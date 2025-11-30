Батарея в подъезде около входной двери в квартиру? Под окнами видела, на лестничной площадке
Мы переселили 20+ сказочных героев в обычные панельки и обхохотались от результата
2 часа назад
Представьте, что любимые сказочные персонажи нашего детства внезапно оказались в обычной городской многоэтажке на окраине. Мы решили проверить, как они вписались бы в условия типичного спального района. И знаете, некоторые из них вписались в атмосферу подъездов и лавочек просто идеально.
Атаманша, «Бременские музыканты»
Шамаханская царица, «Сказка о золотом петушке»
Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...»
Снежная королева, «Снежная королева»
Чиновница с инспекцией пришла? Вряд ли мадам проживает в этом подъезде
Гениальный сыщик, «По следам бременских музыкантов»
Шапокляк, «Шапокляк»
Настасья, «Три богатыря и Шамаханская царица»
Любава, «Три богатыря и Шамаханская царица»
Принцесса, «Бременские музыканты»
Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика»
Соловей-разбойник, «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
Вовка, «Вовка в Тридевятом царстве»
Иван, «Летучий корабль»
Трубадур, «Бременские музыканты»
Почтальон Печкин, «Трое из Простоквашино»
Князь Гвидон, «Сказка о царе Салтане»
Полкан, «Летучий корабль»
Карабас-Барабас, «Приключения Буратино»
Чиполлино, «Чиполлино»
Карлсон, «Малыш и Карлсон»
Так вот ты кем стал, Карлсон.. Тем самым соседом с дрелью.. Значит, фиг тебе, а не варенье
Синяя борода, «Очень синяя борода»
Повариха, «Сказка о царе Салтане»
Женщина, «Дарю тебе звезду»
Печкин понравился. А вообще, в представлении ИИ подъезд должен быть непременно грязным и обшарпанным?
