19 человек поделились фото своих бабушек и мам в молодости, и мы ахнули от их очарования

20 минут назад

Стоит достать семейный альбом и посмотреть на фотографии своих мам и бабушек в молодости, так сразу же начинаешь воспринимать их иначе. Всегда так здорово рассматривать снимки и осознавать, что, к примеру, вот эта вот хрупкая и трогательная девушка — твоя бабушка. А девчонка с дерзкой улыбкой — мама.

«Это моя прекрасная бабушка Лин. Она работала моделью почти до 50 лет и много путешествовала»

«Она не очень много о себе рассказывала, я знаю ее только как свою милую и очень веселую бабушку. Но могу представить, что у нее были интересные истории! Вот как она выглядела в 90 лет».

«Вот так выглядела моя мама в 1976 году»

«Моя мама в 20 лет»

«Бабушка в 1960-е»

  • Экая красотулечка! Дедушка, небось, с первого взгляда был поражен! © MadMikeF / Pikabu

«Мама в 1980 году. По-моему, она когда-то работала моделью»

«Моя бабушка — икона стиля»

«Выпускная фотография моей мамы, 1968 год. Она участвовала в нескольких конкурсах красоты в загородном клубе»

«Моя прабабушка Эдна. Бабушка описывала ее как очень женственную даму. Все, кто ее встречал, говорили, что она была прекрасной женщиной»

Nivere Kerli*
9 часов назад

Сразу видно: дворянка воспитания ещё тех годов — взгляд, манера держаться, выражение лица... Всё выдаёт в ней то воспитание.

-
-
Ответить

«Моя мама в 1970-х. У нее были отличные наряды. Она сохранила кое-какие свои вещи, и я их носила»

«Моя мама в 1991 году»

«Моя мама в 1988 году была просто огонь»

«Фотографии моей бабушки, 1930-е годы. Она была настоящей светской львицей!»

«Моя мама в 1973 году»

«Это моя прабабушка. Она — мое самое большое модное вдохновение»

  • Выглядит как представительница высшего общества. И ее тонкая талия — это просто нечто. © Unknown author / Reddit

«Моя мама в середине 80-х. Я даже не знала, что у нее есть такая фотография»

  • Боже мой... Она невероятно потрясающая. Абсолютно идеальна. Великолепна, слов нет. © Some-Professor8936 / Reddit

«Моя прекрасная мама, 1981 год»

  • Мне кажется, наши родители были намного круче и веселее, когда были моложе, чем мы! © kittieznskullz / Reddit

«Моя бабушка работала моделью в Детройте в 40-х и 50-х годах»

«Мама всегда была настоящей иконой стиля»

«В 1940-х годах моя бабушка выглядела как фея»

А какими были ваши бабушки и мамы в молодости? Расскажите в комментариях.

