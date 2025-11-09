15+ стильных женщин, которые так круто вписали тренды в свой гардероб, что ими хочется вдохновиться
Каждый сезон модные журналы и соцсети диктуют нам новые правила: носить это, выбросить то, а об этом сочетании забыть навсегда. И порой кажется, что вся эта гонка за трендами отнимает главное — возможность быть собой. К счастью, есть люди, которые давно вышли из этой гонки. Они носят то, что им нравится, сочетают несочетаемое и плюют на общепринятые нормы. Мы собрали галерею, где модники в 30, 40 и даже 60 лет с легкостью балансируют между «старушкой и подростком», собирают комплименты от студентов, сравниваются с героями Уэса Андерсона и доказывают: ваш стиль — это только ваши правила.
«Мне почти 40, а в своем стиле я все еще балансирую между старушкой и подростком»
- Мне 58 и у меня то же самое. Так что просто кайфую. © beccabebe / Reddit
«Мне 31. И я наконец-то одеваюсь так, как хотела еще в подростковые годы, но мне не хватало уверенности»
Выглядит не очень. Диспропорции,сочетание несочетаемого, на мой вкус неприятно смотрится
- Мне 40 и я за тебя! © niccheersk / Reddit
«Я просто обожаю этот свитер»
Наверное, я недостаточно продвинута, но на мой взгляд, это смотрится недостаточно иронично, чтобы быть стильным) Скорее смешно)
- Вообще я терпеть не могу розовый. Но тут даже я в восторге! © birdieponderinglife / Reddit
«Я сама связала свитер из мохера и придумала с ним такой образ. Что скажете?»
Я вижу, что там платочная вязка и накиды. Я только не понимаю, сколько накидов нужно сделать, чтобы такая высокая полоса-сетка получилась.
- Вау! Отличное сочетание гламура и уюта. © PupperoniPoodle / Reddit
«Я видела в интернете, что это сейчас трендово. Но не уверена, как это смотрится»
- Когда я пытаюсь повторить этот тренд, то выгляжу как чокнутый путешественник во времени. Но на тебе смотрится просто офигенно! © EyesLikeTheNightSky / Reddit
«Мой образ для музея естественной истории»
- Обожаю! То, как ты используешь слои в стиле — просто потрясающе. © Toliveon / Reddit
«Я очень горжусь образом, который выбрала на мероприятие. А в итоге мне пришлось остаться дома из-за мигрени»
- Я бы никогда не додумалась до такого сочетания, но выглядит отлично! © Adept-Reserve-4992 / Reddit
Наверное, все видели такие свитера во время онлайн шопинга
- Вау, ремень действительно связывает весь образ воедино. © Himbo_Shaped / Reddit
«Студент сказал, что я выгляжу как ведьма. Я приняла это за комплимент»
Фотка очень плохая. А наряд, вроде, неплох. Кроме верхней кофты? рубашки?, которая выглядит заношенно.
- Я использую твой образ как референс. Выглядит круто. © Active_Tomatillo_128 / Reddit
Вот таких фото нам не хватает в модных журналах
«Мне этот свитер достался за копейки. Но каким же ярким он делает мой образ!»
- Выглядит очень стильно и при этом удобно. © irinaaarun / Reddit
Иногда все, что нужно — это крутые джинсы
Вот такое я бы не надела даже под дулом пистолета. Не для меня вся эта рваная мода.
«Мой вчерашний наряд. И зацените прическу»
- Выглядишь винтажно и чертовски стильно. © Nerdzilla54 / Reddit
«В этом я сходила на тематическую свадьбу в стиле фильмов Уэса Андерсона»
- Просто фантастика! Правда, теперь мне интересно, как же выглядела невеста. © WonderfulProtection9 / Reddit
«Я помешалась и теперь это мой любимый наряд на осень»
«Как вам мой коричневый образ?»
Напомнило школьную форму времён СССР, только фартук трансформировался
«Выглядит так, будто ты собираешься на утиную охоту где-то в английской глубинке»
«Я постаралась более интересно показать вам свой образ»
- Так и чувствую вайбы нулевых. © toopz10 / Reddit
Комментарии
Ну... легкое сумасшествие, социально не опасное 🥱
Стимулирует к разбору антресолей и бабушкиных сундуков)