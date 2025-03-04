12+ историй о том, как наши бабушки и дедушки порой умеют повеселить от души

Истории
2 часа назад

Бабушки и дедушки — это неиссякаемый источник мудрости и довольно оригинального юмора. Они выросли в другое время, не боятся стереотипов и хорошо знают, как повеселить окружающих. А то и могут дать фору даже бывалым шутникам и юмористам!

  • Работаю в магазине косметики. Недавно зашла бабуля, очень решительно направилась к стенду с шампунями и спрашивает: «У вас есть что-то для молодых волос?» Уточняю: «Может для поврежденных?» А она: «Сама ты поврежденная, мне 18». И ушла. © Палата № 6 / VK
  • Приехала в гости к бабушке, захожу в квартиру, меня никто не встречает. Зашла в комнату, а бабуля сидит в кресле и пялится в выключенный телевизор. Подумала, что все, бабушка того... Но она внезапно разворачивается и говорит: «Не переживай, Катюш. Если долго смотреть в телевизор, то, вопреки мнению специалистов, можно заметить, что артериальное давление приходит в норму, стресс уходит, а человек испытывает приятное расслабление. Главное — не включать телевизор!» © Палата № 6 / VK
  • Однажды мы с бабушкой решили посмотреть «Терминатор 2». Ну, точнее, я просто включил, а она мимо шла, приглянулась ей картинка, и вот уже сидит рядом, кутается в плед и пристально смотрит. И чем дальше идет фильм, тем больше я замечаю, что она то вздыхает, то качает головой. А к финалу, где Скайнет начинает поднимать восстание машин, она чуть ли не крестится. На следующий день началось. Она подошла к маме и говорит: «Смартфон этот свой продай. И часы умные тоже. Сначала они тебе время показывают, а потом руку оторвут». Прошло несколько лет. Бабушка вроде успокоилась, но тут она случайно наткнулась на новость про нейросети. И все. У нее снова режим тревоги: «Так, дети, запомните! Это уже не фантастика! Машины работу забирают, потом людей начнут забирать, а вы все ржете!» Когда я попытался объяснить, что нейросети просто делают жизнь удобнее, она меня перебила: «Так и будет написано на ваших могилах — жизнь стала удобнее». © Палата № 6 / VK

«Если это не счастье, то я уж и не знаю... Бабушка молода как никогда — бабушке 83 годика!»

Крокодилыч
14 минут назад

Историю с выключенным телевизором я читал здесь не так давно, и тогда бабушка была дедушкой 😀

-
-
Ответить
  • В автошколе вместе со мной училась пожилая женщина, которая хотела получить водительские права. Она потеряла мужа, но очень любила ездить на дачу. Сына просить не хотела. Она успешно сдала и теоретический экзамен, и практический. Водить машину ее научил муж, а теорию она знала еще до автошколы, потому что много ездила с супругом. Многие молодые люди не могли сдать с первого раза, а тут семидесятилетняя бабуля показала мастер-класс! © Палата № 6 / VK
  • Поехали мы семьей за грибочками в лес. Ходим, ходим. Тут звонит дедушка наш, говорит, поехали с бабушкой тоже в лес, но уже как час найти ее не может. Ну мы помчались туда. Разделились. Прочесали весь лес. Два часа. В итоге оказалось, что бабуля прошла через лес с поля на трассу, пришла в нашу деревню, отдохнула, покачалась на качели и только спустя минут 30 дошла до знакомой, и позвонила нам на сотовый. Примчались домой, в итоге бабушка деда обвинила, что он ее в поля завез. © Подслушано / Ideer
  • Однажды на Рождество я спросил дедушку, какой подарок он хотел бы получить. Он ответил, что альбом лучших песен группы Queen. Я купил ему его. Оказалось, что на самом деле ему не нравились Queen. Но моя бабуля их терпеть не могла. Он пару часов крутил этот альбом на повторе. © TomCBC / Reddit
  • Бабушка приготовила мне чизбургер и забыла вынуть сыр из пластиковой упаковки. © pappyvanwinkle1111 / Reddit
  • Дедушка однажды наорал на ветер за то, что тот распахнул дверь. Затем дверь захлопнулась, и я чуть не лопнул от смеха, увидев выражение его лица. © MagicalKartWizard / Reddit

«У меня самый классный деда на свете!»

  • Когда мне было около 4 лет, моя бабушка приехала погостить. Она принесла с собой шоколад. Я люблю шоколад, но моя мама запретила мне его есть. Через несколько дней мама оставила меня с бабушкой, вместе с папой они отправились по своим делам. Бабуля всегда баловала меня и позволяла есть столько шоколада, сколько я хотела. Внезапно вернулись родители. Я заплакала, ведь у меня во рту был «запрещенный» шоколад. Именно тогда бабушка преподала мне один из самых важных уроков в жизни, она сказала: «Если ты положишь это все в рот, они не смогут забрать». © lauramonster / Reddit
  • Однажды, когда мне было около 7 лет, я лежал, шумно ворочаясь на раскладушке в бабушкиной спальне. Взрослые несколько часов безуспешно пытались помочь мне заснуть, но я так и не смог. Внезапно в комнату прокралась бабушка, одетая в свою старушечью ночнушку, сочувственно прошептала, что ей тоже не спится, и легла рядом со мной на землю, а потом очень тихо сказала: «Давай устроим соревнование, кто заснет первым!» Я выиграл. © TheBlackWomb / Reddit
  • Бабушка своей дочке (моей маме):
    — Сидеть на кровати нельзя. Кровать, чтоб на ней спать, сидят на стуле.
    Бабушка мне (своей внучке, получается):
    — Сидеть на кровати можно, но прыгать нельзя, это не батут.
    Бабушка моим детям (своим правнукам):
    — Прыгайте унучки, прыгайте на здоровье. Весело вам же!
    Бабушки такие бабушки. © annka.nuha / Пикабу
  • Моя 89-летняя бабушка только что рассказала мне, что она читает все мои посты, а затем изучает профили людей, которые оставляют грубые комментарии. Так что будьте повежливее. А то моя бабушка найдет и накажет вас. © conarck / X

«Моя бабушка пообещала всем нам, что, если доживет до 90, сделает себе розовый ирокез. Что ж, этот день настал!»

Тревожное Пирожное
1 час назад

Про шоколад вообще не смешно. Мы так аллергию год лечили сыну. Потому что бабушка при каждом визите тайком ему шоколадные конфеты пихала, как оказалось. Зная, что ему нельзя.

-
-
Ответить
  • Был у моей бабушки навязчивый ухажер в юности. Проходу не давал, восхищался, но все никак взаимности не мог добиться. Прислал он ей как-то письмо с признаниями, а она ему все-все ошибки исправила красной ручкой и обратно отправила. А замуж вышла за начитанного дедушку, который стихи и почти в 70 лет офигенно читает! © Подслушано / Ideer
  • Дед с бабушкой вместе уже почти 50 лет. В чем секрет? Деда сказал, что в понимании друг друга с полуслова. Как-то раз он крикнул таким милым голоском: «Зина». А бабуля ему сразу: «Нет, только не в обед!» И тут он в раздражении такой: «Зин!» А бабушка ему вдруг: «Да, драники тоже будут, готовлю». Еще через минуту кричит уже немного со злостью: «ЗИИИИНААА», бабуля с кухни: «Я не знаю, где твой пульт от телевизора!». Черт, я хочу так же в старости. © Палата № 6 / VK

Видите, они не боятся показаться смешными, и в этом их особая магия. В этом и заключается ценность каждой минуты, проведенной вместе.

А вот и еще несколько подборок о наших любимых членах семьи:

Комментарии

Уведомления
Iosi Merson
2 часа назад

Да разве человек за 70 старик? Всё поменялось ! И в 14 уже взрослый и в 80 не старый. Крашу стены, обарачиваюсь - хозяйка квартиры, дама лет 88 за мной полы моет, да так бодренько ! Еле отобрал швабру ...

-
-
Ответить

Похожее