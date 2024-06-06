15 возмутительных историй о людях, которые только о себе и думают

Про подарки) язык у брата мужа без костей. Мало того, что болтает много, так еще и о том, о чем стоило бы промолчать. Первая ситуация. Попросил из отпуска привезти шарф для девушки. Я выбрала какой-то на свой вкус, тк вводных он вообще не дал. Поди угадай, что там нравится его даме сердца, при том, что я ее никогда не видела. Но деверь заверил нас, что все ок, любой сгодится. Привезли. Потом выдает нам на голубом глазу: вообще-то его барышня недовольна, шарф ужасный по ее словам, зачем ей такое уродство бабушкино привезли... Эмммм?.. Нам зачем эта инфа?..

Вторая. Мои родители были в отпуске на Кубе, на обратном пути заскочили в наш город. Привезли подарки. Не забыли и про родителей мужа, и его брата. Деверю досталась небольшая пачка кубинского кофе. Больше как знак внимания. Как говорится, спасибо, что вообще вспомнили )))) Ой, а че так мало, что мне этот кофе, на один зуб, могли бы и больше привезти...