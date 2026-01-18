Это да, с мама-папа-я-животные всегда забавно) Лежишь такая, расслабленная, рядом любимое ласковое дитё и " я твой поросёночек, а ты свинка, а папа хряк!")) или "я коровчик, ты корова, а папа бычара"))
15 теплых моментов, которые показывают: с детьми обычный день никогда не бывает скучным
Семья
7 часов назад
Родительство — это грандиозный план, в котором всегда есть место для доброй импровизации. Ведь жизнь часто предлагает свои сценарии: забавные, находчивые и совершенно неожиданные. Оказывается, самые теплые семейные воспоминания рождаются не в те моменты, когда всё идет строго по пунктам, а когда мы с улыбкой принимаем приятные сюрпризы. Делимся 15 историями, которые показывают: искренний смех и спонтанность делают нашу жизнь только ярче.
- У нас с мужем два ребёнка: семилетняя дочь и пятилетний сын. Он хочет собачку, постоянно просит у нас, а она хочет кошечку, тоже напоминает о том, что пора бы уже питомца завести. Сказали им с мужем, чтобы решали сами, кто им нужен. Неделя прошла, они спорили, решали, считалочками и играми, но так и не пришли к общему выводу. На следующий день подходит сын и говорит: «Ладно, мам, пусть будет котик! Я джентльмен, уступлю». В тот же день подходит дочь со словами: «Мам, я люблю братика, пусть будет собачка!». Мы с мужем не могли сопротивляться такой милоте, поэтому решили исполнить мечту обоих. Только через неделю случайно услышала разговор детей: «Круто ты это придумала! Они нам поверили, теперь у нас есть и кот, и собака!». Умные дети у нас растут, даже слишком. © Мамдаринка / VK
- Как-то вечером наш 3-летний сынок устроил обнимашки с мамой. Дальше последовал такой диалог.
Малыш: «Мамочка, я твой маленький мышонок, а ты — моя мама-мышка. А папочка — папа-мышь».
Жена умиляется и говорит: «Как мило! А твоя сестренка тогда кто?»
Чадо выдает: «А она — крыса!» © oui_mais_non / Reddit
- Сыну 3,5 года. Сидит и ест хлеб. Прошу поделиться со мной и младшей сестрой в воспитательных целях. Сын отламывает хлеб, слышит, какой он добрый. И на радостях дает еще по кусочку. Затем еще и еще. И тут неожиданно он останавливается, окидывает нас взглядом и выдает: «Мама, Оля, да вы же у меня прямо как голуби». © a.snigir / Pikabu
- Сыну пять, ходили мы с ним раз в магазин. Я вдоль полок иду, на товар посматриваю, от покупателей уворачиваюсь. Вдруг слышу: «А вот эти печенья, они ведь вредные?» Смотрю — там явная химозина в яркой упаковке. Сын не успокаивается, про другие спрашивает, про третьи. А потом помолчал и такой: «Так что же получается? Тут все печеньки вредные?» А в глазах обида такая и разочарование. «Нет. Сейчас поищем». И таки нашли. И купили. Хотя и не собирались вовсе. © Serstrant / Pikabu
- Собрались всей семьей на юбилей к дедушке. Дочь (4 года) должна была быть «лицом семьи» в белоснежном платье. Пока я докрашивала ресницы, в квартире наступила подозрительная тишина. Выхожу в коридор: дочь стоит в центре комнаты, платье всё в аккуратных синих кружочках. На мой немой вопрос она гордо ответила: «Мам, оно было слишком белое, как в больнице. Я добавила горошек фломастером, чтобы дедушке было весело!». Пришлось дедушке встречать внучку в стиле «авангард» и в моей запасной футболке, подвязанной ремнем. Веселее дедушке точно стало.
- Когда дочке было 3–4 года, в детском саду дали задание — выучить имя и отчество родителей. В течение дня мы учили и повторяли, но дочка все никак не могла запомнить отчество папы. Уже пора спать, но тут она выдает: «Мам, уж лучше я в садике скажу, что папа у нас «инкогнито». Ох уж эта детская логика. © Подслушано / Ideer
А я не понимаю, если всё же решили сменить разрисованные платье, почему не взять одежду ребёнка? Они же у себя пока в квартире были, как я поняла.
-
-
Ответить
- Сыну было 4 года, играл с отцом в прятки. По очереди они считали и прятались, а я в другой комнате смотрела телевизор. Внезапно приходит сын, ложится рядом со мной на диван и тоже начинает смотреть телик. Примерно через полчаса спрашиваю: «А где папа-то наш?» И тут ребенок выдает: «Ой, он же прячется!» Я думала, что они закончили играть, а мелкий, оказывается, просто про отца забыл. Как же я смеялась, когда мы нашли папу за шторкой в ванной. Через полчаса. © Подслушано / Ideer
- В садике дали задание принести на утренник что-то из дома, что нас как семью объединяет. Сидим вечером, ломаем голову, что взять. Игрушки, книжки, фотки, все как-то банально. И тут мой мелкий выдает: «Мам, давай я папин кошелек возьму». Я сначала офигела, переспросила, а он серьезно так объясняет, что папа всегда деньги зарабатывает, нам все покупает, значит это и есть главное, что нас объединяет. Я сижу, смеюсь сквозь слезы, потому что ну отчасти он прав. Пока мы тут про духовные ценности думаем, ребенок уже все разложил по полочкам. На следующий день пошли в садик с этим кошельком. Воспитательница оценила. © Мамдаринка / VK
- Захожу как-то в гости к сестре и застаю ее в полном изумлении. У нее двое детей — 4 и 5 лет. Спрашиваю, что случилось, а она отвечает: «Иди посмотри, что сделали твои племянники, пока я была в душе». Захожу на кухню, а там как будто снег выпал: все покрыто слоем белого порошка! Оказалось, дети горстями кидали муку во вращающийся вентилятор. Я начала хохотать, и сестра вслед за мной. Потом мы вчетвером делали уборку несколько часов.
Мука, между прочим, огне- и взрывоопасная. Когда вот так распылена в воздухе.
-
-
Ответить
- Сын каждый день осыпает меня комплиментами. Обычно что-то бытовое: «Мама, ты лучше всех делаешь бутерброды». «Мама, ты так классно гладишь мне штанишки». Я уже привыкла, что мои суперспособности ограничиваются бытом. Но сегодня он выдал нечто новое. Говорит с гордостью: «Мам, ты лучше всех убираешь мне козявки!» Как говориться, а чего добились вы? © Мамдаринка / VK
- Мама до сих пор со смехом вспоминает мой первый опыт в качестве инспектора по безопасности. В детстве я очень серьезно отчитала незнакомого мужчину на переходе за то, что он собрался переходить дорогу, не держа маму за руку. Мужчина не растерялся, галантно предложил руку стоящей рядом пожилой женщине, и они вместе послушно перешли улицу под моим присмотром. В конце я похвалила его, сказав, что он «очень хороший мальчик». Вот так детская непосредственность заставила двух взрослых людей на минуту вернуться в детство. © ValuableM***9 / Reddit
- Мне нравится детская непосредственность. Был такой диалог с дочкой.
— Мама, давным-давно, когда я была маленькой, я была у тебя в животе?
— Ага!
— А когда я стану такой же большой, как ты, ты будешь у меня в животе?
— Нет, это не так работает, милая. © st****robots / Reddit
- Повезли четырехлетнего сына в парк развлечений. Он сразу присмотрел себе механического пони и терпеливо ждал своей очереди. Сотрудник аттракциона перед посадкой вежливо спрашивал каждого ребенка: «Сколько тебе лет?». Когда очередь дошла до нашего сына, он на секунду замялся, а потом, стараясь выглядеть максимально солидно, уверенно ответил: «Восемнадцать!». Очередь так и полегла от смеха. Видимо, парень решил не рисковать и сразу предъявить «взрослые» права на катание. © random_char / Reddit
- Когда сыну было 5, официантка в кафе спросила его, мол, сколько тебе лет. А он и выдал громогласно: «Мне 5, и я сегодня ходил в туалет, сам со всем справился!» Думаю, буквально все в пределах 4 столов от нас были очень впечатлены. © D***Hopper / Reddit
- На днях застала свою трехлетнюю дочь за очень странным занятием: она сидела перед старым фотоальбомом и с явным недоумением нажимала пальчиком на фотографии, а потом пыталась их «свайпнуть» вправо. Когда у неё ничего не получилось, она подошла ко мне с абсолютно серьезным видом, протянула альбом и сказала: «Мам, сломалось! Картинки не листаются, и видео не включается». В этот момент я поняла, что для нового поколения бумажные фото — это просто планшеты, у которых внезапно сели батарейки. Пришлось объяснять, что это «тёплые аналоговые воспоминания», а не зависшее приложение!
А если вам нравятся подборки историй, тогда советуем не пропустить:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 пар снимков, на которых перемены видны невооруженным глазом
Фотоподборки
2 месяца назад
20+ ярких попутчиков, которые могут оживить даже самую скучную поездку
15 случайных встреч, которые превратили обычный день в маленькое чудо
15+ историй о детях, чьи родители уже пресс от смеха накачали
16 честных историй от работников ЗАГСа, которые порой сами не верят в то, что происходит на регистрациях
Истории
1 неделя назад
15 историй из жизни с таким поворотом, что любой сценарист обзавидуется
15 женщин рассказали, в какой момент поняли: «Да я вообще классная!»
16 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не задержался на работе
15 девушек пошли на свидание, а попали в чистый анекдот
Истории
5 дней назад
15 человек, которым в руки попали вещи, да не простые, а с секретом
Народное творчество
1 месяц назад
15 пар показали, что совместный быт — это вечный стендап
Фотоподборки
2 недели назад
16 историй, которые начались, как обычно, а закончились безудержным хохотом
Истории
1 неделя назад