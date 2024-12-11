15 наглецов, чья беспардонность порой просто обескураживает

«Ничего, я в зале полежу, подожду пока внук проснется» Аааа... Сестра! Я именно та самая свекровь, которая может после работы зайти в квартиру к невестке, поспать пару часиков, а потом идти забирать внучку в садик. А не нестись домой, кидать сумку и бежать обратно. Невестка по молодости просто не очень понимает, что с возрастом выходить из дома становится все сложнее... Свекровь 62 лет.