20 случаев, когда люди нехило так удивили своих близких

Возможно, квартира отчима принадлежала еще его бабушке-дедушке, центр, 4 комнаты - родовое гнездо. Как такое продать и поделить?

Я до сих пор с грустью вспоминаю бабушкину трёшку. Не квартиру другой бабушки, ни ту, нде выросла, ни свой первый дом, а именно эту трёху с окнами на восток и запад, и коридором между ними. Место, которое я бы с радостью сделала "родовым гнездом".

Правда, город за последние 10 лет резко ушел в депрессняк...