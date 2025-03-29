20 вязаных шедевров, которые стоят каждой вложенной минуты
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5 минут назад
Талантливые люди, умеющие вязать, всегда могут создать нечто уникальное и крутое. И даже не важно, будут использоваться обрезки пряжи или уникальные моточки, доставленные с другого конца света — главное, чтобы была отличная идея. Порой что-то вязать можно месяцами, а то и годами, но оказывается, что результат стоит каждой потраченной минуты.
«Встречайте Луму — мою светящуюся улитку. А нитки, кстати, онлайн заказывала»
«Связала крючком костюм. Если вам кажется, что юбка коротковата — не переживайте, я всегда ношу снизу „шортики безопасности“»
«Вот такой свитер связала любимая»
- Она просто хотела, чтобы вы похвастались ее любимыми частями тела. © TastyMagic / Reddit
«Я связала себе пальто. Оно теплое, но на самом деле не очень пригодно для прогулок»
«У подруги день рождения и я как раз успела закончить. Это держатель для очков»
«Я связала плед-букет для мамы»
«Мой друг работает в ресторане кренделей. И вот, что я решила связать для него на день рождения»
"Посыпка" выглядит как опарыши, если честно, хотя сама идея классная
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«Я так рада, что все закончилось. Меня очень пугал процесс подвешивания, но все отлично»
«Мне подкинули идею связать что-то из „витражных квадратиков“. Это заняло полтора месяца, но оно того стоило»
- Полтора месяца? Просто вау. Я бы лет 10 такое делала. © kitkatmath / Reddit
«Мне понравилась пряжа, но чуйка говорила, что готовое изделие из нее выйдет страшненьким»
- Я в восторге! Вы использовали какой-то шаблон или просто до чертиков талантливы? © Shady_K8ee / Reddit
«4 года я работала над этим пледом. Как же я рада, что он закончен»
«Я впервые в жизни делала плюшевую игрушку. Так что, думаю, все не так уж плохо»
«Жена сделала кардиганы для наших девчонок — двойняшек»
«Если кто-то подумывает связать себе свадебное платье, то вяжите, не сомневайтесь»
«Я начинаю осознавать, что если могу что-то связать, это не значит, что обязательно нужно это делать»
- Я не согласна. Тут я вижу самое разумное применение навыка вязать крючком. © Tabisky / Reddit
«Неделю назад я вышла замуж. А за 3 дня до этого закончила вязать свой букет невесты»
- Я одинока, но это не важно. Теперь я тоже хочу связать себе свадебный букет. © Regi_of_Atlantis / Reddit
«Наконец-то я сделала что-то, чем не терпится похвастаться. Это корзина в виде ракушки»
«Родители ржали над моей идеей, но я все же сделал это. Связал гетры и митенки из „мха“»
«С настоящими гиацинтами у меня не сложилось, пришлось вязать»
«Использовала пряжу не лучшего качества, но вот они — мои носки с креветками»
Еще сильнее вдохновиться на творчество можно, просмотрев другие наши статьи о талантливых рукодельницах:
Фото на превью MayBeeBzz / Pikabu
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