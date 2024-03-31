15+ красноречивых переписок, в которых накал страстей покруче, чем в Санта-Барбаре

Ежедневно мы пишем и читаем десятки сообщений в различных социальных сетях. Порой переписка так лихо закручивается, что начинает походить на какой-то сценарий к комедийному фильму. В такие моменты остается только сделать скриншот.

В многоквартирных домах всегда весело

Всего-то ошиблась номером, но зато какие приключения

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

Кому-то предстоит серьезный разговор

Порой ситуация «вечно недовольна» выглядит так

Для создания этого материала были использованы следующие источники: vasabi37 / Pikabu

«Причина опоздания признана уважительной»

Юмор — наше все

Кстати, посмотрите еще на одну нашу подборку эпичных переписок, финал которых даже неожиданнее, чем снег в июне.

Когда в душе ты химик

«У девушки на сайте знакомств в описании шутка о том, что она такая же улыбчивая, как рыбка из рекламы крекеров. Решил пошутить»

«Приходит мне сообщение с неизвестного номера. Оказалось, бывший пишет с номера подруги. Прошло три года с нашего разрыва»

«Несколько условий, говоришь...»

Вероятно, опыт у этого соискателя был такой себе...

Как же классно, когда под рукой всегда есть переписки, которые можно смело пересказывать в компании друзей, чтобы все похохотали от души.

«Из переписки с подругой, которая работает учителем с графиком 6/1»

Когда просто хочешь продать что-то в интернете

«Как думаете, это нехороший звоночек или стоит попросить прощения и общаться дальше?»

«Друг купил робот-пылесос как у меня. Вот что такое киберуважение»

Парень просто решил зайти с козырей