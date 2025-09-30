16 снимков из прошлого, которые показывают, что наши родители умели отрываться по полной

Кажется, наши родители всегда были такими, как сейчас — серьезными, ответственными и немного уставшими. Но стоит заглянуть в старые семейные альбомы, как становится ясно: когда-то они были такими же молодыми и безбашенными, как мы. Мы собрали фотографии, которые доказывают: наши мамы и папы умели отрываться по полной и были гораздо круче, чем мы думали.

«В молодости папа работал моделью»

Какой он горячий! Познакомь меня с ним! © parker3309 / Reddit

«Мой отец в октябре 1982 года, ему тогда было 20 лет»

«Мои мама и папа в день их свадьбы»

«Мой отец был скейтбордистом в 80-х»



«Замечательная семейная фотография моих родителей и меня, сделанная примерно в 1974 году. Жаль, что таких брюк больше не выпускают в размерах для взрослых»

«Моя мама в молодости»

«Мои родители в 80-х годах, после того, как они вернулись из годичной поездки в Китай»

«Мои родители юными сбежали и поженились в 1973 году. Они до сих пор безумно любят друг друга»

«Моя мама в молодости. Моя цель в жизни — быть такой же классной, как она»

«Я и мой папа»

«Моя мама в платье своей прапрабабушки, около 1980 года. Мы до сих пор храним это платье, но оно слишком хрупкое, чтобы его носить»

«Мой отец участвовал в кулинарной олимпиаде 1984 года»

«Моя дорогая мама запечатленная здесь в 20-летнем возрасте, когда она работала моделью»

«1949 год, мой отец в возрасте 16 лет на своем мотоцикле Harley»

«Моя мама в молодости»

«Одна из моих любимых фотографий моего отца»

Это фото могло бы послужить основой для страстного исторического романа. © supergirlsudz / Reddit