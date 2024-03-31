Ему бы замутить с женщиной, которая воет на балконе от одиночества. Мы не знаем и любим по упоминанию в десятке статей
15+ красноречивых переписок, в которых накал страстей покруче, чем в Санта-Барбаре
Ежедневно мы пишем и читаем десятки сообщений в различных социальных сетях. Порой переписка так лихо закручивается, что начинает походить на какой-то сценарий к комедийному фильму. В такие моменты остается только сделать скриншот.
В многоквартирных домах всегда весело
Всего-то ошиблась номером, но зато какие приключения
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
Кому-то предстоит серьезный разговор
Порой ситуация «вечно недовольна» выглядит так
Для создания этого материала были использованы следующие источники: vasabi37 / Pikabu
«Причина опоздания признана уважительной»
Юмор — наше все
Кстати, посмотрите еще на одну нашу подборку эпичных переписок, финал которых даже неожиданнее, чем снег в июне.
Когда в душе ты химик
«У девушки на сайте знакомств в описании шутка о том, что она такая же улыбчивая, как рыбка из рекламы крекеров. Решил пошутить»
«Приходит мне сообщение с неизвестного номера. Оказалось, бывший пишет с номера подруги. Прошло три года с нашего разрыва»
«Несколько условий, говоришь...»
Вероятно, опыт у этого соискателя был такой себе...
Как же классно, когда под рукой всегда есть переписки, которые можно смело пересказывать в компании друзей, чтобы все похохотали от души.
«Из переписки с подругой, которая работает учителем с графиком 6/1»
Когда просто хочешь продать что-то в интернете
«Как думаете, это нехороший звоночек или стоит попросить прощения и общаться дальше?»
«Друг купил робот-пылесос как у меня. Вот что такое киберуважение»
Парень просто решил зайти с козырей
Иногда бывает так, что в переписках разворачивается целая семейная драма или же комедийное шоу. Например, в родительских чатах всегда найдется тот, кто оставляет кучу уморительных сообщений.