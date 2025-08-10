Вот вообще не понимаю, как это работает. Только рассталась - и тут же новое знакомство. Я после расставания ни есть ни спать не могла. Четыре месяца прошло, а мне при мысли о новых отношениях плохо становится.
14 историй о питомцах, которые привели хозяев к настоящей любви
Где найти настоящую любовь? Кажется, герои этой статьи уже знают ответ на этот вопрос. Они просто завели питомца, который буквально «притянул» к ним вторую половинку. Причем, к некоторым — прямо с доставкой на дом. Да вы сами посмотрите.
- Полгода назад взяла домой щенка. Пришлось научиться вставать в шесть, ложиться в десять, много гулять, а потом и бегать, питаться одновременно с ним пять раз в день, чтобы не убивать время на готовку. Стала готовить то, что можно и щенку, и мне: все отварное или паровое, или сырое, сначала себе досаливала, теперь уже нет. Как итог — похудела на 16 кг. Два месяца назад пошла с ним на курсы дрессировки, где познакомилась с парнем, стали вместе гулять с собаками. Недавно решили жить вместе долго и счастливо)) © Подслушано / Ideer
- Я познакомился с симпатичной женщиной в парке для собак. Через несколько дней она снова была там. В тот же вечер я установил приложение для знакомств, и именно эта женщина была первым человеком, которого оно мне порекомендовало.
«Как-то странно все получилось», — подумал я. Я написал ей, рассказал об этом, и она дала мне свой номер. © Unknown author / Reddit
- Мы со знакомым парнем каждый день после работы ходили в парк для выгула собак. Там у нас появилось много друзей, поскольку все гуляли в основном в одно и то же время! Мы тоже были друзьями какое-то время, но потом поняли, что оба влюблены по уши. Наши друзья даже прозвали нас «девушкой из парка для выгула собак» и «парнем из парка для выгула собак». Я наконец-то осмелилась попросить у него номер телефона и пригласила на ужин, а остальное — уже другая история. © Wonderful-Floor2282 / Reddit
- Я уже отчаялась найти себе пару и решила посвятить жизнь собакам. К двадцати годам я уже имела очень хорошую теоретическую базу, но мало практики, а потому разместила в нескольких местах объявление с предложением выгула и дрессировки собак. Однажды мне позвонила женщина и попросила помощи с кобелем американской акиты. Мол, сын уехал на время, а она не справляется с псом.
Я приехала, познакомилась с собакой и начала занятия. За время работы сдружились с хозяйкой, и она приглашала меня в гости, хотя уже давно справлялась сама и пес ее отлично слушался. И вот она снова зовет в гости. Я приезжаю, меня встречает собака, а за ним выходит высокий красивый парень, которого я раньше не видела, с минуту на меня смотрит и улыбается: «Я ни за что не упущу девушку, укротившую моего пса». Уже год живем вместе, у нас три собаки и безумная любовь. © Подслушано / Ideer
- Мы с моим парнем познакомились в парке для выгула собак. Помню, его собака все время убегала, когда он пытался ее поймать, а моя пряталась у меня за ногами, прежде чем набралась смелости поиграть с новым приятелем. Пока он гонялся за австралийской овчаркой, я говорила: «У нас с тобой противоположные проблемы». © keatno_pizza / Reddit
“Я уже отчаялась найти себе пару и решила посвятить жизнь собакам. К двадцати годам я уже имела очень хорошую теоретическую базу" мне теперь интересно, во сколько принято отчаиваться в любви - в 16? 18?
- Я познакомилась с мужем в парке для собак. Мы поженились в августе 2022-го, и, похоже, на следующей неделе родится наш первенец! На самом деле прогулки с питомцем, это отличный способ проверить, как окружающие относятся животным и способны ли с ними поладить. Я бы никогда не связалась с человеком, который не любит собак. © blueberryfuego / Reddit
- Я переехала в совершенно новый город просто по той причине, что он мне очень нравился. Все близкие люди у меня остались далеко. И я не придумала ничего лучшего, чем завести собаку. Подумала, что осуществлю вторую мечту сразу же после первой, поэтому купила корги. Хоть многие и говорили, что это плохая идея, ведь квартира съемная, собака требует много времени, да и ответственность большая, но я чувствовала, что время пришло.
Пару месяцев мы жили вдвоем, потом я внезапно увидела видео корги-тусовки в одном из парков этого города и решила сходить туда. Во-первых, мой питомец был невероятно счастлив, ведь с ним играло где-то 20 таких же корги, а, во-вторых, я моментально нашла людей, с которыми у нас как минимум одна общая тема для разговоров. С некоторыми из владельцев корги мы стали дружить и чаще видеться.
А недавно я пришла в очередной раз на тусовку и познакомилась с одним парнем, с которым у нас все уверенно идет к романтическим отношениям. Кажется, корги по имени Булочка изменила мою жизнь и сделала ее только лучше! © Не все поймут / VK
- Я не люблю собак. Вот сильно не люблю, от запаха псины прямо корежит. Но так получилось, что начала встречаться с мужчиной, у которого есть собака. Решила, что с этой как-нибудь смирюсь: она мелкая, не особо вонючая и, главное, действительно хорошо воспитана — знает команды, не наглеет, не шумит.
Когда решили-таки съехаться, у собаки был, наверное, культурный шок: к ним в квартиру вперлась чужая тетка с кучей вещей, с ней еще сын-подросток. Первый вечер псина сидела за креслом и, видимо, молилась, чтоб мы ушли.
Я жаворонок, по утрам встаю рано, завтракаю и перед работой гуляю часок для здоровья. В первый день просыпаюсь, как обычно, собираюсь на улицу. Собака вылазит посмотреть, что происходит, на заспанной морде прямо написано: «Мать, ты больная, че ли? Шесть утра, мать!» Мне как-то неудобно стало, спрашиваю: «Гулять?» Она медленно развернулась, принесла поводок, видно, что сама себе не верит. Муж ее обычно выводил утром так, минут на пятнадцать, чисто проблемочки решить. А тут мы с ней дали хороший круг по району, размялись.
Потом днем сын звонит, мол, уроки закончились, я гулять в парк. Возьми, говорю, Кнопку. Взял. Три часа собака носилась по парку со сворой подростков, мячиком и счастливым безумием в глазах.
Вечером обстоятельная прогулка с папой. И так каждый день. Жизнь заиграла новыми красками. Где-то через год в процессе семейного скандальчика муж в бешенстве орал: «Я бы с тобой развелся, но Кнопка меня не простит!» © Подслушано / Ideer
- Всю свою сознательную жизнь ненавидел кошек. В пятнадцать нашел собаку на улице и припер домой. Знакомые в голос твердили, что мы с Джеем очень похожи. Синие глаза, характер, даже его шерсть и мои волосы были были почти одинаковы.
Встретил девушку, познакомились, пришел к ней домой. С порога меня встретил кот и уставился такими же глазами, как и у девушки. Влюбился в обоих. Теперь мы два балбеса с животными, до боли похожими на нас, лежим вместе под пледом и смотрим сериалы. © Подслушано / Ideer
Мой муж так со мной разводится. Уйду, говорит, и кота заберу. Он кота не хотел, потом влюбился в этого манипулятора крепко и безвозвратно. Я отвечаю, что делай что хочешь, а кота тебе никто не отдаст, у него на чипе моё имя. Фиг тебе с маслом, а не кот. На что он отвечает, что выхода нет, никакого развода.
- У меня есть близкая подруга. Мы с ней шутим, что она мне по наследству перешла. Она старше меня на 12 лет, бывшая одноклассница моего брата. Вдова и страстная кошатница. Своих 5 хвостов и еще приюту помогает. Собак недолюбливала, причин не знаю.
В силу профессии она вышла на пенсию досрочно. И вот на ее 50-летие сослуживец вручил ей коробку шоколадных... лабрадоров. Мол, смотри, выбирай, какой больше нравится из четырех? Трое сидят, один вылез и к ней полез знакомиться, по-щенячьи посапывая и поскуливая. Ну и все — она расплакалась, схватила, расцеловала.
Как назвать? Надо на «М» по паспорту. Тогда Матвей, Матюша, Мотя... Моцарт! Вы не представляете, как она изменилась с его появлением. Во-первых, постройнела от трехразовых прогулок. Купила велосипед, чтобы в лесу гонять по выходным. Во-вторых, встретила хорошего мужчину. Он тоже был одинок, гулял с очень старым йорком.
Подруга рассказывала, что поначалу обходила их стороной. Мотя хороший мальчик, но очень большой и активный, начинает играть и может затоптать маленькую собачку. Ну и взрослый мужик с йорком, всегда гуляющий в одиночестве, казался ей странноватым, поэтому желания познакомиться совсем не было. Хотя симпатичный. Но как-то познакомились в итоге.
А в-третьих, что самое крутое, я считаю, она освоила профессию фотографа. Все началось со случайных кадров на телефон в момент взаимодействия Мотьки с кошаками, потом купила мыльницу для памятных фото в стиле «Моцарт в осеннем лесу», «Матвей и первый снег», дальше начала в интернете обучаться искусству фотографии и разные программы освоила типа фотошопа. Затем купила «зеркалку». Ездит со своим мужчиной по разным городам, кайфует. Фотографы-любители-собаководы. Горжусь ей! Она не перестает повторять: «Мотенька изменил меня, какое же это счастье иметь собаку!» © FoxDetox / Pikabu
- Моя собака обожает контактировать с каждой псинкой, которую видит. Я всегда спрашиваю хозяев, может ли она поздороваться. Недавно я таким образом познакомился с женщиной. Мы немного поговорили, и оказалось, что она — руководитель хора моего младшего брата. Вот теперь думаю, не обидится ли она, если я приглашу ее на свидание. © GustavVaz / Reddit
- У меня есть кошки, собаки и маленький попугай. Я встречаюсь с мужчиной, у которого есть кошки. Он обожает всех моих питомцев, а я — его. Когда мы гостим друг у друга, вся живность часто спит на нас или рядом с нами, и для нас это совершенно нормально. Мои собаки ходят со мной к нему в гости. Да-да, я влюбилась в этого мужчину как раз из-за его трепетного отношения к животным! © s3rndpt / Reddit
Бонус: иногда счастье чуть-чуть опаздывает
- Завела собаку и надеялась, что во время прогулки с ней ко мне кто-нибудь подойдет познакомиться. Сегодня в первый раз за все время подошел парень, очень милый и вежливый. Да ладно! Собаке 12 лет, а я и без ее помощи через неделю выхожу замуж. © Подслушано / Ideer
Вот это да! Этим людям, чтобы найти свою вторую половинку, достаточно было выйти на прогулку с собакой или завести кота-обаяшку. А у вас были похожие истории? Поделитесь ими в комментариях к статье.
Продолжим читать подборки с увлекательными историями? Вот статья про 18 человек, к которым прозвища прилипли крепче суперклея.