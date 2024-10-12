14 человек, которые чего угодно ожидали от окружающих, но не такого поведения

Истории
24 минуты назад

Вот бывает такое: ты к людям со всей душой, а они, как бы это помягче сказать, в нее тебе и плюют. А бывает и наоборот: ничего особенного от человека не ждешь, а он вдруг раз — и поможет совершенно бескорыстно. В общем, порой совершенно не знаешь, чего от людей ожидать. Герои сегодняшней статьи рассказали, какие «нежданчики» преподнесли им окружающие.

  • Это какой-то прикол или я чего-то не понимаю? Вечером готовила на кухне, заметила огромного паука на столе, моментально намотала на руку кухонные полотенца, принесла в комнату показать парню, а затем выбросила и продолжила готовить. А парень зашел на кухню, сказал: «Вот поэтому ты никогда не выйдешь замуж», и ушел. На следующий день ходил раздраженный и недовольный, а в конце концов сообщил, что мы расстаемся, ибо он не чувствует себя мужчиной со мной. Кошмар, что же ты, паучара, наделал, довел человека...© Карамель / VK
  • Заметил на обочине двоих детей, лет по 12. На улице гроза, время 10 вечера, идут куда-то. Я, конечно, остановился, сказал, что подвезу их домой, небезопасно же гулять в такую ​​погоду. Оказалось, что они возвращались с какого-то школьного мероприятия — их мама так и не приехала забрать их. Ну, я отвез ребят домой, звоню в дверь, объясняю матери, что случилось, а она как давай орать, что я больной, раз посадил детей к себе в машину, что она сейчас полицию вызовет и все такое. Ну, хоть дети спасибо сказали. © Dragoeth / Reddit
  • Ходили с мужем в банк делать карточку. Встретила нас девушка-менеджер — супер-вежливая, улыбчивая, но только в адрес моего мужа. Меня будто не замечала. Кофе предложила только ему, а когда мы на нее вопросительно глянули, выдавила: «Вы тоже хотите?» Но улыбку у нее с лица как рукой сняло, когда подошла очередь заполнять мои персональные данные, и я назвала фамилию и место жительства — такие же, как и до этого мой муж. Менеджер: «Вы брат и сестра?» Муж: «Нет, вообще-то это моя жена». И все, ушла ее надежда. Вот это я понимаю — «в активном поиске». © Карамель / VK
  • В прошлом году моей подруге сделал предложение ее жених, а я должна была быть подружкой невесты. Когда разослали приглашения, она попросила меня приехать одной, без моего мужчины. Я расстроилась, но мой меня успокоил: мол, свадьбы дело дорогое, может, они пытаются сократить список гостей, да и его самого они толком не знают, так что я спокойно могу пойти без него. Ну, думаю, ладно, звучит логично. И тут за пару дней до свадьбы подруга просит меня подвезти их шафера на репетицию церемонии — а это 4 часа езды туда и обратно. Ладно, я согласилась. Пока ехали, он все пытался завязать разговор, а мне было не по себе, так что я просто старалась быть вежливой. Так потом жених с невестой давай возмущаться, что он отличный парень, а я ему и шанса не дала. Я им говорю: «Естественно! У меня так-то мужчина есть, которого вы попросили не приводить на вашу свадьбу». И понеслось: и несерьезно все у нас, и предложение он мне все никак не сделает... Спорили мы долго, пока я не сказала, что с меня хватит, и не уехала домой. Так еще и после свадьбы мне писала куча общих знакомых — им рассказали, какой я ужасный человек, бросила подругу одну перед свадьбой. Никто, кроме моего парня, на мою сторону не встал. © SneakyGooseGirl / Reddit
  • Года три назад начала встречаться с парнем. Он показался мне весьма хорошим молодым человеком. Первые две недели отношений были прекрасными, в один вечер мы вышли прогуляться и разговор зашел о психологах. Я ему рассказала, что уже два года хожу к одной специалистке, которая мне очень помогает. А он так удивился, что даже переспросил, правильно ли он понял, что я хожу к психологу. В тот вечер мы быстро разошлись, попрощались, а затем он пропал. Навсегда. Моя психолог до сих пор смеется, что она разрушила мою личную жизнь. © Карамель / VK
  • Однажды зимой заметил бездомного, стоящего на углу улицы. В руках табличка, а на ней написано, что ему нужны деньги на еду. Ну, я пошел и купил ему кофе с булочкой. Отдаю ему, а он говорит, что ему нужны только наличные, которыми я заплатил за это все. Говорю ему, что пользуюсь карточкой и не ношу с собой наличные, а он кинул в меня стаканчик с кофе. Обидно было. © iouaname673 / Reddit
  • Уже 6 лет не общаюсь с тещей. А тут едем с женой по городу, раз — звонок: «Вы не могли бы заехать на 5 минут?» Хорошо, едем. Выходит теща с литровой банкой малинового варенья, идет к машине. Я глазам не верю: варенье несет! Мое любимое! Мириться, наверное, собралась! У меня ком к горлу подошел. А потом я опускаю окно и слышу: «Открой, а то два дня не могу чай с вареньем попить». Открываю крышку, она забирает банку и исчезает в темном подъезде. © TpydoBuK2.0 / Pikabu
  • Приходит ко мне клиентка кухню заказывать. Поболтали о жизни, выбрали материалы. Просит дать ей номер моей карты, чтобы перевести предоплату — мол, оплачивать будет дочь, это ее подарок родителям на новоселье. Я говорю: «Какая дочь у вас молодец, родителям помогает». Клиентка улыбается и начинает рассказывать. Ее дочь художник, причем очень успешный. Разрабатывает эскизы кукол, сотрудничает с Европой и Америкой. Зарабатывает очень хорошо, успела родить двоих детишек. В общем, реализован человек и в профессии, и в личной жизни. А муж дочери работает кем-то типа кладовщика в строительном, получает в районе 30 тысяч. Так вот. Был у дочери моей заказчицы день рождения. Собрались все родственники, родители с обеих сторон. Все говорят тосты, тут встает ее свекровь и говорит: «Желаю тебе здоровья, и перестань уже фигней страдать и устройся наконец на нормальную работу!» © Vita77 / Pikabu
  • Идеальное свадебное платье я нашла за 3 недели до свадьбы, и времени подогнать его под себя не оставалось. Я обзвонила все ателье, но везде сказали, что не успеют. Пожаловалась коллеге (работаю в больнице), и тут откуда ни возьмись к нам подходит медсестра и говорит, что занимается подгонкой одежды и хотела бы взглянуть на платье. Спрашиваю, сколько стоит — а она и цену какую-то слишком низкую называет. Ладно, я принесла ей платье, начали работать. Мы сделали несколько примерок, чтобы убедиться, что все сидит идеально, она сама докупила нужные материалы. В процессе разоткровенничалась и сказала, что недавно не стало ее мамы. Они часто шили вместе, и эта работа помогает ей снова почувствовать, будто мама рядом. Настал день Х, я забираю у нее платье, протягиваю деньги — а она не берет. Говорит, помогла мне в память о маме. Ну, тут уже я не выдержала и разревелась. © GoKelsey / Reddit
Марта
1 час назад

"Идеальное свадебное платье я нашла за 3 недели до свадьбы, и времени подогнать его под себя не оставалось." - идеальное не требует подгонки. Только подходящее.

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  • Пошли вместе с парнем в школу вождения. Вместе ходили на теорию и в один день сдавали ее. Вот только я сдала с первого раза с одной ошибкой, а у парня так не получилось. Потом были практические занятия с одним и тем же учителем. Я действительно сильно старалась, много учила и практику тоже сдала с первого раза. Парень так не смог. Не то чтобы у нас было соревнование, мы делали все вместе, чтобы поддерживать друг друга, но ему мои успехи сильно не нравились. И вот после его очередной неудачной попытки он закатил скандал: давай говорить, что это несправедливо, что я его ущемляю, ведь он лучше меня разбирается в этой сфере. Короче, в тот же вечер расстались. Пусть кто-то мне еще хотя бы раз скажет, что женщины слишком эмоциональные. © Карамель / VK
  • Сижу без денег. Заняла у подруги — как назло, кран сломался, сантехник содрал почти 4 тысячи, и все, что оставалось на еду, я потратила на кран. И не знаю откуда, но бывший узнал, что я в такой ситуации. Вечером приехал, привез мяса, риса, картошки. Перед уходом поцеловал в щеку и обнял, а как он ушел, я обнаружила на тумбочке в коридоре конверт. В нем лежало 15 тысяч. Позвонила бывшему — он сказал «Не парься, целую» и повесил трубку. Спасибо тебе за все. Деньги непременно верну. © admin / y-story
  • Теща с тестем свинтили в отпуск. Я сейчас у них дома, поливаю цветы, и вспомнилось, как это было в первый раз. Поручили мне точно так же полить цветы, и вздумалось мне удивить будущую тещу. Предвещая вопрос: «Ну как, полил цветы?», не захотел отвечать банально. Решил выпендриться в стиле: «Гибискус полил, нарцисс увлажнил, пион влагой снабдил...» Для этого сфоткал все насаждения, призвал помощь в соцсетях, все названия выяснил. Дождавшись вопроса тещи о поливке, развернуто в смс вкрутил вот это все. Сижу, жду восхищения. Ответ пришел почти сразу: «Ты что, бабу в дом привел?!» © zhekaural / Pikabu
  • Приехали к теще на огород помочь убраться перед зимой. Жена демонстративно молчит — поругались мы, точнее, жена со мной. Она заходит в дом, я с тестем стою, прикидываем, с чего начать. И тут выходит моя красавица — задумчивая какая-то, как пыльным мешком пришибленная. Убрались, теща стол накрыла, накормила до отвала, чаем напоила, расцеловала, и, как обычно, банками с соленьями и вареньем загрузила. Едем домой, жена молчит как-то совсем уж непривычно. Доехали до дома и тут ее прорвало: «Мама даже не поздоровалась! Первым делом спросила, чего это я такая злая, ну я ей и сказала, что поругались, мол, да ну его нафиг. И представляешь, что мне мама в ответ сказала? Ты, говорит сама виновата, не надо мужу нервы мотать! Вот ты мне скажи, чья это мать, твоя или моя?» © Rec17 / Pikabu
  • Когда мы с будущим мужем только начинали встречаться, я очень сильно хотела произвести хорошее впечатление на свекровь. Обманывала, мол, умею вязать, дарила ей все вязаное, а сама покупала это в магазине. Спалилась, когда забыла ценник снять. Ждала скандала, а свекровь подошла ко мне, улыбнулась и сказала: «Я когда-то так перед своей свекровью спалилась, что голубцы покупаю уже готовые». © Мамдаринка / VK

А вот еще 15 человек, у которых диалог куда-то не туда свернул.

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