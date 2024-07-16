18 модников, которых хлебом не корми, дай нарядиться во что-нибудь эдакое

Кто-то при виде героев этой статьи скажет, что их наряды выглядят странно, а кто-то восхитится их смелостью и стремлением выразить себя через на яркую и экстравагантную одежду. Но сами они вообще не парятся и вместо того, чтобы обращать внимание на мнение окружающих, одеваются как хотят.

«Быть 38-летней так круто! Ты вправе носить все, что хочешь, даже это! Кстати, этот комбинезон я сшила сама»

«Я надевала этот наряд на свою свадьбу, а теперь катаюсь в нем на роликах»

«Вчера мне исполнилось 56. Я наконец научилась плевать на чужое мнение, одеваюсь как хочу и очень счастлива!»

© auntiemaryy / Reddit Вианна 3 часа назад Ну, а если бы не ждала до 56 лет, чтобы одеваться по собственному усмотрению, возможно, не тянуло бы на стиль Вивьен из начала Красотки - - Ответить

«Воротник этой блузки вдохновлен картиной Дали!»

Это я, а не ты должна владеть этим великолепием! © Unknown author / Reddit

«Я вышла замуж в винтажном платье»

«Не слишком ли смелый наряд для женщины, которой уже стукнуло 40? Сестра только что сказала, что в моем возрасте на свидания такое носить уже стыдно»

«Мой наряд на день рождения. Я назвала его „Кэтрин Хепберн едет в Рио“»

«Друзья говорят, что эта одежда меня старит. Но я так люблю платья! Что делать, чтобы не выглядеть на свой возраст?»

Для начала избавься от колготок, дорогая. Их не носят с босоножками. Ну и добавь немного аксессуаров. ©reduff / Reddit

«А я дошила первое пальто. Прямо к праздникам управилась»

Как назвать такой фасон брюк — суперклеш или ультраклеш?

«Решила я связать кардиган. Похоже на шерсть ламы, правда?»

«А я сделала наряд из трех тысяч панцирей жуков. Взяла платье из секонд-хенда, в панцире сверлила две дырочки и пришивала»

© Lady_Gwyn_ / Reddit Вианна 2 часа назад Платье очень классное и сидит прекрасно. Но есть сомнения, что девушка в порядке, если сначала несколько тысяч жуков насобирала, а потом из них шила. Не Молчание ягнят, конечно, но кринж - - Ответить

Ни один жук от моих рук не пострадал — их разводят на специальной ферме, а панцири, можно сказать, — отходы производства. На все про все ушло 8 дней.

Лучшее украшение сильной и независимой женщины — это кошки. Мнения?

«На свиданку!»

«У этой Барби есть животик»

«Мой первый большой швейный проект»

«Как вам расцветка платья? Подруга говорит, что у нее мигрень начинается от одного взгляда на меня»

«Подарил бабуле крутые кроссовки, и она сразу захотела сделать фото в них. Ей 90, кстати»