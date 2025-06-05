15 историй об изменах, которые легко могли бы стать фильмами

Народное творчество
10 минут назад

Многим хочется любви как в фильмах. К сожалению, иногда и измены бывают как в фильмах. В этой подборке мы собрали истории об изменах, по сюжету которых можно было бы написать неплохой сценарий. К счастью, главные герои в основном восприняли поступки своих бывших возлюбленных как проколы второстепенных персонажей, отряхнулись и пошли дальше. А какую историю превратили бы в фильм вы?

  • Изменила парню с его лучшим другом. Хотела признаться. А он утром говорит:"Пошли, сюрприз«, глаза горят, цветы. Идем в кафе, там сидит этот друг, да еще и с девушкой. Мне уже дурно. И тут мой парень парень встает, достает коробочку, становится на одно колено и говорит: «Выходи за меня». А его друг сидит, улыбается, как ни в чем не бывало. Пришлось отказать, правда, причину так и не осмелилась сказать. © Не все поймут / VK
  • У меня аллергия на кошек, дома никого нет, к друзьям с животными не ходим. А тут начались симптомы. Аж дышать не могла, даже дома. Недоумевала в чем же дело, пока не соотнесла проявление симптомов с графиком мужа, нагрянула неожиданно. Любовница. Кошатница, вся с ног до головы в шерсти. Мне стоять рядом больно было, пока она собиралась. © Подслушано / VK
  • Звонит подруга, рыдает в трубку — парень изменил и бросил ее. Я быстро собираюсь и еду к ней. Успокаиваю, как могу, разговариваем, а она выдает: «Он специально именно ее выбрал. Знает, что она меня бесит. Я же с ним так никогда не поступала. Если изменяла, то только с его лучшими друзьями!» На мой шокированный взгляд она сказала, что это не так обидно. И где, блин, логика у человека? © Подслушано / Ideer
  • Встречалась я с парнем, вахтовиком. Все было прекрасно, пока я не пошла к подружке в гости. Сплетничали, и она рассказывает о том, что после обновления одно из приложений знакомств стало палить пользователей по номеру телефона. Смеется, что ее женатый коллега так уже влип, заходит в приложение, и что мы видим? Конечно, мой благоверный был там, 2 недели назад — как раз, когда был «на вахте». Я приперла парня к стенке. Он стал отпираться. Будто бы это ему нужно было по работе. Ха-ха. Поставила вопрос ребром, либо показывает, что там за переписки, раз уж там ничего криминального, либо прощай, мой друг. Ну, конечно же, переписки были, зазывания к ним в общагу и в том духе. Неприятно — это мягко сказано. Теперь я верю и в истории о нескольких семьях в разных городах, а то и в соседних подъездах. © Yassherka / Pikabu
  • Мой брат встречался с классной девушкой, которая очень нравилась нашей семье. Она была простая, веселая, добрая, умная и понимающая. Но брат ее обидел, начал общаться с другой девушкой и в итоге изменил. Они разошлись, брат стал встречаться с другой, которая оказалась той ещё штучкой с мерзким характером. Брат очень изменился рядом с ней, стал каким-то жестким, злым. И я решилась на подлость. Анонимная страница, фотошоп, и вот я отправила его новой девушке якобы переписку с братом интимного характера. Был скандал, они разошлись. Потом я специально стала вытаскивать брата туда, где могла быть его прошлая девушка. Следила за ней, знала, куда она ходит (место работы, фитнес клуб, курсы английского, танцы). Брат несколько раз сталкивался с ней «случайно». Видно было, что она его еще любит. У брата тоже проснулись чувства, он стал ей писать. Они снова стали общаться. Брат долго просил прощения, почти год он подкатывал к ней снова, и она его простила. Сейчас они уже больше 10 лет женаты, есть двое детей, мои обожаемые племянники. Брак счастливый, брат часто говорит, что он был такой дурак и чуть не упустил свою любовь, но хорошо, что судьба свела их. Ага, да-да, судьба свела. © Подслушано / Ideer
  • Мой бывший работал в такси с графиком сутки через двое. В какой-то момент он перешел на график сутки через сутки, так как деньги нужны маме на лечение. Мы почти не виделись. Денег стало больше, да, но и он раздражительнее и злее стал. А я что? Входила в его положение, поддерживала. Пока в один прекрасный день не увидела его в машине с девушкой. Скажете, ничего необычного? Это же такси. Я бы тоже так подумала, если бы она, собравшись выходить, не стала целоваться с моим парнем! Оказалось, он начал флиртовать с девочкой-оператором, чтобы она ему доходные заказы подкидывала. А в итоге так увлекся, что переехал к ней, не знал, как мне сказать, вот и придумал историю про болезнь мамы и график. © Yassherka / Pikabu
  • Был у меня друг Макс, дружили с пеленок. Макс с девушкой жили по соседству. Как-то утром мне звонит его девушка с вопросами. Оказалось, он наврал, что это моя невеста оставила у них шарфик, когда мы заходили на чай. А мы ни на какой чай не ходили. Дело в том, что он тайно виделся с бывшей. Я об этом не знал, прикрыл его, но сказал меня в такое больше не впутывать. Все тайное рано или поздно становится явным. Так и случилось. Они с бывшей были дома. А у них с девушкой жила собака, хорошенькая такая, кругленькая, ласковая. Бывшая сфоткала собаку и выложила ее на своей страничке. Девушка Макса каким то образом это увидела. Устроила истерику и его оправданиям не поверила. Вот так он и попался.
  • Подруга работает продавцом в мебельном. Приходят к ним в магазин мужчина с женщиной, выбирают диван. И подруга их консультировала. Потом этот же мужчина приходит снова, на этот раз купить диван, но уже с другой женщиной — может, с сестрой? И подруга возьми и скажи, мол, ранее вы с женой приходили и выбирали. А оказалось, что в первый раз он пришел с любовницей, а второй раз с женой, при которой и было все сказано. Реакция жены была спокойной: скандал в магазине устраивать не стала, сделала вид, что не поняла. Думаю, что дома прижала мужа к стенке. © AstroLisi4ka / Pikabu
  • Я трудился на пятидневке, а девушка на тот момент была безработной. Днем она одна оставалась дома. И я бы в жизни не узнал об измене, если бы не мой кот, который пометил грязную одежду, лежавшую в комнате девушки. Та пришла ругаться, я извинился за кота и сказал, что займусь стиркой. В куче одежды лежала пара мужских боксеров (не моих) и несколько мужских носков. Я торжественно вручил благоверной нижнее белье того чувака и велел ей убираться из моей квартиры. © ScrambledToast / Reddit
  • Жена узнала, что у моего друга есть любовница. А мы бизнес-партнеры. Угрожает разводом, если я не вычеркну его из жизни. Я в раздрае. Думаю послушать ее, но боюсь, что тогда он в отместку выдаст жене, что я тоже ей изменяю. © Подслушано / VK
  • Зашли с дочкой в кафешку. Приезжаем домой, жена ржет, говорит, звонила Серегина пассия (дружбан мой закадычный), говорит, ты с какой-то рыжей девкой в кафе сидишь! А дочка покрасилась только накануне. Ну ладно, поржали, забыли. Звоню Сереге, то-се, как дела. Говорю:
    — Что же ты в кафе даже поздороваться не подошел?
    — В каком кафе?
    — Вот в таком.
    — А с чего ты взял, что я там был?
    — Ну как, у меня Дашка в рыжий перекрасилась, так твоя ненаглядная моей жене тут же и доложила, что я с рыжулей ей изменяю.
    — Очень интересно, а я-то думал, что она у мамы. Потом поговорим, ок?
    Две недели прошло. Звонил сегодня, разводится. © Unknown author / Pikabu
  • Позавчера вечером после работы встретился с девушкой, посидели в кафе и мило поболтали. Вышли, на улице медленно падал снег, мы не спеша шли по вечернему городу держась за руки, что-то обсуждая. Тут она поворачивается ко мне и говорит: «У меня на самом деле есть парень, и мы с ним живем вместе. Он мне изменил, и я решила отомстить ему с тобой. Ты на самом деле оказался очень адекватным и хорошим, поэтому я решила тебе рассказать все как есть. Извини, что так поздно призналась. Ну почему мы не встретились до него, когда я была одинока». Немая сцена из ревизора. Вот это поворот. © Beast Creator / Pikabu
  • Моя бывшая жена спалилась, когда звонила мне, что на работе задерживается (учитель в школе), а потом к подружке пойдет ночевать. Кто же знал, что в тот ресторан, где она с любовничком сидела, зайдут мои друзья. © MasterKeysDom / Pikabu
  • У подруги муж тупо спалился на том, что похаживает налево. Они с женой работали на удаленке. Чтобы жена не прознала, с сотового муж решил любовнице не звонить (ведь жена могла в любой момент проверить телефон) и звонил с городского. Но вот только почему-то забыл про такую функцию, как повтор последнего звонка. И вот ситуация: жена в течение дня звонит на работу, решает какие-то вопросы. После обеда муж идет на балкон (жена сидит за компом и не видит, что он взял переносную трубку с собой). Где-то час спустя жене снова нужно позвонить на работу — она тыкает в кнопку повтора, и ей отвечает совершенно незнакомый, но почему-то очень радостный женский голос.
  • Я в родном городе-миллионнике встречался с девушкой, потом она уехала учиться в столицу, отношения стали сходить на нет, но не расставались. Она говорила, мол, «люблю-не могу». Сидим однажды с однокурсниками на набережной после пар, а вечером получаю сообщение «Ты что это там с девками тусуешься? Мне все рассказали!» Ну ок, ситуацию прояснили, поговорили. Пришел в универ, говорю одногруппникам с юмором: «Так и так, выговор мне сделали, что на пляж вместе ходим». А мне такие: «В смысле, выговор? Подожди, а кто? Так мы думали, что вы расстались, она же там на набережной с парнем гуляла за ручку, почти к нам подошли, ты не видел?» В общем, как выяснилось, она приехала в город, мне не сказала и решила увидеться со своим бывшим. Не знаю, как можно было так тупо спалиться, но я рад, что все выяснилось. © cityplaner / Pikabu

Измены — это всегда трудно. Например, у людей из этой подборки жизнь разделилась на до и после.

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