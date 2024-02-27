20+ везунчиков, чей глаз-алмаз заприметит настоящие сокровища на любом развале

Некоторые люди обожают ходить по барахолкам и блошиным рынкам, но не ради экономии, а из-за своеобразного азарта. Им нравится находить среди кучи ничем не примечательных подержанных вещей настоящие жемчужины: это могут быть и безделушки с характером, и дорогая одежда, и предметы быта. Мы, конечно же, рады, когда им везет, но как-то не от всего сердца.

«У меня свадьба 20 января, а сегодня я нашла в комиссионке вот это. Какая-то пара поженилась ровно 100 лет назад, в 1924-м. Как по мне, это очень хороший знак»

Свадьба — волнительное и ответственное событие, и, конечно, невесте хочется, чтобы праздник прошел идеально, а семейная жизнь сложилась счастливо.

«Дорогущий латексный жакет от кутюр за копейки? Спасибо тебе, благотворительный магазин»

«Откопала эту вещицу на барахолке, а когда вернулась домой, обнаружила, что она еще и с сюрпризом»

«Наконец-то это случилось и со мной! Нашла $ 100 в кармане джинсов из секонд-хенда»

«Купила кольцо с огромным жемчугом (14 карат) за $ 5 на распродаже на работе»

Для некоторых немалая часть удовольствия от красивой вещицы — это возможность показать ее другим и получить восхищение. А мы и не против, когда действительно есть на что посмотреть.

«Купил наушники на барахолке. Думал, дешевая дребедень, буду просто носить на работе. Пришел домой, зарядил, а это AirPods»

«Винтаж. Сумка изготовлена во Франции в 1984 году. Купил за $ 25»

«Обычно прохожу мимо сумок от LV в комиссионке. Ясно же, что фигня. Но на эту клюнул. Пощупал ручку, осмотрел подкладку, кожу и строчку и почувствовал, что это будет отличная покупка. Новая такая сумка продается за $ 1 600, а бэушная может стоить $ 600–800 в зависимости от состояния. Отнес в фирменный магазин. Продавщица подробно осмотрела ее и сказала, что сумка настоящая. Жена пищит от счастья».

«Сегодня мне попалось такое чудесное ожерелье. Золото»

«Ковырялась в корзинке с бижутерией по $ 5. Нашла эту красоту. Дома отмыла и теперь просто без ума от него»

Иногда заботливые руки, мягкая тряпочка и чистящее средство творят настоящее волшебство. С их помощью преображается не только старое колечко, но и многие другие вещи, которые до этого выглядели так, будто по ним уже помойка плачет.

«Купила костюм несколько месяцев назад. Уже думала кому-то передарить, но пригляделась и поняла: блин, это же Dior»

«Купила за бесценок у бабульки на развале. Часть кольца сделана из серебра, камень похож на горный хрусталь. Еще и винтаж»

«Я аж дрожала, когда выходила их магазина с этой дизайнерской вазой, купленной всего за $ 10»

«Удивительно, как продавцы не обратили на нее внимание и не проверили, есть ли подпись художника».

«Пошла на антикварную выставку. Взгляд зацепился за эти сережки. Перевернула их — меня ждал сюрприз. Логотип Givenchy»

«Моя лучшая находка. Палантин Hermes за $ 30. Он со мной уже 2 года и до сих пор все так же прекрасен»

«Искала платье на день рождения, который будет весной. Обожаю бренд Free People! Я просто не могла поверить своим глазам, когда увидела гору новых платьев с ценниками. Купила за $ 9»

«Дизайнерская сумочка меньше чем за $ 4. Обновила фурнитуру — и вуаля»

«Только что купила на распродаже за $ 25. Это опал?»

Ой, мамочки! Да это же один из самых крутых камней — огненный агат. Оглушительный. Хорошая покупка. © Mundane_Opening3831 / Reddit

«Купила за $ 5 в социальных сетях сумку. Змеиная кожа, винтаж. Посмотрела в интернете — похожие стоят как минимум $ 100»

«Офигенные кроссовки за $ 25 в секонд-хенде. В магазине такие стоят $ 169»

«Купила кольцо на барахолке»

«Иногда осматриваю мусорки в поисках интересненького. Нашел принтер, почти новый. К моему удивлению, отлично работает. Новый такой стоит $ 300»