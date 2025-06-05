15 историй об изменах, которые легко могли бы стать фильмами

17 вещей, предназначение которых выясняли чуть ли не всем интернетом
Народное творчество
1 год назад
Многим хочется любви как в фильмах. К сожалению, иногда и измены бывают как в фильмах. В этой подборке мы собрали истории об изменах, по сюжету которых можно было бы написать неплохой сценарий. К счастью, главные герои в основном восприняли поступки своих бывших возлюбленных как проколы второстепенных персонажей, отряхнулись и пошли дальше. А какую историю превратили бы в фильм вы?
Измены — это всегда трудно. Например, у людей из этой подборки жизнь разделилась на до и после.