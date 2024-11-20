17 историй о людях, которые пошли на работу, а попали в комедийное шоу

Работа — это не всегда рутина. Порой во время перерывов или в самый разгар трудового дня случаются милые, а то и прямо-таки анекдотичные ситуации. Следующие истории наверняка не только поднимут настроение, но и, возможно, наведут на мысль, как укротить разбушевавшегося начальника.