысле в счет оплаты? Ты же это делал, чтобы тебе самому уютно жилось. А почему ни пластиковые окна не поставил, ни трубы не поменял? Они ведь старые, вдруг затопишь соседей». © littlehorus / Pikabu
- Мой отчим пустил в свою квартиру пожить знакомых знакомых. Сдавать он не хотел, потому что ремонт был новый, а вот помочь не отказался. Мало того, что квартиру попортили, так еще предложили ему продать ее им же ниже рыночной стоимости. Видите ли, у них вообще-то 2 детей тут родились, им нужно. © Подслушано / Ideer
- Мой отец был тем еще арендатором с прибабахом. Например, он красил кухонные шкафы в красный цвет в каждой квартире, которую мы снимали. Это было ужасно, потому он их не шлифовал, не грунтовал. Все потом отваливалось шмотками. А еще он красил нижнюю часть дома с внешней стороны в коричневый цвет, оттенок морской пены или в нежно-голубой. Надо сказать, что переезжали мы 16 раз, и он делал все это в каждом доме. © Lilliputian0513 / Reddit
- У меня свекровь комнату в своей двушке сдавала. Скучно ей стало, а тут тебе и деньги, и соседка. Ну вот, сдала девушке молодой. И рассказывает, что выставила ей условия: приходить не позже девяти, гостей не водить, стиралку не включать. Свекровь стирала все ее вещи сама, а еще могла в комнату зайти к девушке (а как же, там ведь у нее вещи в шкафу висят, да и прибирает она там сама). Окна тоже нельзя было трогать, открыть их может только свекровь, да и девушка же сломает. Я страшно удивилась, что кто-то согласился на такое. Пыталась свекрови объяснить, да где там. Она себя благодетельницей считала, ведь и стирает ей все вплоть до трусов и уборку делает. Однако девушка та месяц перекантовалась и, конечно, нормальное жилье нашла. Больше желающих в такой рай въехать не нашлось. © manefa / Pikabu
- У меня была квартиросъемщица, которая, съезжая, забрала с собой новую игровую приставку, но при этом оставила фотографии своих детей и кружки с их лицами. К счастью, я знала, куда она переехала, поэтому подкинула ей коробку с ее личными вещами. Рука не поднялась выбросить их в мусорку. © TheLifemakers / Reddit
- До того, как я сам начал сдавать жилье, помогал какое-то время другу. Как-то он позвал меня и попросил захватить с собой инструменты. Я приехал и обалдел: арендаторы оставили в квартире большое джакузи, нам нужно было как-то вытащить эту громадину из квартиры. В итоге пришлось его распилить, и мы так и не поняли, как те ребята умудрились затащить такое джакузи в квартиру. © Grouchy_Writer_Dude / Reddit
- С первым жильцом мы год не виделись, он переводил деньги, а я писала ему: «Деньги пришли». Но он купил себе квартиру. Потом сдала какой-то семье, и начался кошмар. Денег на оплату нет и оправдание: «У нас же дети маленькие». Но машину новую при этом купили. После выселения они еще неделю требовали пустить их обратно. Они сломали все розетки и выключатели, плита была загажена до ужасного состояния, у стиральной машинки дверца вырвана, балконная дверь сломана, а самый ужас — клопы, которые остались жить у нас. © Оксана Шакирова / ADME
Клопы - это самый ужасный кошмар. Если они расселились по соседям, то всё, они навсегда. Сразу сжигать весь дом дотла.
- Тетя сдавала в городе квартиру, а сама жила в деревне за 50 км. Недалеко, конечно, но студентки, снявшие жилье, по каждой проблеме ей звонили. Точкой кипения стало, когда они попросили приехать и на балконе веревку для белья прибить. Тетка психанула, сказала, чтобы позвали одногруппников помочь. Потом, конечно, вместо мальчиков стали к ним приходить мужчины, а к одной вообще зачастил женатый мужик, супруга которого ходила к девчонкам скандалить. Соседям в итоге надоела эта «Санта-Барбара», они начали звонить тетке, чтобы она девок выселила. © мальвина / ADME
- Одна квартирантка съехала и оставила около 60 огромных нераспечатанных мешков сухого корма для собак. У нее не было собаки, и я теперь никогда не узнаю, почему она их оставила. Пришлось отдать в приют для животных, там были очень рады. © ostentia / Reddit
- Несколько лет назад я получила от бабушки квартиру в наследство. Жить в ней не стала, сделала хороший ремонт и назначила небольшую цену. Сейчас сдаю в аренду. Только за этот год у меня сменилось приблизительно 7 квартирантов. У каждого спрашиваю, мол, что именно не понравилось. Соседи, холодно, может, или что-то не работает? Никто мне так и не сказал, что им не нравится, говорят, что просто нашли вариант получше. Думала, гадала, пока сама не пожила там недельку. Оказалось, какие-то коты каждую ночь собираются под окнами и орут так, будто это концерт на сто тысяч человек. Пыталась их прогнать — безрезультатно. Буду окна менять, чтобы шумоизоляцию улучшить. © Не все поймут / VK
Комментарии
Коты? Серьёзно? Это такая страшная и стыдная причина, о которой нельзя сказать, но проще искать другой вариант? Ну да, ну да...
Про пропавшие шторы;
Договор аренды был? Требовать оплаты пропажи. В тройном размере.
Что-то сломано? Опять по договору аренды требовать оплаты. Подавать в суд
А вообще, требовать жильца застраховать квартиру, при этом бенефициаром чтобы стоял арендодатель. Тогда и искать никого и трясти деньги не надо будет.