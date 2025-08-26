Я по привычке взяла в Египет карту "Маэстро", которой обычно пользуюсь и которой там почти нигде нельзя расплатиться. Весь отпуск муж меня подкалывал, а по возвращении домой я обнаружила карту "Мастеркард" того же банка, которую весь отпуск таскала в дальнем отделении кошелька. Мужу рассказывать не стала.
19 человек, которые просто ехали по своим делам, а попали в сюжет роуд-муви
Обычно дорога редко обещает что-то большее, чем пробки, скучные указатели и заправки с одинаковыми хот-догами. Но иногда маршрут вдруг разворачивается так, будто сценарист с голливудским опытом решил развлечься: попутчики один эксцентричней другого, а сюжет балансирует где-то между триллером и комедией.
- Поехали на природу с мужем, сыном и невесткой на двух машинах. По дороге заскочили в магазин, набрали чипсов, лимонадов. И, чтоб веселее дорога была, муж сел в машину к сыну, а невестка прыгнула ко мне. Едем, впереди участок с дорожным ремонтом. Пробка на несколько километров, еле ползем. Жара, окна открыты. Смотрю, сын поравнялся с моей машиной в левом ряду.
Тут муж пишет мне: «Скоро заправка будет, деньги у тебя, дай пару тысяч». Я достаю из кошелька купюру, протягиваю в окно, сын забирает. В этот момент невестка просит сына отдать наши чипсы. Сын протягивает пачку в окно. Вновь сообщение от мужа: «Маловато, пожалуй, полный зальем». Я протягиваю еще одну 2-тысячную купюру, сын забирает ее и протягивает бутылку лимонада в ответ. И тут соседи по пробке начинают мне сигналить и предлагать тоже у них что-то «купить». © Shaddy2009 / Pikabu
- Мы с мужем отправились в романтическое путешествие на автомобиле. Очень долго планировали и ждали. Ехать от нашего города до границы другого государства около 6 часов. Упаковали все вещи, взяли собаку и отправились в дорогу. Доехали до границы и муж попросил меня достать загранпаспорт. Паспорт я искала около получаса, но так и не нашла. Расстроенный и злой муж развернул машину, и мы отправились домой за моим паспортом. Все 6 часов обратно ехали в молчании.
Приехав с осознанием того, что потратили 12 часов просто на дорогу, мы принялись искать паспорт. В течение минуты я нашла его... у себя в сумочке, которая была все это время со мной. Просто он был в другой обложке! Я забыла, что поменяла обложку. Мужу я тогда сказала, что паспорт был в тумбочке, а правду рассказала только спустя год. Он был в шоке. © Не все поймут / VK
- Около 15 лет назад ехал по тихой дороге в глуши. Только начал подниматься по длинному крутому склону, когда увидел, что по моей полосе что-то очень медленно тащится. Я с трудом поверил своим глазам, но это была небольшая крытая повозка размером с будку, которую тянула как минимум дюжина бордер-колли. Ими правил потрепанный мужчина с длинной взъерошенной бородой. Со мной были трое моих друзей, и они могут подтвердить, что мне это не привиделось. © PonyJetpack / Reddit
- Отправилась в долгую поездку. Проехала около 320 км и остановилась на заправку — бак был почти пуст. Колонка выглядела как настоящий антиквариат, даже не сразу поняла, как с ней управляться. Вставила пистолет в бак, и буквально через 5 секунд он щелкнул, как будто бак уже был полным. Думаю: «Ну вот, явно что-то не так».
Зашла на заправку, набрала еды. Пошла платить, кассир все посчитал на калькуляторе и говорит, что все вместе, включая бензин, стоит 9 долларов. Ну точно какая-то ошибка. Завожу машину, а датчик показывает, что бак полный! Проехала еще почти 500 км как на иголках, все время смотрела на датчик, ожидая что бензин кончится в любой момент. Но этого так и не произошло. До сих пор не понимаю, как это могло произойти, ведь колонка реально работала всего секунд пять и взяли с меня очень мало денег. © Weird_Singer7142 / Reddit
- Однажды видел, как метеорит падает с неба. Было около 22:30. Сперва я подумал, что это фейерверк, а потом повернул голову и увидел ярко-зеленый шар, проносящийся по небу. Метеорит падал за горизонт, казалось, целую вечность, прежде чем сгорел. Зеленым он был из-за содержания меди. Оказалось, что он приземлился на расстоянии целого штата от меня, никто не пострадал. © Unknown author / Reddit
- Вырос в Новой Англии. Буквально пару месяцев как получил права, еду. И тут слышу, как что-то мечется на задних сиденьях. Думаю: «Блин, птица залетела!». И тут я вижу это: мотылек размером больше моей кисти. Он уселся на приборную панель, его лапки были толщиной с палец. Я заорал. Мотылек метнулся прямо мне в лицо. Я орал, продолжал ехать по трассе и пытался открыть окна — они открывались только вручную, а мотылек продолжал порхать вокруг меня. В конце концов, все обошлось. © Bowling**** / Reddit
Это было "танго белого мотылька", но, конечно, очень сильно можно испугаться такого мотылька.
- Недавно переехала в другой регион. Я была за рулем, муж спал на пассажирском сиденье. И вдруг передо мной на дорогу выползает какая-то огромная штука. Я кричу: «Что это за дичь?» Муж удивленно смотрит на меня и спрашивает: «Ты что, никогда перекати-поле не видела?» © maddomesticscientist / Reddit
- Живу в британской деревне. Сразу после университета я подрабатывала в полузаброшенном замке. Было около двух часов ночи, когда я ехала домой через пустошь. Перевалила через холм и наткнулась на табун лошадей, которые решили отдохнуть на дороге. Чуть не хватил сердечный приступ — благо, вовремя затормозила.
В другой раз я ехала домой ночью. Дождь лил как из ведра, поэтому пришлось ехать медленно. И тут я вижу, что дорога начинает... двигаться? Я притормозила и поняла, что мой путь кишит лягушками. Вот же ж блин! Включила фары, остановилась, вышла и решила, что лучше всего будет перекинуть всех этих лягушек через изгородь. И тут навстречу выехала другая машина. Водитель остановился и просто смотрел, как я стою и перекидываю несколько сотен лягушек через забор... © AlmousCurious / Reddit
Когда проезжали Калмыкию (ехали через Волгоград в Кисловодск), сотни перекати-поле выпрыгивали на дорогу, реально надо было постоянно быть готовыми. Ещё встречались по дороге от Астрахани до Дагестана.
- Мы ехали по шоссе. Вдруг посреди дороги появился парень с мусорным мешком. Мы притормозили, а он взял и вытряхнул мешок на дорогу. Там была просто огромная куча ватных шариков. Понятия не имею, зачем он это сделал. Потом парень просто подошел к машине, припаркованной на обочине, и уехал. Кроме ваты там реально ничего не было, я проверил. © I-Wish-to-Explode / Reddit
- Передо мной ехала машина. Пассажирка оттуда высунула ногу из окна и принялась ее брить. © Kaclassen / Reddit
- Однажды я случайно напугала одну женщину. Было поздно, ехала домой от друзей. Живу за городом, поэтому в час ночи на дорогах обычно очень тихо. И тут передо мной появилась машина, которая ехала довольно медленно. Мне нужно было свернуть с шоссе и сделать несколько поворотов по узким улочкам. Тут я вижу, что машина впереди меня съезжает с трассы и далее движется так же, как и собиралась я. Интересно, думаю, соседи?
Она доезжает до тупика, в котором находится мой дом и останавливается. Объезжаю ее, чтобы заехать в свой гараж, бросаю взгляд на водителя. Там сидит взволнованная девушка. Она резко разворачивает машину и укатывает в темноту. Только утром сообразила, что она подумала, что я слежу за ней и пыталась оторваться, хаотично выбирая повороты, бедняжка. © Lunar_Raccoon / Reddit
- Ехали домой с папой. Внезапно он сбрасывает скорость и говорит: «Коннор, ты глянь на эти глаза!» И я увидел, наверное, пар двадцать глаз, которые смотрели на нас из темноты. Я попытался спрятаться под курткой, но папа меня остановил и посветил туда фонариком. И тогда я увидел, что это была всего лишь куча енотов, которые от света бросились наутек. © Unknown author / Reddit
- Недавно мы всей компанией собрались в путешествие, на природу. Три машины, двенадцать человек. Остановились около леса чтобы отойти в кустики. И меня забыли, уехали без меня. Друзья привыкли, что я молчу, плюс каждый думал, что я в другой машине. Связи нет, мой телефон остался в одной из машин. Я три часа простояла на обочине трассы, возле леса, в три часа ночи. Мое отсутствие заметили только тогда, когда приехали на место. Сразу же вернулись, очень извинялись. © Палата № 6 / VK
- Мой друг взял в прокат электрокар. Пригласил всех друзей вместе с ним рвануть на море на пару дней. Мы согласились! Ехать 600 км, классная машина... почему бы и нет?
Настал тот самый день выезда. Каждые полтора часа нам пришлось останавливаться, чтобы зарядить машинку. А заряжалась она как думаете сколько? Правильно! Столько же, сколько и ехала! Полтора часа она едет, полтора часа заряжается, полтора едет, полтора заряжается. К морю ехали вместо ожидаемых 6 часов почти 12. В итоге из этих планируемых «пары дней» у воды мы провели всего лишь день, так как с нашими остановками нужно было уже выезжать обратно. Никогда больше не поеду на малознакомой машинке в другой город. © Палата № 6 / VK
Да уж, чем электрокар старше, тем меньше у него емкость аккумулятора
- Ехали с мужем ночью по трассе в Европе, заскочили на заправку. Закупились вкусняшками. Муж за рулем восклицает: «Вау, этот местный энергетик бодрит покруче любого кофе, попробуй!» Рассматриваю банку в темноте, и тут выясняется, что это обычный персиковый сок. Весь отпуск потом подкалывала. © Подслушано / Ideer
- Еду со случайным попутчиком, он за рулем. Есть хочется страшно — не позавтракал. Но терплю, ехать всего несколько часов. И тут водитель косится в мою сторону и спрашивает: «Кушать хочешь, зайка?» И пока я в шоке соображал, оказалось, что маленький сын водителя все это время тихо спал на заднем сиденье. Он ответил: «Нет, пап, не хочу». © abrigida74 / Pikabu
- Ехала зимой по трассе. По пути меня знатно тряхнуло, вышла — ничего не увидела. Доехала до гостиницы, упала спать. Утром спускаюсь — вокруг моей машины куча мужиков толпится. «Что за дела?» — спрашиваю. А они мне: «У тебя там заяц!» Смотрю — и правда глаза за решеткой радиатора сверкают.
Сняли решетку, хотела поймать его курткой. А он возьми и цап меня за плечо. И висит. Народ безмолвствует. Ничего путного в голову не приходило, и я со всей дури ущипнула зверюшку. Заяц отпустил хватку, сделал в воздухе сальто назад и молниеносно ретировался.
Пришлось посетить поликлинику на предмет вакцинации. Так что если увидите крошечного серого зайца с огромными горящими глазами, на всякий случай не связывайтесь. © SLehmann / Pikabu
- Подобрала бабульку — та опоздала на автобус в город. Бабулька всю дорогу переживает насчет денег. Я ее заверяю, что проезд — бесплатный. Совсем. Подъезжаем, остановку уже видно. И тут бабуля внезапно рывком выпрыгивает из машины, как только я остановилась на красный. И убегает. © Alisa2K / Pikabu
- Ехали мы семьей как-то на машине в путешествие на микроавтобусе. Папа за рулем. Слышим звук — колесо спускает! Несколько раз проверили. Пока стоим — все тихо. Едем, напряженно слушаем — и тут дикий смех сестры. Оказалось, это мама у нас так храпела на задних сиденьях. © Подслушано / VK
Еще больше любопытных и захватывающих историй в наших подборках:
Комментарии
Мы как-то ехали на машине в Шварцвальде.
И увидели стаю аистов, которые довольно низко летели над нами, и ноги у них так смешно болтались в полете.
Так впечатлились, что потом всю обратную дорогу пели "летять утки" голосом Лёлика)