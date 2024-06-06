вообще такого не понимаю. заплатить лишнее, чтобы купить ненужную тебе пиццу, только потому, что ее хотели взять совершенно незнакомые тебе люди. что он творит с людьми, которые ему на самом деле мешают, аж страшно представить.
15 возмутительных историй о людях, которые только о себе и думают
Эгоистичным людям кажется, что остальные - просто статисты в их собственной жизни, и поэтому все должны действовать по их указке. Ух, как это иногда возмущает. Некоторые пользователи вместо того, чтобы кипеть от гнева, излили свои чувства в сети, а мы собрали их истории в нашей новой статье и проиллюстрировали с помощью искусственного интеллекта.
- Была у меня история с бывшим мужем. Я была на работе, позвонила свекровь и сказала, что передала через мужа котлеты. Я обрадовалась, что наконец-то кто-то мне что-то приготовил, не надо стоять у плиты. Дома я котлет не обнаружила. Спросила у мужа, а он сказал, что отдал их собаке, она же тоже вкусненького хочет. Не сыновьям (их у нас двое), а собаке! Я заплакала, а он заявил, что я устроила скандал из-за ерунды. И ладно бы накормил собаку, но наша Чапа была породы алабай, ей эти котлеты на один зуб. © Panda***777 / Pikabu
- Друг (мне тогда так казалось) не пригласил на свою свадьбу, хотя отношения были отличными. Позднее он при встрече постоянно спрашивал, когда я женюсь, а то он очень хочет погулять на моей свадьбе. Я от такой наглости терялся и не знал что ответить. Это продолжалось годами, пока в нужный момент слова не нашлись. Он в очередной раз спросил о моих планах на свадьбу, а я ему и ответил: "Не переживай, ты же меня пригласил на свою свадьбу, значит, и я тебя обязательно приглашу". Выражение его лица греет меня до сих пор. © deonnix / Pikabu
- У меня на стекле машины наклеен мой номер телефона. Сижу дома, машина во дворе. Звонок от неизвестного абонента: "Вы не могли бы машину убрать?" "Уже бегу", - отвечаю я. Спускаюсь на лифте и думаю: "Так, стоп. Я ж никого не подпирал. Поставил машину на свободное место". Выхожу из подъезда. Рядом с моим авто молодой парень: "Вы стоите на моем месте. Я тут всегда ставлю". "И давно оно ваше?" "Я тут уже 3 месяца живу, постоянно ставлю здесь". Я в этом доме живу больше 30 лет, и то не имею права сказать, что у меня тут есть свое место. © fish.hleb / Pikabu
- Мы с подругой стояли в очереди в пиццерии и обсуждали, что хотим купить вон те два последних кусочка пиццы. Парень перед нами уже сделал свой заказ и оплатил его. Но когда он услышал про два кусочка, то достал кошелек и заказал именно их. А потом с ухмылкой посмотрел на нас и ушел. В итоге кассир, который все это наблюдал, дал нам 3 бесплатных куска пиццы, когда приготовилась свежая. © ***Examination / Reddit
- Друг занял у меня небольшую сумму и не отдал, пропал. Спустя несколько лет встречаемся случайно, и он предлагает мне возобновить общение, обменяться номерами телефонов. Вспоминаю про долг, а он выдает: "Ты же знаешь, кто старое помянет..." Попрощался с этим персонажем. © Andreika103 / Pikabu
- Сделал жене хороший дорогой подарок. Теще тоже подарил классный шарф-шаль: натуральная шерсть, очень красивый, но, конечно, этот подарок стоил меньше. Так представьте себе, она была недовольна, так как ждала чего-то более солидного. В итоге шаль носит жена. © talik123 / Pikabu
- Зашел в автобус, сидячих мест нет, есть стоячие у окна с поручнями. Лето, встал в открытого окна, в наушниках музыка, еду. И тут меня кто-то толкает в бок. Оборачиваюсь, смотрю: стоит бабка. Вытаскиваю наушник, а бабка и говорит: "Уступи место, не видишь что ли, что мне тут неудобно?" Уступить стоячее место? Даже не нашел, что и ответить. © Old.Otaku / Pikabu
- Меня подруга попросила ей сделать бесплатно макияж на свадьбу, и я ей еще деньги подарила. Но на саму свадьбу меня не пригласили. Подруга потом оправдывалась, что праздник был только для родных, хотя ее коллеги и друзья мужа там были. Перестала с ней общаться. Неприятно, когда человек тебя использует. © Wildwildworld / Pikabu
Было мне лет 15, ехала я стоя в автобусе. Держусь за поручень (не прислоняясь к нему, как некоторые люди), в ушах наушники. Вдруг кто-то по руке бьет. Оборачиваюсь - стоит лилипутка (или карлица, хз) со словами: «Ну убери руку!»
Я так обалдела, что убрала, и она взялась за этот поручень. При этом, как известно, за поручень можно держаться сразу нескольким людям
- Подруга забеременела. Парень был далеко на заработках, родители в другом городе. Я помогала во всем, вплоть до того, что в роддом со схватками я с ней ехала. Потом она выдала мне такую фразу: "Я бы тебя в крестные позвала, но ты нам по статусу не подходишь..." © zajka.mozajka / Pikabu
- Брат годами ноет, что не может найти женщину. Недавно познакомился с одной, был в восторге, встречались 2 месяца, а потом он ее бросил. Я спрашиваю: "Что случилось?" А он мне в ответ: "Прикинь, она попросила такси до дома ей вызвать! Не собираюсь прогибаться!" © Подслушано / Ideer
- Моя сестра замужем. Уже 6 месяцев ее муж не работает. У них есть дочь, она сама беременна. Они не смогли заплатить за квартиру и переехали жить к нам. Сегодня она попросила меня посмотреть за ребенком, потому что она собирается выйти на работу. Но почему я должна после работы смотреть за ребенком, когда есть отец, к тому же свободный как птица?! После отказа меня назвали бессовестной, ведь я не родила и не познала жизнь. © Палата №6 / VK
- Муж забыл меня в маршрутке. Мы с ним поехали в кино. Оставалось только 2 места: одно возле водителя, второе в салоне. Я села к водителю, муж занял второе место. Ехать нужно было недолго, но я не знала дорогу. Когда мне надоело ехать, я позвонила мужу и в тот момент выяснилось, что он уже смотрит кино и совершенно забыл про меня. © Палата №6 / VK
- Я в прошлом занимался фото- и видеосъемкой свадеб. Один знакомый попросил снять его свадьбу и уболтал на скидку в 50%. Дошло до застолья. Меня кормить не собирались. Спросил про еду, мне принесли тарелку, по которой нанометровым слоем была размазана картошка, зелень и еще что-то. Лучше бы вообще не давали ничего. Изначально планировал до конца снимать, но после такой кормежки ушел через час. © deonnix / Pikabu
- У меня 6 детей (2 своих и 4 приемных). Мы живем в селе. Я владею небольшой фермой. Недавно всем многодетным вручали 3D-телевизоры. Мы отказались, так как у нас есть телевидение, нам его вполне хватает, дети с утра до вечера заняты, учеба, секции, кружки. И есть у нас соседка, у нее один ребенок. B мы с ней больше не общаемся из-за того, что я отказалась от телевизора, а надо было, по ее мнению, его взять и отдать ей. Ее дочка мечтала о таком, а я, глупая и недалекая, не подумала о подруге. © Палата №6 / VK
- Я терпеть не могу, когда люди назначают встречу, а потом, когда я уже обуваюсь, пишут: "Ой, давай перенесем на попозже немного". И обычно "немного" - это часа на 3. Сегодня утром такая ситуация была с подругой. Я спросила, через сколько она сможет выйти, а она такая: "Ой, все, не жди меня! Не люблю, когда меня подгоняют, на работе этого хватает". Офигеть, сделала еще меня виноватой, хотя мы договаривались на определенное время! © Палата №6 / VK
А вот и еще несколько статей о тех, уто напрочь лишен эмпатии и ведет себя с другими, как с подчиненными:
Комментарии
По идее, в крестные действительно подходит далеко не кто угодно. У них там много заморочек. Вроде это должна быть замужняя женщина, желательно со своими детьми, причем крестным родителям вменяется отвественность за привлечение крестного ребенка к религии.
Меня как-то звали, но убеждения не позволяют участвовать в этом шоу и притворяться верующей. Я там буду тем самым человеком, который спросит попа о санитарном состоянии емкости для окунания младенца и испортит всем праздник.
Большинство историй – на тему «простота хуже воровства». Но про котлеты и про кино – ужас, какие обидные для их героинь. Не забыла бы и не простила, как потом жить с мужчиной, которому НАСТОЛЬКО на тебя плевать?
у меня такое с мастером по маникюру было. в декабре мой проверенный мастер решила уволиться и заняться маникюром на дому. то есть настало время искать нового. обошла все местные салоны, все заняты. проходя мимо парикмахерской, заметила на стекле номер телефона мастера маникюра. позвонила, договорились на определенное время и день. и вот настает назначенный день. я стою там, звоню мастеру. ответа нет. после 5 звонков без ответа пошла по своим делам, коих было еще много. спустя часа 1,5 перезванивает мадама и говорит, что была в больнице, предложила другое время. передоговорившись, я еще раз пришла. повторилась утренняя ситуация. вечером она мне еще раз перезвонила, просила перенести на следующий день. на следующий день ситуация повторилась снова. я еще сделала попытку прийти к ней. после очередного облома решила к ней не ходить. после Нового года приходит от нее смс: "я вышла на работу. приходите." как можно быть такой безответственной?!
Про подарки) язык у брата мужа без костей. Мало того, что болтает много, так еще и о том, о чем стоило бы промолчать. Первая ситуация. Попросил из отпуска привезти шарф для девушки. Я выбрала какой-то на свой вкус, тк вводных он вообще не дал. Поди угадай, что там нравится его даме сердца, при том, что я ее никогда не видела. Но деверь заверил нас, что все ок, любой сгодится. Привезли. Потом выдает нам на голубом глазу: вообще-то его барышня недовольна, шарф ужасный по ее словам, зачем ей такое уродство бабушкино привезли... Эмммм?.. Нам зачем эта инфа?..
Вторая. Мои родители были в отпуске на Кубе, на обратном пути заскочили в наш город. Привезли подарки. Не забыли и про родителей мужа, и его брата. Деверю досталась небольшая пачка кубинского кофе. Больше как знак внимания. Как говорится, спасибо, что вообще вспомнили )))) Ой, а че так мало, что мне этот кофе, на один зуб, могли бы и больше привезти...