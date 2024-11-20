прям, как у нас. человек делает запрос в техподдержку: не работает Тимз. загорелые товарищи из техподдержки пишут в запросе: пытались связаться через тимз, нам не ответили, потому закрываем запрос.
17 историй о людях, которые пошли на работу, а попали в комедийное шоу
Работа — это не всегда рутина. Порой во время перерывов или в самый разгар трудового дня случаются милые, а то и прямо-таки анекдотичные ситуации. Следующие истории наверняка не только поднимут настроение, но и, возможно, наведут на мысль, как укротить разбушевавшегося начальника.
- Недавно смешной случай произошел с оператором моей сети. Целый день никто не мог до меня дописаться. Начальница скинула информацию на телефон в виде СМС, прошло время, и она перезванивает, спрашивая: «Вы прочитали?» Так я выяснила, что ко мне СМС не доходят. Позвонила на горячую линию, все разъяснила. Сказали, что запретов никаких нет и мне вышлют информацию, как настроить телефон. Задаю на всякий случай вопрос:
– А вы как мне вышлите информацию? СМС-кой?
– Все верно!
Вот как не смеяться над этой ситуацией. © Рабочие истории / VK
- Было очень жесткое совещание с боссом, потому что мы облажались. Он-то и не кричал, но люлей всыпал нормальных. Выхожу я из кабинета и чувствую: что-то в глаз попало. Боль становится все сильнее, и я понимаю, что у меня линза сместилась. Со слезами на глазах бегу в туалет. Не могу никак достать линзу, одним глазом плачу, психую. Это заметили мои коллеги и, не поняв, в чем дело, начали спрашивать, все ли со мной хорошо. Я говорю: «Да все окей». А сама рыдаю. Через несколько минут стук в дверь туалета, а дальше голос моего босса: «Аня, что случилось? Аня, простите, если я вас обидел. Это просто совещание. И я же не кричал и не переходил на оскорбления. Аня, давайте поговорим». Коллеги подумали, что я разревелась из-за совещания, и побежали к боссу. Я им все потом объяснила, но смешно до сих пор. Хотя классно, что руководитель у нас такой человечный. © Не все поймут / VK
- Поссорилась как-то с директором. Тот в сердцах заявил мне, что больше не хочет со мной работать. А я за словом в карман лезть не привыкла, возьми и скажи ему: «Не хотите работать — пишите заявление и увольняйтесь!» После того, как директор пришел в себя от шока, он начал смеяться и хохотал так долго, что забыл, из-за чего мы поссорились. После этого я проработала там еще 10 лет! © Reyhan / ADME
- У нашего генерального фамилия Королев, а кличка — Король. И вот как-то перед Новым годом он нам выдал голую зарплату, но пообещал позже компенсировать. А потом собирает нас и говорит: «Ребята, я вам бонусы перед праздником зажал. Но я свое слово держу». И выдает нам конверты, а там в 2 раза больше денег, чем он обещал! А потом добавляет: «Надеюсь, вы это оцените, и в трудные времена тоже меня не бросите». Несколько секунд в кабинете стояло ошеломленное молчание, и тут из последнего ряда раздался дрожащий от волнения голос нашего инженера-сантехника Ярика: «Да здравствует король!» © Darkman19 / Pikabu
По последнему посту - манипулятор куев ваш эль диретторе.))
То что он вам в конвертах отдал - он тока от налогов ушёл, и не компенсирует ваши пенсионные отчисления))
Хотя да, вам приятно было))))
- У нас на работе появилось правило: вне официально запланированной встречи сотрудникам не разрешается ни с кем разговаривать более 2 минут. Что ж, сотрудники подчинились. Они начали просто резко разворачиваться и уходить по истечении двух минут каждый раз, когда начальство останавливало их для беседы. Правило быстро отменили. © William-Eisenhauer-1 / Quora
- Работала аниматором. Однажды я вела день рождения у мальчика. Там не заказали пиратов или Человека-паука, как делали другие. Это была "звериная" вечеринка. Я была кошкой: просто в красивом платье, с ушками и нарисованной мордочкой. 6-летний именинник восхищенно сказал: "Вы такая красивая". Это один из самых искренних комплиментов, которые я получала. Приятно.
- Всегда думала, что работа с детьми с ограниченными возможностями — кромешный ад, и я никогда не смогу этого делать. Но жизнь повернулась иначе, мне приходится индивидуально заниматься с такими ребятами. Они прекрасны. Каждый по-своему. Почти все очень добрые и глубокие ребята. И меня охватывает чувство неповторимой радости, когда я снова вижу их горящие глаза. Мне жаль, что с учебой у них сложности, но у многих из них есть способности в других сферах. Рада, что могу с ними работать. © Подслушано / Ideer
- Мне на работе дали прозвище Капитан Блэк. Был у нас корпоратив. Оказывается, на каждый праздник у нас в компании какой-то дресс-код, но я об этом не знал, так как на тот момент работал всего пару месяцев. Прихожу я в назначенное место и вижу, что все в белом, а я по-праздничному одет, но весь в черном. Черные джинсы, черная рубаха и черный пиджак. Коллеги, конечно, извинились, что не предупредили о дресс-коде, но в тот же день присвоили мне вот такую интересную кликуху. Хорошо хоть не в желтом пришел, а то был бы еще каким-нибудь Цыпленком. Капитан Блэк поприятнее звучит. © Рабочие истории / VK
- Я шла по длинному коридору, впереди шагала коллега. Когда мы подошли к лифту, она отметила: «У тебя очень ритмичная походка». Это был необычный комплимент. Я получала много лестных комментариев, но запомнился мне именно этот. © Sharaddha-Adhikari / Quora
- Работаю продавцом-кассиром в большом магазине одежды, обуви, аксессуаров и так далее. По восемь часов исключительно на ногах. Устаю безумно, работы много. Сегодня вечером на кассе один покупатель спросил: "Одежду в пакет сложить?" Я ответила, что чек пробью и сама сложу, на что в ответ услышала: "Я сам. Вы, наверное, устали". Так приятно стало… Вот только ради таких людей хочется работать. А не ради наглых и зажравшихся рож. © Подслушано / VK
- Я единственная девушка среди мужского коллектива и мне, в принципе, комфортно, но все же. У парней одни и те же темы для общения, которые мне не интересны. То девушек обсуждают, то у них тачка навернулась и надо новую, а это споры, какая лучше. Но 23 февраля я поняла, что никакие они не крутышки. Они устроили корпоратив, заказали танцовщицу. Та то и дело завлекала парней в танец, а те жались по углам, смущенно опускали взгляд. Выйти танцевать осмелились только я и мужчина 64 лет. © Рабочие истории / VK
- Я работаю в киоске на набережной. Пришел вчера утром парень, заказал кофе и попросил телефон поставить на зарядку. Пока он пил кофе и ждал, когда подзарядится телефон, разговорились. Он сказал, что у него сегодня день рождения, а праздничного настроения совсем нет, еще и выходной на работе не дали. Весь в расстроенных чувствах. Решила порадовать парня, врубила на колонке песню «С днем рождения». Он аж расцвел. Заулыбался сразу и довольный пошел на работу. Пообещал тортик принести, а мне он не нужен, главное, что человека порадовала. © Рабочие истории / VK
- Во время празднования Дня города мы с подругой рисовали аквагрим. За день я зарабатывала почти столько, сколько мне платили за месяц в офисе. Правда, руки на следующий день отваливались. Интересно было наблюдать за людьми. Даже самые непоседливые дети сидели, как мышки, когда мы им рисовали цветы или Бэтмена. Многие взрослые, стесняясь, тоже просили себе рисунок. Вроде как праздник - можно подурачиться. Меня поразила одна женщина. Яркая блондинка лет 50-ти. Попросила нарисовать ей дракона прямо в пышном декольте. Она работала диспетчером такси и как раз шла на смену. Сказала, что "парни оценят". Конечно, дракон был нарисован наилучшим образом.
- Сразу после универа пошла работать бариста. Не потому, что выхода не было, а мне реально нравится вся эта культура. Не работа, а кайф. Плюс у меня есть свое дело, которое тоже приносит и деньги, и удовольствие. И очень меня забавляют бывшие одногруппники, которые иногда в мою смену заходят за кофе. Некоторые с таким состраданием смотрят, мол, бедняга, не устроилась в жизни, раз на такую работу пошла. Только им невдомек, что это мне жалко их, идущих со своей ненавистной работы (зато по специальности!), уставших, ждущих пятницы как манны небесной. А я себе выбираю любой график , работаю сколько захочу и зарабатываю не меньше. © Подслушано / Ideer
Всегда в историях, подобных истории про девушку-бариста, создаётся впечатление, что авторы уговаривают таким образом сами себя, что они круче, чем все остальные
- Работала в колледже. Наша директриса была помешана на контроле. Однажды она отправила сотрудникам электронное письмо: «Если вы покидаете здание по любой причине в течение дня, то должны написать мне электронное письмо и сообщить, куда вы идете, почему и когда вернетесь». Что? Мы работаем в тюрьме? Одна коллега ей написала: «Я ухожу в библиотеку, чтобы сходить там в туалет. У них самые чистые туалеты в кампусе. Это может занять некоторое время. Вернусь, когда закончу». На следующий день правило отменили. © Ira Thor / Quora
- Есть у меня подчиненная. Отличный специалист, но нет ни вкуса, ни понятия уместности. Прийти в почти бальном платье на корпоратив — легко. Какие-то вечные рюши, блестки. Недавно захотела взять ее с собой на встречу, сказала одеться строго. В итоге: классического кроя костюм из ярко-алой ткани, сама ткань в какую-то розочку, как занавеска. Блузка цветастая и колготки черные с узором. И ведь человек будет недоумевать, почему над ней посмеиваются. © Подслушано / Ideer
- Привела 5-летнего сынулю на работу. И тот возьми и ляпни в присутствии коллег: «Мама, а почему у меня два папы?» И вот стою в шоке и чувствую, что моя репутация летит к чертям, сын настойчиво повторяет вопрос, вгоняя меня в краску, и тут выясняется, что он имел в виду моего мужа и своего крестного отца. Благо, быстро разобрались, а то чуть не опозорилась. © Не все поймут / VK
Пожалуй, каждый хоть раз сталкивался со странными клиентами или чудаковатыми коллегами. О том, какими сюрпризами может обернуться обычный рабочий день, можно узнать в этой статье.