14 живых историй о классных руководителях, которые стали для учеников по-настоящему родными людьми

Одни ставят двойки за забытую сменку, а другие — приходят на урок в костюме киногероя, чтобы объяснить скучную тему, или защищают свой класс перед директором, как родных детей. Эти 14 учителей стали для своих учеников настоящими звездами. Посмотрите на классных руководителей, которых не просто уважают, а буквально готовы носить на руках — и, поверьте, за дело!