19 человек, которые просто ехали по своим делам, а попали в сюжет роуд-муви

Я по привычке взяла в Египет карту "Маэстро", которой обычно пользуюсь и которой там почти нигде нельзя расплатиться. Весь отпуск муж меня подкалывал, а по возвращении домой я обнаружила карту "Мастеркард" того же банка, которую весь отпуск таскала в дальнем отделении кошелька. Мужу рассказывать не стала.