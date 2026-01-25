"я увидел малыша за магазином, старательно вылизывающим вмерзшие в асфальт остатки корма."- я сейчас умру
17 добрых историй о людях, которые вовремя прислушались к себе
Голос интуиции иногда можно спутать с тревожностью, но, в отличие от последней, он обычно спокойно нам говорит, что что-то нужно делать или, наоборот, не делать, а не отзывается неприятными ощущениями. Люди из следующих статей прислушались к своему внутреннему голосу и не пожалели — кому-то он помог спасти близкого человека, а кому-то — обрести пушистого друга.
- Как-то зимой проснулся и понял, что заболел: температура повышена. Позвонил мастеру цеха, предупредил, что на работу не приду. Пошел в аптеку за лекарствами и в магазин за соком — глядь, а возле входа в магазин мохнатое чудо трясется всем своим крохотным тельцем. Зашел в магазин, а сок найти никак не мог, так как в голове отчетливо слышал я голос: «Он может не выжить, ты можешь его спасти, ты его последний шанс». А перед глазами картинка с этим комочком стояла. Короче, на кассу я вышел, прихватив к соку пару пакетов кошачьего корма в придачу. Вышел на улицу — а этого чуда уже нет. Но интуиция заставила меня пройтись вокруг магазина, и я увидел малыша за магазином, старательно вылизывающим вмерзшие в асфальт остатки корма. Схватил его — под куртку — и домой. Оставил у батареи, а сам, забыв про температуру и горло, поспешил в магазин за лотком, наполнителем и шампунем. Прошло уже почти полгода, как я нашел Бутча, и я ни разу не пожалел о том, что его встретил. Он стал моим первым домашним животным, и принес с собой много смеха и любви. © Makarovuf / Pikabu
- Пришла на работу, а через час начало трясти, и какое-то необъяснимое беспокойство началось. Срочно нужно было домой как будто. Я отпросилась и поехала. Захожу в подъезд, подхожу к своей двери и слышу женский голос. Звоню — муж не открывает. А я как раз без ключей была. Ну я не растерялась, вызвала МЧС, чтоб вскрыли дверь, и участкового. Видели бы вы лица мужа и его мадам, они такого не ожидали! В итоге я просто собрала его вещи выставила в подъезд. © danelidi.1406
- В детстве я мечтала играть в школьной команде, там еще все мои подруги были. А еще награда была: выигрываешь районные соревнования — и едешь в самый крутой лагерь. Я в лагерь очень хотела. Но мама запретила. А я рыдала, мол, это же моя мечта, что может случиться? В итоге, мама поддалась на мои уговоры, я попала в лагерь, там должны были быть очередные соревнования, а заболела пневмонией. Пришлось отказаться от участия в них. Так все учителя и дети поголовно твердили, что я просто струсила, а мама как медик мне справку сфабриковала. Отношение в школе ко мне настолько поменялось, что пришлось идти в другую школу. © ri_guzanova
- В первый год наших отношений с мужем я подарила ему футболку с надписью «Самый сильный мужчина в...» и дальше название нашего города. Он стеснялся ее надевать в фитнес-зал, потому что это не было правдой. Все-таки пересилил себя и стал ее носить. В течение следующего года он взял золото страны, попал в сборную страны, взял серебро и бронзу мира, позднее поставил несколько рекордов страны. Думала, что скромный он. Нет, это я скромно дальновижу. © ksenia_seppanen
- Мне было двадцать, училась в колледже и только начала встречаться с новым парнем после долгих, не очень здоровых отношений. Я вообще-то искала просто легкие отношения, но почему-то ясно представляла, как растим с ним детей. Моя реакция была примерно такая: «Да что с тобой, мозг?» Прошло пятнадцать лет, мы женаты и воспитываем двоих детей. Похоже, мой мозг все-таки знал, что делает. © Kaylee_Sometimes / Reddit
- Ночь, лежу у себя в кровати уже часа два, и все не спится. Не могу понять, в чем дело, спать вроде хочу, но не могу уснуть и все. Ловлю себя на мысли, что мне именно сейчас хочется пройтись по улице. Решил, что все равно делать нечего, и, может, прогулка и свежий воздух благоприятно повлияют на мой сон, так что я оделся и вышел. Сразу пошел в конкретном направлении, хотя заранее не задумывал маршрут. Через пару кварталов я остановился и просто стоял. Стоял, пока не услышал что-то вроде однократного мяуканья. Прислушался. Снова услышал. Понимаю, что звук шел из небольшого мусорника. Я еще раз прислушался, снова «мяу», да, точно, надо доставать. Достаю из этого бака малюсенького котенка. Вот так моя чуйка каким-то образом помогла мне спасти это маленькое пушистое чудо. Котенка, конечно же, забрал себе. © Палата № 6 / VK
- Захожу в подъезд, а впереди по лестнице поднимается сосед, тащит на плече кухонный шкафчик. Мой внутренний голос говорит: «Не иди сразу за ним, подожди, пока он поднимется». Через секунду шкафчик срывается с плеча и с грохотом летит по лестнице вниз. Сосед с круглыми глазами смотрит на меня, я — на него. Все благодаря шестому чувству! © Подслушано / Ideer
- В универе сидел на сайте знакомств. Понравился профиль — девушка была в шапке с Гринчем. Хотел сразу написать, но отвлекли, а потом ноут вырубился, так что потерял ее. И все же что-то не давало мне покоя. Начал искать, потратил часа три. И тут обнаружил, что алгоритм дал сбой, и на самом деле она живет в 200 километрах от меня. И все же послушал внутренний голос, написал. Мы встретились в кафе, разговаривали четыре с половиной часа, и теперь, пять лет спустя, мы женаты. © Kulladar / Reddit
- Я в подростковом возрасте возвращалась зимним вечером со своей овчаркой домой. Вдруг, перед самым подъездом, Гранд уперся всеми четырьмя лапами и не хотел идти дальше. В этот момент в нескольких шагах перед нами посыпалось стекло. Оказалось, на четвертом этаже разбилось окно в подъезде, но мне даже слышно не было. © Sommer Winter / ADME
- Мой будущий муж написал мне просто «Привет» на сайте знакомств. У него там не было никакой информации, даже приличной фотографии, но я сразу почувствовала тепло. До этого мне писали другие, и я не испытывала ничего подобного. Интуиция не подвела — он оказался самым замечательным человеком на свете. И к тому же, очень симпатичным. © ilikecakemor / Reddit
- С мужем выбирали квартиру. Одна, на верхнем этаже — просто мечта: ремонт, район, цена, более того — в том же подъезде наши хорошие знакомые жили. Но в прихожей пахло корицей. Хозяйка сказала, что любит печь. А у меня сердце екнуло. Мы отказались. Через полгода встретили знакомых и узнали от них, что ту квартиру купили. Оказалось, предыдущие владельцы срочно продавали ее, потому что в стенах была грибковая плесень, запах которой и замаскировали корицей. Новые жильцы, купившие квартиру, через месяц сняли обои — а под ними все черное. Пришлось им делать капитальный ремонт, который обошелся в добрую половину стоимости квартиры.
- В школе я знала одну девочку, она пришла в девятом классе. Всем она нравилась, все хотели с ней дружить, но у меня от нее сразу было смутное предчувствие. Так что я держалась подальше, и через пару лет оказалось, что она действительно была коварной: пыталась увлечь парней подруг и всячески подрывала уверенность девочек в себе. © Unknown author / Reddit
- До сих пор не знаю, как это объяснить. Однажды приспичило вынести мусор — в 10 часов вечера-то. Никогда ночью не выносила. Но тут просто возникло непреодолимое желание это сделать. Пошли вместе с дочерью. Смотрим, а прямо возле мусорки сидит наш пропавший несколько недель назад кот Маркиз! Мы живем на 10 этаже, ему в таком состоянии было бы сложно подняться. Радости не было предела! © Лариса Баранова / Dzen
- Был у меня случай. Лежала в квартире. Делать было нечего, хоть и выходной. Решила набрать маму, аж прям порыв был, тянулась рука к телефону. Оказалось, что мама домашние пельмени делает, позвала меня на ужин. Я примчалась по пробкам — все ради мамы и ее пельменей. С самого детства обожаю их. Всегда сама домой прибегала с улицы, даже звать не нужно было, потому что чуйка на пельмени работала. Видимо, до сих пор работает. Не зря же рука тянулась к телефону. © Палата № 6 / VK
- Однажды ночью, после собеседования на, казалось бы, работу мечты, меня накрыло сильное чувство тревоги. Прям ощущала, что уходить с прежнего места — плохая идея. Но в итоге уговорила себя, ведь там была хорошая зарплата и все такое. Через полгода работы с ужасным начальником я уволилась. И теперь знаю, что интуицию лучше не игнорировать. © flyingviolin / Reddit
- На новогодних праздниках должна была поехать с друзьями за границу. Помешали экзамены в универе, собаку не с кем было оставить, да и предчувствие странное было. В итоге Новый год отпраздновала с семьей, потом встретилась с друзьями, а в канун Рождества я встретила мужчину мечты! Правильно говорит моя бабуля: «Если что-то останавливает, значит, это не просто так». © Подслушано / Ideer
- Мужу коллега предложила перейти к ней в команду, мол, зарплату повысит, премию выбьет. Муж рад, я же насторожилась, а он заявил, что я просто ревную, ведь коллега та еще красавица. Сказала: «Делай как хочешь!» Вечером пришел и заявил: «Ты настоящее золото! Рассказывай, откуда ты все знаешь?» Я сначала даже не поняла, о чем он. Оказывается, после очередной проверки выяснили, что доход отдела этой коллеги особого не приносит, и их расформировали, кого сократили, кого перевели в другие отделы. Говорит, хорошо, что все таки меня послушал, и не согласился. Лучше уж со своей командой будет расти.
Комментарии
Уже рассказывала здесь, но, полагаю, затерялось в бездне времен. Я еще в школе училась тогда. Иду от репетитора, там сталинский дом и выход из двора в арку. И вот иду и думаю - а что я по тротуару иду, мне сейчас в арку заходить, машин все равно нет... Делаю шаг с тротуара на проезжую часть, делаю шаг по проезжей части - и тут на тротуар, откуда я ушла, шарахается сосулька чуть не в половину меня самой размером.