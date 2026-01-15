В общем я провёл опрос. И тут большинство сказало что оно из России. Я думаю это все вранье. И думаю что тут в основном одни предатели.
14 историй о том, как знакомство с родителями второй половинки пошло совсем не по сценарию
Истории
4 часа назад
Знакомство с родителями — это когда ты пытаешься казаться идеальным, а твой организм может внезапно выдать аллергию на фирменные котлеты или будущая теща путает тебя с котом. Мы собрали истории о том, как первая встреча с будущей родней превратилась в сюжет для ситкома.
- Мой друг Олег не выговаривает букву «р». Два года назад он начал встречаться с прекрасной девушкой Марусей. И горе было тому, кто называл ее Машей. Только Маруся, Мария, Мария Юрьевна, и никак иначе. На первом свидании, краснея, бледнея и заикаясь, он протянул ей цветы и произнес: «А вот и я, Муся», чем окончательно подкупил ее девичье сердце.
Прошло полгода, пора было знакомиться с родителями Муси. Олегу достались потенциальный тесть Юрий Александрович и потенциальная теща Арина Романовна. Но Олег всех удивил. Придя к ним в гости с хорошими подарками, Олег поклонился и выдал: «Мама, папа, я Олег», чем обеспечил себе окончательную и бесповоротную любовь тещи и уважение тестя. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Самая фееричная история знакомств с родителями жениха и невесты была у моих соседей. Во время знакомства с родителями жениха организм потенциальной невестки странно отреагировал на угощение, в итоге ее увезли в больницу с аллергической реакцией. Спустя время жених сломал зуб, угощаясь котлетами будущей тещи. Но ребята не стушевались, женились, и теперь растят детишек. Но когда ссорятся, припоминают друг другу аллергию и сломанный зуб, и это всегда очень смешно. © Инкогнито 5228 / Dzen
- Дочь приехала с будущим мужем. Познакомились, он даже попросил у меня ее руки. Обедали в комнате, и потом я пошла на кухню, а там кот под ногами вертится, мяукает. Я недовольно: «Ну что тебе еще надо, я тебя уже покормила». И тут голос за спиной: «Да я только мусор хотел в ведро бросить...» Оборачиваюсь, а в дверях стоит будущий зять... © Ф.Н.А. / Dzen
- Мы с девушкой познакомились в ранней молодости. Я тогда был металлистом с длинными волосами и пирсингом в губе. Я ожидал холодного приема, но ее отец оказался очень спокойным. А вот ее мачеха — настоящая стереотипная заносчивая леди из высшего общества — громко ахнула, когда меня увидела, и весь вечер была напряжена.
А потом я знакомился с ее биологической мамой. Та распахнула дверь и заявила: «Так ты, значит, и есть тот самый „гвоздь программы“, да?» Она оказалась прикольной. © Unknown author / Reddit
- Незадолго до нашей с мужем свадьбы его родственники приехали в гости к моим родителям знакомиться с моими родственниками. Ну, и моя бабуля заявляет: «Молодцы, дети, что решили пожениться, пора уже (к тому времени мы жили уже 1,5 года). Саша уже немолодой, ответственность уже должна быть!» Моему будущему мужу на тот момент было 23 года. Хохот всех родственников слышали, наверное, все жители поселка. А бабуля улыбнулась, и продолжает: «Ну что смешного-то?! Я имею в виду, что он уже не 15-летний подросток!» Муж до сих пор это вспоминает. © Мамдаринка / VK
- Я знакомила парня с родителями во время ужина в ресторане. Когда он назвал свою фамилию и место, где родился, мама вдруг встрепенулась. «А ты знаешь Ричарда Фаррела?» — спросила она. Парень ответил: «Это мой папа». Мама расплылась в широченной улыбке и засмеялась.
Оказалось, что она когда-то встречалась с его отцом. Она даже показала фотографию с ним в 70-х годах. Выглядели они точь-в-точь как мы с парнем, если бы жили тогда: я очень похожа на свою маму, а он — на своего отца. © Speedy_Cheese / Reddit
- После одного из первых свиданий я зашел в дом своей девушки. Был вечер. В гостиной ее родители и две сестры в темноте смотрели фильм. Я видел только их силуэты. Но когда я вошел, они все вчетвером одновременно повернулись и посмотрели на меня. Было ощущение, что они это специально спланировали — и меня это реально напугало. © Unknown author / Reddit
- Я очень переживала перед знакомством парня с родителями. Особенно меня волновало, найдут ли они общие темы для разговоров с папой, потому что мой парень ни рыбалкой, ни футболом, ни постоянным ремонтом не интересуется. Сначала все шло так себе, но стоило начать тему о детстве, как парень рассказал о своей коллекции йо-йо, которую собирал несколько лет, и все пошло как по маслу. Выяснилось, что у любимого есть редкостный йо-йо, и папа чуть ли не умолял продать его ему. Я знала, что эта коллекция очень важна для парня, и сомневалась, что он захочет отдавать такую вещь.
Но он не растерялся и ответил: «Я бы с радостью подарил вам это йо-йо, но я давно мечтаю в будущем передать их своим детям, это очень важно». Пару секунд молчания, и я слышу папино: «Уважаю. Даю благословение. А йо-йо у внуков отожму». Аж на душе полегчало © Карамель / VK
- Со своей первой девушкой я начал встречаться в университете. Как-то пришел к ней на ужин, чтобы познакомиться с родителями. Пока мы не сели за стол, решили прогуляться по парку рядом с домом — вечер был теплый и красивый. А она забыла дома телефон, поэтому пропустила все звонки родителей, пытавшихся сказать, что пора ужинать. В итоге они запаниковали и решили, что я ее похитил, и даже вызвали полицию. Буквально через несколько минут мы подошли к дому — одновременно с полицейской машиной. Было неловко. Но я все равно остался на ужин, хотя за это время никто не произнес ни слова. © wanderso24 / Reddit
- Однажды к моей бабушке пришел ее другой внук (мой двоюродный брат) со своей девушкой. Хотел познакомить бабушку с будущей женой. Девушку звали Даша. На тот момент у бабушки была очень гавкучая собачка по имени Дашка. Когда брат с девушкой вошли в гостиную, собачка с лаем кинулась в их сторону. Бабушка грозно крикнула: «Дашка, сидеть!» Девушка брата так и присела — благо, кресло было совсем рядом. Она очень волновалась и подумала, что это ей говорят. © Язык и языки / Dzen
- Когда брат привел знакомиться с родителями свою девушку, младший брат (7 лет) спросил прямо с порога: «Это твоя девушка? А у нее дети есть?» © Мамдаринка / VK
- Девушка повела меня знакомиться с ее родителями. Заставила просыпаться в шесть утра, ибо они живут в другом городе и нам нужно было ехать на самом раннем автобусе. Я такой сонный, собрался еле-еле, даже не посмотрел на то, что на себя надел. Уже в гостях, когда нужно было снимать обувь, я с ужасом обнаружил, что у меня на носке дырка... Стало так стыдно, и завернуть ее никак не получалось. Думал, может, не заметят, но, как назло, ее отец обратил внимание на мой носок. Спустя полчаса он подозвал меня к себе и тихонько на ушко сказал: «Вот, возьми мои носки, сам знаю, как это. Проходил через подобное, не волнуйся!» Стоит ли говорить о том, что этот мужчина просто богоподобен?! © Подслушано / VK
https://dzen.ru/a/aS1ZY1635nXDV91U
Язык и языки / Dzen — https://dzen.ru/id/65e70a760bb8ca6b7c6280ee
- Родители долго настаивали на том, что мне пора уже искать себе девушку и радовать их внуками. Каждый раз, когда приходил к маме с папой в гости, они выдвигали мне претензии: «Ну, Дима, когда мы уже услышим топот маленьких ножек у нас в квартире?!»
Но вот не так давно начал встречаться с милейшей девушкой, у нас складывается все хорошо, мы души не чаем друг в друге! Решил познакомить ее с родителями, предупредил их, мы пришли вечером в гости. Замечательно общались, знакомились, проводили время вместе. Сидим на кухне, девушка обляпалась чаем, побежала быстренько в ванную отмывать пятно, а я улыбаюсь, смотрю на родителей и говорю: «Вы хотели топот маленьких ножек? Вот, пожалуйста! Алена, 154 сантиметра, самая лучшая девушка в мире!» Родители довольны, но внуков все равно требуют. © Подслушано / VK
- Привела жениха знакомиться. Он от мандража превратился в комика: шутит без умолку, причем неудачно. Мама сидит с каменным лицом, мне хоть сквозь землю провались. А он в финале выдал анекдот про тещу. Повисла зловещая тишина. Папа медленно вытер усы, нахмурился, посмотрел на него исподлобья и вдруг выдал: «А парень-то с характером, не боится! Собирайся, завтра на охоту едем, нам там такие смелые нужны. Одобряю!»
А у вас есть интересные истории о том, как вы знакомились с родителями своей половинки, или, может, к вам приходили будущие зять или невестка? Рассказывайте в комментариях! И почитайте нашу подборку, как церемонии знакомства с родителями превратились в настоящие комедии.
Комментарии
Уведомления
-
-
Ответить
Похожее
16 ситуаций из общажной юности, от которых ностальгия в глаз мигом попадает
20 историй о первых подработках, которые спустя годы вспоминать и неловко, и смешно
Интересное
1 месяц назад
16 родителей, которые умеют превратить обычный день в историю для рассказа
15+ занимательных историй о том, какой на самом деле бывает женская дружба
18 человек, которые усомнились в том, что счастье не в деньгах
18 историй о том, как сложилась судьба богатеньких детей, которых судьба решила проверить на прочность
16 историй, которые начались, как обычно, а закончились безудержным хохотом
Истории
5 дней назад
15 человек, которые отчебучили такое, что ситуация стала не просто неловкой, а незабываемой
17 легких комиксов о том, как сильно изменилась мода со времен нашей юности
Интересное
1 месяц назад
17 рабочих недоразумений, которые начинаются с мелочи, а заканчиваются всеобщим смехом
Сценаристы отдыхают: 14 судьбоносных встреч, которые круче любого фильма
Истории
4 недели назад
14 историй с работы, которые выглядят как сцены из ситкома
Истории
2 месяца назад