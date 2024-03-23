15+ человек, которые могут самого черта переспорить

Нет ничего более печального чем ребёнок на диете. Особенно если это "дЛя кРаСоТы"
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Люди обычно не любят встревать в словесные перепалки, но иногда другого выхода нет. И тут выигрывают те, у кого хорошо подвешен язык, и те, кто не боится привести нестандартный аргумент, хоть он может показаться глупым. Главное — огорошить собеседника.
Нет ничего более печального чем ребёнок на диете. Особенно если это "дЛя кРаСоТы"
А здесь у нас подборка историй о людях, которые любые проблемы решают будто семечки щелкают.
Интересно, какие «фактические неточности» исправила редакция в этой статье с цитатками XD