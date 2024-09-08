14 занимательных историй о людях, чей рабочий день пошел не по плану

Проводя еженедельно часов по 40 на работе, мы волей-неволей сталкиваемся со странными клиентами, вредным начальством или чудаковатыми коллегами. О том, какими ситуациями — порой курьезными, порой раздражающими — обернулся обычный рабочий день, решили поведать герои этой статьи.