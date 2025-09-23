19 человек поделились фото своих бабушек и мам в молодости, и мы ахнули от их очарования
Стоит достать семейный альбом и посмотреть на фотографии своих мам и бабушек в молодости, так сразу же начинаешь воспринимать их иначе. Всегда так здорово рассматривать снимки и осознавать, что, к примеру, вот эта вот хрупкая и трогательная девушка — твоя бабушка. А девчонка с дерзкой улыбкой — мама.
«Это моя прекрасная бабушка Лин. Она работала моделью почти до 50 лет и много путешествовала»
«Она не очень много о себе рассказывала, я знаю ее только как свою милую и очень веселую бабушку. Но могу представить, что у нее были интересные истории! Вот как она выглядела в 90 лет».
- Ну что за богиня! © skelly1224 / Reddit
«Вот так выглядела моя мама в 1976 году»
- Ничего себе! Не возражаешь, если я стрельну ее номерок? © Unknown author / Reddit
«Моя мама в 20 лет»
- Вот это ноги! © SirLeoritch / Reddit
- Твоя мама настоящая красавица, поздравляю с наследованием таких генов! © exgiexpcv / Reddit
«Бабушка в 1960-е»
- Экая красотулечка! Дедушка, небось, с первого взгляда был поражен! © MadMikeF / Pikabu
«Мама в 1980 году. По-моему, она когда-то работала моделью»
- Она не просто разбивала сердца, она разбивала объективы камер! © Lil_princess_drop / Reddit
«Моя бабушка — икона стиля»
- Она случайно не была девушкой Джеймса Бонда? © Dee_apostrophe_zNutz / Reddit
«Выпускная фотография моей мамы, 1968 год. Она участвовала в нескольких конкурсах красоты в загородном клубе»
- В нашей школе у нее не было бы конкурентов! © mtntrail / Reddit
«Моя прабабушка Эдна. Бабушка описывала ее как очень женственную даму. Все, кто ее встречал, говорили, что она была прекрасной женщиной»
Сразу видно: дворянка воспитания ещё тех годов — взгляд, манера держаться, выражение лица... Всё выдаёт в ней то воспитание.
«Моя мама в 1970-х. У нее были отличные наряды. Она сохранила кое-какие свои вещи, и я их носила»
«Моя мама в 1991 году»
- Даже собака впечатлена! © BourbonRick01 / Reddit
«Моя мама в 1988 году была просто огонь»
«Фотографии моей бабушки, 1930-е годы. Она была настоящей светской львицей!»
«Моя мама в 1973 году»
- Эта улыбка растопит сердце любому. Твоему отцу повезло. © Mental-Pitch5995 / Reddit
«Это моя прабабушка. Она — мое самое большое модное вдохновение»
- Выглядит как представительница высшего общества. И ее тонкая талия — это просто нечто. © Unknown author / Reddit
«Моя мама в середине 80-х. Я даже не знала, что у нее есть такая фотография»
- Боже мой... Она невероятно потрясающая. Абсолютно идеальна. Великолепна, слов нет. © Some-Professor8936 / Reddit
«Моя прекрасная мама, 1981 год»
- Мне кажется, наши родители были намного круче и веселее, когда были моложе, чем мы! © kittieznskullz / Reddit
«Моя бабушка работала моделью в Детройте в 40-х и 50-х годах»
«Мама всегда была настоящей иконой стиля»
«В 1940-х годах моя бабушка выглядела как фея»
- Против этих глаз нет защиты. © Afilador2112 / Reddit
