Бххх, у меня тоже был такой. Встречались, вроде все хорошо, потом пропал. Ну ладно. Я еще как-то попыталась до него дозвониться-дописаться, но нишмагла. Погрустила, потом забыла.
И вот появляется это чудо через несколько лет и "приветкагдила? А че фамилию сменила?" Угадай, блин.
И тоже обида до небес! Должна же была ждать его, как принцесса в башне!
14 человек, которые всегда знают, что ответить
Некоторые люди обладают даром отвечать на любые вопросы так, что у собеседника просто не остается шансов. Они могут в два счета разрядить неловкую обстановку, поставить в тупик или блеснуть остроумием.
- Ехала в купе с кошкой. Она у меня с билетом, паспортом и прививками. Привычная ко всему, даже не мявкнула, когда ребенок полез. И тут тетенька из соседнего купе увидела мою красавицу и давай возмущаться: «Безобразие! Их надо перевозить в отдельном ящике! А прививки есть?» На что я спокойненько так: «А у вас паспорт с прививкой от бешенства есть?» Она аж задохнулась, позвала наряд полиции, а молодые парнишки только улыбку прятали под строгим видом на мое «хамство». © Анфиска-аферистка / Dzen
- Пошла я, значит, в магазин за бытовой химией. И в этот момент один кавалер пишет, мол чем занимаюсь? Ну я и сказала, что по магазинам хожу. Ответ убил: «Бесплатный совет: если ты хочешь, чтобы мужик сбежал, используй эту фразу как можно чаще». Я что, в журнал «Тещин язык» попала? © missagreen / Twitter
- Было дело: парень, с которым встречалась несколько месяцев, неожиданно пропал. Видела, что в соцсетях появляется и мои сообщения читает, но не отвечает. Настойчивой никогда не была. Пару раз спросила: «Как дела, ты в порядке?» Игнор. Ну, думаю, и фиг с тобой. Первое время еще переживала: может, что не так сказала. Потом забила, завязались новые отношения с другим. И вот, через два года мне бывший пишет, мол, привет, извини что не отвечал — я переезжал. Смеялась долго, ответила, что его поезд ушел. Обиделся, видимо — тут же молча кинул меня в блок. До сих пор гадаю, что это вообще было. © Спросите женщину / Dzen
Бххх, у меня тоже был такой. Встречались, вроде все хорошо, потом пропал. Ну ладно. Я еще как-то попыталась до него дозвониться-дописаться, но нишмагла. Погрустила, потом забыла.
- Как-то звонит мне мама и говорит: «Кать, в какой ты больнице, что случилось?» Я, которая в перерыв вышла погулять и попала под дождь, ничего не поняла, возьми и ляпни: «Мам, а в какой я больнице, скажи мне, я тоже приеду». © Drogen_Drogen / Twitter
- Как-то в переписке парень спросил меня, чем я занимаюсь. Я ответила: «Дышу, сплю, ем». На этом он закончил разговор. Люди, которые пишут сообщения, подобные этим, не всегда в полной мере владеют сарказмом. © simplyawesomeaccount / Reddit
- Учился в универе. Захожу как-то в столовую, а там сидит безумно красивая, но грустная девушка. Не смог удержаться и подсел познакомиться. На мой вопрос, не против ли она знакомства, она немного помолчала, а затем выдала: «Я не против, с условием, если ты купишь мне куриную котлету. Я потратила все деньги, но не наелась». И скромно смотрит на меня. Встречаемся уже 3 года. Котлету я, конечно, купил. © Подслушано / Ideer
В чем юмор про больницу? Да и героиня следующего сообщения не особо владеет сарказмом. Скорее банальностями владеет
- Я работаю в ночном клубе и каждую ночь ко мне пристают разные типы, отвешивая всякие сомнительные комплименты, типа: «Вот это горячая красотка!» На что я уже привыкла отвечать: «Видели бы вы моего отца! Я вся в него!» После этой реплики, как правило, парни чувствуют себя неловко и благополучно отчаливают. © thehalflingcooks / Reddit
- Мой дядя покупал в ювелирном магазине подарок для своей девушки (они вместе больше десяти лет и у них есть ребенок, но они не женаты). Менеджер магазина помогала ему с выбором, но ее вызвали по какому-то административному вопросу, и она передала моего дядю другому сотруднику со словами: «Вы не могли бы помочь этому человеку? Он ищет браслет для своей жены». На что мой дядя невозмутимо ответил: «О, нет, это для моей девушки. Я бы не стал тратить такие деньги на свою жену!» Последовавшая за этим тишина была оглушительной. © alexmunse / Reddit
- В магазине кассирша вела себя с покупателями подчеркнуто грубо. Пробивала товар и швыряла его покупателю. Я попросила класть товар аккуратнее. Она мне ответила, мол, вас много, а мне нет времени возиться с каждым. Тогда я посмотрела на нее и с сочувствием спросила: «Вас кто-то обидел?» Она сразу смутилась и промолчала. © Всё будет хорошо / Dzen
- Мне 32 года, и на вопрос, почему я все еще одинока, я обычно отвечаю: «Я просто пропускаю свой первый развод». © Unknown author / Reddit
- Когда меня спрашивают, почему я не замужем, я просто говорю: «Я жду мужчину, который сможет съесть больше меня». Все дело в том, что я правда люблю хорошо поесть. © vquinness / Reddit
- Дочка хотела взять вареные яйца из школьной столовой, чтобы покормить бездомного щенка. Это увидела классная руководительница и написала в дневнике красной пастой: «Выносила яйца из столовой!» Меня аж застрясло. Я написала классухе ответ тоже красной пастой: «Чтобы покормить бездомного щенка!!!» © Unknown author / Dzen
Возможно,есть причина,по которой запрещено выносить еду из столовой?может,едят в классах и мусорят итд?вряд ли ни с того ни с сего такую запись сделали?
- Я скучаю по своему покойному дяде. Он был самым остроумным человеком, которого я когда-либо знал. Больше всего мне нравится история о том, как он пошел в кафешку со своей женой и моей мамой, всего их было трое. Официантка тогда сказала ему: «О, да вы везунчик! Обедаете сразу с двумя дамами!» На что мой дядя ответил: «Да! Но вы не могли бы поторопиться, мне нужно домой к жене!» © dabobbo / Reddit
- Мы с сыном-подростком любим вести шуточные перепалки на разные темы. Как-то я случайно выругалась в слух, далее наш диалог:
Сын: «Ты ужасная мать».
Я: «Если я такая ужасная, то как же ты получился таким классным?»
Сын: «Проводил много времени с папой». © Opandemonium / Reddit
Комментарии
Про яйца из столовой: а девочка за них заплатила? Или украла? Разница колоссальная.
Во время спортивных занятий, неожиданно зашёл отец одного мальчишки, его к логопеду забрать. Мы семью хорошо знаем.
"Папа!" - бросился бежать к отцу сын, с распростертыми руками.
"Папа!" - не долго думая, побежал к нему ещё и другой мальчишка. 🙈 Решил повторить, видимо. Короче, конфуз.
- А давай, это будет нашим секретом!- ответил мужчина не растерявшись, пожимая мальчишке руку.
Хохмач 😇😂