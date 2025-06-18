Вот сидят дамы дома, когда не то, что и, детям ничего не перепадает. Но цепко держаться за жмота.
14 человек рассказали, что вытворяли их бывшие — и это не шутка
Истории
2 часа назад
Есть бывшие, которые устраивают нам в жизни такую феерию, что расставание воспринимаешь с облегчением, а ваши отношения вспоминаешь как какую-то странную комедию вперемешку с драмой. Пользователи из интернета поделились историями о своих бывших, и все они как на подбор — просто бери и кино снимай. Почитайте только.
- Мы расстались. Я сказал, что не хочу ее больше видеть. Через неделю присылает сообщение: «Куда пропал? Я волнуюсь!» Она начала трезвонить мне, и это продолжалось часами! Но это было лишь прелюдией к тому, что она устроила потом. Когда я перезвонил ей и попросил больше не беспокоить меня, то думал, что на этом все и закончится. А потом мой лучший друг пригласил меня познакомиться с его новой девушкой, и это оказалась моя безумная бывшая! Она специально начала с ним встречаться, а потом уговорила его позвать меня вместе потусоваться. Друг не расстался с ней, поэтому мне пришлось избегать его все время, пока они встречались. © renownedsir / Reddit
- Встречалась с парнем, решила сматывать удочки. Катались на машине, я подбираю слова, а он такой: «Давай поженимся?» Говорю, мол, прости, нам надо расстаться. Он ноет, я оправдываюсь, а по радио вдруг начинает играть песня: «Она меня ненавидит». И он спрашивает: «Ты что, позвонила на радиостанцию и попросила их поставить эту песню?»
Он был так зол и серьезен, что я расхохоталась. © GrandmaGudenhi / Reddit
- Мой мужчина пришел ко мне, пока меня не было дома. Я сделала котлеты, говорю ему по телефону: «Подогрей себе, и мне оставь пару штук». Возвращаюсь домой голодная, а котлеток моих любимых нет! Он говорит: «Они такие вкусные были, я все съел. Думал, ты в городе где-то перекусишь». Я прошу: «Ну тогда закажи мне что-нибудь». А он в ответ: «Мне неохота». Это стало последней каплей. У меня просто в один момент вырубились все чувства к нему. © farique / Pikabu
- У подруги муж такой был — все себе любимому. Если она варила суп, то он вылавливал все мясо. По ночам вставал и съедал из холодильника творожки для ребенка. Но самый эпичный случай был, когда она вечером запекла два противня куриных бедрышек и сделала рис на гарнир. Сказала, что это на всех. На следующий день приходит с работы домой на обед, а курицы нет, только рис остался. Муж в отпуске был, ему вкусненького захотелось. © ConDar / Pikabu
- У знакомой муж хорошо зарабатывал, она дома сидела. Дети, дом, машины. 30 лет брака. А она вышла на работу за копейки и резко подала на развод. Все ее осудили, но оказалось, что муженек-то ее — ужасный скряга. По несколько раз мыл использованную алюминиевую фольгу. Никаких отпусков, никаких врачей, никаких домашних животных, никаких брекетов детям. Ей приходилось самой шить одежду и вещи для дома. Она занималась бегом — потому что это было бесплатно. К счастью, суд считает, что при разводе каждому из супругов принадлежит половина имущества. Первое, что она сделала после развода — спасла бездомную собаку. Каждый раз, когда я ее вижу, она выглядит все счастливее и счастливее, а ее линия одежды начинает набирать обороты. © AuntyDotal / Reddit
- С бывшим мужем я развелась из-за его любимой фразы: «Я же тебе оставил!» Опустошить всю кастрюлю с ужином, оставив маленькую ложечку на дне? — «Я же тебе оставил!» Сожрать все конфеты из набора, кроме одной и не самой моей любимой? — «Я же тебе оставил!» © Подслушано / Ideer
- Моя бывшая жена позвонила мне через неделю после развода и спросила: «И что ты собираешься делать, чтобы вернуть меня?» Я: «Погоди, но ты же сама подала на развод!» А она выдает: «Наш старый брак отжил свое. Теперь нам нужен другой, свежий брак». © DrProfessor*** / Reddit
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- Встречалась с мужчиной. Говорил, что любит меня и хочет жениться. Познакомил меня с родителями, мы присматривали обручальное кольцо. И вдруг он пропал на две недели. Потом звонит и выдает: «Нам нужно расстаться». Я спросила его, почему, да еще после всех этих разговоров о свадьбе. А он ответил: «Да я ничего такого не имел в виду. Я просто пытался быть милым». © Unknown author / Reddit
- Бывший вдруг забыл, как делать домашние дела. Попросил меня составить список, и каждый раз просил переспрашивал, что и как нужно сделать. Я начала чувствовать себя сиделкой. Однажды в раковине накопилась куча грязной посуды, и я просто хотела, чтобы он положил ее в посудомоечную машину и вымыл вручную пару предметов. Он снова начал обиженно спрашивать, как это сделать. Это была последняя капля. А он сих пор он рассказывает всем, что я накричала на него за грязную посуду, хотя он уже мыл ее, и бросила его. И кажется, он до сих пор не понимает, что сделал не так. © TaupeWavyLine / Reddit
- Был в гостях у своей теперь уже бывшей девушки. Она работала, поэтому я был один в доме, когда кто-то постучал в дверь. Открываю, а там 4 парня. Я испугался, и тут один из них спрашивает: «Ты ее парень?» Я говорю: «Да». А они: «Мы тоже». Они рассказали мне, что один из них случайно увидел «нашу» девушку с другим на вечеринке, и эти два парня объединились, а затем нашли двух остальных и меня. Через полчаса после их приезда бывшая вернулась домой и крикнула из коридора: «Привет, милый!» Заходит на кухню, а мы такие: «Привет, дорогая». Она остолбенела, а потом кинулась в ванную и заперлась там. Когда она вышла через 2 часа, все мы расстались с ней и ушли. Мы с этими парнями до сих пор иногда общаемся. © MrRunagar / Reddit
>Бывший вдруг забыл, как делать домашние дела.
Кажется, это была стратегия "у меня лапки": делать так плохо, чтобы она всё сделала сама. Не прокатило.
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- Недавно развелся с женой из-за ее чистоплотности. Я не могу больше так жить. У нас в квартире чисто, как в операционной, мебель и техника — как новые. Робот-пылесос ползает за кошкой по пятам, а ребенок впадает в истерику, если что-нибудь разольет. Она делает уборку до и после работы, а на работе, наверное, думает о том, где бы еще прибрать. Меня же давно отлучили даже от развешивания белья. Клининг? О нет! И вот я, годами разувавшийся в подъезде и клавший кусочек мыла строго в определенный сектор мыльницы, наконец-то нашел в себе силы свалить из этой стерильности навсегда. © Подслушано / Ideer
- Я получила повышение и начала хорошо зарабатывать. Моего мужчину это очень беспокоило, он начал грубить и раздражаться каждый раз, когда я тратила деньги, даже если это были покупки для него. После того, как мы расстались, он всем рассказал, что это потому, что он мало зарабатывал, а я жаждала денег. При этом у него был нормальный стабильный доход, а рассталась я с ним из-за того, что он целый год изводил меня из-за финансов. © minw6617 / Reddit
- Он был тайно помолвлен с другой женщиной, а мне говорил, что они просто друзья. Когда я сказала, что мне не нравится, что он проводит с ней время в мое отстутствие, он страшно возмущался. А потом его брат запостил их фотографии с помолвки. © meowparade / Reddit
- Она сама меня бросила и исчезла. Годы спустя я столкнулся с ней, мы поговорили, и оказалось, что причина расставания была в том, что я не ревновал ее к ее друзьям-мужчинам. Причем она дружила с ними до того, как я ее встретил. © Astramancer_ / Reddit
А вот и еще несколько статей про феерических бывших:
Комментарии
Уведомления
А чем плохи отношения с гермофобом? По крайней мере всегда чисто дома. А вот с открытой нимфоманкой строить отношения намного сложнее.
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