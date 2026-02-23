15 преподавателей, которые оставили след не только в нашей зачетке, но и в памяти
Говорят, университет дает знания, но на самом деле он дарит встречи. Одни преподаватели ставили нам «неуды», другие — учили верить в себя, когда опускались руки. В этой подборке — 15 типов наставников, оставивших след в сердце каждого студента. От «железных леди» до душевных профессоров-чудаков: проверьте, сколько из них встретилось на вашем пути?
- Учусь в университете на очном и работаю. Отпросилась уйти с пары пораньше, чтобы успеть на работу. В итоге уснула на паре, проспала на работу. Разбудил преподаватель с беспокойным вопросом, не опоздаю ли я на работу.
- Была у нас преподавательница по экономике женщиной миниатюрной и слабой на вид. Но это была только видимость! Как-то на паре, когда мы писали контрольную, она решила разобрать свою дамскую сумочку. Оттуда показались: косметичка, тетради, ежедневник размером с энциклопедию, куча ручек, какие-то пакетики и кулечки, конфеты, но больше всего удивила машинка для закатывания банок. Притом преподаватель совершенно не удивилась, а улыбнулась, сказав, что уже полгода забывает ее выложить.
- Мой преподаватель химии в универе всегда славился своими отстраненными от экзамена вопросам. Топ-вопрос, который он задал первокурснице: «Видишь в окне голубя? Если через минуту улетит, то за экзамен 5, не улетит — 4».
- Учусь в довольно странном универе, где каждый год устраивают какие-то тематические движухи. Как-то раз приходим на лекцию по истории, а там препод в облачении рыцаря! Шлем, кольчуга. Все бы ничего, но внезапно ему стало плохо. Все дружно начали помогать снять доспехи. И тут заходит декан, видит всю эту картину и просто закрывает дверь, тяжело вздохнув.
Декан подумал, что идёт реконструкция Ледового Побоища, вероятно, и ретировался, чтоб не попасть, до кучи, под замес.
ЗЫ: Препода откачали, я так понимаю, если уж внимание акцентировано на реакции декана.
- Препод, мужик лет под шестьдесят, любил внезапно «будить» аудиторию вопросами про смысл жизни, бытие и прочую экзистенциальную боль.И вот он тыкает пальцем в парня, который явно пришел в том, в чем вчера уснул и спрашивает, в чем смысл существования. Парень долго моргает, явно пытаясь сфокусироваться, потом тяжело вздыхает и выдает: «Если честно, сейчас смысл жизни — не сдохнуть на этой паре». В аудитории начался истерический смех, кто-то реально сполз под парту. Препод молча снял очки, посмотрел на него секунд десять и сказал: «Знаете, молодой человек, это самый честный ответ за последние двадцать лет». Поставил ему зачёт в ведомости, закрыл тетрадь и отпустил всю группу. После этого мы поняли, что философия — предмет с прикладным применением.
у нас была пара по горным машинам и механизмам, после часового перерыва, когда первый раз пришли на лекцию, препод сказал, что сдать будет легко, нужно просто все учить и относиться к нему с уважением: не спать на лекции. Вроде выполнимо, но в перерыв многие плотно обедали и потом приходишь в душную аудиторию и вся группа начинает зевать. Ещё хуже, если на секунду дольше моргнул, тут это чудо подбегает и орет: "вы спите!" и требует, чтобы повторили последнюю его фразу. Вся лекция была: Вы спите! Нет, я моргнул! Скреппер состоит из...
- Один парень пришел на экзамен, сел, вытянул билет, побледнел и понял, что не знает вообще ничего. Сидит, думает, и тут из кармана у него начинает играть будильник с фразой «ВСТАВАЙ, ТЫ НИЧЕГО НЕ ВЫУЧИЛ». Аудитория замерла. Препод медленно подошел, посмотрел на него и выдал: «Ну раз уж даже телефон в курсе ситуации — отвечайте». Парень честно рассказал всё, что знал, минут на три. Получил тройку и аплодисменты. Это был самый нервный и самый честный экзамен в нашей жизни.
- Лекция по матанализу, тишина, все старательно скрипят ручками. Вдруг дверь открывается, заходит наш профессор, а у него на плече — огромный яркий попугай ара. Препод как ни в чем не бывало открывает журнал и начинает перекличку. Когда доходит до фамилии заядлого прогульщика, попугай внезапно орет на всю аудиторию: «Опять нет! Опять нет!» Оказалось, птицу не с кем было оставить дома, и профессор взял её с собой. Весь час попугай внимательно слушал лекцию про интегралы, а в конце, когда кто-то из студентов робко спросил: «А это будет на экзамене?», птица четко ответила: «Конечно, неудачник!». Мы так и не поняли, шутка это была или спецподготовка, но на ту пересдачу пришли абсолютно все — боялись, что попугай запомнил нас в лицо.
Зачем "старательно скрипеть ручками", если препод ещё не пришёл?
Как это " попугая не с кем было оставить дома"? Это же не младенец.
- Когда я учился на журналиста, у нас был один очень мудрый преподаватель. Старенький такой мужчина, очень добрый и умный, звали его Анатолий Анатольевич. Я навсегда запомнил его лекцию про пресс-конференции. Он так четко и качественно подал материал, что одну из его фраз мы даже взяли на вооружение в повседневную жизнь. «Пресс-конференция — это умение отвечать на вопросы, которые тебе не задавали, с целью не отвечать на те, которые тебе задали». Хоть у меня и нет ежедневных пресс-конференций, но от вопросов жены я научился «отбиваться».
- Университет. Конец мая. Солнце палит нещадно, окна не откроешь, так как прикручены шурупами. Приходит преподаватель — женщина 30 лет в длинном одеянии и просит открыть окна. Мы объяснили ситуацию. Смотрим, а она достает из сумочки отвертку. Далее она лично открутила шурупы с двух окон и вернула отвертку обратно в сумочку. Невероятная женщина.
Какая стремная получилась картинка. Женщина ломает, муля по наклону отвертку, ручку окна, парты направлены к окну, а не к доске.
- Один парень на потоке был безнадежно влюблен в отличницу с первой парты, но не решался даже подойти. На зачете по зарубежной литературе он вытянул билет по «Ромео и Джульетте», побледнел и начал что-то невнятно говорить. Преподаватель — суровый мужчина, которого все звали «Гроза факультета» — молча выслушал это, вздохнул и сказал: «Знаете, голубчик, Шекспир писал не про теоремы, а про чувства. Вот вы, если бы любили по-настоящему, нашли бы слова?». Парень внезапно выдал: "Нашел бы, но она на меня даже не смотрит«.В аудитории повисла тишина. Препод поправил очки, посмотрел на ту самую отличницу и произнес: «Елена, поставьте ему „зачет“ своей рукой в ведомости, если он пригласит вас сегодня на кофе. Я разрешаю это как исключение ради торжества классики». Весь поток зааплодировал, а пара в итоге поженилась через два года после выпуска.
- У меня в университете есть один милый преподаватель, которого я обожаю. Однажды я опоздала к нему на пару на час, и он попросил меня написать ему объяснительную. Мне не пришлось ничего выдумывать, потому что я писала правду: «Кошка устроила скандал утром, оборвала шторы, раскидала корм по квартире и перевернула лоток просто потому, что у нее закончилась рыба». Преподаватель прочитал мою объяснительную и вошел в положение. На следующую пару он принес мне несколько килограммов замороженной рыбы со словами: «Это чтобы вы до конца семестра не опаздывали, кошке передавайте привет!»
Ага, а потом рыба тихо размораживалась и воняла, пока девушка была на лекциях.
- На факультете появилась новая преподавательница — молодая, очень строгая, из тех, кто не улыбается в принципе. Весь семестр она нещадно «гоняла» даже отличников. Мы строили безумные теории: от «дочки ректора» до проверки из министерства. Пытались найти её в соцсетях, но там было пусто, будто человека вообще не существует.
Развязка случилась на самом сложном экзамене. Когда мы уже прощались с надеждой на нормальные оценки, в аудиторию зашел наш декан. Он по-свойски обнял ее за плечи и спросил: «Ну что, Лена, убедилась, что мои студенты — крепкие орешки?». Оказалось, она его бывшая ученица, а вся эта строгость была частью эксперимента для её диссертации о том, как студенты ведут себя в стрессовых ситуациях. В итоге тем, кто не сдался под её напором, она поставила заслуженные «пятерки» и позвала в свой научный проект. Обида мигом прошла, но нервы она нам пощекотала знатно.
Я правильно поняла, что это был эксперимент над людьми, бесправнымм студентами???
- У нас был молодой преподаватель философии. Когда кто-то опаздывал на его лекцию, он не разрешал садиться, пока студент не станцует, не споет или не прочитает стих перед всеми. Чего только люди не показывали. Мой одногруппник, любивший припоздниться, даже раз на шпагат сел. Однажды опоздал сам философ. Мы предложили ему спеть или станцевать. Но он почему-то не стал.
- Экзамен по биологии. Преподавательница была на высоких каблуках. Но когда ей нужно было пройти по аудитории, она снимала туфли и ходила в носках.
А у вас есть истории со студенческих времен, которые запомнились на всю жизнь?
