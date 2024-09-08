14 занимательных историй о людях, чей рабочий день пошел не по плану
Истории
7 часов назад
Проводя еженедельно часов по 40 на работе, мы волей-неволей сталкиваемся со странными клиентами, вредным начальством или чудаковатыми коллегами. О том, какими ситуациями — порой курьезными, порой раздражающими — обернулся обычный рабочий день, решили поведать герои этой статьи.
- Моя жена — тренер по художественной гимнастике. И порядком устала от родителей, которые за 3 часа в неделю ждут невероятных достижений, при этом то, чем рекомендуют заниматься с детьми дома — не занимаются. Один отец ее особенно достает: каждую тренировку вылавливает и спрашивает, почему нет результатов. А вчера он выдал следующее:
— Ирина Евгеньевна, почему у нас результатов нет?
— Я вам уже отвечала на этот вопрос.
— Ну вот смотрите. На гимнастику мы ходим уже 9 месяцев — и никаких результатов, а вот на акробатику сходили на 2 занятия — и уже сели на шпагат.
И не понимает же, что в этом львиная доля заслуги именно гимнастики. © velikijslava / Pikabu
- Мой приятель однажды решил «обезопасить» все свои пароли. В тот момент они все хранились у него в проге [компьютерная программа или приложение — прим. ADME], для которой был нужен только один пароль. Но он решил распечатать все пароли и собрать в бумажной записной книжке, чтоб никакая кибер-атака их точно не стырила. Но сделать это додумался на работе, а трудился он в компании, занимавшей 3 этажа со множеством офисов на каждом. И вот он нажал кнопку «печать», печать пошла — но из принтера ничего не вылезло! И он понял, что неизвестно на какой из принтеров отправил файл с паролями и указанием, от чего каждый пароль. Около получаса ходил по офисам и искал свои секретные данные. Я ржала как конь, когда слушала эту историю. © Elean / ADME
- Работаю гинекологом. Направили ко мне на медосмотр первокурсниц. А те так нервничают и что нужно на прием, толком не читают. И вот приходит ко мне одна такая, приносит гинекологический набор, перчатки и банку меда. У меня брови домиком: мол, мед-то зачем? А она мне, не краснея, отвечает: «Так у вас так написано». Оказалось, в объявлении на двери, что для осмотра требуются мед. перчатки и гинекологический набор для взятия мазка, она поняла «мед. перчатки» как 2 разных предмета. © Палата № 6 / VK
- Работаю мастером маникюра в салоне, делаю все на совесть. Но как-то красила женщине ноготки, а та начала ныть, что неаккуратно. Но вскоре записалась ко мне снова. И в итоге опять раскритиковала маникюр. Я попросила уже админа не записывать ее ко мне, но клиентка сама напросилась ко мне. Сделала ей маникюр, после чего услышала, что наложила слишком много геля и цвет какой-то грязный. Тут уже я взъелась на нее и в лоб спросила: «Зачем тогда ко мне ходите?» И получила бесподобный ответ, что ей ни один маникюр за всю жизнь не понравился, все делают не так, как она хочет. А ко мне она ходит, потому что я лучшая из худших. © Карамель / VK
- На работе взяли начальником откровенного дурачка, который женщин ни во что не ставит. Любая работа, которую делают наши девочки, — полная фигня. Пару раз говорил, что вместо всего нашего отдела нужно взять одного парня. Мы смирились и начали искать работу. Первая коллега уволилась через 3 дня, в течение месяца ушли еще двое. Я отработала 2 недели и уже выхожу на новое место, а последняя девочка взяла больничный и через месяц уйдет в декрет. Так как дела передавать было некому, я их передала тому самому начальнику. Его мечта сбылась! Теперь он один будет работать за весь отдел. © Подслушано / Ideer
- Пришла я позавчера в солярий. Дождь у нас лил как из ведра. Администратор на входе просила всех надеть бахилы, которые сама же и выдавала. Села я на стульчик ждать своей очереди. Тут влетает девушка. На кроссовках столько грязи, что аж самих кроссовок не видно, такое ощущение, что в солярий она бежала по полю. И такая с ходу: «Здравствуйте, мне позагорать надо!» Администратор ей говорит: «Хорошо, только перед вами 2 человека, наденьте бахилы и присядьте, пожалуйста». Женщина эта делает удивленное лицо: «В смысле ждать? Я не хочу ждать, мне сейчас надо!» Администратор вежливо пытается объяснить, что прямо сейчас никак не получится, она людей из кабинок не выгонит, да и очередь тоже не подвинется. Эта начинает орать, как потерпевшая, что это вообще за контора, какие тут все непонимающие, ей позагорать надо. Администратор все это время пытается ее успокоить и протягивает бахилы, чтобы клиентка надела. Женщина так посмотрела на бахилы и говорит: «Что это вообще такое, какие еще бахилы? Все, пошли вы все знаете куда? Лучше буду ходить бледная, как аристократка, чем приду к вам еще раз!» Хлопнула дверью и ушла. © Рабочие истории / VK
- Обучал новую сотрудницу, лет 40. Однажды приходит на работу вся в соплях. Говорю ей, мол, да ты больная на сквозь, иди домой. А она уверяет меня, что с ней все в порядке. Объясняю, что у нас в конторе можно без проблем взять больничный и все в таком роде. А она в ответ: «А я и не болею. Вот недавно была в гостях у маленького племянника, он там вообще с жутким гриппом лежит». Я в ужасе, говорю, мол, так ты заразилась. А она в ответ рассмеялась и заявила: «Ты чего такой глупый? Ты вообще в курсе, что взрослые от детей ничем заразиться не могут?» © Bwoah_Its_Kimi / Reddit
- Работаю в зоомагазине в ТЦ. Женщины с детьми мой нелюбимый вид клиентов. Точнее, это даже не клиенты, они приходят в магазин, как в какой-то зоопарк, или площадку с живым уголком. В клетки пальцы суют, чуть ли их не открывают, на замечания ноль реакции! Последней каплей стала маман, которая в воскресенье заходит в магазин со своим сыном лет так 8-9, наверное, и говорит ему: «Так сынок, ты тут будь, развлекайся, смотри, играй, а я быстро в парикмахерскую, только никуда отсюда не уходи!» Я стояла просто с открытым ртом и потеряла дар речи. Тут мадам только решила уходить, как я ее одернула. Популярно объяснила ей, что тут не детская комната, и не передержка для детей, и нянь тут нет, а если оставит в магазине сына, то я вызову и полицию, и опеку. Так эта еще недовольная ушла, бубнила там что-то под нос, цокала. А я до сих пор в шоке. © Рабочие истории / VK
- Нам на работе как-то нужно было кучу писем отправить. Поэтому чтобы не писать от руки, решили распечатать наклейки с адресами клиентов и просто их наклеить. Привлекли для помощи коллегу. Приходит она, вручаю ей пачку конвертов и наклейки. Через 15 минут она показывает, каких успехов добилась. Смотрю, а там стикеры попросту наклеены на поле с нашим обратным адресом. © teamcaptain / Reddit
- Начальников, как правило, не любят. На моей прошлой работе не исключение. Общалась как-то по телефону на рабочем месте одна из наших сотрудниц со своей сменщицей, в очередной раз ругая начальницу. Тут на вторую линию звонит начальница. Дала очередные ценные указания по работе и в грубой форме отчитала, что та разговаривает по телефону на рабочем месте. Сотрудница, после разговора разъяренная, пытается опять позвонить своей сменщице, чтобы передать свои чувства. Но звонит случайно начальнице. Не узнав даже по голосу ее «алло», с ходу выпаливает: «Представь, она вообще офигела. Штрафы ввела». И дальше посыпала неприглядными эпитетами о ее внешности. В ответ последовала тишина, а затем: «Спасибо, но ты уволена!» © Подслушано / Ideer
- Чиню компьютеры. Пришел в офис по вызову, мол, ничего не работает. Обычно люди просто забывают включить комп в розетку или прочая ерунда, но тут приехал, действительно, не включается. Спрашиваю: «А что вы делали вообще, когда он выключился?» Дама заявляет: «А я использовала его функцию охлаждения». Оказалось, что она приняла разъем в виде воронки сзади корпуса за лоток для воды. Несу я, значит, этот комп к мусорке. Коллеги из IT в непонятках смотрят на меня, но все вопросы отпали, когда я молча вылил из процессора воду. © azrael1102 / Reddit
- Я работал в банке. Однажды коллега просто взял $ 3000 наличными. Знаете почему? Лень было убирать их в кассу. Он решил, что просто унесет их в кармане домой, а завтра вернет. Так он и сделал, конечно, но его все равно уволили. © elmatador12 / Reddit
- Я работаю в сфере строительства. Пришли к нам два новых сотрудника. Сидим с начальником, обсуждаем что-то, тут он кого-то из новеньких просит сходить за кофе. Они взяли деньги, ушли вдвоем. И больше не вернулись. © Dendad1218 / Reddit
- Коллега уже год приводит после школы сына на работу, а сейчас на каникулах он вообще целыми днями тут тусит. Мало того, что он всех отвлекает, так еще и по холодильникам лазит. Без спросу открывает контейнеры, съедает из них все, что ему нравится. Другие приходят на обед, а в контейнере пусто. А коллега на это только улыбается и ее коронное: «Ну это же ребенок!» Все мы понимаем, что это ребенок, но в 9 лет уже пора бы знать правила приличия хоть какие-то. А я устала сидеть голодной на работе только потому, что мать не может принести своему ребенку обед. © Рабочие истории / VK
Если у вас есть настроение посмеяться, то самое время посмотреть эту фотоподборку о рабочих буднях, дополненную парой любопытных историй.
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