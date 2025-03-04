Историю с выключенным телевизором я читал здесь не так давно, и тогда бабушка была дедушкой 😀
12+ историй о том, как наши бабушки и дедушки порой умеют повеселить от души
Бабушки и дедушки — это неиссякаемый источник мудрости и довольно оригинального юмора. Они выросли в другое время, не боятся стереотипов и хорошо знают, как повеселить окружающих. А то и могут дать фору даже бывалым шутникам и юмористам!
- Работаю в магазине косметики. Недавно зашла бабуля, очень решительно направилась к стенду с шампунями и спрашивает: «У вас есть что-то для молодых волос?» Уточняю: «Может для поврежденных?» А она: «Сама ты поврежденная, мне 18». И ушла. © Палата № 6 / VK
- Приехала в гости к бабушке, захожу в квартиру, меня никто не встречает. Зашла в комнату, а бабуля сидит в кресле и пялится в выключенный телевизор. Подумала, что все, бабушка того... Но она внезапно разворачивается и говорит: «Не переживай, Катюш. Если долго смотреть в телевизор, то, вопреки мнению специалистов, можно заметить, что артериальное давление приходит в норму, стресс уходит, а человек испытывает приятное расслабление. Главное — не включать телевизор!» © Палата № 6 / VK
- Однажды мы с бабушкой решили посмотреть «Терминатор 2». Ну, точнее, я просто включил, а она мимо шла, приглянулась ей картинка, и вот уже сидит рядом, кутается в плед и пристально смотрит. И чем дальше идет фильм, тем больше я замечаю, что она то вздыхает, то качает головой. А к финалу, где Скайнет начинает поднимать восстание машин, она чуть ли не крестится. На следующий день началось. Она подошла к маме и говорит: «Смартфон этот свой продай. И часы умные тоже. Сначала они тебе время показывают, а потом руку оторвут». Прошло несколько лет. Бабушка вроде успокоилась, но тут она случайно наткнулась на новость про нейросети. И все. У нее снова режим тревоги: «Так, дети, запомните! Это уже не фантастика! Машины работу забирают, потом людей начнут забирать, а вы все ржете!» Когда я попытался объяснить, что нейросети просто делают жизнь удобнее, она меня перебила: «Так и будет написано на ваших могилах — жизнь стала удобнее». © Палата № 6 / VK
«Если это не счастье, то я уж и не знаю... Бабушка молода как никогда — бабушке 83 годика!»
- В автошколе вместе со мной училась пожилая женщина, которая хотела получить водительские права. Она потеряла мужа, но очень любила ездить на дачу. Сына просить не хотела. Она успешно сдала и теоретический экзамен, и практический. Водить машину ее научил муж, а теорию она знала еще до автошколы, потому что много ездила с супругом. Многие молодые люди не могли сдать с первого раза, а тут семидесятилетняя бабуля показала мастер-класс! © Палата № 6 / VK
- Поехали мы семьей за грибочками в лес. Ходим, ходим. Тут звонит дедушка наш, говорит, поехали с бабушкой тоже в лес, но уже как час найти ее не может. Ну мы помчались туда. Разделились. Прочесали весь лес. Два часа. В итоге оказалось, что бабуля прошла через лес с поля на трассу, пришла в нашу деревню, отдохнула, покачалась на качели и только спустя минут 30 дошла до знакомой, и позвонила нам на сотовый. Примчались домой, в итоге бабушка деда обвинила, что он ее в поля завез. © Подслушано / Ideer
- Однажды на Рождество я спросил дедушку, какой подарок он хотел бы получить. Он ответил, что альбом лучших песен группы Queen. Я купил ему его. Оказалось, что на самом деле ему не нравились Queen. Но моя бабуля их терпеть не могла. Он пару часов крутил этот альбом на повторе. © TomCBC / Reddit
- Бабушка приготовила мне чизбургер и забыла вынуть сыр из пластиковой упаковки. © pappyvanwinkle1111 / Reddit
- Дедушка однажды наорал на ветер за то, что тот распахнул дверь. Затем дверь захлопнулась, и я чуть не лопнул от смеха, увидев выражение его лица. © MagicalKartWizard / Reddit
«У меня самый классный деда на свете!»
- Когда мне было около 4 лет, моя бабушка приехала погостить. Она принесла с собой шоколад. Я люблю шоколад, но моя мама запретила мне его есть. Через несколько дней мама оставила меня с бабушкой, вместе с папой они отправились по своим делам. Бабуля всегда баловала меня и позволяла есть столько шоколада, сколько я хотела. Внезапно вернулись родители. Я заплакала, ведь у меня во рту был «запрещенный» шоколад. Именно тогда бабушка преподала мне один из самых важных уроков в жизни, она сказала: «Если ты положишь это все в рот, они не смогут забрать». © lauramonster / Reddit
- Однажды, когда мне было около 7 лет, я лежал, шумно ворочаясь на раскладушке в бабушкиной спальне. Взрослые несколько часов безуспешно пытались помочь мне заснуть, но я так и не смог. Внезапно в комнату прокралась бабушка, одетая в свою старушечью ночнушку, сочувственно прошептала, что ей тоже не спится, и легла рядом со мной на землю, а потом очень тихо сказала: «Давай устроим соревнование, кто заснет первым!» Я выиграл. © TheBlackWomb / Reddit
- Бабушка своей дочке (моей маме):
— Сидеть на кровати нельзя. Кровать, чтоб на ней спать, сидят на стуле.
Бабушка мне (своей внучке, получается):
— Сидеть на кровати можно, но прыгать нельзя, это не батут.
Бабушка моим детям (своим правнукам):
— Прыгайте унучки, прыгайте на здоровье. Весело вам же!
Бабушки такие бабушки. © annka.nuha / Пикабу
- Моя 89-летняя бабушка только что рассказала мне, что она читает все мои посты, а затем изучает профили людей, которые оставляют грубые комментарии. Так что будьте повежливее. А то моя бабушка найдет и накажет вас. © conarck / X
«Моя бабушка пообещала всем нам, что, если доживет до 90, сделает себе розовый ирокез. Что ж, этот день настал!»
Про шоколад вообще не смешно. Мы так аллергию год лечили сыну. Потому что бабушка при каждом визите тайком ему шоколадные конфеты пихала, как оказалось. Зная, что ему нельзя.
- Был у моей бабушки навязчивый ухажер в юности. Проходу не давал, восхищался, но все никак взаимности не мог добиться. Прислал он ей как-то письмо с признаниями, а она ему все-все ошибки исправила красной ручкой и обратно отправила. А замуж вышла за начитанного дедушку, который стихи и почти в 70 лет офигенно читает! © Подслушано / Ideer
- Дед с бабушкой вместе уже почти 50 лет. В чем секрет? Деда сказал, что в понимании друг друга с полуслова. Как-то раз он крикнул таким милым голоском: «Зина». А бабуля ему сразу: «Нет, только не в обед!» И тут он в раздражении такой: «Зин!» А бабушка ему вдруг: «Да, драники тоже будут, готовлю». Еще через минуту кричит уже немного со злостью: «ЗИИИИНААА», бабуля с кухни: «Я не знаю, где твой пульт от телевизора!». Черт, я хочу так же в старости. © Палата № 6 / VK
Видите, они не боятся показаться смешными, и в этом их особая магия. В этом и заключается ценность каждой минуты, проведенной вместе.
А вот и еще несколько подборок о наших любимых членах семьи:
Комментарии
Да разве человек за 70 старик? Всё поменялось ! И в 14 уже взрослый и в 80 не старый. Крашу стены, обарачиваюсь - хозяйка квартиры, дама лет 88 за мной полы моет, да так бодренько ! Еле отобрал швабру ...