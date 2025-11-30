Мы переселили 20+ сказочных героев в обычные панельки и обхохотались от результата

2 часа назад
Мы переселили 20+ сказочных героев в обычные панельки и обхохотались от результата

Представьте, что любимые сказочные персонажи нашего детства внезапно оказались в обычной городской многоэтажке на окраине. Мы решили проверить, как они вписались бы в условия типичного спального района. И знаете, некоторые из них вписались в атмосферу подъездов и лавочек просто идеально.

Атаманша, «Бременские музыканты»

tama
1 день назад

Батарея в подъезде около входной двери в квартиру? Под окнами видела, на лестничной площадке

Шамаханская царица, «Сказка о золотом петушке»

Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...»

Снежная королева, «Снежная королева»

Melancholy
1 день назад

Чиновница с инспекцией пришла? Вряд ли мадам проживает в этом подъезде

Гениальный сыщик, «По следам бременских музыкантов»

Шапокляк, «Шапокляк»

Настасья, «Три богатыря и Шамаханская царица»

Любава, «Три богатыря и Шамаханская царица»

Принцесса, «Бременские музыканты»

Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика»

Соловей-разбойник, «Илья Муромец и Соловей Разбойник»

Вовка, «Вовка в Тридевятом царстве»

Иван, «Летучий корабль»

Трубадур, «Бременские музыканты»

Почтальон Печкин, «Трое из Простоквашино»

Князь Гвидон, «Сказка о царе Салтане»

Полкан, «Летучий корабль»

Карабас-Барабас, «Приключения Буратино»

tama
1 день назад

Шафутинский?
Я календарь переверну и снова третье сентября..

Чиполлино, «Чиполлино»

Карлсон, «Малыш и Карлсон»

tama
1 день назад

Так вот ты кем стал, Карлсон.. Тем самым соседом с дрелью.. Значит, фиг тебе, а не варенье

Синяя борода, «Очень синяя борода»

Повариха, «Сказка о царе Салтане»

Женщина, «Дарю тебе звезду»

Melancholy
1 день назад

Печкин понравился. А вообще, в представлении ИИ подъезд должен быть непременно грязным и обшарпанным?

