15+ раз, когда мы заглянули в семейный альбом и просто ахнули от красоты
Народное творчество
1 час назад
Часто нам трудно представить, как выглядели наши мамы и бабушки в молодости, уж слишком привыкли к их сегодняшнему образу. Но эти пользователи пересмотрели старые фотографии и были настолько поражены красотой своих родных, что просто не смогли удержаться и решили показать их всему миру.
«Мама в 1971 году»
- Так-так. Получается, что вам нужен отец? © jon_targareyan / Reddit
- Я бы многое отдал, чтобы отправиться в прошлое и потягаться с твоим отцом за право быть с этой женщиной. © justapcguy / Reddit
«Фото моей мамы во время медового месяца с папой. 1983 год»
«Свадебное фото моей бабушки в 1980-х»
«Моя мамуля в 1967 году»
«1984 год. Отец был невысокого роста, а мама словно амазонка»
«Моя мама примерно в 1957 году»
Кстати, в другой статье мы сделали еще одну подборку фото мам и бабушек, которые иллюстрируют, как огненно хороши были женщины того времени.
«А это моя мама в 80-х»
«Бабушка держит моего отца перед Триумфальной аркой в 1968 году»
«70-ые годы. Мама пошла на свидание с Арнольдом Шварценеггером»
- Представь, каким крутым был твой отец, раз мама выбрала его вместо Арнольда! © Maptwopointoh / Reddit
«Моя мама в 60-х»
- Она носила такие ботинки просто на прогулку? © DavoTB / Reddit
«Моя прекрасная мама в 1970 году»
«А вот моя бабушка в конце 1960-х»
- Шикарные глаза. В них запросто можно потеряться. © Chip_dirk91 / Reddit
«Мама с папой пошли на свидание. Обоим здесь по 22»
- Даже если ты хоть наполовину похожа на них, то ты все равно 10 из 10. © I_Like_Turtles_Too / Reddit
«Мама и папа в 1978 году»
- Как бы мне хотелось, чтобы кто-то смотрел на меня так, как твой папа смотрит на маму. © UnIntelligent_Local / Reddit
«Моя мама в 70-ые годы»
«Моя любимая фотография бабушки»
«Выпускное фото моей мамы в школе. 1957 год»
«Моя мама. Цветовая палитра 80-х — это что-то с чем-то»
«Фото моей мамы. Примерно 1967 год»
«Мама в 18 лет. 1969 год»
Бонус: «Моя прапрабабушка. Начало 1900-х»
Еще больше снимков, где пользователи поделились фотографиями своих родных и все ахнули от их красоты:
Фото на превью llamadogmama / Reddit
