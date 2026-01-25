17 добрых историй о людях, которые вовремя прислушались к себе

Уже рассказывала здесь, но, полагаю, затерялось в бездне времен. Я еще в школе училась тогда. Иду от репетитора, там сталинский дом и выход из двора в арку. И вот иду и думаю - а что я по тротуару иду, мне сейчас в арку заходить, машин все равно нет... Делаю шаг с тротуара на проезжую часть, делаю шаг по проезжей части - и тут на тротуар, откуда я ушла, шарахается сосулька чуть не в половину меня самой размером.