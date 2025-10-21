Специальная серия в мягкой обложке?.. Если оригинальные в твёрдой обложке такие дорогие, отдайте эти переплётчику хотя бы. И восстановит, и сделает поприличнее. Ну блин. В мягкой обложке книги хороши только в дачный туалет, простите...
20 случаев, когда люди нехило так удивили своих близких
Кажется, родных людей мы знаем как облупленных и принимаем их со всеми достоинствами и недостатками. Но иногда наши близкие выкидывают такие номера, что и не знаешь, то ли смеяться, то ли за голову хвататься.
Когда лучшее — враг хорошего
- Решил сделать девушке предложение. Продумал каждую мелочь: столики с едой, свечи, цветы, близких пригласил. Но перенервничал и забыл позвать саму девушку! Осознал это за полчаса до праздника. Звоню ей, а она взяла и сказала, что устала и никуда не хочет идти. © Палата № 6 / VK
Чего добру пропадать?
- Старшая сестра отмочила. Ей кавалер подарил букет роз. Вертит она цветы, фыркает, а потом и заявляет: «О, домашние, без химии, хоть какая-то польза будет!» С этими словами берет и отрезает с них цветки, кидает в компот, отваривает и съедает. © Убойные Истории / VK
«Одолжил другу книги, и вот в каком виде он их вернул»
«Моя дочь, когда читала их, обращалась очень бережно с обложками и страницами. Эта серия книг была в специальной коробке. А вернули мне их без коробки, с загнутыми уголками и явно подмоченными». © qsk8r / Reddit
Про соринку и бревно
- Бaбушкa вocпитывaлa меня oчeнь cтpoгo. Maму зa тo, чтo ушлa oт пaпы к oтчиму, вceгдa осуждала. Tут пpиeзжaeт бaбушкин унивepcитeтcкий знaкoмый в гocти и paccкaзывaeт, что есть вероятность, что моя мама — его дочь, а не дедушкина. Вот это поворот! © Сокровенные истории / VK
Когда кто-то не потрудился объяснить детям простые истины
- Когда-то я мечтала стать кондитером. Раз в году пеку шоколадное печенье по особому рецепту и прячу его в кладовке. Однажды ко мне приехала сестра с племянниками. Я всегда рада ей, но ее мальчишки (одному 4, другому 6) — сущие ураганы: непоседливые и вездесущие. Когда я обнаружила, что мое печенье исчезло, спросила сестру, не знает ли она, куда оно делось. Та призналась, что дети пробрались в кладовку и все съели. Я расстроилась и сказала сестре, что мне неприятно, хотелось бы, чтобы она следила за тем, чтобы ее дети не брали чужое без спроса. Сестра извинилась, но тут же добавила, что я, мол, зря так переживаю, ведь «дети есть дети». © Accomplished_Lab3043 / Reddit
Мамы жгут
- Моя мама — футбольный болельщик со стажем. Ей сейчас 60 лет. Пару раз в неделю смотрит по телевизору футбол. На стадионе последний раз была лет 30 назад. Решил сделать сюрприз и купил два билета на матч. Заняли места на центральной трибуне. Вокруг все сидят, семечки щелкают, молчат. Весь матч с нашей трибуны кричал один человек — моя мама. После победной игры даже игроки подошли к трибуне и пальцами показывали на нее, хлопали ей. Пока шли домой, мама была злая, мол, вот в наши времена на стадионе болели, а сейчас все сидят и просто футбол смотрят. © Палата № 6 / VK
- Мне уже скоро стукнет 30, взрослый мужик, брутальный, бородатый, размером с два шкафа. Был три недели назад на празднике у племянницы, там все родственники, близкие. Гуляли до самого вечера, пока моя мама не предложила поехать домой. Я согласился, ибо к себе уже далековато было ехать, да и время позднее, сказал ей вызывать такси. Спустя 20 минут приезжает наша машина, а там на заднем сидении детское кресло. Смотрю в шоке на маму, а она неловко улыбается и говорит: «Ой, а меня спросили, с детьми ли мы, и я на автомате ответила „да“. Ты же мой ребенок, хоть и большой!» © Палата № 6 / VK
«Вот что моя девушка делает со жвачкой»
Мелочи жизни
- Родители моей нынешней девушки переживали, что я буду осуждать их за беспорядок — они не успели вытереть пыль с верхней части холодильника. Честно говоря, я бы вообще не заметил, если бы они сами об этом не сказали. © Hayden_P / Reddit
- Сестра моя заявила, что пойдет учиться на права. Решила ее подготовить. Едем, попутно поясняю правила дорожного движения. Говорю, ты, мол, мне загородила обзор в зеркало заднего вида. Она на полном серьезе: «А зачем тебе назад смотреть, ты ж вперед едешь!» © Убойные Истории / VK
«Девушка попила из моей банки»
Когда слушаешь не свое сердце, а чужие советы
- Есть знакомая, вот обнять и плакать: глуповатая и с руками не из того места одновременно. Но полюбил ее богатый и щедрый красавец. Жили пару лет, а потом она его поймала на переписке с девушкой. При этом сама признавала, что ничего такого там не было — дружеское общение. Но она рассказала своей семье, а мама с сестрой подняли хай, мол, ах, он негодяй, собирай вещи и уходи, пусть на коленях возвращает! Так она и сделала. И вот уже двенадцать лет одна, потому что — читай первое предложение. К самой девочке вопросов нет, а к ее семье возникают. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Когда один нюанс всю жизнь портит
- Папа любит меня и сестру одинаково, никогда не делает различий, все поровну. Так я думала до последнего момента. На самом деле юридически он мне не папа, а отчим. И на днях завещал квартиру, в которой живем мы все, родной дочери, моей сестре. Мама не имеет права на это жилье, потому что оно еще до брака принадлежало отцу, и, конечно, она не пойдет судиться с дочкой. Да и сестра маму не выгонит никогда. А вот меня с моим ребенком — вполне. Отношения у нас натянутые, на племянника ей наплевать. И я бы все поняла, но квартира очень хорошая: 4 комнаты, почти в самом центре. Если ее разменять, хватило бы всем. Папа жив и здоров, и меня никто не выгоняет, да и сестра уже съехала давно в свою квартиру, но я себя чувствую как гость в собственном доме. Так неприятно, а смелости вывести на разговор отца не хватает. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
«Муж удивил меня, подарив новую кастрюлю. А потом выяснилось, что готовить в ней нельзя»
«Была так рада, когда муж принес мне эту очаровательную кастрюльку. Уже представляла, как варю в ней супы и всякое такое. А потом перевернула ее вверх дном и увидела наклейку, на которой написано, что готовить в ней нельзя, можно лишь подавать еду». © Black_Hole_Soul / Reddit
Когда бабушка хочет причинить добро
- В детстве у меня не складывались отношения со сверстниками. Я переживала одиночество, поэтому свою первую и единственную подругу берегла и лелеяла. Мы познакомились в пятом классе и были лучшими подругами на протяжении трех или четырех лет. Не буду описывать дружбу, просто скажу, что это был единственный человек на тот момент, которому я могла рассказать абсолютно все. Закончилась наша дружба одной большой ссорой, во время которой я узнала, что дружила она со мной только по просьбе моей бабушки, а потом просто привыкла. Как выяснилось, сначала бабушка платила ей только за то, что она сидела со мной за партой, ходила со мной в кино и приходила в гости. Как же я офигела тогда... © Не все поймут / VK
Когда будущая теща умеет шутки отмачивать
- Много лет назад, когда я работал швейцаром, встретил девушку. Мы виделись всего пару раз и еще не успели познакомиться с родителями друг друга. Однажды вечером я стоял на смене у двери недалеко от дома моей девушки. Подъехала компания пожилых женщин. Они не спорили, не ругались, только вот чрезмерно кокетничали с персоналом, включая меня. Мы посмеялись, они ушли. Конец истории. Проходит пара недель. Мы с девушкой решаем, что пора познакомиться с ее родителями. И каково же было мое удивление, когда я понял, что ее мама — одна из тех «веселых дам». А другая, как потом выяснилось, ее тетя. Она узнала меня мгновенно и, кажется, хотела провалиться сквозь землю. Но в итоге мы просто дружно рассмеялись. © -MrTorgueFlexington- / Reddit
«Девушка нашла обручальное кольцо за неделю до того, как я собирался сделать ей предложение»
«Кольцо у меня уже чуть больше 2 месяцев. Спрятал его за старыми книгами на полке в кабинете. Друзья начали выкладывать в чате старые фоточки из выпускного альбома, ну и она побежала искать такие же. А я не прочухал, пока не стало поздно. Через неделю у нас запланирована поездка, и теперь никакого сюрприза, который я готовил, не будет». © 4N6and4D6 / Reddit
Праздник явно удался
- Мой брат получил на Рождество огромную банку шоколадной пасты, а отец от меня — семейную фотографию в рамке. Отец пытался забить гвоздь в стену, чтобы повесить фотографию, той пластиковой банкой, отчего последняя раскололась и оставила коричневое пятно на стене. Он также уронил рамку и разбил стекло. © Unknown author / Reddit
- Моя мама оставила индейку размораживаться накануне ужина по случаю Дня благодарения. Когда взошло солнце, птичка оказалась покрытой муравьями. Тогда мама вымыла ее, приготовила и подала нашим родственникам. © Unknown author / Reddit
А была ли дружба?
- Мои две близкие подруги живут в разных городах. О моей свадьбе они узнали первыми. Год готовились, обсуждали, как затусим в этот день. За месяц до свадьбы одна из подруг говорит, что очень сожалеет, но не может приехать. Внезапные проблемы со здоровьем и с деньгами. Вторая подруга говорила, что уже купила билеты, нашла ночлег. А за неделю до свадьбы сказала, что не приедет, потому что ее тошнит в дороге и ей тяжело отходить. Вот такая «серьезная» причина. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK