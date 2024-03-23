15+ человек, которые могут самого черта переспорить

Народное творчество
19 минут назад

Люди обычно не любят встревать в словесные перепалки, но иногда другого выхода нет. И тут выигрывают те, у кого хорошо подвешен язык, и те, кто не боится привести нестандартный аргумент, хоть он может показаться глупым. Главное — огорошить собеседника.

  • Вспомнил диалог своих бабушки и мамы.
    — Ты чего так в дверь трезвонишь, как сумасшедшая?!
    — Я думала, дома никого нет. © faryatiev / Pikabu
  • Вызывает меня под конец дня шеф: «Срочно надо сделать отчет!» Читай: «Руководство дало задание мне, но делать его будешь ты». Я уточняю, какой гешефт мне полагается за срочное выполнение задания. Подразумевая, мол, я понимаю, что ты перекладываешь на меня свою работу и таки хочу за это что-то получить. Шеф раздраженно посопел и выдал: «Ты себя ведешь как будто у тебя ипотеки нет».
    Вот сижу и думаю, какой у меня, оказывается, огромный недостаток — не заставить задаром работать. Ипотека есть, но квартиру сдадут в конце года. Живу с родителями — без крыши над головой не останусь. Семьи нет — отвечаю только за себя. Неудобный я человек — надавить не на что. © Kowalskytalks / Pikabu
  • «Яжматери» меня настигли. Выложил на «Авито» теннисную ракетку за ₽ 16 тыс. Пользовался ей 2 раза, отдавал ровно за полцены. Звонит женщина, мол, готова купить за ₽ 4 тыс. Поговорил с ней — в семье деньги-то водятся. Считаю, что если ваш ребенок занимается большим теннисом, то деньги у вас есть. Это дорогой вид спорта, а бесплатных кружков по большому теннису нет. А она как давай давить на жалость: «Исполните мечту ребенка!» А я в ответ: «Предлагаю купить ракетку за указанную стоимость и помочь мне слетать на Мадагаскар, на который хочу попасть последние лет десять. У меня тоже есть мечта». После этого меня слегка прокляли, и на этом беседа окончилась. А чем вам запомнился ваш день? © Kowalskytalks / Pikabu
  • У нас был на производстве Валера, который постоянно участвовал в пари и любил пошутить. Однажды он пришел на работу с выстриженной ровно наполовину физиономией. Справа была борода, усы и бровь, слева — все выбрито. Зашел начальник и, бегло всех осмотрев, сделал замечание Валере, что он небритый. В следующую секунду, когда начальник отвернулся, Валера резко развернулся на стуле, показывая гладкую сторону лица, и спросил обиженно: «В смысле?» Нужно было видеть лицо начальника! © abob / Pikabu
  • Приехали вечером в пятницу в баню. Вдоволь попарились, вышли, вытираемся полотенцами. Хозяева стол готовят, достают угощение, гости свою еду выложили. Бутылочку открыли. Все придвигаются к столу. Хозяин кричит:
    — Стюра!
    Дочь хозяев, склонная к полноте школьница, из комнаты:
    — Что?
    — Иди к столу!
    — Я антилопа сегодня.
    С женой поднимаем глаза на хозяина, он смеется: «антилопа» — значит «нельзя лопать». На диете ребенок, худеет.
    Через неделю в следующую пятницу ситуация повторяется, но с вариацией:
    — Стюра!
    — Мне оставьте, сейчас подойду, я сегодня жрица! © Rec17 / Pikabu
  • Вчера в моей жизни произошел прекрасный диалог. Одноклассник доказывал, что все женщины меркантильные:
    — Вот сколько хочешь, чтобы мужик зарабатывал?
    — Ну хотя бы 60 тысяч.
    — Размечталась! А зачем такому мужику ты? Типа ты будешь его радовать на эти 60?
    — Нет, я сама столько зарабатываю.
Overreacting Dweeb
1 день назад

Нет ничего более печального чем ребёнок на диете. Особенно если это "дЛя кРаСоТы"

-
-
Ответить
  • Летела в Египет. Позади меня сидели три женщины, на вид старше 30 лет. Две из них спорили:
    — Ой, мой Васька лучше и красивее, ходит на спортивные секции, аж на три! Всю неделю занимается, ангелочек мой.
    — Но вот мой Коленька куда умнее: ходит на дополнительную алгебру, геометрию, архитектуру. Он творческий человек у меня — выходные проводит в художественной школе.
    И так минут 30, причем громко. Тут у их соседки, пытавшейся почитать, сдают нервы и она выдает:
    — А вот Максим, знаете, какой?
    Обе дамы сразу же, синхронно:
    — Какой?
    — Счастливый! — выдает соседка и отворачивается.
    Надо ли говорить, что весь полет на их ряду была гробовая тишина. © iMaZai / Pikabu
  • Появилась у нас на работе новая начальница и принялась тут же закреплять свою власть. Интеллигентная женщина посмела с ней не согласиться и на все доводы отвечала своими контраргументами. Тут начальница, женщина в годах, решила достать из рукава пахнущий нафталином козырь:
    — Что вы со мной так разговариваете? Повежливее можно? Если уж не потому, что я ваш начальник, то хотя бы в силу возраста.
    — Какого возраста? Я старше вас на 3 года.
    Сказать, что начальница офигела, — ничего не сказать. Спорить с той женщиной она больше не решалась. © ramastoporom / Pikabu
  • Две девочки лет 5 спорят:
    — Я нравлюсь Марику!
    — Я ему нравлюсь больше!
    Подходят к мальчику:
    — Марик, кто тебе нравится?
    Марик, без раздумий:
    — Мне нравятся динозавры. © LVTV_02 / Twitter
  • Звоню своему психологу:
    — Здравствуйте, можно записаться на ближайшее время?
    — Ближайшее — через месяц.
    — Целый месяц? За месяц ведь и умереть от тоски можно!
    — Ну тогда не придется платить за сеанс. © vos_yeux / Twitter
  • Гуляем с женой и дочкой. У дочки в кулачок зажаты монетки, которые я ей недавно дал.
    Тут она случайно роняет их и кричит: «А-а-а! Мои денежки! Не-е-ет!»
    Жена: «Что ты так кричишь-то, сейчас соберем!»
    Я: «Вообще, я примерно так же кричу, когда мне приходит СМС о расходах, если ты моей картой расплачиваешься». © Solo1986 / Pikabu
  • Одногруппники спорят насчет своего этюда:
    — В данном сюжете отец не нужен.
    — Нет, батя нужен!
    — Нет, не нужен!
    — Нужен.
    — Я без него 19 лет прожил, ну и зачем он мне сейчас? © z4kup4n / Twitter
  • Сын ложится спать, за ним с потолка меланхолично наблюдает рыжеватый паук размером с коробок спичек. Спрашиваю: «Не будет тебе мешать?» Сын: «Ой, нет, давай лучше от него избавимся».
    Разворачиваем обширную операцию спецназа по ликвидации паука под моим чутким руководством. Пока сын распахивает пошире окно, бегу за необходимым снаряжением. Шваброй осторожно стряхиваю нарушителя покоя на пол (сын предусмотрительно держится в сторонке), заметаю его в совок и быстро выбрасываю в окно, в ночь.
    Через секунду с улицы раздается визг тормозов и удар. Мы в шоке.
    Сын, задумчиво: «А давай в следующий раз ты его просто прихлопнешь?» © 123mi / Pikabu
  • Папа за рулем из-за 0,2 секунды задержки:
    — Куда ты прешь, гад такой?! Да что ж она не едет, пустая же дорога!
    Тоже папа: *терпеливо стоит 10 минут, ждет, пока овчарка с хозяином перейдет через переход*.
    — Ох, что же ты такой медленный песик, зайчик бедненький, старенький, наверное, уже. © chertovka00 / Twitter
Fox Searchlight / Everett Collection / EAST NEWS
  • До сих пор смеюсь. Я не думал, что так можно показать свою верность.
    Мама: «Ты куда собрался?»
    Папа: «Я на работу съезжу, объект проверю».
    Мама: «Что-то мне кажется, ты обманываешь».
    Папа: «Если хочешь, то могу зубы дома оставить».
    У отца съемные зубные протезы на обе челюсти. © nikanetu59 / Pikabu
  • Поехали с мужем в ювелирный магазин в небольшом французском городе. Рассматриваю украшения. Рядом молодая пара. Девушка усердно выбирает, примеряет, уточняет, сравнивает. Мужчина ее рядом стоит, оперевшись на витрину, и смотрит на свои ботинки. Девушка, наконец определившись, берет кольцо с бриллиантом размером с коровью лепешку, мол, все, на этом и остановимся. Продавец обращается к мужчине:
    — Как будете рассчитываться?
    Ответ с лету:
    — Не знаю. © Vulpinaccia / Pikabu

А здесь у нас подборка историй о людях, которые любые проблемы решают будто семечки щелкают.

Внимание: в марте 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Комментарии

Уведомления
Таисия К
1 день назад

Интересно, какие «фактические неточности» исправила редакция в этой статье с цитатками XD

-
-
Ответить

Похожее