15+ раз, когда мы заглянули в семейный альбом и просто ахнули от красоты

Часто нам трудно представить, как выглядели наши мамы и бабушки в молодости, уж слишком привыкли к их сегодняшнему образу. Но эти пользователи пересмотрели старые фотографии и были настолько поражены красотой своих родных, что просто не смогли удержаться и решили показать их всему миру.

«Мама в 1971 году»

«Моя мама в 1982 году. Она смогла воспитать троих детей в одиночку. До сих пор в разводе»

  • Так-так. Получается, что вам нужен отец? © jon_targareyan / Reddit
  • Я бы многое отдал, чтобы отправиться в прошлое и потягаться с твоим отцом за право быть с этой женщиной. © justapcguy / Reddit

«Фото моей мамы во время медового месяца с папой. 1983 год»

«Свадебное фото моей бабушки в 1980-х»

«Моя мамуля в 1967 году»

«1984 год. Отец был невысокого роста, а мама словно амазонка»

«Моя мама примерно в 1957 году»

«А это моя мама в 80-х»

«Бабушка держит моего отца перед Триумфальной аркой в 1968 году»

«70-ые годы. Мама пошла на свидание с Арнольдом Шварценеггером»

  • Представь, каким крутым был твой отец, раз мама выбрала его вместо Арнольда! © Maptwopointoh / Reddit

«Моя мама в 60-х»

  • Она носила такие ботинки просто на прогулку? © DavoTB / Reddit

«Моя прекрасная мама в 1970 году»

«А вот моя бабушка в конце 1960-х»

«Мама с папой пошли на свидание. Обоим здесь по 22»

«Мама и папа в 1978 году»

  • Как бы мне хотелось, чтобы кто-то смотрел на меня так, как твой папа смотрит на маму. © UnIntelligent_Local / Reddit

«Моя мама в 70-ые годы»

«Моя любимая фотография бабушки»

«Выпускное фото моей мамы в школе. 1957 год»

«Моя мама. Цветовая палитра 80-х — это что-то с чем-то»

«Фото моей мамы. Примерно 1967 год»

«Мама в 18 лет. 1969 год»

Бонус: «Моя прапрабабушка. Начало 1900-х»

