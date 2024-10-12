14 человек, которые чего угодно ожидали от окружающих, но не такого поведения

Вот бывает такое: ты к людям со всей душой, а они, как бы это помягче сказать, в нее тебе и плюют. А бывает и наоборот: ничего особенного от человека не ждешь, а он вдруг раз — и поможет совершенно бескорыстно. В общем, порой совершенно не знаешь, чего от людей ожидать. Герои сегодняшней статьи рассказали, какие «нежданчики» преподнесли им окружающие.