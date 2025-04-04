12 историй о мастерах и салонах красоты, которые умеют впечатлить

Найти своего мастера, который идеально делает прическу, маникюр или другие процедуры красоты, — это ответственная миссия. Часто на пути к ним попадаются горе-профессионалы. А иногда условия в салоне или у мастера дома бывают настолько невыносимы, что даже их таланты не спасают.