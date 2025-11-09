15+ стильных женщин, которые так круто вписали тренды в свой гардероб, что ими хочется вдохновиться

Каждый сезон модные журналы и соцсети диктуют нам новые правила: носить это, выбросить то, а об этом сочетании забыть навсегда. И порой кажется, что вся эта гонка за трендами отнимает главное — возможность быть собой. К счастью, есть люди, которые давно вышли из этой гонки. Они носят то, что им нравится, сочетают несочетаемое и плюют на общепринятые нормы. Мы собрали галерею, где модники в 30, 40 и даже 60 лет с легкостью балансируют между «старушкой и подростком», собирают комплименты от студентов, сравниваются с героями Уэса Андерсона и доказывают: ваш стиль — это только ваши правила.