14 человек, которые всегда знают, что ответить

Бххх, у меня тоже был такой. Встречались, вроде все хорошо, потом пропал. Ну ладно. Я еще как-то попыталась до него дозвониться-дописаться, но нишмагла. Погрустила, потом забыла.

И вот появляется это чудо через несколько лет и "приветкагдила? А че фамилию сменила?" Угадай, блин.

И тоже обида до небес! Должна же была ждать его, как принцесса в башне!