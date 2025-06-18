14 человек рассказали, что вытворяли их бывшие — и это не шутка

Есть бывшие, которые устраивают нам в жизни такую феерию, что расставание воспринимаешь с облегчением, а ваши отношения вспоминаешь как какую-то странную комедию вперемешку с драмой. Пользователи из интернета поделились историями о своих бывших, и все они как на подбор — просто бери и кино снимай. Почитайте только.