15+ стильных женщин, которые так круто вписали тренды в свой гардероб, что ими хочется вдохновиться

Фотоподборки
5 часов назад
Каждый сезон модные журналы и соцсети диктуют нам новые правила: носить это, выбросить то, а об этом сочетании забыть навсегда. И порой кажется, что вся эта гонка за трендами отнимает главное — возможность быть собой. К счастью, есть люди, которые давно вышли из этой гонки. Они носят то, что им нравится, сочетают несочетаемое и плюют на общепринятые нормы. Мы собрали галерею, где модники в 30, 40 и даже 60 лет с легкостью балансируют между «старушкой и подростком», собирают комплименты от студентов, сравниваются с героями Уэса Андерсона и доказывают: ваш стиль — это только ваши правила.

«Мне почти 40, а в своем стиле я все еще балансирую между старушкой и подростком»

  • Мне 58 и у меня то же самое. Так что просто кайфую. © beccabebe / Reddit

«Мне 31. И я наконец-то одеваюсь так, как хотела еще в подростковые годы, но мне не хватало уверенности»

Lilit313
4 часа назад

Выглядит не очень. Диспропорции,сочетание несочетаемого, на мой вкус неприятно смотрится

«Я просто обожаю этот свитер»

Ёжик в авокадо
4 часа назад

Наверное, я недостаточно продвинута, но на мой взгляд, это смотрится недостаточно иронично, чтобы быть стильным) Скорее смешно)

«Я сама связала свитер из мохера и придумала с ним такой образ. Что скажете?»

fur red coat
1 час назад

Я вижу, что там платочная вязка и накиды. Я только не понимаю, сколько накидов нужно сделать, чтобы такая высокая полоса-сетка получилась.

«Я видела в интернете, что это сейчас трендово. Но не уверена, как это смотрится»

  • Когда я пытаюсь повторить этот тренд, то выгляжу как чокнутый путешественник во времени. Но на тебе смотрится просто офигенно! © EyesLikeTheNightSky / Reddit

«Мой образ для музея естественной истории»

  • Обожаю! То, как ты используешь слои в стиле — просто потрясающе. © Toliveon / Reddit

«Я очень горжусь образом, который выбрала на мероприятие. А в итоге мне пришлось остаться дома из-за мигрени»

  • Я бы никогда не додумалась до такого сочетания, но выглядит отлично! © Adept-Reserve-4992 / Reddit

Наверное, все видели такие свитера во время онлайн шопинга

«Студент сказал, что я выгляжу как ведьма. Я приняла это за комплимент»

Ёжик в авокадо
4 часа назад

Фотка очень плохая. А наряд, вроде, неплох. Кроме верхней кофты? рубашки?, которая выглядит заношенно.

Вот таких фото нам не хватает в модных журналах

«Мне этот свитер достался за копейки. Но каким же ярким он делает мой образ!»

Иногда все, что нужно — это крутые джинсы

Анастасия
1 час назад

Вот такое я бы не надела даже под дулом пистолета. Не для меня вся эта рваная мода.

«Мой вчерашний наряд. И зацените прическу»

«В этом я сходила на тематическую свадьбу в стиле фильмов Уэса Андерсона»

  • Просто фантастика! Правда, теперь мне интересно, как же выглядела невеста. © WonderfulProtection9 / Reddit

«Я помешалась и теперь это мой любимый наряд на осень»

«Как вам мой коричневый образ?»

«Выглядит так, будто ты собираешься на утиную охоту где-то в английской глубинке»

«Я постаралась более интересно показать вам свой образ»

Фото на превью cuteBut******ButCute / Reddit

Руконожка Ай-Ай
3 часа назад

Ну... легкое сумасшествие, социально не опасное 🥱
Стимулирует к разбору антресолей и бабушкиных сундуков)

