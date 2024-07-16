Ну как нижнее белье сгодится, и то спорно... В люди выйти - разве что поддерживать образ городской сумасшедшей 😵💫
18 модников, которых хлебом не корми, дай нарядиться во что-нибудь эдакое
Кто-то при виде героев этой статьи скажет, что их наряды выглядят странно, а кто-то восхитится их смелостью и стремлением выразить себя через на яркую и экстравагантную одежду. Но сами они вообще не парятся и вместо того, чтобы обращать внимание на мнение окружающих, одеваются как хотят.
«Быть 38-летней так круто! Ты вправе носить все, что хочешь, даже это! Кстати, этот комбинезон я сшила сама»
«Я надевала этот наряд на свою свадьбу, а теперь катаюсь в нем на роликах»
«Вчера мне исполнилось 56. Я наконец научилась плевать на чужое мнение, одеваюсь как хочу и очень счастлива!»
Ну, а если бы не ждала до 56 лет, чтобы одеваться по собственному усмотрению, возможно, не тянуло бы на стиль Вивьен из начала Красотки
«Воротник этой блузки вдохновлен картиной Дали!»
- Это я, а не ты должна владеть этим великолепием! © Unknown author / Reddit
«Я вышла замуж в винтажном платье»
Многие выходят в последние несколько десятилетей замуж в винтажном платье, и что?
«Не слишком ли смелый наряд для женщины, которой уже стукнуло 40? Сестра только что сказала, что в моем возрасте на свидания такое носить уже стыдно»
Спросила у сестры, услышала мнение, ей не понравилось, пошла спросить ноунеймов в сети, логично
«Мой наряд на день рождения. Я назвала его „Кэтрин Хепберн едет в Рио“»
«Друзья говорят, что эта одежда меня старит. Но я так люблю платья! Что делать, чтобы не выглядеть на свой возраст?»
Что делать? Голову помыть, стрижку поменять, о цвете помады подумать...
- Для начала избавься от колготок, дорогая. Их не носят с босоножками. Ну и добавь немного аксессуаров. ©reduff / Reddit
«А я дошила первое пальто. Прямо к праздникам управилась»
Как назвать такой фасон брюк — суперклеш или ультраклеш?
«Решила я связать кардиган. Похоже на шерсть ламы, правда?»
«А я сделала наряд из трех тысяч панцирей жуков. Взяла платье из секонд-хенда, в панцире сверлила две дырочки и пришивала»
Платье очень классное и сидит прекрасно. Но есть сомнения, что девушка в порядке, если сначала несколько тысяч жуков насобирала, а потом из них шила. Не Молчание ягнят, конечно, но кринж
- Ни один жук от моих рук не пострадал — их разводят на специальной ферме, а панцири, можно сказать, — отходы производства. На все про все ушло 8 дней.
Лучшее украшение сильной и независимой женщины — это кошки. Мнения?
«На свиданку!»
«У этой Барби есть животик»
«Мой первый большой швейный проект»
«Как вам расцветка платья? Подруга говорит, что у нее мигрень начинается от одного взгляда на меня»
«Подарил бабуле крутые кроссовки, и она сразу захотела сделать фото в них. Ей 90, кстати»
«Жизнь слишком коротка, и если я хочу каждый день одеваться как гость на свадьбе 70-х, я так и делаю»
А вот и еще несколько статей с фоточками отчаянных стиляг:
Комментарии
Половина уже тут засветилась. Наиболее запоминающаяся половина.
Слушайте, а среди форумчан есть те, кто ходит по разным сайтам и сообщает, что он после 30-40-50 вдруг решил переодеться, или не решил, а вообще как хотел, спрашивал совета, как платье, ведь мама-папа-жучка не одобрили? Реально интересно, что это за потребность узнать мнение ноунеймов, которым до тебя дела нет.
Особо сегодня дoставилa дама, сообщившая, что классическое платье старит, и что бы делать, чтобы не старило, хотя ее проблемы вообще не в платье, а в лютoй неухоженности. Сижу и думаю, что половина моих платьев в классическом стиле - приталенное под пояс, по фигуре сверху, с юбкой-солнце чуть за колено. Ни разу не приходило в голову, что оно может старить. Это мой стиль. Он мне нравится. Он мне идет. Нет, я не пришла к этому в 30 или в 40, просто всегда носила, что нравится и что идет. А пару лет назад купила платье в стиле Прокофьи Людмиловны. Помните, которое на ней было после преображения? То в синюю клетку. Почти один в один, воротник только покороче. Обожаю его. Но, видимо, надо было запостить на всех реддитах и спросить, не старит ли, не полнит ли, по возрасту ли. Как неправильно я живу, хоспади