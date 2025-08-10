14 историй о питомцах, которые привели хозяев к настоящей любви

Мой муж так со мной разводится. Уйду, говорит, и кота заберу. Он кота не хотел, потом влюбился в этого манипулятора крепко и безвозвратно. Я отвечаю, что делай что хочешь, а кота тебе никто не отдаст, у него на чипе моё имя. Фиг тебе с маслом, а не кот. На что он отвечает, что выхода нет, никакого развода.